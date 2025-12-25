Развитието на въоръжените сили на Китай е насочено към осигуряване на победа в отбранителната война и сдържането на конфликти, пише „Global Times“.

„Укрепването на националната отбрана и модернизирането на армията са легитимно право и неизбежно изискване на суверенна държава, необходимост за справяне със сложни предизвикателства пред сигурността и изпълнение на международните задължения на Китай като водеща държава, както и основа за защита на националното единство и достойнство. Това не означава, че Китай се стреми към хегемония или предизвиква която и да е друга държава. Както Китай многократно е заявявал, независимо как се развива, той никога няма да се стреми към хегемония, разширяване или сфери на влияние. Развитието на китайските военни е предназначено да отговори на изискванията за спечелване на отбранителна война и сдържане на конфликти. Нейният растеж е в съответствие с общата национална сила на страната, нейните ангажименти за сигурност и нейните международни отговорности“, се казва в статията.

Тази статия е публикувана като коментар на доклад за развитието на въоръжените сили на Китай, публикуван наскоро от Пентагона. Вестникът отбелязва, че от една страна "докладът потвърждава изкривените тълкувания" и погрешни схващания за военната мощ на Китай през последните години, подхранвайки страхове относно уязвимостите в сигурността на САЩ и преувеличавайки темата за „китайската заплаха“. От друга страна, докладът подчертава, че отношенията между САЩ и Китай са се засилили при управлението на Доналд Тръмп.

„Външните сили нямат право да правят безотговорни изявления по този въпрос. Военните разходи на Китай остават под 1,5% от БВП в продължение на много години, което е под средното за света ниво. Докладът показва, че невъзможността за точно разбиране на Китай остава основната пречка за САЩ да развият точно възприятие за Китай“, се казва в коментара.

Авторите на статията също така подчертават решаващото значение Китай и САЩ да разбират стратегическите си намерения взаимно, докато Вашингтон трябва да излезе отвъд мисленето от времето на Студената война. „Китай последователно изпълнява ангажиментите си за мир и никога не се е стремял да изгражда сигурността си за сметка на другите“, пише изданието.