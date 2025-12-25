Тръмп: Уверихме се, че Дядо Коледа е почтен човек, ще го пуснем в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се появи публично със синина на дясната си китка, а лявата му китка беше обилно покрита с фон дьо тен.

В навечерието на Коледа американският лидер отговори на въпроси на деца, които се обадиха на горещата линия на Северноамериканското командване (NORAD) на Пентагона, за да разберат местоположението на шейната на Дядо Коледа.

Президентът на САЩ посреща празника в имението си във Флорида. Той и съпругата му седяха в голяма стая с коледна елха и подаръци под нея.

На дясната ръка на Тръмп се виждаше голямо червено петно, което се бяха опитали да прикрият с фон дьо тен. Президентът на САЩ понякога носи превръзка на тази ръка, но сега тя беше невидима под слой грим. Освен това на лявата му ръка се бе появило синьо, а на места и тъмночервено петно.

След като прекара време с децата, президентът поздрави войниците в няколко военни бази.

Той завърши вечерта с прием в имението си.

На Тръмп периодично му се е налагало да отрича слухове за лошото му здраве. Американският лидер настоява, че е изключително физически и психически здрав, твърдейки, че работи по-усилено и по-дълго от всеки друг президент в историята на САЩ.

Белият дом отдаде синината и превръзката на дясната му китка на честите ръкостискания на Тръмп, чийто офис приличал на контролно-пропускателен пункт на жп гара по отношение на броя на хората.

Американският президент приема аспирин ежедневно, което може отчасти да е причината за отока, твърди Белият дом.

По време на коледната среща с децата, Тръмп отбеляза, че е време да се върне към въпроси, свързани с Русия, Украйна и Китай.

„Мога да правя това цял ден. Трябва да се върнем в Китай, Русия, Украйна. Трябва да се върнем към други въпроси. Но бих могъл да правя това цял ден.“ Тръмп не уточни за кои въпроси говори. Предаването беше водено от Белия дом.

„Следим Дядо Коледа по целия свят. Искаме да се уверим, че Дядо Коледа се държи добре. Дядо Коледа е много почтен човек. Искаме да се уверим, че няма да влезе в страната ни, че няма да допуснем лош Дядо Коледа в границите ни. Но разбрахме, че Дядо Коледа е добър“, каза американският лидер след един от въпросите.

Традицията за „проследяване“ на празничния маршрут на Дядо Коледа започва в Съединените щати през 1955 г., когато реклама на търговец на дребно изписва неправилно телефонния номер, на който децата са били помолени да се обадят, за да изразят желанията си за подаръци. Оказва се, че това е номерът на полковник Хари Шуп, началник на операциите на Континенталното командване на въздушната отбрана (сега NORAD). Невъзмутим, той започна да обяснява на обаждащите се, че военните действат като авиодиспечер на Дядо Коледа, като се грижат той да не се изгуби в небето. Така системата за наблюдение на полетите на самолети и изстрелванията на ракети започна да „следи“ полета на американския Дядо Коледа.