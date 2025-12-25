Новини
Bloomberg: Русия смята последния мирен план на Тръмп за "типично украински"
  Тема: Украйна

Bloomberg: Русия смята последния мирен план на Тръмп за "типично украински"

25 Декември, 2025 05:24, обновена 25 Декември, 2025 05:34 767 2

В него липсват важни за Москва разпоредби и не отговаря на множество въпроси, твърди източник, близък до Кремъл

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия разглежда 20-точковия план на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на украинския конфликт като отправна точка, а не като крайна, предаде Bloomberg, позовавайки се на анонимен източник, близък до Кремъл.

„Москва разглежда 20-точковия план, подготвен от Украйна и Съединените щати, като отправна точка за по-нататъшни преговори, тъй като в него липсват важни за Русия разпоредби и не отговаря на множество въпроси“, пише агенцията.

В доклада се уточнява, че това се отнася до непредоставянето на гаранции за спиране на разширяването на НАТО на изток и запазване на неутралния статут на Украйна след присъединяването ѝ към Европейския съюз. Москва е недоволна и от липсата на ограничения в плана за украинските въоръжени сили в мирно време (например за притежанието на определени видове оръжия) и неясния статут на руския език в Украйна. Освен това Русия търси яснота относно отмяната на санкциите и размразяването на активите в западните страни.

Според източник на Bloomberg, Русия смята настоящата версия на документа за „типично украинска“, но продължава да я изучава спокойно.

„Вашингтон пост“ отбелязва, че създаването на свободна икономическа зона в ДНР (ако украинските въоръжени сили се изтеглят от контролираните райони на региона) би изисквало разполагането на чуждестранни войски, нещо, за което Москва няма да се съгласи. Според украинския президент Володимир Зеленски обаче, точно за това настояват Съединените щати.

„Разполагането на чуждестранни миротворци е възможно. Русия обаче преди това се противопостави на идеята за разполагане на чуждестранни войски в Украйна. И двете страни вероятно ще имат затруднения да се споразумеят кои държави биха могли да предоставят войски за такава мисия“, пише вестникът.

Изданието нарича настоящата версия на плана „първа стъпка към компромис по териториалния въпрос“, но изразява съмнение, че Москва ще го приеме в сегашния му вид.

Междувременно френският президент Еманюел Макрон, след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, заяви в социалната медийна платформа X, че дискусиите за гаранциите за сигурност за Украйна като част от мирния план няма да продължат до януари. Членовете на „коалицията на желаещите“ ще се срещнат в Париж.

На 24 декември Зеленски разкри всичките 20 точки от плана на Тръмп за разрешаване на украинския конфликт. Според агенция РБК-Украйна, две от тях остават най-проблематични: териториален контрол и контролът над Запорожката атомна електроцентрала.

Русия настоява за изтегляне на украинските въоръжени сили от контролираните от Киев части на ДНР, но Украйна категорично отказва. Вашингтон предлага компромис: създаване на свободна икономическа зона на тази територия, което би изисквало провеждане на референдум в Украйна.

Освен това САЩ настояват за разделяне на контрола над Запорожката атомна електроцентрала между тях, Русия и Украйна. Киев обаче иска да разпредели експлоатацията на станцията единствено между себе си и американците.

Документът съдържа и няколко клаузи, отнасящи се до възстановяването на Украйна, гаранциите за сигурност, споразумението за взаимно ненападение, изборите и свързани с това теми. В него се предлага да се осигури статутът на Украйна без ядрено оръжие и да се гарантира присъединяването ѝ към Европейския съюз „в определен момент“.

Прекратяване на огъня може да бъде обявено, след като страните се споразумеят за всички разпоредби на споразумението. Според медията, Киев може да внесе документа за парламентарно ратифициране или за национален референдум за приемането му.

Дмитрий Новиков, първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума, заяви пред Gazeta.Ru, че тази версия на плана е манипулация от страна на Киев, тъй като тези клаузи не съответстват на исканията на Русия.

„Когато страните наистина искат да постигнат мир, те не се преструват, че Крим и Донбас не са част от Руската федерация. Тези факти са конституционно залегнали. „Следователно планът на Зеленски вече не изглежда нелеп, а направо вулгарен“, заяви депутатът.

Според него такъв документ дори не може да се обсъжда сериозно.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честита Коледа!

    1 3 Отговор
    Путлер няма намерение да се съобразява с никакви планове ,защото няма друг избор освен да почерни още поне 1 милион семейства.

    05:55 25.12.2025

  • 2 Готов за бой

    0 3 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    06:07 25.12.2025

