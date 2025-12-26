Новини
Украйна: Пристанищата в Одеска област бяха подложени на непрестанен вражески огън
Украйна: Пристанищата в Одеска област бяха подложени на непрестанен вражески огън

26 Декември, 2025 11:30 1 845 107

Руските сили са обстрелвали и терминал в Николаевска област. Там е ударен плавателен съд под флага на Либерия.

Украйна: Пристанищата в Одеска област бяха подложени на непрестанен вражески огън - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е атакувала през цялата изминала нощ черноморски пристанища в украинската Одеска област, като са нанесени щети на намиращи се там плавателни съдове под флаговете на Словакия и Палау, съобщи вицепремиерът на Украйна, отговарящ за възстановяването, Олексий Кулеба, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

Кулеба, който е и министър на общностите и териториалното развитие, добави, че са поразени зърнени силози и складове.

"Пристанищата в Одеска област бяха подложени на непрестанен вражески обстрел през цялата нощ. В резултат от удари на дронове има щети по зърнени силози, складове на граждански предприятия, катамаран и плавателни съдове под флаговете на Словакия и на Палау. Служители на аварийни екипи потушават избухнали пожари на засегнатите места. Пристанищни работници оценяват размера на щетите", заяви Кулеба.

Той посочи, че са отчетени спирания на електроснабдяването. Техници работят по възстановяването му.

Руските сили са обстрелвали и терминал в Николаевска област. Там е ударен плавателен съд под флага на Либерия. Няма данни за пострадали.

Щети от руски дронове са регистрирани и по железопътната линия за град Лвов на гара Ковел. Засегнати са локомотив и товарен вагон.


Украйна
  • 1 Непрестанен братски, а

    60 3 Отговор
    не вражески огън...

    11:31 26.12.2025

  • 2 Европеец

    68 5 Отговор
    Заглавието хубаво, два пъти ще прочета статията.....

    11:32 26.12.2025

  • 3 Някой

    90 7 Отговор
    Абе, що не хвалите украинците какви са герои? Как да ударили с един дрон някой цивилен кораб, или пък нещо в някое пристанище? Нещо не ми идва и една сълзица, за това че укрите са ги шамарили. Даже им е малко.

    Коментиран от #8, #10

    11:33 26.12.2025

  • 4 Иван

    71 3 Отговор
    Смрадливите равини ли прецениха, че огънят е вражески?

    11:34 26.12.2025

  • 5 Съдията

    89 4 Отговор
    Зърно, зърно, ама как гърми. Други ще да са били "зърната", а не житни.😂

    11:34 26.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Друг Някой

    76 6 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    А само като си помисля какъв душевен оргазъм изпитаха от скорошното терористично убийство на руският генерал...
    А сега ми рИветИ...!
    Пуркоа,бе джанъм...?!

    11:37 26.12.2025

  • 9 БОЛШЕВИК

    78 5 Отговор
    И Одеса е все по-близо до освобождението .

    Коментиран от #39

    11:37 26.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бонев

    80 2 Отговор
    Навремето сестра ми си пишеше с едно момиче от Одеса.нямаше едно писмо в което да се спомене Украйна, украинец или Украйна.пишеше за руснаци.

    11:38 26.12.2025

  • 12 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    56 4 Отговор
    БРАВО !
    👍
    БOЙ ПО ХЛEБAPKИТЕ !
    ПРEДATEЛИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ И3TPИТИ И ТО ТАКА, ЧЕ ДС НЕ ОСТАНЕ СЛЕДА. 😡
    ИНАЧЕ СЛЕД ВРЕМЕ ПАК ЩЕ ПРАВЯТ ТАКИВА НОМЕРА 🤬

    11:38 26.12.2025

  • 13 Ицо хазарта

    37 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пепи Волгата":

    И аз избрах еврото, ама тука в ЕП само опушвам тоалетните.

