Матю Уитакър: Мирът в Украйна може да дойде до 90 дни
  Тема: Украйна

Матю Уитакър: Мирът в Украйна може да дойде до 90 дни

24 Декември, 2025 04:32, обновена 25 Декември, 2025 05:54 3 729 38

Постоянният представител на САЩ в НАТО коментира преговорите за край на войната

Матю Уитакър: Мирът в Украйна може да дойде до 90 дни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви в интервю за Fox News, че е възможно постигане на споразумение в Украйна в рамките на следващите 90 дни.

„Ако приключи, това ще стане в рамките на следващите 90 дни“, каза Уитакър.

Той добави, че е „очевидно“, че тази зима може да бъде „наистина тежка за украинците“ поради атаките срещу енергийната инфраструктура.

Уитакър добави, че Вашингтон планира да продължи да оказва натиск върху двете страни за разрешаване на спора. Ако някой може да направи това, подчерта постоянният представител на САЩ, това е президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Участниците в мирния процес в Украйна работят по четири окончателни документа, обяви Уитакър.

Според дипломата, на масата за преговори в момента е проект на 20-точков мирен план, както и документи за многостранни гаранции за сигурност и специални гаранции на САЩ.

Четвъртият документ е посветен на план за следвоенно икономическо възстановяване и развитие.

„Всички тези документи се обсъждат в реално време. Мисля, че сега имаме доста добро разбиране за това какво иска Украйна“, добави Уитакър.

На 20 декември делегации от Украйна, САЩ и европейски страни се срещнаха в Маями. След разговорите специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров публикуваха идентични изявления в социалните медии. Те заявиха, че по време на срещите си страните са обсъдили 20-точковия мирен план и гаранциите за сигурност на Вашингтон за Киев.

Освен това участниците в срещата отделиха време за обсъждане на разработването на плана за „икономика и просперитет“.

Според Володимир Зеленски, украинската и американската делегации са подготвили проекти на документи за рамка за „прекратяване“ на конфликта с Русия по време на разговорите си в Маями.


  • 4 Иван

    23 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Знае ли кога Украйна ще си върне Крим?

    Коментиран от #10

    05:04 24.12.2025

  • 6 Один

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил Буданов, разведчик":

    Така и не разбрах защо са я кръстили така тая операция. Май не познават скандинавската митология.

    05:17 24.12.2025

  • 8 Горбачов

    13 40 Отговор
    Направи от Русия уважавана държава, която и Запада и Изтока слушаше и търсеха.

    Путин превърна за 10 години Русия в "изГОЙ", държава терорист, която всички ненавиждат и на която всички се присмиват. Съюзници Северна Корея, Венецуела и Иран, Скот Ритер и Дъглас Макгрегър - освидетелствани пeдoфили

    05:27 24.12.2025

  • 9 Аман

    6 3 Отговор
    От плагиати

    05:27 24.12.2025

  • 10 Метаксос

    2 16 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Крим е гръцки.

    05:28 24.12.2025

  • 13 Русия

    14 33 Отговор
    За хиляди години назад няма такъв случай като окраина за 30 г. Уничтожиха огромна страна ,всичко възможно се уничтожи дори населението, и успяха и във война да влезнат за по сигурно самоуничтожаване

    06:13 24.12.2025

  • 14 В В.П.

    19 23 Отговор
    Окропистан си умря бавно и мъчително..Да благодарят на САЩ и Англия.. ЕСССР..на зелю фашиста и режима,също.

    06:14 24.12.2025

  • 15 В В.П.

    23 27 Отговор
    Измислена държава като Окрайната ,няма шансове ,в тоя свят ..Тия хахля се помислиха за някъв фактор ..

    06:16 24.12.2025

  • 16 В В.П.

    12 27 Отговор
    Ако тоя кенеффф,воюваше с САЩ ,щяха да изядат ядрото .

    06:19 24.12.2025

  • 17 В В.П.

    26 3 Отговор
    Зелю артиста си обикаля по света ,оленка си пазарува в бутици в Швейцария,,пък окропите ги ликвидират като гризачи.. Бууууум,и окопа е обърнат с хастара навън...Потрес

    06:21 24.12.2025

  • 18 В В.П.

    15 3 Отговор
    Е Рф живеят много окропитеци..Тия шизофреници трябва да се следят изкъсо..Нещо като арабите в Есср..Потенциални террористи..

