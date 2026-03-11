Какви са жертвите в региона на размяната на ударите между Израел и САЩ от една страна и Иран от друга страна

Иран

Иранското министерство на здравеопазването съобщи в понеделник, че повече от 1200 души са били убити, сред които около 200 жени и 200 деца под 12 години, а над 10 000 цивилни са били ранени. Фондацията на мъчениците и ветераните – иранска държавна организация – заяви миналия четвъртък, че жертвите от американските и израелските удари са достигнали 1230 загинали. Иранският Червен полумесец на 3 март съобщи за 787 загинали. Неправителствената организация „Хюман райтс активистс нюз ейджънси“ заяви, че към 10 март най-малко 1787 души са загинали, сред които 1262 цивилни (включително поне 200 деца), както и 190 военнослужещи и 335 души с неуточнен статус.

Израел

Израелските спасителни служби и армията съобщиха за общо 14 загинали от началото на войната. Според спасителните служби 12 души са убити, включително четири непълнолетни, а десетки са ранени в Израел, след като Иран започна ракетни атаки срещу страната в отговор на американско-израелските удари. Израелската армия също така съобщи за смъртта на двама войници при боеве в южен Ливан.

Ливан

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи днес, че 634 души са били убити за 10 дни боеве между Израел и проиранската групировка „Хизбула“, сред които 91 деца, а над 1500 души са ранени. Ливанската армия заяви, че трима нейни войници са загинали.

Персийският залив

Властите в страните от Персийския залив и Американското централно командване за Близкия изток съобщиха за 24 загинали в региона от началото на иранските атаки. Повечето са военнослужещи или членове на силите за сигурност, включително седем американски войници, както и 11 цивилни.

В Кувейт армията и министерството на здравеопазването съобщиха за шестима загинали - двама кувейтски войници, двама гранични полицаи, двама цивилни, включително 11-годишно момиче.

Министерството на отбраната на ОАЕ и медийният офис на Дубай съобщиха за шест загинали – четирима цивилни плюс двама военнослужещи, загинали при катастрофа на хеликоптер, приписвана на техническа повреда.

Саудитската служба за гражданска защита съобщи за двама загинали цивилни.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн също съобщи за двама загинали.

Морският център за сигурност на Оман обяви смъртта на един моряк в морето.

В Катар министерството на вътрешните работи съобщи, че 16 души са ранени, без да има загинали.

Американското Централно командване потвърди също смъртта на шестима американски войници в Кувейт и още един в Саудитска Арабия.

Ирак

Въоръжени групи и официални представители заявиха, че най-малко 26 души са били убити в Ирак от началото на конфликта. Проирански бойци в Ирак съобщиха, че 21 техни членове са загинали при въздушни удари, които те приписват на Израел и САЩ. Кюрдски бунтовнически групи заявиха, че най-малко трима ирански кюрдски бойци са загинали при удари, приписвани на Ирак, срещу техни позиции в северната част на страната. Кюрдски източници по сигурността съобщиха, че служител по сигурността на летището е бил убит при атака с дрон срещу летището в Ербил. Официални лица съобщиха също, че цивилен е бил убит от отломки от ракета след удар югоизточно от Багдад.

Йордания

Говорителят на йорданската армия, бригаден генерал Мустафа Хаяри, съобщи, че 14 души са били ранени в различни части на страната от падащи отломки от ирански ракети и дронове.

Сирия

Според сирийските държавни медии осем души са били ранени от падащи отломки по време на размяна на огън между Иран и Израел в понеделник.