Турското разузнаване задържа терористи, подготвяли атентати в Истанбул

Турското разузнаване (МИТ) и Главната дирекция по сигурност задържаха при съвместна операция в Истанбул четирима терористи, принадлежащи към крайнолявата Революционна партия и фронт за народно освобождение (DHKP-C), които са подготвяли атентат в Истанбул. Те са били заловени на местопрестъплението, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.

Революционната партия и фронт за народно освобождение е включена в списъка с терористични групировки на Турция, ЕС и САЩ. Тя проповядва марксистка идеология и стои зад редица нападения, включително самоубийствени бомбени атаки, в Турция от 1990 г. насам.

При разузнавателните дейности е установено, че членовете на терористичната организация са подготвяли въоръжени и бомбени атентати на ключови места. Въз основа на информацията на 25 февруари е била проведена координирана съвместна операция.

От съобщението за нея става ясно, че на 3 февруари по тази линия е проведена още една антитерористична операция. Тя се е състояла в 22 окръга на Турция и е била насочена срещу членове на Марксистко-ленинистката комунистическа партия

Разследващите считат последвалата в Истанбул операция по разбиването на клетките на Революционната партия и фронт за народно освобождение за резултат от "ефективната координация на службите" срещу крайнолевите терористични организации.