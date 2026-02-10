Новини
Свят »
Колумбия »
Десетки загинаха при наводнения, причинени от проливни дъждове в Колумбия

Десетки загинаха при наводнения, причинени от проливни дъждове в Колумбия

10 Февруари, 2026 11:10 827 2

  • наводнение-
  • колумбия-
  • дъжд-
  • буря

Най-малко 9000 домакинства са засегнати от извънредната ситуация, причинена от нетипичното метеорологично явление

Десетки загинаха при наводнения, причинени от проливни дъждове в Колумбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 22 души загинаха в продължаващи от 12 дни наводнения в Колумбия, оставили хиляди домове под вода. Водното бедствие предизвикаха необичайни за това време на годината проливни дъждове, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Само в северните департаменти Кордоба и Сукре жертвите са 14, а най-малко 9000 домакинства са засегнати от извънредната ситуация, причинена от нетипичното метеорологично явление.

В региона, известен с животновъдството си, хората се опитват да спасят имуществото си в най-тежко засегнатите райони, където водата достига до кръста, като използват гумени лодки, импровизирани салове и пикапи, съобщиха журналистите на АФП.

„Загубихме всичко, всичките си вещи, всичките си електроуреди и сме много притеснени, защото не знаем какво ще се случи“, каза 43-годишната Енид Гомес.

„Останаха ни само дрехите на гърба ни“, добави тя от Монтерия – главния град на Кордоба – където бедстват около 150 000 души.

В неделя колумбийските власти съобщиха за поне 13 жертви на проливните дъждове на различни места в Колумбия.

Студен фронт, който проникна от северната част на американския континент към колумбийските Кариби, увеличи валежите с повече от 64% през януари спрямо средните количества за месеца, съобщи Националния институт по метеорология „Идеам“, който посочи, че това явление се случва „в контекста на климатичната криза“.


Колумбия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо не са

    1 0 Отговор
    усетили щот са били нашмъркани.

    11:21 10.02.2026

  • 2 уффффф

    0 0 Отговор
    Хуманиста Тръмп що не изпрати хеликоптери на помощ

    12:07 10.02.2026