Матю Уитакър: Мирът в Украйна може да дойде до 90 дни

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви в интервю за Fox News, че е възможно постигане на споразумение в Украйна в рамките на следващите 90 дни.

„Ако приключи, това ще стане в рамките на следващите 90 дни“, каза Уитакър.

Той добави, че е „очевидно“, че тази зима може да бъде „наистина тежка за украинците“ поради атаките срещу енергийната инфраструктура.

Уитакър добави, че Вашингтон планира да продължи да оказва натиск върху двете страни за разрешаване на спора. Ако някой може да направи това, подчерта постоянният представител на САЩ, това е президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Участниците в мирния процес в Украйна работят по четири окончателни документа, обяви Уитакър.

Според дипломата, на масата за преговори в момента е проект на 20-точков мирен план, както и документи за многостранни гаранции за сигурност и специални гаранции на САЩ.

Четвъртият документ е посветен на план за следвоенно икономическо възстановяване и развитие.

„Всички тези документи се обсъждат в реално време. Мисля, че сега имаме доста добро разбиране за това какво иска Украйна“, добави Уитакър.

На 20 декември делегации от Украйна, САЩ и европейски страни се срещнаха в Маями. След разговорите специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров публикуваха идентични изявления в социалните медии. Те заявиха, че по време на срещите си страните са обсъдили 20-точковия мирен план и гаранциите за сигурност на Вашингтон за Киев.

Освен това участниците в срещата отделиха време за обсъждане на разработването на плана за „икономика и просперитет“.

Според Володимир Зеленски, украинската и американската делегации са подготвили проекти на документи за рамка за „прекратяване“ на конфликта с Русия по време на разговорите си в Маями.