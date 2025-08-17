Новини
Свят »
Китай »
Наводнение в Китай взе жертви

Наводнение в Китай взе жертви

17 Август, 2025 08:45 523 0

  • наводнение-
  • китай-
  • жертви

Властите потвърдиха смъртта на 8 души, а четирима все още са в неизвестност

Наводнение в Китай взе жертви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 8 души загинаха, а спасителите продължават да издирват още 4 души, които са в неизвестност, след като внезапно наводнение заля снощи свободно къмпингуващи в автономния район Вътрешна Монголия в северната част на Китай, съобщиха тази сутрин местните власти, цитирани от агенция Синхуа, предаде БТА.

Бедствието е настъпило около 22:00 ч. местно време снощи при горното течение на река в района на китайския град Баянур. Внезапното наводнение е отнесло общо 13 души, които са били на къмпинг в условията на така нареченото диво къмпингуване.

В 10 ч. тази сутрин местните китайски власти съобщиха, че засега само един човек е спасен. Властите потвърдиха смъртта на 8 души, а четирима все още са в неизвестност.


Китай
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания