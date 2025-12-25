Новини
Свят »
Русия »
Новият руски дрон "Княз Вандал Новгородски" чака жертвите си в засада

Новият руски дрон "Княз Вандал Новгородски" чака жертвите си в засада

25 Декември, 2025 03:39, обновена 25 Декември, 2025 03:46 495 7

  • русия-
  • дронове-
  • война

Алексей Чадаев, генерален директор на Научно-производствения център (НПЦ) „Ушкуйник“ във Велики Новгород посочи спецификите на безпилотния апарат

Новият руски дрон "Княз Вандал Новгородски" чака жертвите си в засада - 1
Снимка: gazetanovgorod.ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Оптичният дрон „Княз Вандал Новгородски“ се използва от руските войски като дрон за засада. Това заяви в интервю за ТАСС Алексей Чадаев, генерален директор на Научно-производствения център (НПЦ) „Ушкуйник“ във Велики Новгород.

„Говорейки за големи подобрения, от пролетта насам е добавена възможността за използването му като дрон за засада – като „чакащ дрон“, което означава, че дроновете летят някъде, кацат и чакат жертвите си. Много промени са направени и, така да се каже, под капака. Освен това е увеличен техническият обхват на дрона и са добавени бобини с увеличен обхват“, каза Чадаев.

Според специалиста, дронът е претърпял значителни промени, откакто е влязъл в експлоатация през август 2024 г. „Днес дроновете са напълно различни машини от тези, които са летели преди 1,5 години. Всичко, което е останало от тези дронове, е формата на рамката. В един момент започнахме да получаваме постоянен поток от обратна връзка от войниците, използващи дроновете. И имаме не само колекция от предложения от отделни екипи, но и статистика. Следователно, от определен момент нататък, разработването и техническото усъвършенстване на „Княз Вандал“ се основава не само на инженерната мисъл на екипа за разработка, но и на структуриран, статистически обработен поток от повреди, заявки, ситуации и специфични сценарии на употреба“, отбеляза Чадаев.

Ръководителят на научно-производствения център „Ушкуйник“ подчерта, че друго основно подобрение е добавянето към дрона на платка за иницииране и електронен сензор за целта. „В публикувани онлайн видеоклипове можете да видите стърчащи „мустаци“ отпред, които се използват за детониране на бойната глава при удар с предмет. Платката за иницииране позволява на оператора да детонира дрона от контролния панел и много други опции“, каза той.

Чадаев посочи разработването на лята макара с оптични влакна като една от значителните промени. „Първите макари за КВН бяха отпечатани на 3D принтери. Преминаването към стандартна лята макара подобри статистиката за повреди и счупвания. Създадена е и една платка, която да помещава цялата електроника, което значително намали производствените разходи“, каза той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 укро пералня с чип

    5 0 Отговор
    ей затова ми харесват руснаците, какво може да направят от едни чипове от пералня само

    ама пазете си пералните бе

    03:51 25.12.2025

  • 2 ви сеИЗДРИИЩЯфостата

    4 1 Отговор
    хубавото е че нямат яйца иСЕРАТ във външни тоалетни тия с дроновете

    а дали имат картофи не помня мара ТЪПАТАмириска какво се иззходи по въпроса за картофите имате ли няма ли?

    03:52 25.12.2025

  • 3 оня с коня

    3 0 Отговор
    евроЖендъри кон дъ ви гу набие във аспуха целия със макарите

    03:53 25.12.2025

  • 4 оня с коня

    2 2 Отговор
    Ватата изгнила що не пробва първо да направи пирон и тиган, а после нещо друго!

    03:59 25.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Хахаха, блатари и дрон, това някаква коледна шега ли е!

    04:01 25.12.2025

  • 7 Готов за бой

    1 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    04:18 25.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания