The Times: Жена твърди, че е изнасилена от Тръмп и Епстийн, сочат документи по делото срещу финансиста ВИДЕО

Източникът на обвинението, споменат в един от файловете, не е посочен, тъй като имената и друга идентифицираща информация са редактирани

Документи по делото на финансиста Джефри Епстийн разкриха обвинение в изнасилване срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава The Times.

Източникът на обвинението, споменат в един от файловете, не е посочен, тъй като имената и друга идентифицираща информация са редактирани.

Документът цитира шофьор на лимузина, чието име също не е посочено, описващ дълбоко смущаващ разговор, включващ Тръмп. Той се е състоял през 1995 г., когато настоящият президент е пътувал с кола към летището. По време на разговора Тръмп многократно е споменавал името „Джефри“ и е споменавал „изнасилване на някакво момиче“.

Във файла се споменава и неназована жена, която твърди, че „той я е изнасилил“, визирайки Тръмп, и че „Доналд Тръмп я е изнасилил заедно с Джефри Епстийн“.

Министерството на правосъдието на САЩ публикува част от досието по делото на Епстийн на 20 декември. Архивът съдържа 3965 файла, повечето от които са снимки. Общият обем на данните е 3 GB. Материалите са разделени на четири групи. Някои файлове са отделни изображения, други са многостранични документи.

Епстийн беше обвинен в организиране на посещения в дома си в Манхатън и на частния си остров за десетки непълнолетни момичета от 2002 до 2005 г. Разследващите установиха, че най-младата от поканените е била на 14 години. През август 2019 г. финансистът се самоуби в затворническата си килия.


  • 1 Уса

    9 6 Отговор
    Познавам хиляди соросоиди изнасилени от Тръмп и Путин

    Коментиран от #13

    05:50 25.12.2025

  • 2 Скар

    7 2 Отговор
    Тоя Тръмп и преди си е бил същия грозник, има физиономия, като кравар от някой черно бял уестърн.

    05:52 25.12.2025

  • 3 Ройтерс

    7 3 Отговор
    В детската градина, през 1965г,в килера с метлите!?

    05:53 25.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гражданин.

    4 2 Отговор
    Светът се управлява от един луд изнасилвач.Купувайте злато.

    Коментиран от #8

    05:59 25.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Добре

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гражданин.":

    То цената на унция злато е два пъти по висока от заплатата,кой купил ще бъде изнасилен и обран

    06:05 25.12.2025

  • 9 Знаех си аз,

    4 1 Отговор
    Путин е виновен за всичко!

    06:06 25.12.2025

  • 10 Зеленски

    5 3 Отговор
    Дайте ми пари за още златни тоалетни!

    06:08 25.12.2025

  • 11 БеГемот

    3 0 Отговор
    Искам Гренландия....трябва ми....

    06:12 25.12.2025

  • 12 2496

    4 2 Отговор
    Абе защо не покажете Епстийн документите за Бил Гейтс и за английслия крал и обкръжението му? Половината от документите са за тях, но "независимите" медии някак си винаги ги пропускат в суматохата. Но двата документа за Тръмп от хиляди други веднага се забелязват.

    06:17 25.12.2025

  • 13 Кадирка козаьоб

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Уса":

    И аз познавам хиляди руски новобранци изнасилени от чеченски козаьоби.
    Чакаме с нетърпение ганьовските копейки да ги почваме.

    06:19 25.12.2025

  • 14 Още новини от украйна

    1 1 Отговор
    Странно, че и Путин не е замесен. Жалки демократски напъни.

    06:24 25.12.2025