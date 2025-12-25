Новини
Global Times: Докладът на Пентагона показва, че Китай остава напълно неразбираем за САЩ

25 Декември, 2025 07:01, обновена 25 Декември, 2025 07:13 1 197 7

  • китай-
  • сащ-
  • политика

Вашингтон трябва да излезе отвъд мисленето от времето на Студената война, пише изданието

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Развитието на въоръжените сили на Китай е насочено към осигуряване на победа в отбранителната война и сдържането на конфликти, пише „Global Times“.

„Укрепването на националната отбрана и модернизирането на армията са легитимно право и неизбежно изискване на суверенна държава, необходимост за справяне със сложни предизвикателства пред сигурността и изпълнение на международните задължения на Китай като водеща държава, както и основа за защита на националното единство и достойнство. Това не означава, че Китай се стреми към хегемония или предизвиква която и да е друга държава. Както Китай многократно е заявявал, независимо как се развива, той никога няма да се стреми към хегемония, разширяване или сфери на влияние. Развитието на китайските военни е предназначено да отговори на изискванията за спечелване на отбранителна война и сдържане на конфликти. Нейният растеж е в съответствие с общата национална сила на страната, нейните ангажименти за сигурност и нейните международни отговорности“, се казва в статията.

Тази статия е публикувана като коментар на доклад за развитието на въоръжените сили на Китай, публикуван наскоро от Пентагона. Вестникът отбелязва, че от една страна "докладът потвърждава изкривените тълкувания" и погрешни схващания за военната мощ на Китай през последните години, подхранвайки страхове относно уязвимостите в сигурността на САЩ и преувеличавайки темата за „китайската заплаха“. От друга страна, докладът подчертава, че отношенията между САЩ и Китай са се засилили при управлението на Доналд Тръмп.

„Външните сили нямат право да правят безотговорни изявления по този въпрос. Военните разходи на Китай остават под 1,5% от БВП в продължение на много години, което е под средното за света ниво. Докладът показва, че невъзможността за точно разбиране на Китай остава основната пречка за САЩ да развият точно възприятие за Китай“, се казва в коментара.

Авторите на статията също така подчертават решаващото значение Китай и САЩ да разбират стратегическите си намерения взаимно, докато Вашингтон трябва да излезе отвъд мисленето от времето на Студената война. „Китай последователно изпълнява ангажиментите си за мир и никога не се е стремял да изгражда сигурността си за сметка на другите“, пише изданието.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    7 3 Отговор
    Цял свят ги разбира само тези не го разбират краварска му работа

    07:22 25.12.2025

  • 2 Еми не само те

    15 2 Отговор
    И западналите в западналата Европа и те не ги разбират. Мислеха ги за дребни балъци, които ще им завинтват винтчетата на техниките безплатно, а те ще продават след това техниката си по света с 500% надценка и ура, всички са доволни... Е, да де, ама китайците вече се научиха и вече всичко правят и без западналите и ги унищожиха икономически... Та били глупави, а??? Същото стана и с т.н. мигранти. Уж щели да дойдат да работят "черната" работа? Е, не. Те дойдоха с по 15 деца и им седнаха на шията. Сега европеецът бачка и плаща тежки данъци да ги храни и тях... Глупаци не са китайците а едни други.

    07:36 25.12.2025

  • 3 Аз Пентагона ли да слушам

    4 4 Отговор
    или анализите на соросовата ни агитка тук, подкрепени са факти, че Китай ще превземе Сибир???
    Съвсем се обърках.

    Коментиран от #5

    07:37 25.12.2025

  • 4 УдоМача

    6 4 Отговор
    Естествено!! САЩ нито им е на интелекта, нито им е на културата на китайците!

    07:40 25.12.2025

  • 5 Истина е, че Китай ще превземе Сибир

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Аз Пентагона ли да слушам":

    Но има едно малко уточнение: След като Зеленски и Коалицията на Желаещите победят и разпарчетосат Русия!:):)

    Кой разбрал майтапа, разбрал!

    07:48 25.12.2025

  • 6 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор
    .....никога не се е стремял да изгражда сигурността си за сметка на другите“, пише изданието.....а какво да кажем за Русия...

    08:25 25.12.2025

  • 7 И КО ПРАИМ

    0 0 Отговор
    Крави в ступор.

    08:27 25.12.2025

