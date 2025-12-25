Украйна атакува Русия с над 140 дрона, поразено е пристанището в Темрюк

Два резервоара за съхранение на нефт в пристанището Темрюк се запалиха на площ от 2000 квадратни метра поради атака с безпилотно летателно средство. Няма жертви, съобщи оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.
„В пристанището Темрюк атака с дронове е причинила пожар в два резервоара за съхранение на нефт. Пожарът обхваща площ от приблизително 2000 квадратни метра. По предварителна информация няма жертви. Аварийните служби работят на мястото на инцидента“, се казва в изявлението.
Седемдесет души и 18 единици техника участват в гасенето на пожара, включително персонал от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край.
Сгради и оборудване на селскостопанско предприятие са повредени при атака с дрон в Щербиновски район на Краснодарския край.
Няма пострадали и всички пожари са потушени, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.
Системата за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната на Русия е свалило Девет дрона, летящи към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин в своя канал Max.
"Аварийните служби работят на мястото на падналите отломки“, написа кметът.
Общо ПВО на Русия свали 141 украински дрона през нощта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Столицата,
04:07 25.12.2025
2 Готов за бой
Коментиран от #3, #7
04:17 25.12.2025
3 Ха-ха-ха
До коментар #2 от "Готов за бой":Ама защо да те атакуват бе? Какво има тука важно? Нищо! Едни пропаднали типове, които сами унищожиха страната си. Е, кой и защо да те напада, като си самоубиец? Да ни оставят да се довършим сами.
04:23 25.12.2025
4 Дааа
05:08 25.12.2025
5 Китай
05:16 25.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пишеш без да мислиш
До коментар #2 от "Готов за бой":Не бъди толкова ербап. Вземит метална рейка/планка около 4.5 кг, подобна на автомат АК47 и четири камъка по 1.2 кг по джобовете си (паласkите с патрони) и да пробягай 100 метра и се върни обратно.
И пак ще пишеш глупости ли????
Пътувал ли си във верижен БТР. Земята трепери на десетки метри.? А тресенето на земята от съвременен танк е на половин км. Ти като почустваш това, би се паникьосал и ще хвърлиш оръжито и ще свалиш гащи, защото си нас….ш от страх.
Едва ли някой от като тебе ще поиска да се бие. Ще ти угасне ентусиазма. Лицемерен предател.
Коментиран от #9
05:40 25.12.2025
8 Вене
Бий Урко-неонацитите докато побелеят и
в добавка
Бий полско-ннационалистите и наемниците от Южна Америка, докато пожълтекат ( в га-щите)
стана като цвета на укр знаме Батюшка Махно казал
05:46 25.12.2025
9 Младеж
До коментар #7 от "Пишеш без да мислиш":Най-обичам някое "старо куче" с голямо шкембе да разказва за военния живот - за земята как трепери под танка и т.н. Понеже днешната младеж нищо не знае 😆 Пиша ти отличен 6 по митомания 😆
06:21 25.12.2025
10 Очаквайте тогава скоро тук и информация
/Британското разузнаване/
06:24 25.12.2025