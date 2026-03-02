“ Володимир Зеленски: Русия се готви за нови атаки срещу инфраструктурата, логистичните системи и водоснабдяването в Украйна”

Русия се готви за нова поредица от атаки срещу инфраструктурата, логистичните системи и водоснабдяването в Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Те искат да създадат проблеми с водоснабдяването ни и украинските общини трябва да се подготвят за това предизвикателство. Необходимо е да осигурим повече ракети за противовъздушна отбрана", каза Зеленски пред репортери в медийния чат на приложението "УатсАп".

Въпреки усложнената ситуация със сигурността в ОАЕ, планираната среща между делегациите на Украйна, САЩ и Русия засега не е отменена, каза също Зеленски, цитиран от Укринформ.

По думите му разговорите ще се осъществят в периода от четвъртък до неделя в Абу Даби. "Към момента заради военните действия не можем да потвърдим със сигурност, че срещата ще се състои именно в Абу Даби. Но въпреки всичко тя не е отменена. Срещата трябва да се състои - тя е важна за нас", заяви Зеленски.

Той допълни, че ако заради рисковете за сигурността, включително заплахи от нападения с ракети и дронове, осъществяването на разговорите в Абу Даби се окаже невъзможно, има и други варианти.

"Ако възникнат трудности с разговорите в Абу Даби, можем да проведем срещата в Турция или Швейцария - места, които вече са доказали, че могат да осигурят условия за подобни преговори. Очакваме отговор от нашите партньори", посочи украинският президент.

Зеленски също така изрази безпокойство от възможен недостиг на боеприпаси за системите за противовъздушна отбрана, които са от решаващо значение за противодействие на руските удари, ако войната в Близкия изток продължи. Той подчерта, че все още не е получил "сигнали" в този смисъл от Европа или САЩ, отбелязва Франс прес.

В идните дни Украйна ще приключи цялата необходима техническа подготовка за отварянето на всички преговорни клъстери по присъединяването ѝ към Европейския съюз, каза Зеленски. Той отново призова партньорите от ЕС да се споразумеят за конкретна дата за членството на страната в съюза като подчерта, че това е от ключово значение в контекста на по-широките договорености за гаранции за сигурността на Киев в преговорите за прекратяване на войната с Русия.