Наводненията в Гърция взеха две жертви

21 Януари, 2026 12:41, обновена 22 Януари, 2026 04:30 1 372 0

Източните райони на Атина са под вода

Наводненията в Гърция взеха две жертви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БНР БНР

Силен циклон засегна Гърция. Има две жертви от наводненията.

Източните райони на Атина са наводнени. Водата заля улици и тротоари. Пожарната спасява пътници от автобуси и леки коли, които не могат да преминат през водата.

Силен дъжд вали от днес, преляха и реки в област Атика. Една жертва е намерена на централен булевард в гръцката столица. Жена се удави, отнесена от водата.

Властите призовават хората да се качат на по-висок етаж и да не пътуват. Забранено е движението на товарни камиони в цялата област Атика.

Високи вълни отнесоха войник на морски патрул,който охранява брега Астрас в област Аркадия. Водолази откриха жертвата.

Над половин метър сняг натрупа по високите части на страната. Села останаха без ток.

Снегорини чистят снега, за да преминат линейки. Спряха движението и там на товарни камиони и автобуси.

В северната част на страната вали силен сняг и пътищата са заледени. В спасителни операции се включиха и сили на армията. Гражданска защита съобщава за изкоренени дървета от силния вятър. Не се движат кораби и фериботи.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
