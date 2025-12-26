Новини
Свят »
САЩ »
Американският щат Калифорния е изложен на риск от внезапни опустошителни наводнения

Американският щат Калифорния е изложен на риск от внезапни опустошителни наводнения

26 Декември, 2025 08:11 775 7

  • наводнение-
  • сащ-
  • калифорния-
  • време-
  • сан франциско

По крайбрежието се очакват големи вълни, предупредиха местните власти

Американският щат Калифорния е изложен на риск от внезапни опустошителни наводнения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският щат Калифорния, в който тази седмица се изляха поройни дъждове, остава изложен на опасност от внезапни опустошителни наводнения, а по крайбрежието му се очакват големи вълни, предупредиха местните власти, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Бурите донесоха със себе си дъжд и сняг, като се очакваше днес стихията да утихне, но кодът за опасно време остава в района на мегаполиса Лос Анджелис. Налице е опасност от лавини в планинската верига Сиера Невада, по-специално около езерото Тахо, уточнява АП.

Вълните в района на залива на Сан Франциско може да достигнат днес височина до 7,6 метра. На жителите на планинския град Райтууд, на около 130 километра североизточно от Лос Анджелис, бе казано да са готови да се евакуират поради свлачища.

Улиците в града, населяван от около 5000 души, бяха зарити със скални отломки и гъста кал вчера. "Тази Коледа наистина е луда", заявява пред АП местната жителка Джил Дженкинс, при която за празниците е 13-годишният ѝ внук Хънтър.

При изгледите за нови поройни дъждове в района са мобилизирани над 150 пожарникари, каза говорителят на противопожарната служба на окръг Сан Бернардино - Шон Милърик. "Готови сме. Целият наличен персонал е на разположение“, каза той.

Т.нар. атмосферни реки носят огромни струи влага от тропиците по време на една от най-натоварените седмици по отношение на пътуванията на територията на САЩ. Лос Анджелис отбелязва най-влажния си коледен период от 54 години насам, обяви Националната метеорологична служба на САЩ.

Най-малко два са смъртните случаи вследствие на бурите тази седмица, отбелязва АП.

Паднало дърво уби мъж от град Сан Диего в сряда, а заместник-шериф на Сакраменто загина при катастрофа, която изглежда е била свързана с времето.

Районите по тихоокеанското крайбрежие, включително Малибу, са под наблюдение за наводнения до днес следобед, а за голяма част от долината Сакраменто и от района на залива на Сан Франциско бяха издадени предупреждения за бури и наводнения.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 0 Отговор
    Капачки за краварете ще събираме ли?

    Коментиран от #7

    08:16 26.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да съберем

    1 1 Отговор
    помощи за братятата американци!

    08:18 26.12.2025

  • 4 Ел Ниньо

    2 0 Отговор
    Както и всички крайбрежни райони на тихия океан.

    08:31 26.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боли ме фара

    2 0 Отговор
    Тва Калифорния да не е някъде след Каспичан?

    08:49 26.12.2025

  • 7 Боко Тиквата

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ще поръчаме пак фърчила и чертежи и ще спонсорираме шефа.

    08:50 26.12.2025