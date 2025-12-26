Новини
Зеленски съобщи, че ще се срещне с Тръмп
Зеленски съобщи, че ще се срещне с Тръмп

26 Декември, 2025 10:31

Не губим нито ден, споразумяхме се за среща на най-високо равнище, посочи украинският президент

Зеленски съобщи, че ще се срещне с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в публикация днес в профила си в социалната платформа "Екс", че е договорена среща Украйна - САЩ на най-високо равнище - между него и американския президент Доналд Тръмп, в "близкото бъдеще", предаде БТА.

"Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високо равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!", написа Зеленски.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Умеров е един от главните преговарящи на Киев с Вашингтон.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи вчера, че е разговарял по телефона с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че това е станало един ден, след като Зеленски разкри подробности от новия план на САЩ за слагане на край на войната между Украйна и Русия.

"Обсъдихме някои важни детайли от текущата работа. Има добри идеи, които може да допринесат за общ резултат и траен мир", написа Зеленски във "Фейсбук".

Украинският президент отчете, че е имал "много добър разговор" с американските пратеници, и им благодари за "конструктивния подход, интензивната работа и целенасочените думи". "Надявам се, че постигнатите днес по случай Коледа договорености и че идеите, които обсъдихме, ще бъдат полезни", каза в заключение Зеленски.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пепи Волгата

    7 23 Отговор
    Хаха смахнати тролове, аз отдавна съм на евро.

    Коментиран от #7

    10:34 26.12.2025

  • 2 наркомана

    26 8 Отговор
    обича да му набиват канчето.

    10:35 26.12.2025

  • 3 минувача

    26 5 Отговор
    Докато зелената еуглена не седне на масата с Путин - мир няма да има . Дотогава и укрията може да я няма ...

    Коментиран от #42

    10:36 26.12.2025

  • 4 Баце

    21 5 Отговор
    Да си носи едно тесте карти, че Дони е голям шегаджия, поне да се посмеят този път. И Нотариалния Акт на Окраiна с червена панделка за новогодишен подарък.

    10:36 26.12.2025

  • 5 що така

    21 4 Отговор
    Рижия дали е разбрал че зеления го гласи да умре.

    10:37 26.12.2025

  • 6 Зеления път

    25 4 Отговор
    Зеленото вече наистина е "тотал щета". Не знам докога ще му подържат жизнените функции, той вече излага и тези, който го желаят, а те също са утрепки..

    10:37 26.12.2025

  • 7 Брендо

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пепи Волгата":

    Специално ти си минал към друг нискокачествен доставчик, ама не се усещаш.

    Коментиран от #13

    10:37 26.12.2025

  • 8 Българин

    6 23 Отговор
    Слава на Украйна! Слава героем!

    Коментиран от #24

    10:38 26.12.2025

  • 9 Гончар Романенко

    17 3 Отговор
    Дедо Дончо не го е ругал скоро....

    Коментиран от #25

    10:38 26.12.2025

  • 10 пеласг

    14 2 Отговор
    Слава кое?
    За тръмп само една слава има.
    Неговата.
    Картите, картитееееее...

    10:38 26.12.2025

  • 11 ха-ха

    19 5 Отговор
    Зеленото обикаля като милост по гробища и си мисли , че без Путин може да постигне нещо. Да , ама - не ! Траги комика скоро ще запее лебедовата песен ...

    10:39 26.12.2025

  • 12 !!!?

    8 13 Отговор
    Байдън парализира Путлер, Тръмп ще го сложи на инвалидна количка, а Зеленски ще го запокити в Историята...!!!?

    10:39 26.12.2025

  • 13 Пепи Волгата

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "Брендо":

    Не ме интересува мнението на кокаина.

    10:39 26.12.2025

  • 14 Баба

    13 1 Отговор
    Тръмп да не е осиновил Зеля?

    10:40 26.12.2025

  • 15 Буха ха

    15 2 Отговор
    На Зельо това му е живота, да шмърка бело и да обикаля от среща на среща, колкото изпроси, все добре.

    10:41 26.12.2025

  • 16 Хе!

    5 3 Отговор
    Подобна ситуация е била преди нападението над СССР от Хитлер! Молотов докладва на Сталин, че Русия е едва 194 милиона население, не е готова за агресия на Запад! В същото време фашистка Европа, представена от завладените от Хитлер демокрации е около 280 милиона, притежаваща всички конфискувани от Франция и Чехословакия оръжия, с които е оборудвала нови 100 дивизии и цялата промишленост и най вече тази на Царство България работят за Вермахта и Вафен СС!

