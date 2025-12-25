Документи по делото на финансиста Джефри Епстийн разкриха обвинение в изнасилване срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава The Times.
Източникът на обвинението, споменат в един от файловете, не е посочен, тъй като имената и друга идентифицираща информация са редактирани.
Документът цитира шофьор на лимузина, чието име също не е посочено, описващ дълбоко смущаващ разговор, включващ Тръмп. Той се е състоял през 1995 г., когато настоящият президент е пътувал с кола към летището. По време на разговора Тръмп многократно е споменавал името „Джефри“ и е споменавал „изнасилване на някакво момиче“.
Във файла се споменава и неназована жена, която твърди, че „той я е изнасилил“, визирайки Тръмп, и че „Доналд Тръмп я е изнасилил заедно с Джефри Епстийн“.
Министерството на правосъдието на САЩ публикува част от досието по делото на Епстийн на 20 декември. Архивът съдържа 3965 файла, повечето от които са снимки. Общият обем на данните е 3 GB. Материалите са разделени на четири групи. Някои файлове са отделни изображения, други са многостранични документи.
Епстийн беше обвинен в организиране на посещения в дома си в Манхатън и на частния си остров за десетки непълнолетни момичета от 2002 до 2005 г. Разследващите установиха, че най-младата от поканените е била на 14 години. През август 2019 г. финансистът се самоуби в затворническата си килия.
1 Уса
Коментиран от #13
05:50 25.12.2025
2 Скар
05:52 25.12.2025
3 Ройтерс
05:53 25.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гражданин.
Коментиран от #8
05:59 25.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Добре
До коментар #5 от "Гражданин.":То цената на унция злато е два пъти по висока от заплатата,кой купил ще бъде изнасилен и обран
06:05 25.12.2025
9 Знаех си аз,
06:06 25.12.2025
10 Зеленски
06:08 25.12.2025
11 БеГемот
06:12 25.12.2025
12 2496
06:17 25.12.2025
13 Кадирка козаьоб
До коментар #1 от "Уса":И аз познавам хиляди руски новобранци изнасилени от чеченски козаьоби.
Чакаме с нетърпение ганьовските копейки да ги почваме.
06:19 25.12.2025
14 Още новини от украйна
06:24 25.12.2025