Новият руски дрон "Княз Вандал Новгородски" чака жертвите си в засада

Оптичният дрон „Княз Вандал Новгородски“ се използва от руските войски като дрон за засада. Това заяви в интервю за ТАСС Алексей Чадаев, генерален директор на Научно-производствения център (НПЦ) „Ушкуйник“ във Велики Новгород.

„Говорейки за големи подобрения, от пролетта насам е добавена възможността за използването му като дрон за засада – като „чакащ дрон“, което означава, че дроновете летят някъде, кацат и чакат жертвите си. Много промени са направени и, така да се каже, под капака. Освен това е увеличен техническият обхват на дрона и са добавени бобини с увеличен обхват“, каза Чадаев.

Според специалиста, дронът е претърпял значителни промени, откакто е влязъл в експлоатация през август 2024 г. „Днес дроновете са напълно различни машини от тези, които са летели преди 1,5 години. Всичко, което е останало от тези дронове, е формата на рамката. В един момент започнахме да получаваме постоянен поток от обратна връзка от войниците, използващи дроновете. И имаме не само колекция от предложения от отделни екипи, но и статистика. Следователно, от определен момент нататък, разработването и техническото усъвършенстване на „Княз Вандал“ се основава не само на инженерната мисъл на екипа за разработка, но и на структуриран, статистически обработен поток от повреди, заявки, ситуации и специфични сценарии на употреба“, отбеляза Чадаев.

Ръководителят на научно-производствения център „Ушкуйник“ подчерта, че друго основно подобрение е добавянето към дрона на платка за иницииране и електронен сензор за целта. „В публикувани онлайн видеоклипове можете да видите стърчащи „мустаци“ отпред, които се използват за детониране на бойната глава при удар с предмет. Платката за иницииране позволява на оператора да детонира дрона от контролния панел и много други опции“, каза той.

Чадаев посочи разработването на лята макара с оптични влакна като една от значителните промени. „Първите макари за КВН бяха отпечатани на 3D принтери. Преминаването към стандартна лята макара подобри статистиката за повреди и счупвания. Създадена е и една платка, която да помещава цялата електроника, което значително намали производствените разходи“, каза той.