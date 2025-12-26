Американският щат Калифорния е изложен на риск от внезапни опустошителни наводнения

Американският щат Калифорния, в който тази седмица се изляха поройни дъждове, остава изложен на опасност от внезапни опустошителни наводнения, а по крайбрежието му се очакват големи вълни, предупредиха местните власти, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Бурите донесоха със себе си дъжд и сняг, като се очакваше днес стихията да утихне, но кодът за опасно време остава в района на мегаполиса Лос Анджелис. Налице е опасност от лавини в планинската верига Сиера Невада, по-специално около езерото Тахо, уточнява АП.

Вълните в района на залива на Сан Франциско може да достигнат днес височина до 7,6 метра. На жителите на планинския град Райтууд, на около 130 километра североизточно от Лос Анджелис, бе казано да са готови да се евакуират поради свлачища.

Улиците в града, населяван от около 5000 души, бяха зарити със скални отломки и гъста кал вчера. "Тази Коледа наистина е луда", заявява пред АП местната жителка Джил Дженкинс, при която за празниците е 13-годишният ѝ внук Хънтър.

При изгледите за нови поройни дъждове в района са мобилизирани над 150 пожарникари, каза говорителят на противопожарната служба на окръг Сан Бернардино - Шон Милърик. "Готови сме. Целият наличен персонал е на разположение“, каза той.

Т.нар. атмосферни реки носят огромни струи влага от тропиците по време на една от най-натоварените седмици по отношение на пътуванията на територията на САЩ. Лос Анджелис отбелязва най-влажния си коледен период от 54 години насам, обяви Националната метеорологична служба на САЩ.

Най-малко два са смъртните случаи вследствие на бурите тази седмица, отбелязва АП.

Паднало дърво уби мъж от град Сан Диего в сряда, а заместник-шериф на Сакраменто загина при катастрофа, която изглежда е била свързана с времето.

Районите по тихоокеанското крайбрежие, включително Малибу, са под наблюдение за наводнения до днес следобед, а за голяма част от долината Сакраменто и от района на залива на Сан Франциско бяха издадени предупреждения за бури и наводнения.