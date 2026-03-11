Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Какви са жертвите в региона на размяната на ударите между Израел и САЩ от една страна и Иран от друга страна

Какви са жертвите в региона на размяната на ударите между Израел и САЩ от една страна и Иран от друга страна

11 Март, 2026 23:16 1 061 14

Американското Централно командване потвърди също смъртта на шестима американски войници в Кувейт и още един в Саудитска Арабия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Иран

Иранското министерство на здравеопазването съобщи в понеделник, че повече от 1200 души са били убити, сред които около 200 жени и 200 деца под 12 години, а над 10 000 цивилни са били ранени. Фондацията на мъчениците и ветераните – иранска държавна организация – заяви миналия четвъртък, че жертвите от американските и израелските удари са достигнали 1230 загинали. Иранският Червен полумесец на 3 март съобщи за 787 загинали. Неправителствената организация „Хюман райтс активистс нюз ейджънси“ заяви, че към 10 март най-малко 1787 души са загинали, сред които 1262 цивилни (включително поне 200 деца), както и 190 военнослужещи и 335 души с неуточнен статус.

Израел

Израелските спасителни служби и армията съобщиха за общо 14 загинали от началото на войната. Според спасителните служби 12 души са убити, включително четири непълнолетни, а десетки са ранени в Израел, след като Иран започна ракетни атаки срещу страната в отговор на американско-израелските удари. Израелската армия също така съобщи за смъртта на двама войници при боеве в южен Ливан.

Ливан

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи днес, че 634 души са били убити за 10 дни боеве между Израел и проиранската групировка „Хизбула“, сред които 91 деца, а над 1500 души са ранени. Ливанската армия заяви, че трима нейни войници са загинали.

Персийският залив

Властите в страните от Персийския залив и Американското централно командване за Близкия изток съобщиха за 24 загинали в региона от началото на иранските атаки. Повечето са военнослужещи или членове на силите за сигурност, включително седем американски войници, както и 11 цивилни.

В Кувейт армията и министерството на здравеопазването съобщиха за шестима загинали - двама кувейтски войници, двама гранични полицаи, двама цивилни, включително 11-годишно момиче.

Министерството на отбраната на ОАЕ и медийният офис на Дубай съобщиха за шест загинали – четирима цивилни плюс двама военнослужещи, загинали при катастрофа на хеликоптер, приписвана на техническа повреда.

Саудитската служба за гражданска защита съобщи за двама загинали цивилни.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн също съобщи за двама загинали.

Морският център за сигурност на Оман обяви смъртта на един моряк в морето.

В Катар министерството на вътрешните работи съобщи, че 16 души са ранени, без да има загинали.

Американското Централно командване потвърди също смъртта на шестима американски войници в Кувейт и още един в Саудитска Арабия.

Ирак

Въоръжени групи и официални представители заявиха, че най-малко 26 души са били убити в Ирак от началото на конфликта. Проирански бойци в Ирак съобщиха, че 21 техни членове са загинали при въздушни удари, които те приписват на Израел и САЩ. Кюрдски бунтовнически групи заявиха, че най-малко трима ирански кюрдски бойци са загинали при удари, приписвани на Ирак, срещу техни позиции в северната част на страната. Кюрдски източници по сигурността съобщиха, че служител по сигурността на летището е бил убит при атака с дрон срещу летището в Ербил. Официални лица съобщиха също, че цивилен е бил убит от отломки от ракета след удар югоизточно от Багдад.

Йордания

Говорителят на йорданската армия, бригаден генерал Мустафа Хаяри, съобщи, че 14 души са били ранени в различни части на страната от падащи отломки от ирански ракети и дронове.

Сирия

Според сирийските държавни медии осем души са били ранени от падащи отломки по време на размяна на огън между Иран и Израел в понеделник.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    14 2 Отговор
    Доналд Тръмп води в класацията с 165 убийства на ученички,а Бени приживе се хвалеше с 40 убити аятоласи докато не го застигна и него възмездието .
    Мачът продължава.

    Коментиран от #3, #4

    23:19 11.03.2026

  • 2 Шопо

    15 6 Отговор
    Иран са 90 милиона, колко и да ги биете пак ще има кой да отмъсти.
    Шиитите са 200 милиона, за тях това е свещена война.
    Ако всеки муслиман убие по един Американец със САЩ е свършено.

    Коментиран от #7

    23:22 11.03.2026

  • 3 Ха Ха

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Сатаничке и на мен не ми е приятно когато гинат невинни хора, но искам да ти напомня че режима ирански уби 50 хиляди протестиращи преди месец!

    Коментиран от #6, #9

    23:30 11.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хмм

    5 1 Отговор
    Можем обосновано да предположим, че тези 14 жертви, за които признава Израел, не са от еврейски произход. Целият обслужващ персонал в Израел, вършещ най-черната работа с най-ниско заплащане, не е от еврейски произход и тези хора не са допускани до бомбоубежищата, т.е. милостиво са оставяни на ракетите, пък, ако изкарат късмет, изкарат, ако не, не е кой знае каква загуба, нали богоизбрани?

    23:34 11.03.2026

  • 6 Ха Ха

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ха Ха":

    Как не се случи и ти там

    Коментиран от #11

    23:38 11.03.2026

  • 7 Те до сега каде бяха

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Ще, ще, ще - Ако ако ако, но на дали!

    23:39 11.03.2026

  • 8 Калин

    8 1 Отговор
    Каква я мислехме а тя каква стана.
    Чакахме в България и Европа милиони ирански бежанци а получаваме еврейски бежанци на талази. Що така !?
    Не им ли харесва на богоизбраните живота в обетованата земя или са решили да освободят най-после окупираната от тях територия на Палестина, едва ли!?
    Сирийците изглеждаха много по-добре като идваха тук, тези изглеждат потресаващо и като посρани.

    Коментиран от #13

    23:39 11.03.2026

  • 9 Шопо

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ха Ха":

    На 8 януари 2026 правителствените сили са обвинени, че убиват около 50 протестиращи в град Фардиш при употреба на огнестрелни оръжия
    По полека с хилядите че то толкова не е имало на протестите.

    Коментиран от #12

    23:39 11.03.2026

  • 10 Добра Статистика

    2 2 Отговор
    Ясно се вижда кой е по-напреднал в избиването на хора

    23:40 11.03.2026

  • 11 Ха Ха

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ха Ха":

    Бях, но послушах указанията на посолството и офейках!

    23:41 11.03.2026

  • 12 Ха Ха

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Ти на тях вярвай, все едно Путин да ти каже че приклюва за 3 дни!

    23:44 11.03.2026

  • 13 111

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Калин":

    Като лъжеш, измисли нещо в което има поне малко истина, иначе няма кой да повярва на фантасмагориите които си написал ( освен себеподобните ти - те никак не са много ), ха- ха- ха.

    23:56 11.03.2026

  • 14 Мдаа

    2 1 Отговор
    Цената на петрола отново е 100 долара.....жертви скоро ще има по целия свят...след като избухнат бунтове и революции жертвите ще са милиони...слушайте и вярвайте на психопатите евроатлатници и ционисти, те ще ви успокоят....а днес укронацистите са атакували газовата станция на турски поток....утре всички ще се озъбим защото ситуацията в света излиза извън контрол и всички вече играят ва банк.

    00:05 12.03.2026