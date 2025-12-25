Новини
Тръмп: Уверихме се, че Дядо Коледа е почтен човек, ще го пуснем в САЩ

Тръмп: Уверихме се, че Дядо Коледа е почтен човек, ще го пуснем в САЩ

25 Декември, 2025 04:53, обновена 25 Декември, 2025 06:56 2 910 19

Американският президент се появи на коледно събитие с посиняла китка "от многото ръкостискания"

Тръмп: Уверихме се, че Дядо Коледа е почтен човек, ще го пуснем в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се появи публично със синина на дясната си китка, а лявата му китка беше обилно покрита с фон дьо тен.

В навечерието на Коледа американският лидер отговори на въпроси на деца, които се обадиха на горещата линия на Северноамериканското командване (NORAD) на Пентагона, за да разберат местоположението на шейната на Дядо Коледа.

Президентът на САЩ посреща празника в имението си във Флорида. Той и съпругата му седяха в голяма стая с коледна елха и подаръци под нея.

На дясната ръка на Тръмп се виждаше голямо червено петно, което се бяха опитали да прикрият с фон дьо тен. Президентът на САЩ понякога носи превръзка на тази ръка, но сега тя беше невидима под слой грим. Освен това на лявата му ръка се бе появило синьо, а на места и тъмночервено петно.

След като прекара време с децата, президентът поздрави войниците в няколко военни бази.

Той завърши вечерта с прием в имението си.

На Тръмп периодично му се е налагало да отрича слухове за лошото му здраве. Американският лидер настоява, че е изключително физически и психически здрав, твърдейки, че работи по-усилено и по-дълго от всеки друг президент в историята на САЩ.

Белият дом отдаде синината и превръзката на дясната му китка на честите ръкостискания на Тръмп, чийто офис приличал на контролно-пропускателен пункт на жп гара по отношение на броя на хората.

Американският президент приема аспирин ежедневно, което може отчасти да е причината за отока, твърди Белият дом.

Тръмп: Уверихме се, че Дядо Коледа е почтен човек, ще го пуснем в САЩ
Снимка: YouTube

По време на коледната среща с децата, Тръмп отбеляза, че е време да се върне към въпроси, свързани с Русия, Украйна и Китай.

„Мога да правя това цял ден. Трябва да се върнем в Китай, Русия, Украйна. Трябва да се върнем към други въпроси. Но бих могъл да правя това цял ден.“ Тръмп не уточни за кои въпроси говори. Предаването беше водено от Белия дом.

„Следим Дядо Коледа по целия свят. Искаме да се уверим, че Дядо Коледа се държи добре. Дядо Коледа е много почтен човек. Искаме да се уверим, че няма да влезе в страната ни, че няма да допуснем лош Дядо Коледа в границите ни. Но разбрахме, че Дядо Коледа е добър“, каза американският лидер след един от въпросите.

Традицията за „проследяване“ на празничния маршрут на Дядо Коледа започва в Съединените щати през 1955 г., когато реклама на търговец на дребно изписва неправилно телефонния номер, на който децата са били помолени да се обадят, за да изразят желанията си за подаръци. Оказва се, че това е номерът на полковник Хари Шуп, началник на операциите на Континенталното командване на въздушната отбрана (сега NORAD). Невъзмутим, той започна да обяснява на обаждащите се, че военните действат като авиодиспечер на Дядо Коледа, като се грижат той да не се изгуби в небето. Така системата за наблюдение на полетите на самолети и изстрелванията на ракети започна да „следи“ полета на американския Дядо Коледа.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 МЪТНИ И ЗАМАЗАНИ СНИМЧИЦИ

    5 4 Отговор
    ТВА СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ....

    05:11 25.12.2025

  • 2 побърканяк

    15 8 Отговор
    Най-добре ще е от имението си рижия да постъпи в лудницата и света ще стане едно по-добро място за живеене.

