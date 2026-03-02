Новини
Володимир Зеленски: Русия се готви за нови атаки срещу инфраструктурата, логистичните системи и водоснабдяването в Украйна
  Тема: Украйна

2 Март, 2026 15:29 992 80

Анатоли Стайков

Русия се готви за нова поредица от атаки срещу инфраструктурата, логистичните системи и водоснабдяването в Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Те искат да създадат проблеми с водоснабдяването ни и украинските общини трябва да се подготвят за това предизвикателство. Необходимо е да осигурим повече ракети за противовъздушна отбрана", каза Зеленски пред репортери в медийния чат на приложението "УатсАп".

По думите му разговорите ще се осъществят в периода от четвъртък до неделя в Абу Даби. "Към момента заради военните действия не можем да потвърдим със сигурност, че срещата ще се състои именно в Абу Даби. Но въпреки всичко тя не е отменена. Срещата трябва да се състои - тя е важна за нас", заяви Зеленски.

Той допълни, че ако заради рисковете за сигурността, включително заплахи от нападения с ракети и дронове, осъществяването на разговорите в Абу Даби се окаже невъзможно, има и други варианти.

"Ако възникнат трудности с разговорите в Абу Даби, можем да проведем срещата в Турция или Швейцария - места, които вече са доказали, че могат да осигурят условия за подобни преговори. Очакваме отговор от нашите партньори", посочи украинският президент.

Зеленски също така изрази безпокойство от възможен недостиг на боеприпаси за системите за противовъздушна отбрана, които са от решаващо значение за противодействие на руските удари, ако войната в Близкия изток продължи. Той подчерта, че все още не е получил "сигнали" в този смисъл от Европа или САЩ, отбелязва Франс прес.

В идните дни Украйна ще приключи цялата необходима техническа подготовка за отварянето на всички преговорни клъстери по присъединяването ѝ към Европейския съюз, каза Зеленски. Той отново призова партньорите от ЕС да се споразумеят за конкретна дата за членството на страната в съюза като подчерта, че това е от ключово значение в контекста на по-широките договорености за гаранции за сигурността на Киев в преговорите за прекратяване на войната с Русия.


  • 1 руската мечка

    6 31 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #39, #58

    15:28 02.03.2026

  • 2 Аналитик

    25 2 Отговор
    Сега и е времето на Русия

    Коментиран от #65

    15:29 02.03.2026

  • 3 Тръмпоча

    28 3 Отговор
    Ся съм малко зает с едни иранци.
    Виж там, опрей са нещо.

    15:29 02.03.2026

  • 4 хмммм

    36 2 Отговор
    Тоя все едно цял Свят му е длъжен!

    Коментиран от #26

    15:29 02.03.2026

  • 5 честен ционист

    23 2 Отговор
    И Ганчо се подготвя мисловно за новите сметки за водата.

    15:30 02.03.2026

  • 6 Стенли

    27 3 Отговор
    Зельо Бельо трябва вече да разбере че вече не е център на внимание 😁😉

    Коментиран от #73

    15:31 02.03.2026

  • 7 ....

    5 22 Отговор
    Путин да вземе мерки защото в ДНР, ЛНР и Крим няма вода от цели 2 години. Рускоезичните хора там скоро ще вдигат бунт срещу окупаторите- руснаци. Ще стане меле между рускоговорящи.

    Коментиран от #10, #18

    15:32 02.03.2026

  • 8 Гошо

    18 2 Отговор
    Мани Русия...Ти за какво се готвиш?

    15:33 02.03.2026

  • 9 динго 🐕​

    19 2 Отговор
    На потничето само руснаците ще му избият всичките мераци от еврейското му мозъче !

    15:33 02.03.2026

  • 10 Има библейска максима

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "....":

    "Злото се самоизяжда".
    В десятката си.

    15:33 02.03.2026

  • 11 "ВСУ гръмна нефтения терминал

    4 15 Отговор
    в Новоросийск. Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко и губернаторът на Краснодарски край Вениамин Кондратиев потвърждават информацията за атака срещу нефтената база. „Цяла нощ нашите войски отблъскваха масирана атака на украински дронове. Най-тежкият удар е нанесен в Новоросийск, където е обявено извънредно положение. Кметът на града Андрей Кравченко своевременно докладва за ситуацията“

    Коментиран от #69

    15:34 02.03.2026

  • 12 ха-ха

    22 4 Отговор
    Зелката реве , че опят денги - нет ! И солдати - тоже ! Спонсорите му сега са заети с по-важни дела и уркията съвсем ще сдаде багажа .

    15:35 02.03.2026

  • 13 ХиХи

    11 2 Отговор
    Те тряа да дъборят Банкова. Не знам що ви бавят. Виж Евреите как действат. Крайно време е

    Коментиран от #17, #20

    15:36 02.03.2026

  • 14 Отдавна

    12 1 Отговор
    трябваше да го направят , чудя се на Путин какви нерви има тоя човек .

