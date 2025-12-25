Новини
Украйна атакува Русия с над 140 дрона, поразено е пристанището в Темрюк
  Тема: Украйна

Украйна атакува Русия с над 140 дрона, поразено е пристанището в Темрюк

25 Декември, 2025 03:56, обновена 25 Декември, 2025 06:22 1 375 10

  • темрюк-
  • пристанище-
  • украйна-
  • дронове-
  • атака-
  • москва

Сгради и оборудване на селскостопанско предприятие са повредени при атака с дрон в Щербиновски район на Краснодарския край

Украйна атакува Русия с над 140 дрона, поразено е пристанището в Темрюк - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два резервоара за съхранение на нефт в пристанището Темрюк се запалиха на площ от 2000 квадратни метра поради атака с безпилотно летателно средство. Няма жертви, съобщи оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.

„В пристанището Темрюк атака с дронове е причинила пожар в два резервоара за съхранение на нефт. Пожарът обхваща площ от приблизително 2000 квадратни метра. По предварителна информация няма жертви. Аварийните служби работят на мястото на инцидента“, се казва в изявлението.

Седемдесет души и 18 единици техника участват в гасенето на пожара, включително персонал от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край.

Сгради и оборудване на селскостопанско предприятие са повредени при атака с дрон в Щербиновски район на Краснодарския край.

Няма пострадали и всички пожари са потушени, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.

Системата за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната на Русия е свалило Девет дрона, летящи към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин в своя канал Max.

"Аварийните служби работят на мястото на падналите отломки“, написа кметът.

Общо ПВО на Русия свали 141 украински дрона през нощта.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Столицата,

    12 11 Отговор
    Столицата бе Путине. Снеси я до мазетата, да няма врагът ни правителство, ни президент, нито и НС. Тогава всички ще кротнат веднага. И никаква помощ повече няма да има... Ама вие сте неразбирачи.

    04:07 25.12.2025

  • 2 Готов за бой

    1 17 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #3, #7

    04:17 25.12.2025

  • 3 Ха-ха-ха

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Ама защо да те атакуват бе? Какво има тука важно? Нищо! Едни пропаднали типове, които сами унищожиха страната си. Е, кой и защо да те напада, като си самоубиец? Да ни оставят да се довършим сами.

    04:23 25.12.2025

  • 4 Дааа

    8 4 Отговор
    На Бъдни вечер, у-фюрерът отново показва, че единствено заличаването на у-райх ще донесе мир! Всякакви преговори с нацистите са безмислени!

    05:08 25.12.2025

  • 5 Китай

    2 6 Отговор
    Скоро ще се разширим на север

    05:16 25.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пишеш без да мислиш

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Не бъди толкова ербап. Вземит метална рейка/планка около 4.5 кг, подобна на автомат АК47 и четири камъка по 1.2 кг по джобовете си (паласkите с патрони) и да пробягай 100 метра и се върни обратно.
    И пак ще пишеш глупости ли????

    Пътувал ли си във верижен БТР. Земята трепери на десетки метри.? А тресенето на земята от съвременен танк е на половин км. Ти като почустваш това, би се паникьосал и ще хвърлиш оръжито и ще свалиш гащи, защото си нас….ш от страх.

    Едва ли някой от като тебе ще поиска да се бие. Ще ти угасне ентусиазма. Лицемерен предател.

    Коментиран от #9

    05:40 25.12.2025

  • 8 Вене

    3 1 Отговор
    Бий бандеровците докато почервенеят,

    Бий Урко-неонацитите докато побелеят и

    в добавка

    Бий полско-ннационалистите и наемниците от Южна Америка, докато пожълтекат ( в га-щите)

    стана като цвета на укр знаме Батюшка Махно казал

    05:46 25.12.2025

  • 9 Младеж

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пишеш без да мислиш":

    Най-обичам някое "старо куче" с голямо шкембе да разказва за военния живот - за земята как трепери под танка и т.н. Понеже днешната младеж нищо не знае 😆 Пиша ти отличен 6 по митомания 😆

    06:21 25.12.2025

  • 10 Очаквайте тогава скоро тук и информация

    1 1 Отговор
    за броя на българите в Одеса и одеска област!

    /Британското разузнаване/

    06:24 25.12.2025