    06:22 24.12.2025

  • 20 Слава на Русия

    22 3 Отговор
    Ес НАТО се самоунищожиха, а сащ загубиха поредната си война. Вс бесни кучета пак си счупиха зъбите срещу Великата страна. Русофобията е опасно заболяване...

    Z

    Коментиран от #23

    06:24 24.12.2025

  • 21 Мишел

    17 1 Отговор
    Много сериозно работят. През 2025г. помощта на САЩ за Украйна е спаднала от 38 700 000 000$ за 2024г. на 500 000 000$.

    Коментиран от #24

    06:25 24.12.2025

  • 22 В В.П.

    23 5 Отговор
    Истинската окраина е,около 90000 км..Другото е придатък от Ленин ,Сталин,Хрушчов..някви шушлеци,без визия за света ..Територии от Полша , Румъния ,Унгария ,Белорусия ..и разбира се от РФ..за тия циганя една тояга през колената ,и да хващат гората..

    Коментиран от #37

    06:28 24.12.2025

  • 25 В В.П.

    21 2 Отговор
    На Зеленски ,му допадна много да обикаля света ,да се прави на велик пълководец президент главнокомандващ тактик и прочие..Обаче ,другите избягаха ..навреме .Като Подоляка например..Или Яценюк,или Пиетро ..Голяма мъка .2 млн ликвидирани окропа,15млн офейкали окропитека,.

    06:34 24.12.2025

  • 26 дядото

    9 4 Отговор
    за тези е важно какво иска наркомана и укрия,русия не им влиза в плановете.

    06:36 24.12.2025

  • 28 7362

    10 0 Отговор
    Една група луди изследват какво е необходимо, без да питат дали плащащите са готови да плащат. Това е причината, поради която Европа е обречена на провал! Една група идиоти, които не могат да вземат решения, обсъждат проблемите!

    07:47 24.12.2025

  • 29 факуса

    9 0 Отговор
    ха ха откога губещите могат да искат,смешен говедар,оди чисти обора

    08:17 24.12.2025

  • 30 защо

    5 1 Отговор
    „икономика и просперитет“

    То, бива подигравки, бива, ама ...
    Бъдни Вечер е бе! Имайте стах от Бога малко ...

    08:30 24.12.2025

  • 32 Историк

    4 10 Отговор
    Браво, след почти година хората на агент Краснов разбраха нещо за войната на Русия срещу Украйна. Предстои тепърва да умуват как да удовлетворят терориста Путин като заблудят всички, че много са загрижени за Украйна. Това ,което пожелавам на Украйна, е сама с помощта на цивилизованият свят да победи стоглавата кръвожадна ламя Русия.

    Коментиран от #35, #38

    09:14 24.12.2025

  • 33 Чичо

    6 1 Отговор
    Проекти без кръчмаря са гола водица.

    09:34 24.12.2025

  • 34 стоян георгиев

    11 3 Отговор
    Важно е какво иска президента Путин.

    10:08 24.12.2025

  • 35 666

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Историк":

    ха ха ха дуда ти прочетели това дето го написа - вече и децата го знаят че ще бъде така как са решили руснаци

    12:18 24.12.2025

  • 36 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    06:06 25.12.2025

  • 37 Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "В В.П.":

    Много си прав, но вманиачените коментатори в защита на наркомана не те разбират. С изпилени мозъчни гънки това са им възможностите.
    Това е бъдещето на тази измислена държава. Цяла Новорусия в Русия. Цяла Малорусия - до Русия и под нейно контрол. Тия казваш 90000 кв. км обособени като автономен регион и да се събират там бандеровци и сие. Има и вариант Полша, Унгария, Молдова, Словакия, Беларус да си вземат териториите от тази пропаднала държава. Но никакви 20 точки, НАТО вски гаранции, 800000 войници (повече от натовските взети заедно), никакви милиарди евро финансови инжекции. Ще сме свидетели през 2026.
    Весели празници

    06:20 25.12.2025

  • 38 Маринов

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Историк":

    Следя те от доста време и недоумявам как зад простотиите, които пишеш, стои Ник "историк". Никът ти е фалшив, както и съдържанието на писанията ти. Ама така си по близо до фалшивите ни управляващи.

    06:27 25.12.2025