    Коментиран от #10

    05:29 25.12.2025

  • 3 едни

    4 3 Отговор
    даряват и се раздават, други само топки подпират 😂 честито Рождество на всички празнуващи!

    06:05 25.12.2025

  • 4 Темите на Форбс

    0 0 Отговор
    са финансии и бизнес.

    06:57 25.12.2025

  • 5 Ако можеха

    4 0 Отговор
    и хемороидите му да снимат и ни ги покажат да им се насладим, цена нямаха да имат журналистите

    Коментиран от #9

    07:02 25.12.2025

  • 6 ...

    4 0 Отговор
    Да той е почтен ама ти неси

    07:07 25.12.2025

  • 7 АБВ

    3 2 Отговор
    Тотален идиот пуууууу .......

    07:19 25.12.2025

  • 8 Баба Коледа

    13 5 Отговор
    Дядо Коледа е почтен за разлика от Тръмп неадекватника и бункерния военнопрестъпник Путлер.

    Коментиран от #14

    07:26 25.12.2025

  • 9 Др. Бостанджиев

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ако можеха":

    Това са малки спукани кръвоносни съдове! Трудно заздравяват!
    Да не забравяме все пак, че се подлъга да се вакса по ковида! Затова и са му казали да пие аспирин против съсиреци в кръвта! Добре поне, че не бе с елитната вакса!

    Журналистите обаче се надяват, че хората гласували за него заради изящните му длани, ще се разочароват от него.

    07:27 25.12.2025

  • 10 За съжаление

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "побърканяк":

    си абсолютно прав.

    07:28 25.12.2025

  • 11 Откачалка

    2 2 Отговор
    смахната…

    07:42 25.12.2025

  • 12 Ццц

    5 2 Отговор
    По същата причина Тръмп пусна Владетеля на мира или накратко Владимир Путин в САЩ - от уважение към почтеността му! Весела Коледа евроатланти! 🤣🤣🤣

    07:45 25.12.2025

  • 13 мнение

    2 3 Отговор
    Мисля, че не е добра идея да пуснеш един почтен човек сред сборище от мошеници. Но е добре, че денят започва с глупостите на Тръмп, а не с тези на Урсула, Честито Рождество Христово! Бъдете здрави и мислете. Бог да пази България!

    07:58 25.12.2025

  • 14 Дядо Клаус

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Баба Коледа":

    Бабушкеро, правиш ли разлика между обвинен и осъден???
    Марш кухнята и не се излагай, че съм ти се наточил за после!

    08:06 25.12.2025

  • 15 бай Бай

    2 0 Отговор
    Ще го пуснат през комина.
    А какво мито го чака?
    Иначе китка се употребява и за ръкоделие.
    Кой го знае каква шевна машина е.

    08:15 25.12.2025

  • 16 Дядо Мраз от Москва

    1 0 Отговор
    Арестува нашият дядо Коледа и го изпрати в конц.лагер Белене за срок от 45г.
    Ганьовските копейки с крепостно умиление още го тачат и любят, а на елхичката закачат Кремълската червена звезда.
    Те не честват Коледа ,а на 8.1 руZкото, след това 8 март и 23.2 ден защитники/агресори/ любимата им рОдина.
    На останалите нормални българи Честита Коледа.

    08:17 25.12.2025

  • 17 Факт

    0 0 Отговор
    Радвале се, че не са го задържали. А синините са често срещани и при децата. Признак на добро здраве. Лошо и когато няма синини!

    08:17 25.12.2025

  • 18 ейджи

    0 0 Отговор
    такова ги с 200 либерастите

    08:18 25.12.2025

  • 19 Дони Деменцията

    0 0 Отговор
    И Да го помпят със

    КИСУНЛА и ЛЕКАМЕНАБ

    Файда няма .

    Дъртия Рижак е Пътник.

    А се смееше на Байдън .

    Господ си знае работата.

    08:29 25.12.2025