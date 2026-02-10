Десетки загинаха при наводнения, причинени от проливни дъждове в Колумбия

Най-малко 22 души загинаха в продължаващи от 12 дни наводнения в Колумбия, оставили хиляди домове под вода. Водното бедствие предизвикаха необичайни за това време на годината проливни дъждове, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Само в северните департаменти Кордоба и Сукре жертвите са 14, а най-малко 9000 домакинства са засегнати от извънредната ситуация, причинена от нетипичното метеорологично явление.

В региона, известен с животновъдството си, хората се опитват да спасят имуществото си в най-тежко засегнатите райони, където водата достига до кръста, като използват гумени лодки, импровизирани салове и пикапи, съобщиха журналистите на АФП.

„Загубихме всичко, всичките си вещи, всичките си електроуреди и сме много притеснени, защото не знаем какво ще се случи“, каза 43-годишната Енид Гомес.

„Останаха ни само дрехите на гърба ни“, добави тя от Монтерия – главния град на Кордоба – където бедстват около 150 000 души.

В неделя колумбийските власти съобщиха за поне 13 жертви на проливните дъждове на различни места в Колумбия.

Студен фронт, който проникна от северната част на американския континент към колумбийските Кариби, увеличи валежите с повече от 64% през януари спрямо средните количества за месеца, съобщи Националния институт по метеорология „Идеам“, който посочи, че това явление се случва „в контекста на климатичната криза“.