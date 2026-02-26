Новини
Турското разузнаване задържа терористи, подготвяли атентати в Истанбул

Турското разузнаване задържа терористи, подготвяли атентати в Истанбул

26 Февруари, 2026 18:09 720 3

Установено е, че членовете на терористичната организация са подготвяли въоръжени и бомбени атентати на ключови места

Турското разузнаване задържа терористи, подготвяли атентати в Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турското разузнаване (МИТ) и Главната дирекция по сигурност задържаха при съвместна операция в Истанбул четирима терористи, принадлежащи към крайнолявата Революционна партия и фронт за народно освобождение (DHKP-C), които са подготвяли атентат в Истанбул. Те са били заловени на местопрестъплението, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.

Революционната партия и фронт за народно освобождение е включена в списъка с терористични групировки на Турция, ЕС и САЩ. Тя проповядва марксистка идеология и стои зад редица нападения, включително самоубийствени бомбени атаки, в Турция от 1990 г. насам.

При разузнавателните дейности е установено, че членовете на терористичната организация са подготвяли въоръжени и бомбени атентати на ключови места. Въз основа на информацията на 25 февруари е била проведена координирана съвместна операция.

От съобщението за нея става ясно, че на 3 февруари по тази линия е проведена още една антитерористична операция. Тя се е състояла в 22 окръга на Турция и е била насочена срещу членове на Марксистко-ленинистката комунистическа партия

Разследващите считат последвалата в Истанбул операция по разбиването на клетките на Революционната партия и фронт за народно освобождение за резултат от "ефективната координация на службите" срещу крайнолевите терористични организации.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Червените Хълмове

    0 7 Отговор
    Сигурно са били българки

    18:11 26.02.2026

  • 2 Тоалетна Хартия

    1 0 Отговор
    Това е друга кюрдска организация, но защитава правата на всичкитие 83 националности в туркия!!! Обвиняват ги за терористи,а те обвиняват туркия във фашизъм и тоталитаризъм!!

    Коментиран от #3

    19:26 26.02.2026

  • 3 Ефенди

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоалетна Хартия":

    Да се изнасят в Сирия като не им изнася!

    19:40 26.02.2026

