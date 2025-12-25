Желанието на Володимир Зеленски да поддържа числеността на украинските въоръжени сили от 800 000 души в мирно време, когато икономиката не е в състояние да издържа такава армия, само потвърждава, че той дори не мисли за мир.

Това заяви пред ТАСС бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров, коментирайки мирния план, представен от украинския президент.

„Зеленски да остави 800 000 войници е абсолютно нереалистично; това е, така да се каже, армия от военно време. Тоест, Зеленски дори не мисли за мир“, каза той.

„Поддържането на това е абсолютно нереалистично от гледна точка на икономиката на Украйна. Тоест, украинската икономика не може да поддържа толкова огромна армия“, добави бившият премиер.

Според него, дори преди конфликта, за Украйна е било „голям проблем“ да поддържа армия до 180 000 души. „А 800 000 – дори повече. Какъв е планът? Единственият план е за едно нещо – продължаване на военните действия“, заключи Азаров.

Мирният план, обявен от Зеленски, показва, че Киев възнамерява да продължи да нарушава правата на рускоезичните хора и вярващите от каноничната Украинска православна църква, заяви Азаров.

„От гледна точка на Зеленски, цялото това нещо ще продължи. Тоест, той ще продължи политиката си за унищожаване на УПЦ. Защото планът не казва нищо конкретно. Той не казва абсолютно нищо за руския език, правата на руската общност в Украйна или за руския народ – абсолютно нищо“, каза той.

Според бившия министър-председател клаузата за зачитане на правата на гражданите в публикувания план е много неясна. Точка 13 от плана споменава само, че Украйна ще прилага правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиците на малцинствата. „Някаква неясна клауза за спазване на някакви европейски правила. Тогава защо не спазват тези европейски правила по отношение на правата и свободите на човека? Какви европейски правила са те? Нищо не се казва за свободата на Украинската православна църква, нито дали възнамеряват да продължат политиката си за нейното ликвидиране. Всичко е много неясно и неясно“, подчерта Азаров.