Тайландската армия установи контрол над стратегически хълм край границата с Камбоджа ВИДЕО

Тайландската армия установи контрол над стратегически хълм край границата с Камбоджа ВИДЕО

25 Декември, 2025 06:28, обновена 25 Декември, 2025 06:50 745 2

  • тайланд-
  • камбоджа-
  • сражения-
  • граница

Войските на Банкок са завзели и древния храмов комплекс Та Куай

Тайландската армия установи контрол над стратегически хълм край границата с Камбоджа ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тайландската армия е установила контрол над стратегическия хълм 225 в провинция Сурин, която граничи с Камбоджа, съобщиха от Втори военен окръг на тайландската армия.

„Контролът над хълм 225 е установен. Вторият военен окръг продължава военната операция“, се казва в изявлението.

Тайландските войски по-рано установиха контрол и над древния храмов комплекс Та Куай, разположен близо до хълм 225, изтласквайки камбоджанските сили от района.

Сблъсъците на границата между Камбоджа и Тайланд започнаха на 7 декември. На 8 декември тайландската армия съобщи, че камбоджанските войски са започнали да обстрелват тайландски позиции в граничната зона.

Тайландските военновъздушни сили отговориха с атака върху камбоджанската военна инфраструктура.


Тайланд
  • 1 Джо

    0 0 Отговор
    Голяма победа няма що. А туризма в Тайланд пропадна. ,Ко Чанг,Ко куд и още няколко близки раяно търпят масови анулации,ще остават едните руснаци само...

    07:48 25.12.2025

  • 2 Като гледам

    2 0 Отговор
    Само американска техника, стълбовете им нови, по пътя няма една дупка. Я покажете снимки от София и други градове. Ние все едно сме във война, навсякъде дупки и разруши сгради.

    08:20 25.12.2025