    10:41 26.12.2025

  • 17 Последния софиянец

    6 9 Отговор
    И бай ДОНЧО психара не може да спаси ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна рамАзан -- Фюрер
    Единствено превземането на КИЕВ ,би могло да залъже човекоподобните монголи и да намали позорната Загуба на войната от педофила педофил.
    Това е истината

    10:41 26.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фен

    9 3 Отговор
    Бялото знаме, че иначе, ще останеш и без Одеса.

    10:44 26.12.2025

  • 20 гост

    10 4 Отговор
    Този отново се е надрусал яко и сънувал розови сънища. Скоро ще сънува розовия тунел към..........

    Коментиран от #26

    10:44 26.12.2025

  • 21 Те ТОА Пич ду ПИ могучая и

    5 10 Отговор
    Ху есоса Ху ЙЛО веке 12 години!
    Без оръжие, пари, Авиация, подводници, флот, кораби, крилати и балистични ракети направи монгольята
    За посмешище!
    РЕСПЕКТ

    Коментиран от #28

    10:45 26.12.2025

  • 22 Бъзиктар

    9 2 Отговор
    Ще му правят фотосесия на крайградската табела ,,Вашингтон",че не се знае.

    10:45 26.12.2025

  • 23 50/50

    9 0 Отговор
    По Коледа не се изтриват коментари, Моля! Бог е милостив и все опрощаващ, но......!!!

    10:46 26.12.2025

  • 24 Питам:

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    А бе "българино" поради что пишеш на българо-руски ?

    10:46 26.12.2025

  • 25 Карго 200

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Гончар Романенко":

    Дедо Дони не е наричал и Путин скоро луд

    10:46 26.12.2025

  • 26 Боби Баламата

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    Колко скоро?
    2 ДНЯ и ВСЕ или...още 3 ПЕТИЛЕТКИ?!?
    12 години превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и селото ПОКРОВСК и то срещу само....2 Милиона монголяци Фира
    Хахахахаха

    10:47 26.12.2025

  • 27 Ачо

    3 2 Отговор
    А Тръмп ще се срещне ли?

    10:47 26.12.2025

  • 28 Механик

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "Те ТОА Пич ду ПИ могучая и":

    Докато оная Пияната цака редовно , ние сме със Вовка монголя

    10:49 26.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ами

    5 2 Отговор
    хайде подписвайте мир и влизайте бързо в европа, че да може по лесно европа да ви издържа финансово 800 000 дната армия, а й да могат остатъците от сегашната украинска армия да пътуват, работят и живеят в европейския съюз

    11:01 26.12.2025

  • 31 ПАК НА КРУИЗИ.

    6 2 Отговор
    ДА НЕ ЗАБРАВИШ ЖЕНКА СИ. И ЕДНО ПОЖЕЛАНИЕ. ДА ТИ СЕ ВЪРНЕ ТОВА КОЕТО КАЗА ЗА ПУТИН. ДОЛНО АЛЧНО ДЖУДЖЕНЦЕ СЪС НАТРУФЕНИ УСТНИЧКИ В БЕЛО.

    11:01 26.12.2025

  • 32 Готов си за Карлуково

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Готов за бой":

    Само ще чакаш дежурните санитари и ще се барикадираш в стаята си.

    11:01 26.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ццц

    4 1 Отговор
    ТО винаги ни съобщава "успехите" си преди да ги е постигнал! И след всяко успешно предадено съобщение започват провалите. Проблемът е, че изглежда вярва за възможно да има "високо равнище" с негово участие. Такова може да постигне само на теста за наркотици. На бас, че до Нова година дори самолетият билет за САЩ няма да е пристигнал от Брюксел, където е на издръжка, заради натовареността на куриерите. Така че му спрете генератора за ток, за да спре да ни разваля празниците с външния си вид. Нищо няма да загубим. И догодина ще продължи да се излага. Дори "Сам в къщи" не ми е омръзнал колкото този клоун.

    11:03 26.12.2025

  • 35 Зеленски ще свири на пиано в Белия Дом

    4 2 Отговор
    Ще развеселява Тръмп с номера си на пианото.

    Коментиран от #37

    11:04 26.12.2025

  • 36 Сети ли се ?

    8 1 Отговор
    Ако не бяхте постъпили тарикатски и бяхте изпълнили споразумението от Истанбул сега нямаше да търчите като луди ! И докато се правихте на велики, Путин осъзна силата на Русия и колко импотентни са ЕС и НАТО без САЩ ! И сега прошка не чакайте ! Молете се някъде там на "салфетката" да остане и нещо от Украйна, макар че нищо не заслужавате с вашите тарикатлъци !

    11:06 26.12.2025

  • 37 Ццц

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Зеленски ще свири на пиано в Белия Дом":

    В Белия дом пускат само с прилично облекло. Не може да си се облякал като охранител в кладница и да свириш на пиано вътре. Но отпред на поляната ще му дадат кегли да жунглира на туристите.