    Коментиран от #20

    11:39 26.12.2025

  • 14 Май ти си...смахнатият?!

    37 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пепи Волгата":

    Зациклил си в един коловоз и едната ти мозъчна клетка папагали нон -стоп едно и също...!
    Но давай,поне ни разсмиваш...😂😝🤣!

    11:39 26.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Русия разби 4тия райх

    61 7 Отговор
    руснаците громят фашагите и ятаците им по целия фронт

    11:40 26.12.2025

  • 17 Иван

    41 2 Отговор
    Товарен вагон под флага на Либерия.

    11:40 26.12.2025

  • 18 Саде да попитам!

    48 3 Отговор
    А ве тоя Кулеба,не духна ли и той зад граница...?!

    Коментиран от #51

    11:41 26.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пепи Волгата

    5 22 Отговор

    До коментар #13 от "Ицо хазарта":

    Даже и това ти е много и трябва да си им благодарен.

    11:43 26.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ивелин Михайлов

    46 5 Отговор
    Ще биете по руски танкери, а 😉

    Коментиран от #55

    11:44 26.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Военен

    51 3 Отговор
    Одеса вече не е в състояние да приема и товари кораби

    11:45 26.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    45 2 Отговор
    Много гърмят тези кораби, пък аз си мислех, че доставят детски играчки за Коледа и Нова година...

    11:49 26.12.2025

  • 29 И Киев е Руски

    43 2 Отговор
    Удрииии на тия гребени излаз на море не им трЕбе.Те са терористи спонсорирани от евро дебилите

    11:51 26.12.2025

  • 30 Българин

    41 3 Отговор
    Товарния вагон в Николаев е носил ракети Пейтриът...

    11:51 26.12.2025

  • 31 Никой

    17 2 Отговор
    Еми той Наполеон сигурно се е ядосвал.

    11:52 26.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 до медии на режима

    47 3 Отговор
    Колкото и да триете над 90% от българите са за Русия.Не можете да изтриете всички!

    Коментиран от #65, #69

    11:57 26.12.2025

  • 34 минувача

    29 3 Отговор
    Коледната заря за урките продължава !

    11:59 26.12.2025

  • 35 Унищожаването

    25 4 Отговор
    на измислената от жидокомуниста Ленин държава Украйна ще донесе дълготраен мир и просперитет на земните жители!

    12:00 26.12.2025

  • 36 Диванен стратег

    35 3 Отговор
    Логично. През тия пристанища тече основният поток оръжия и боеприпаси. А зърнените складове са с голям тротилов еквивалент.

    12:01 26.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ний ша Ва упрайм

    27 3 Отговор
    убиството на генерала отпуши Ада за бандеругите

    12:08 26.12.2025

  • 39 Нека да пиша

    1 23 Отговор

    До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":

    Пак си душил отдолу някоя другарка ,и си и взел ценните кюлоти.

    Коментиран от #45

    12:10 26.12.2025

  • 40 Георгиев

    28 3 Отговор
    Атанасова е пропуснала да напише, че е ударена детска градина и жилищна сграда на пристанището. А все още ли са там 150 хиляди българи?

    12:10 26.12.2025

  • 41 Иван чака да му взривят още няколко

    22 3 Отговор
    Петролни Танкера и да удари с Тактически Нюкс (75 килотона) няколко Европейски столици, Берлин, Париж и една от Балтийските пинчери, после плащай Блуднице Европа 500 милиарда на Русия?

    12:11 26.12.2025

  • 42 Точен

    12 4 Отговор
    Нашите печелят.

    12:14 26.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Критик

    37 27 Отговор
    Оказва се,че Путлер и хунтата му не са чували за "Втория закон на Нютон". Също и не знаят ,че в болшинството случаи
    "Насила хубост не става...".
    Естествено ще има огледален отговор.

