Тайландската армия установи контрол над стратегически хълм край границата с Камбоджа ВИДЕО

Тайландската армия е установила контрол над стратегическия хълм 225 в провинция Сурин, която граничи с Камбоджа, съобщиха от Втори военен окръг на тайландската армия.

„Контролът над хълм 225 е установен. Вторият военен окръг продължава военната операция“, се казва в изявлението.

Тайландските войски по-рано установиха контрол и над древния храмов комплекс Та Куай, разположен близо до хълм 225, изтласквайки камбоджанските сили от района.

Сблъсъците на границата между Камбоджа и Тайланд започнаха на 7 декември. На 8 декември тайландската армия съобщи, че камбоджанските войски са започнали да обстрелват тайландски позиции в граничната зона.

Тайландските военновъздушни сили отговориха с атака върху камбоджанската военна инфраструктура.