Рубио: САЩ и ООН ще преразгледат финансирането на хуманитарни програми

САЩ и ООН подписаха споразумение, предвиждащо промяна в подхода на Вашингтон към финансирането на хуманитарните програми на световната организация. Това обяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Според него САЩ „няма да използват средства на данъкоплатците за финансиране на разточителни, антиамерикански или неефективни“ програми. „Днес Държавният департамент и ООН подписаха споразумение, което радикално реформира начина, по който САЩ проектират, финансират и контролират хуманитарната работа на ООН, за да спасят повече животи с по-малко долари на американските данъкоплатци“, пише Рубио в X.

Както отбеляза държавният секретар на САЩ, „новият модел ще сподели по-добре хуманитарната тежест на ООН с други развити страни“. Това изисква също така ООН да „намали раздутите разходи, да премахне дублирането и да въведе нови механизми за измерване на ефективността, отчетност и надзор“.

Заместник-генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флетчър обяви по-рано, че правителството на САЩ е допринесло с рекордните 2 млрд. USD за хуманитарни фондове, контролирани от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA). Според Асошиейтед прес тази сума е почти девет пъти по-малка от максималния принос на Вашингтон за програми за хуманитарна помощ в рамките на световната организация през предходни години.

В средата на декември Татяна Валовая, генерален директор на Службата на ООН в Женева, обяви, че бюджетът на световната организация през 2026 г. ще бъде намален с 15% в сравнение с 2025 г., а персоналът ще бъде съкратен с 18% на фона на бюджетен дефицит.

ООН е изправена пред бюджетен дефицит поради неплащане на вноски от някои държави, включително САЩ, което забавя преводите от приблизително 3 млрд. USD. Това обстоятелство принуждава организацията да намали разходите, да замрази наемането на персонал и да намали хуманитарните програми, включително помощ за деца и бежанци.