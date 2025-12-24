Матю Уитакър: Мирът в Украйна може да дойде до 90 дни

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви в интервю за Fox News, че е възможно постигане на споразумение в Украйна в рамките на следващите 90 дни.
„Ако приключи, това ще стане в рамките на следващите 90 дни“, каза Уитакър.
Той добави, че е „очевидно“, че тази зима може да бъде „наистина тежка за украинците“ поради атаките срещу енергийната инфраструктура.
Уитакър добави, че Вашингтон планира да продължи да оказва натиск върху двете страни за разрешаване на спора. Ако някой може да направи това, подчерта постоянният представител на САЩ, това е президентът на САЩ Доналд Тръмп.
Участниците в мирния процес в Украйна работят по четири окончателни документа, обяви Уитакър.
Според дипломата, на масата за преговори в момента е проект на 20-точков мирен план, както и документи за многостранни гаранции за сигурност и специални гаранции на САЩ.
Четвъртият документ е посветен на план за следвоенно икономическо възстановяване и развитие.
„Всички тези документи се обсъждат в реално време. Мисля, че сега имаме доста добро разбиране за това какво иска Украйна“, добави Уитакър.
На 20 декември делегации от Украйна, САЩ и европейски страни се срещнаха в Маями. След разговорите специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров публикуваха идентични изявления в социалните медии. Те заявиха, че по време на срещите си страните са обсъдили 20-точковия мирен план и гаранциите за сигурност на Вашингтон за Киев.
Освен това участниците в срещата отделиха време за обсъждане на разработването на плана за „икономика и просперитет“.
Според Володимир Зеленски, украинската и американската делегации са подготвили проекти на документи за рамка за „прекратяване“ на конфликта с Русия по време на разговорите си в Маями.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Иван
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Знае ли кога Украйна ще си върне Крим?
Коментиран от #10
05:04 24.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Один
До коментар #1 от "Кирил Буданов, разведчик":Така и не разбрах защо са я кръстили така тая операция. Май не познават скандинавската митология.
05:17 24.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Горбачов
Путин превърна за 10 години Русия в "изГОЙ", държава терорист, която всички ненавиждат и на която всички се присмиват. Съюзници Северна Корея, Венецуела и Иран, Скот Ритер и Дъглас Макгрегър - освидетелствани пeдoфили
05:27 24.12.2025
9 Аман
05:27 24.12.2025
10 Метаксос
До коментар #4 от "Иван":Крим е гръцки.
05:28 24.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Русия
06:13 24.12.2025
14 В В.П.
06:14 24.12.2025
15 В В.П.
06:16 24.12.2025
16 В В.П.
06:19 24.12.2025
17 В В.П.
06:21 24.12.2025
18 В В.П.
06:22 24.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Слава на Русия
Z
Коментиран от #23
06:24 24.12.2025
21 Мишел
Коментиран от #24
06:25 24.12.2025
22 В В.П.
Коментиран от #37
06:28 24.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 В В.П.
06:34 24.12.2025
26 дядото
06:36 24.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 7362
07:47 24.12.2025
29 факуса
08:17 24.12.2025
30 защо
То, бива подигравки, бива, ама ...
Бъдни Вечер е бе! Имайте стах от Бога малко ...
08:30 24.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Историк
Коментиран от #35, #38
09:14 24.12.2025
33 Чичо
09:34 24.12.2025
34 стоян георгиев
10:08 24.12.2025
35 666
До коментар #32 от "Историк":ха ха ха дуда ти прочетели това дето го написа - вече и децата го знаят че ще бъде така как са решили руснаци
12:18 24.12.2025
36 Готов за бой
06:06 25.12.2025
37 Георгиев
До коментар #22 от "В В.П.":Много си прав, но вманиачените коментатори в защита на наркомана не те разбират. С изпилени мозъчни гънки това са им възможностите.
Това е бъдещето на тази измислена държава. Цяла Новорусия в Русия. Цяла Малорусия - до Русия и под нейно контрол. Тия казваш 90000 кв. км обособени като автономен регион и да се събират там бандеровци и сие. Има и вариант Полша, Унгария, Молдова, Словакия, Беларус да си вземат териториите от тази пропаднала държава. Но никакви 20 точки, НАТО вски гаранции, 800000 войници (повече от натовските взети заедно), никакви милиарди евро финансови инжекции. Ще сме свидетели през 2026.
Весели празници
06:20 25.12.2025
38 Маринов
До коментар #32 от "Историк":Следя те от доста време и недоумявам как зад простотиите, които пишеш, стои Ник "историк". Никът ти е фалшив, както и съдържанието на писанията ти. Ама така си по близо до фалшивите ни управляващи.
06:27 25.12.2025