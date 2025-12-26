Украйна: Пристанищата в Одеска област бяха подложени на непрестанен вражески огън

Русия е атакувала през цялата изминала нощ черноморски пристанища в украинската Одеска област, като са нанесени щети на намиращи се там плавателни съдове под флаговете на Словакия и Палау, съобщи вицепремиерът на Украйна, отговарящ за възстановяването, Олексий Кулеба, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
Кулеба, който е и министър на общностите и териториалното развитие, добави, че са поразени зърнени силози и складове.
"Пристанищата в Одеска област бяха подложени на непрестанен вражески обстрел през цялата нощ. В резултат от удари на дронове има щети по зърнени силози, складове на граждански предприятия, катамаран и плавателни съдове под флаговете на Словакия и на Палау. Служители на аварийни екипи потушават избухнали пожари на засегнатите места. Пристанищни работници оценяват размера на щетите", заяви Кулеба.
Той посочи, че са отчетени спирания на електроснабдяването. Техници работят по възстановяването му.
Руските сили са обстрелвали и терминал в Николаевска област. Там е ударен плавателен съд под флага на Либерия. Няма данни за пострадали.
Щети от руски дронове са регистрирани и по железопътната линия за град Лвов на гара Ковел. Засегнати са локомотив и товарен вагон.