    Коментиран от #48, #63, #78

    12:15 26.12.2025

  • 45 Антитрол

    25 46 Отговор

    До коментар #39 от "Нека да пиша":

    Какво стана бе нали великото натовско ПВО не даваше пиле да прехвръкне над Украйна - вече няма сводки от фронта как укрите са свалили 150 от 100 изстреляни ракети - защо така замлъкнаха - липсва ми пропагандата.

    12:17 26.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 смех

    24 4 Отговор
    защо мъ Миче/марийке наричаш огънят вражески? не можеш ли да напишеш нещо неутрално,пък нека читателите преценят дали е вражески/приятелски?Когато Русия превърши с измислената от жидокомунистЪ ленин територия,ще обърнеш ли лопатката?дните ви в комунистическият ЕС са преброени

    12:18 26.12.2025

  • 48 Помнещ

    21 7 Отговор

    До коментар #44 от "Критик":

    "Насила хубост не става..."

    Става става но трябва повече бой - ето виж какви хубави станаха Германия, Япония и Италия след ВСВ.

    12:19 26.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Готов за бой

    5 26 Отговор
    През 44-та рашките ни окупираха и държаха под робство цели 45 години. Ако пак ни атакуват първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с гадните рашки 👊

    Коментиран от #54, #66, #77

    12:20 26.12.2025

  • 51 Това е друг Кулема

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "Саде да попитам!":

    Извинявам се ама да го е..v..аААА

    12:20 26.12.2025

  • 52 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    3 22 Отговор
    „Страшното отмъщение“ на путлер за пропиляната от неговите беZдарни генерали СВО се оказа също толкова тъno и безсмислено, колкото и цялата замислена от него война.
    Удрят по многоетажни сгради, yбиxa цивилни, разрушиха някакви цехове и гражданска инфраструктура.
    Всичко това изглежда не като сила, а като слабост. Полypъcта в истерия тропа с краче и си отмъщава на случайни хора за собствената си нищoжноcт.

    Коментиран от #57

    12:20 26.12.2025

  • 53 В В.П.

    24 1 Отговор
    Одесса е създадена от Руската императрица Екатерина,ОКРОПИТЕЦИТЕ ОТ КИЕВ Я ЗАГРАДИХА КАТО ТЯХНА ПРЕЗ 1991 ВА .>Грешка ..Путин трябва да поправи неправдата ..

    12:22 26.12.2025

  • 54 Учуден

    19 1 Отговор

    До коментар #50 от "Готов за бой":

    "и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад"

    Ами първо теб трябва да застреляш че тъкмо нашите козячета и евроатлантици ще са "плъховете които ще напират да дезертират на запад" - русофилите ще са на изток да посрещат руснаците.

    12:22 26.12.2025

  • 55 Не е така!

    26 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ивелин Михайлов":

    По руските танкери бият англичаните, дислоцирани в Окраина, ползващи сателитна информация. Ударите по рафинериите в Русия са също английско дело. През последния месец доста товари с некролози отпътуваха за САЩ, Англия, Холандия. И още ще има, казват. Няма да спре тази военна операция докато Русия не си прибере цяла Новорусия със столица Одеса и не подчини Малорусия със столица Киев. Ще ди прибере и Приднестровието. Окрайнина ще е 2-3 области западно от Киев. НАТО няма шанс да влезе под каквато и да е форма. Това ще е.

    12:23 26.12.2025

  • 56 Колкото повече мърда Окропистан

    18 2 Отговор
    Повече му влиза .

    12:24 26.12.2025

  • 57 Зевзек

    17 1 Отговор

    До коментар #52 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":

    "Всичко това изглежда не като сила, а като слабост"

    Обаче укрите каквото и да ударят това вече е сила а не слабост нали - от къде ви копат такива обратното на остри.

    12:25 26.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 То се познава по

    13 1 Отговор

    До коментар #43 от "Петрова":

    фотографиите които се публикуват чие лице излъчва повече злоба - това на Путин или това на Зеленски!? Които има очи и сам ще разбере, не е нужно да го пишеш!

    12:26 26.12.2025

  • 60 Механик

    21 1 Отговор
    Натовското оръжие пак даде фира още преди да иде на фронта.
    За това е големия рев сега.
    п.п.
    Абе, колко бяха българите в Одеса?

    12:26 26.12.2025

  • 61 хаспел

    0 12 Отговор
    вече не "превземаме" Купянск или ??

    Коментиран от #64, #67

    12:26 26.12.2025

  • 62 В В.П.

    17 2 Отговор
    Болшой клозет в Окропистан..Много лобут изядоха .Обаче имам чувството ,че ще ядат още шамари..

    12:27 26.12.2025

  • 63 На български език се пише

    12 28 Отговор

    До коментар #44 от "Критик":

    "Вторият закон на Нютон". Да повторим за розовите понита - "ВторияТ". Това се учи в началното училище.

    Коментиран от #74

    12:29 26.12.2025

  • 64 Помнещ

    16 24 Отговор

    До коментар #61 от "хаспел":

    То и за Покровск така казвахте че руснаците го превземали по 10 пъти на ден ама сега ви налегна колективна амнезия за него - защо така изведнъж го забравихте - да не е загубил стратегическо значение.

    12:30 26.12.2025

  • 65 не си прав

    12 0 Отговор

    До коментар #33 от "до медии на режима":

    Не са 90%, 99 % са! Останалия 1 % са соросоидните фашаги!

    12:32 26.12.2025

  • 66 Механик

    14 0 Отговор

    До коментар #50 от "Готов за бой":

    Това с тая картечница вече с е изтърка.
    Добре беше подкарал "квантовите супер-копютри". Защо се отказа от тях?
    И онова, дето летиш на български Еф-16 и нощем бомбиш Москва беше добро попадение, ма и него го заряза.
    Дай нещо свежо! Остави тия картечници малко да им се охладят цевите, че ше си изгориш жендърските пръстчета.

    12:33 26.12.2025

  • 67 Хахахахаха

    10 0 Отговор

    До коментар #61 от "хаспел":

    Маняк това да ти е проблема я влез в Интернет навсякъде се пука фронта, още годинка и повече няма да има война, ще има капитулация на Украйна, щом самите украински блогъри взеха да викат че положението е трагично, смятай за какво става дума

    12:36 26.12.2025

  • 68 Боко

    2 0 Отговор
    🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👌💩🪦

    12:39 26.12.2025

  • 69 Възpожденец 🇧🇬

    2 9 Отговор

    До коментар #33 от "до медии на режима":

    Само шепата кресливи рашисти и доизживяващи живота си съветски индивиди сте с руссия, но вие нямате нищо общо с българите.
    И то сте с русия, ама отдалече, удобно настанени в ЕС, паразитирайки над европейската социална система. Не си и помислите да отидете вие или да пратите деца и внуци в "русския мир".
    С една дума мишки !

    Коментиран от #70, #71, #81

    12:41 26.12.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хахахахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #69 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Какъв българин си ти бе, повече ми приличаш от тея с лила... те венци, отивай събирай желязо, че скоро ще ти спират интернета

    Коментиран от #75

    12:45 26.12.2025

  • 72 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 6 Отговор
    ВСЕКИ ДЕН ВИЖДАМЕ РУСКИТЕ ФАШИСТИ И МИРОТВОРЦИ , КАК .................. "ОСВОБОЖДАВАТ" УКРАИНСКА ЗЕМЯ ................... ФАКТ !

    12:47 26.12.2025

  • 73 Бай той Толстой

    6 1 Отговор
    Удри, Вова .На дърва и въглища!

    12:48 26.12.2025

  • 74 Там ли се учи?

    10 0 Отговор

    До коментар #63 от "На български език се пише":

    Вече знаем ,че имаш осми клас.👍 Браво!

    12:48 26.12.2025

  • 75 Бай той Толстой

    3 8 Отговор

    До коментар #71 от "Хахахахаха":

    Тъмнозелените бате-бъдещето на България.

    12:49 26.12.2025

  • 76 МЪКЪ МЪКЪ

    4 7 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци.

    12:51 26.12.2025

  • 77 Бай той Толстой

    3 5 Отговор

    До коментар #50 от "Готов за бой":

    Да не те преабат,бате?А?На сухо!А?Аааа,ще видиш как дъни яко съветското

    Коментиран от #79

    12:51 26.12.2025

  • 78 Ути

    8 2 Отговор

    До коментар #44 от "Критик":

    Кой ще е следващият руски генерал дето ще стане на мръвки? Службите на Украйна знаят всеки,който издава заповеди за обстрелите.Следят ги и ги елиминират.

    Коментиран от #83

    12:55 26.12.2025

  • 79 ще си събираш

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Бай той Толстой":

    чер ва та

    12:56 26.12.2025

  • 80 РФ е въздух под налягане !

    5 2 Отговор
    Нека припомним успехите на "вторая" от 2023г до сега.

    Коментиран от #87, #88, #99

    12:56 26.12.2025

  • 81 Демократ

    5 2 Отговор

    До коментар #69 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #85

    13:00 26.12.2025

  • 82 Коледен подарък за агресора

    4 1 Отговор
    Основна цел в тъмната част на коледното денонощие е била рафинерията на "Лукойл" във Волгоград. Според актуалната сутрешна сводка на руското военно министерство, над Волгоградска област са свалени цели 34 дрона, още 23 - над Ростовска област. Общо са свалени 77 дрона. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров отрича да има щети и разрушения - видеокадри от жители на Волгоград с избухнал пожар подсказват друго:🤣

    Коментиран от #91

    13:03 26.12.2025

  • 83 Хахахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ути":

    Я кажи какво стана с вашите генерали, скоро не съм чул някой от тях да коментира нещо, май от толкова бой на фронта не останаха, между другото като бягат следващия път не си забравяйте лаптопите и документите
    Руснаците заявиха, че са превзели командно-наблюдателния пункт (КНП) на 102-ра бригада за териториална отбрана . Окупаторите показаха изоставени лаптопи, отключен смартфон, печати и други предмети. Според руснаците щабът се е намирал в центъра на Хуляйпол

    Коментиран от #86, #89

    13:03 26.12.2025

  • 84 Мара

    1 2 Отговор
    Няма ли хой да ни инфУрмирЪ колко българи аджеба живеят в одеса ???!

    13:04 26.12.2025

  • 85 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #81 от "Демократ":

    Основна демократична ценност е да има поне 32 пола и еднополовите бракове да са разрешени. А щях да забравя и редовно да има гей-паради. В Русия тези работи са забранени и за това всички козячета мразят Путин.

    13:04 26.12.2025

  • 86 Според руснаците

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "Хахахахаха":

    Киев за два дня.

    Коментиран от #90, #92, #97

    13:05 26.12.2025

  • 87 Смятай, брат, и укрите и

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "РФ е въздух под налягане !":

    50+ държави с НАТО, хаймарси, Ф-16, Сторм Шедоу, Абрамси непробиваемите Челинджъри, страйкъри, Атак МС, и т.н., не могат да победят един въздух под налягане, който се бие вече само със сапьорски лопатки след като свърши ракетите, икономиката им се разпадна 2 месеца след налагането на санкциите от Байдън, долара стана 200 рубли и Путин умрятри пъти...

    13:06 26.12.2025

  • 88 Хахахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "РФ е въздух под налягане !":

    Извинявай ще ми покажеш ли карта с върнати те територии от военните на Украйна за този период?? Аааа забравих, че такава карта няма, защото нищо не си върнахте хахахайахахахахахаха

    Коментиран от #93

    13:06 26.12.2025

  • 89 аz CВО Победа 80

    0 2 Отговор

    До коментар #83 от "Хахахахаха":

    Ти да не си от онези кретени дето вярват, че Купянск и Покровск са асвабадени?🤣🤣🤣

    Коментиран от #95, #96

    13:07 26.12.2025

  • 90 Русия се разпадна,

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Според руснаците":

    забрави ли вече?

    13:08 26.12.2025

  • 91 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Коледен подарък за агресора":

    "видеокадри от жители на Волгоград с избухнал пожар подсказват друго:"

    Ти как разбра че са от Волгоград - от посолството ли те увериха. Укрите си снимат пожарите в Одеса и ги пишат че били от Волгоград.

    Ти остави това ами ми кажи защо така изведнъж получихте колективна амнезия за Покровск.

    Коментиран от #98

    13:08 26.12.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Не, аз вярвам, че от Бахмут контраатакув

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "аz CВО Победа 80":

    и стигнаха до Санкт Петербург, а азовците изпод мазетата на Азовстал в Мариупол контраатакуват успешно и вече превзеха Москва.

    13:09 26.12.2025

  • 96 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "аz CВО Победа 80":

    Ти да не си от тези които вярват в коледните чудеса, че укрите печелят нещо от войната, я ми дай малко инфо за Покровск, ями сподели Сирски и наркомана защо 2 седмици дума не са казали за Покровск и Мирноград, а между другото аз съм от кретените които сме те правили, така че бъди по мил, може да сме роднини

    13:11 26.12.2025

  • 97 Помнещ

    3 1 Отговор

    До коментар #86 от "Според руснаците":

    Не според руснаците а според генерал Мили ама това е дребна подробност нали - една лъжа в повече - то и без това цялата ви пропаганда е 100% лъжи.

    Коментиран от #100

    13:11 26.12.2025

  • 98 Абе ти що повтаряш коментарите?

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Антитрол":

    От двете пишещи тук копейки май си по-бавно-развитият😁

    Коментиран от #102, #103

    13:12 26.12.2025

  • 99 бавно и генерално срещу врага

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "РФ е въздух под налягане !":

    прибави и фалиралите ЕС и САЩ

    13:13 26.12.2025

  • 100 24.02.2022

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Помнещ":

    Маргарита Симонян по руската национална телевизия:Киев за два дня и всьо 🤣

    13:13 26.12.2025

  • 101 НАЙ-ПОСЛЕ

    1 1 Отговор
    Дълго чаканата ДЕНАЦИФИКАЦИЯ иде в Одеса.

    Коментиран от #104

    13:14 26.12.2025

  • 102 Копейките освен че са предатели

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Абе ти що повтаряш коментарите?":

    Са и безмозъчни.

    13:14 26.12.2025

  • 103 Антитрол

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Абе ти що повтаряш коментарите?":

    Защото козячетата са малоумни и бавно възприемат та трябва да им се повтаря.

    Коментиран от #105

    13:14 26.12.2025

  • 104 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "НАЙ-ПОСЛЕ":

    Нема да си жив да видиш.

    13:15 26.12.2025

  • 105 Копейкиииии

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Антитрол":

    Имате още 6 дни и 11 часа да спасявате левчето 🤣🤣🤣
    Отпътуване няма☝️

    13:16 26.12.2025

  • 106 И БЪЛГАРСКИТЕ ФАШАГИ

    0 0 Отговор
    Вият на умряло. БУХАЙ БАНДЕРИТЕ И БРИТИТЕ. Бял ден да не видят.

    13:16 26.12.2025

  • 107 Палячовци сър!

    0 0 Отговор
    "Кремъл продължава да твърди, че Русия решително побеждава Украйна на бойното поле, но през 2025 г. руснаците успяха да завземат само 4 400 кв. км украинска земя, което е по-малко от 1% от територията на страната"...

    13:17 26.12.2025