    11:08 26.12.2025

  • 38 Иван

    2 1 Отговор
    Слава на сатанинската Синагога!

    11:10 26.12.2025

  • 39 ТРЪМП ЕДВА ЛИ

    3 0 Отговор
    ТЪРСИ КАК ДА СИ СПАСИ КОЖАТА ! ЯКО ГО ТРЕСЕ ПАРАНОЯТА, НЯМА ИЗХОД , УСЕЩА НА КЪЕ ОТИАТ НЕЩАТА! А МОЖЕ ДОКАТО ЧАКА , ДА МУ ВИДАТ СМЕТКАТА!

    11:11 26.12.2025

  • 40 ДЕДО ТРЪМП РЕЧЕ

    1 0 Отговор
    АКО ДЕДО КОЛЕДА МУ Е ОБЕЩАЛ СРЕЩА,.....НЕМА ДА СТАНЕ

    11:13 26.12.2025

  • 41 Смешник

    4 0 Отговор
    Чудя се как чичо Дончо продължава да търпи тоя брадат терорист

    11:14 26.12.2025

  • 42 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "минувача":

    Е как да седне като Путин го смята за терорист и нелегитимен

    11:18 26.12.2025

  • 43 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 1 Отговор
    Аз пък ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    Коментиран от #45, #49, #54

    11:19 26.12.2025

  • 44 гумата

    0 2 Отговор
    Говориш с Тръмп, получаваш Путин! Няма смисъл от такива срещи. По- добре да си говорят с руснаците, макар, че руснаците са напълно негодни за диалог и без бой няма да се съгласят на нищо.

    11:20 26.12.2025

  • 45 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    И се опитвам да се свържа с Джефри Епщайн, който в момента живее в Израел.

    11:24 26.12.2025

  • 46 Хи хи

    1 0 Отговор
    Ся Тръмпи ще забърше няколко шамара на маленкий зеля, и ще го върне към оригиналния план от 28 точки ! маленкий зеля много ще плаче !!

    11:24 26.12.2025

  • 47 миче изтъркани пълнежи, а що не цъкнете

    1 0 Отговор
    САЩ са нанесли удари по цели на „Ислямска държава“ в Нигерия на 25 декември, заяви президентът Доналд Тръмп.

    „Тази вечер, по мое нареждане като главнокомандващ, Съединените щати нанесоха мощен и смъртоносен удар срещу терористичната измет на ИДИЛ в северозападна Нигерия, които атакуват и жестоко убиват основно невинни християни, в мащаби, невиждани от много години, дори от векове!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. „По-рано предупредих тези терористи, че ако не спрат клането на християни, ще си платят жестоко – и тази вечер това се случи“.
    Президентът не даде допълнителни подробности за ударите – като броя на убитите, конкретните цели или колко атаки са били извършени – освен че ги определи като „многобройни перфектни удари“.



    В началото на ноември Тръмп заяви, че е разпоредил на Пентагона да „се подготви за възможни действия“ в Нигерия, след като обвини нигерийското правителство, че не прави достатъчно за борба с преследването на християни в страната.



    „Ако атакуваме, това ще бъде бързо, жестоко и сладко – точно както терористичните главорези атакуват нашите скъпи християни! Предупреждение: нигерийското правителство да действа бързо!“, написа тогава Тръмп.

    11:25 26.12.2025

  • 48 Наритай Бг копейка

    0 0 Отговор
    Абе, ние да наритаме нашите копейки, пък другите да се оправят,дреме ми нито за Украйна и Русия!

    Коментиран от #53

    11:25 26.12.2025

  • 49 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    А ти няма ли да си търсиш бункер като ти пуснат атомите, или ще чакаш да се изпариш ??!!

    11:26 26.12.2025

  • 50 Пепи Волгата

    1 0 Отговор
    То било хубаво така,20000 еврака на месец!

    11:26 26.12.2025

  • 51 дядо поп

    1 0 Отговор
    Да бе , той Тръмп няма друга работа и му е само до ялови срещи с този наркоман.

    11:27 26.12.2025

  • 52 Станислава

    0 0 Отговор
    а със Свети Петър кога?

    11:28 26.12.2025

  • 53 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Наритай Бг копейка":

    Ама Путин като доде, както казват от нато и маленкий зеля, ти куда ша са криеш ??

    11:29 26.12.2025

  • 54 Факти, защо не триете пpоcтaците

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Защото сте същите пpоcтaци като обичайната си аудитория.

    11:29 26.12.2025

  • 55 Зелен про сяк

    0 0 Отговор
    Гив ми мор мъни, плийз.

    11:29 26.12.2025

