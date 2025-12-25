Новини
Свят »
Украйна »
Азаров: Искането за 800-хилядна армия означава, че Зеленски дори не мисли за мир
  Тема: Украйна

Азаров: Искането за 800-хилядна армия означава, че Зеленски дори не мисли за мир

25 Декември, 2025 04:44, обновена 25 Декември, 2025 04:51 935 9

  • украйна-
  • азаров-
  • зеленски-
  • армия-
  • мир-
  • война

Това е абсолютно нереалистично, няма кой да я издържа, заяви бившият украински премиер

Азаров: Искането за 800-хилядна армия означава, че Зеленски дори не мисли за мир - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Желанието на Володимир Зеленски да поддържа числеността на украинските въоръжени сили от 800 000 души в мирно време, когато икономиката не е в състояние да издържа такава армия, само потвърждава, че той дори не мисли за мир.

Това заяви пред ТАСС бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров, коментирайки мирния план, представен от украинския президент.

„Зеленски да остави 800 000 войници е абсолютно нереалистично; това е, така да се каже, армия от военно време. Тоест, Зеленски дори не мисли за мир“, каза той.

„Поддържането на това е абсолютно нереалистично от гледна точка на икономиката на Украйна. Тоест, украинската икономика не може да поддържа толкова огромна армия“, добави бившият премиер.

Според него, дори преди конфликта, за Украйна е било „голям проблем“ да поддържа армия до 180 000 души. „А 800 000 – дори повече. Какъв е планът? Единственият план е за едно нещо – продължаване на военните действия“, заключи Азаров.

Мирният план, обявен от Зеленски, показва, че Киев възнамерява да продължи да нарушава правата на рускоезичните хора и вярващите от каноничната Украинска православна църква, заяви Азаров.

„От гледна точка на Зеленски, цялото това нещо ще продължи. Тоест, той ще продължи политиката си за унищожаване на УПЦ. Защото планът не казва нищо конкретно. Той не казва абсолютно нищо за руския език, правата на руската общност в Украйна или за руския народ – абсолютно нищо“, каза той.

Според бившия министър-председател клаузата за зачитане на правата на гражданите в публикувания план е много неясна. Точка 13 от плана споменава само, че Украйна ще прилага правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиците на малцинствата. „Някаква неясна клауза за спазване на някакви европейски правила. Тогава защо не спазват тези европейски правила по отношение на правата и свободите на човека? Какви европейски правила са те? Нищо не се казва за свободата на Украинската православна църква, нито дали възнамеряват да продължат политиката си за нейното ликвидиране. Всичко е много неясно и неясно“, подчерта Азаров.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв мир

    3 4 Отговор
    Предстои разпада на обществата такива каквито ги познаваме края на времената дойдоха

    Коментиран от #7

    04:56 25.12.2025

  • 2 Супернахалство

    3 5 Отговор
    След като опостушиха държавата, с милиони бежанци, хиляди загинали цивилни граждани -жени, деца, старци, напълно разрушени електроцентрали, искайки да ги уморят в зимните месеци без ток, руснаците се загрижили за руския език и правата си там!? Тоя Азаров изразява тяхната позиция.

    05:36 25.12.2025

  • 3 БАРС

    5 4 Отговор
    ЖИРИНОВСКИ ЗА ТОВА СЕ УКРАИНА БОМБЕШЕ ПОЧТИ ВСЕКИДЕН ПО МИРНИЯТ ДОНБАС ПРАВИЛНО КАЗА НЯКОГА НА ПРЕДАВАНЕТО 60 МИНУТ С УЧАСТИЕ О НА УКРАИНСКИ ПОЛИТОЛОЗИ ПРЕДИ СВО ТА КАЗА ТАКА: УКРАИНА ПРАВИЛНО ПРАВИ ,ЩЕ СТАНЕ ТАКА ,СЕ НИЕ ЩЕ НАВЛЕЗЕМ ЗА ДА ЗАЩИТИМ РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ДОНБАС И ЩЕ СТИГНЕМ ДО КИЕВ И УКРАИНА НЯМА ДА Е СЪЩАТА ЩЕ ЗАБЕРЕМ ДОНБАС ОДЕСА ТИЯ НАШИ ТЕРИТОРИИ ДЕТО ВИ ГИ ПОДАРИХМЕ ЩЕ СЕ ВЪРНАТ ПРИ НАС УКРАИНА ЩЕ ОСТАНЕ КАКТО Е БИЛА НЯКОГА ЗАПЪДНИТЕ 6 ОБЛАСТИ .ПРАВИЛНО ПРАВИТЕ..МИСЛЯ ,СЕ ВСИЧКО КОЕТО Е КАЗАЛ ЖИРИНОВСКИ Е БИЛ ПРАВ.ТОЙ СЪЩО КАЗА ,ЧЕ ЗАПЪД ТЪРСИ КОНФЛИКТ С РОСИЯ И ЗАТОВА Е ИЗБРАЛА УКРАИНА И ТОГАВА КАЗА ПРЕДИ СВО ,СЕ ВОЙНАТА Е НЕИЗБЕЖНА ТОВА Е ЗАДОЖЕНО В АНГЛИЙСКАТА КОРОНА И САЩ .

    05:38 25.12.2025

  • 4 Хъхъ

    3 0 Отговор
    Наглите империалисти искат те да колят и бесят, но ако някой иска да се защитава било на война !
    Ами кой ви караше да правите война бе?

    05:44 25.12.2025

  • 5 Има зло

    3 1 Отговор
    Укрия население - 17 млн
    Армия - 800 Хил?

    Германия Франция Англия население - 230 млн
    Армия - 320 хил

    Искат пак да хвърлят укрите срещу Русия, а синовете и дъщерите на колониалистите да не умират!

    05:55 25.12.2025

  • 6 Анджо

    1 5 Отговор
    Никой не иска да си има работа с руската проклета държава, това е положението. Русофили свърши вашето време , защото сте безмозъчни същества АМЕБИ.

    Коментиран от #9

    05:59 25.12.2025

  • 7 Със сигурност

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какъв мир":

    Русия няма да се разпадне, а по-скоро Украйна, Сащ, и ЕС.

    06:01 25.12.2025

  • 8 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    06:04 25.12.2025

  • 9 И така

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анджо":

    Русофобиятта и злобата за а опасни за здравето.

    06:04 25.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания