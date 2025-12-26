Зеленски съобщи, че ще се срещне с Тръмп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в публикация днес в профила си в социалната платформа "Екс", че е договорена среща Украйна - САЩ на най-високо равнище - между него и американския президент Доналд Тръмп, в "близкото бъдеще", предаде БТА.
"Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високо равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!", написа Зеленски.
Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Умеров е един от главните преговарящи на Киев с Вашингтон.
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи вчера, че е разговарял по телефона с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че това е станало един ден, след като Зеленски разкри подробности от новия план на САЩ за слагане на край на войната между Украйна и Русия.
"Обсъдихме някои важни детайли от текущата работа. Има добри идеи, които може да допринесат за общ резултат и траен мир", написа Зеленски във "Фейсбук".
Украинският президент отчете, че е имал "много добър разговор" с американските пратеници, и им благодари за "конструктивния подход, интензивната работа и целенасочените думи". "Надявам се, че постигнатите днес по случай Коледа договорености и че идеите, които обсъдихме, ще бъдат полезни", каза в заключение Зеленски.
