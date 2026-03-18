Съдийската комисия пусна поредния разбор на спорните положения в Първа лига (ВИДЕО)

Изминалият футболен уикенд в българската efbet Лига отново предизвика нови дискусии сред фенове и анализатори, а съдийската комисия към БФС не закъсня с традиционния си подробен разбор на най-оспорваните ситуации от изминалия кръг. В рубриката „На фокус“ експертите хвърлиха светлина върху ключови моменти, които разбуниха духовете по стадионите и социалните мрежи.

Първият акцент падна върху двубоя между Септември София и Локомотив Пловдив, където Валид Хамджиджи бе изгонен след намеса на ВАР за грубо нарушение срещу Божидар Чорбаджийски. Първоначално съдията Волен Чинков показа само жълт картон, но след преглед на видеоповторението решението бе коригирано и Хамджиджи напусна терена преждевременно – напълно оправдано според комисията.

В срещата между Лудогорец и ЦСКА София напрежението ескалира след масово спречкване, което доведе до цели четири жълти картона – по двама за всеки отбор. Съдийската комисия потвърди, че реферът е реагирал адекватно, санкционирайки Пиедраита и Ето’о от „червените“, както и Дуарте и Руан от „орлите“.

Една от най-обсъжданите ситуации бе отмененият гол на Берое срещу Левски. След внимателен анализ, експертите са категорични: попадението е анулирано справедливо, тъй като нападателят на старозагорци извършва нарушение срещу защитник на „сините“ непосредствено преди да прати топката в мрежата.

Друг горещ момент от същия мач – претенциите за дузпа в полза на Левски след контакт между Армстронг Око-Флекс и играч на Берое. Съдийската комисия е категорична: няма основания за наказателен удар, а футболистът на Левски дори е трябвало да бъде санкциониран с жълт картон за симулация.

В двубоя между Добруджа и Арда първоначално бе отсъдена дузпа за домакините, но след намесата на ВАР решението бе отменено – напълно правилно, тъй като Серкан Юсеин не е извършил нарушение срещу Томаш Силва. Същевременно, в мача между Септември София и Локомотив София, Валънтайн получи червен картон след ВАР преглед, а „железничарите“ получиха дузпа. Съдията на терена първоначално не забеляза ситуацията, но след консултация с видеоасистентите, решението бе коригирано.

Любопитен момент беляза и срещата на Локомотив София, където Джордан Ибе бе изгонен с директен червен картон. Според съдийската комисия обаче, нарушението му е заслужавало само жълт картон, тъй като влизането е било опасно, но не и достатъчно грубо за най-тежкото наказание.