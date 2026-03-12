Вземете 50% отстъпка за хостинг от

12 Март, 2026 03:13 13 378 7

В САЩ за най-успешна и дългосрочна доктрина се смята доктрината за сдържане на комунизма. Като неин резултат се смята разпадането на СССР и социалистическия лагер

12 март 1947 г. Доктрината Труман - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 12 март 1947 г. е обявена Доктрината Труман, която има за цел да ограничи разпространението на комунизма.

Доктрината „Труман" е външнополитическа инициатива на САЩ, целяща да възпре разпространението на комунизма в Турция и Гърция. Печелейки подкрепата на Републиканската партия, която е имала мнозинство в Конгреса на САЩ, президентът Хари С. Труман обявява доктрината на 12 март 1947 г.

В нея се декларира, че САЩ ще оказват икономическа и военна помощ на Гърция и Турция, за да не се превърнат в сателити на СССР. Доктрината променя външната политика на САЩ към СССР от спокойна (т.нар. détente), към политика за възпиране на експанзията на съветското влияние. Някои историци считат този момент за начало на Студената война. История По това време се води гражданската война в Гърция между леви и десни сили.

Труман развива тезата за настъплението на комунизма на Балканите. Според него САЩ трябва да се притекат на помощ на Гърция и Турция, които са застрашени от това настъпление. През май 1947 г. на Гърция и Турция се предоставят 400 млн. щатски долара в икономическа и военна помощ, както и военни експерти.

В САЩ за най-успешна и дългосрочна доктрина се смята доктрината за сдържане на комунизма. Като неин резултат се смята разпадането на СССР и социалистическия лагер. Преди да се оформи обаче тезата за сдържането на комунизма, за кратко властва идеята за пълно отхвърляне на комунизма. Тази доктрина съдържа идеята, че САЩ могат да отхвърлят комунизма, за да бъдат освободени „поробените" народи. Но бързо става ясно, че е неприложима, защото би довела до Трета световна война.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Kcaniba

    15 5 Отговор
    Доктрина Труман - кравите стартират Трета Световна.

    07:49 12.03.2018

  • 2 georgi

    12 3 Отговор
    Доктрината е известна с печатане на долари без покритие и дългове на гърба на продажниците политици.

    09:49 12.03.2018

  • 3 Труман и Рейгън

    3 1 Отговор
    разковаха кочината. Зеленски ѝ заби последните пирони и ще я ѝ сложи кръста.
    П едерацията вече не е дори регионална сила. След предателствата към Сирия, Венецуела и Иран, се разкри като потьомкинска държава, която е блъфирала, плашейки, през всичките 20 години с крадливото комплексирано джудже начело.

    03:38 12.03.2026

  • 4 Рузвелт приятел на народите

    0 3 Отговор
    За жалост един Труман и Кенеди пролет не правят. Комунистите към 1970 вече са превзели ФБР.

    03:48 12.03.2026

  • 5 Джеймс Джизъс

    0 2 Отговор
    Докато СССР е диктатура и не може свободно да се влиза и излиза, в САЩ всеки с пари може да направи каквото си иска, да построи училище, църква, и комунистите се възползват. Колежът, в който е бил Бил Клинтън, подготвя социалист от малки и като завършат ги праща на екскурзия по света, включително в СССР. През 1969 г Клинтън посещава СССР. По-късно е разпитван какво е правил там, но "не може да си спомни"....

    03:52 12.03.2026

  • 6 Ангелтън

    0 1 Отговор
    Статията в неточна в края. В Америка и на най-слепите им се изясни, че не са победи комунизма и че Горбачов водеше Тачър и Рейгън за носа. Перестройката е дългосрочна стратегия и разпадането на Източния блок е заблуда. Както виждате СССР пак си има източния блок, но вече имат и Европейския съюз, а в САЩ лобито им по-силно от другите две партии.

    04:06 12.03.2026

  • 7 Сорос агент на кгб

    1 0 Отговор
    Горбачов изигра отлично ролята си на лош герой. Когато почина Путин му се поклони дълбоко.

    04:09 12.03.2026