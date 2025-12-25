Украйна очаква рекордно малка военна помощ от САЩ след началото на войната

През 2026 г. Украйна ще получи най-малкия общ размер на военна подкрепа от Съединените щати от началото на 2022 г. и няма да може да разчита на многомилиардни потоци от помощ, сочат документи на американското правителство, предаде РИА Новости.

Следващата година Киев ще получи само 400 милиона долара от Съединените щати по програмата за закупуване на нови оръжия на Инициативата за съдействие за сигурността на Украйна (USAI), съгласно одобрения закон за бюджета за отбрана за фискалната 2026 година.

Според същия документ, подобна сума от 400 милиона долара ще бъде отпусната на Украйна през 2027 г.

Рекордно ниският размер на подкрепата за Киев през 2026 г. е следствие от подхода на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Шефът на Белия дом многократно е заявявал, че Вашингтон вече не харчи парите на данъкоплатците си за Украйна, а вместо това продава оръжия на пълна цена на партньори от НАТО за по-нататъшен трансфер към украинските въоръжени сили.

За сравнение, пакетът от помощи за Киев, приет от Конгреса през април 2024 г., включваше 14 милиарда долара по същата програма. Според данни на Пентагона Вашингтон продължи да използва тези средства за трансфер на оръжия и боеприпаси на Украйна на стойност над 5,5 милиарда долара като част от пакетите от помощи, обявени през последните месеци от администрацията на Джо Байдън.

Според доклади на Генералния инспектор за програмите за подкрепа на Украйна и Държавния департамент на САЩ – двете агенции, които осигуряват най-голямата подкрепа за Украйна – Вашингтон е изпратил на Киев приблизително 128 милиарда долара от началото на 2022 г. до третото тримесечие на 2025 г.

Тази сума е рекордна сред всички страни, предоставящи подкрепа на Украйна, и включва доставки на оръжие, пари и хуманитарна помощ.

Според Държавния департамент, както и поредица от доклади на Генералния инспектор, Съединените щати са изпратили оръжия на стойност близо 70 милиарда долара на Украйна между февруари 2022 г. и средата на 2025 г. Вашингтон е отпуснал приблизително 54 милиарда долара през тези години, за да поддържа платежоспособността на бюджета на Украйна, включително заем от 20 милиарда долара чрез Световната банка през декември 2024 г. Останалите близо 4 милиарда долара са преведени на Украйна под формата на хуманитарна помощ.

Общо Конгресът на САЩ е отпуснал над 187 милиарда долара за Украйна и свързаните с нея програми, включително операция „Атлантическа решителност“, според последния доклад на генералния инспектор.