    15:37 02.03.2026

  • 15 Украинката от Симитли

    15 1 Отговор
    Ел Нос се чуди от къде да започне следващият рев за пари
    пари нема - сега са при арабите

    15:38 02.03.2026

  • 16 Ханку Брат

    13 3 Отговор
    Укрите наглеят.
    Ще изгорят.

    15:38 02.03.2026

  • 17 Отдавна

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "ХиХи":

    трябваше да го направят , чудя се на Путин какви нерви има тоя човек .

    15:38 02.03.2026

  • 18 Интересно

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "....":

    Коя звезда ти го наговори това?

    15:39 02.03.2026

  • 19 Никой не му пука

    12 2 Отговор
    За инфраструктурата, логистичните системи и водоснабдяването в Украйна ! Да го дуят яко . Квото са искали, двойно са си го получили

    Коментиран от #38

    15:40 02.03.2026

  • 20 Е, как ще сравняваш

    6 9 Отговор

    До коментар #13 от "ХиХи":

    Русия със САЩ и Израел. Русия е много слабичка, и тя иска да прилича на големите, ама не става. Трябват много пари, интелект и високи технологии, а за Русия това е невъзможно.

    Коментиран от #24, #30, #35, #42

    15:40 02.03.2026

  • 21 "Новата FP-7.

    2 8 Отговор
    Главният конструктор на Fire Point Денис Щилерман показа видео от тестовете на новата украинска балистична ракета FP-7. Той публикува кадрите на страницата на X в социалните мрежи. Според съобщенията, обхватът на ракетата е до 200 км. максимален полезен товар (тегло на бойната глава) - до 150 кг; максимална скорост - 1500 м/с;максимално време на полет – 250 сек."

    Коментиран от #27

    15:41 02.03.2026

  • 22 СССС

    6 1 Отговор
    Гражданската война в Украйна продължава еврейската хунта срещу 15 милиона етнически руснаци !!!

    Коментиран от #34

    15:43 02.03.2026

  • 23 Володимир Путин

    6 0 Отговор
    Не, Русия се готви да ви снабди безплатно с оръжие, нефт, газ и редкоземни материали.

    15:43 02.03.2026

  • 24 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Е, как ще сравняваш":

    Где "Е Линкълн"?:))))

    15:44 02.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 питам си

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "хмммм":

    И Иран е нападнат - НО никой не помага - къде са милиардите от Кая и Урсулка

    15:45 02.03.2026

  • 27 ОЛИ , 😮‍💨​

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от ""Новата FP-7.":

    Чети повечко за оръжията на руснаците ,за да не се излагаш по сайтовете !

    Коментиран от #40

    15:45 02.03.2026

  • 28 Петър Първи-първият руски император

    0 6 Отговор
    "Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора."

    Коментиран от #33

    15:45 02.03.2026

  • 29 а какво очаквате

    7 0 Отговор
    Банички ли да ви раздават ?

    15:45 02.03.2026

  • 30 Русия

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Е, как ще сравняваш":

    E, като е "слабичка", какво я споменавате? Как така цивилизования свят, укро-атлантиците и местните такива й обръщат внимание? А иначе, в живота, много е важно да си слабичка, вместо другото.! Ха!

    15:45 02.03.2026

  • 31 Не гласувайте

    6 0 Отговор
    За партии на атлантическите терористи хора...

    15:46 02.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Петър втори

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Петър Първи-първият руски император":

    С всички можеш да се разбереш , само с козляците не можеш .

    15:46 02.03.2026

  • 34 Ха-ха

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "СССС":

    Да. Руско говорящи се бият срещу руския окупатор.!

    15:47 02.03.2026

  • 35 а, бе ,

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Е, как ще сравняваш":

    Дефицитите са по рождение и са нелечими ! Те това ти е проблема на теб и останалите , дето драскате щуротии по сайтовете и си мислите , че с нещо сте ни впечатлили !

    15:47 02.03.2026

  • 36 трътлестото късо фаше

    3 1 Отговор
    Няма от кого вече да проси . Ес го изтупаха кат брашнян чувал .

    15:47 02.03.2026

  • 37 Аре бре, аре да ги видя ....

    2 1 Отговор
    Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... или пък оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" че да отнесе и той "комплиментите" яко.

    15:49 02.03.2026

  • 38 "Путин: Как може в Африка да има вода, а

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Никой не му пука":

    а ДНР да няма. Това, което може да се направи, е да се забави максимално настъпването на пълна катастрофа. Такова заключение излезе след среща на руския диктатор Владимир Путин, премиера на Донецка народна република (ДНР) Денис Пушилин. Вода в Донецк се доставя най-много веднъж на три дни. По-рано Путин нареди доставката на над 80 цистерни от Москва за ДНР, а още 60 да дойдат от "регионите". Пушилин предложи и включване на доброволци в доставката на вода, за да могат те да помагат в носенето на контейнери на жени и възрастни хора."

    😂

    15:49 02.03.2026

  • 39 Дон Корлеоне

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Мечката е хубаво животно, защо трябва да се отъждествява с миризливите руски смотаняци и палячовци?

    15:49 02.03.2026

  • 40 Пригожин

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "ОЛИ , 😮‍💨​":

    Шойгу вика с магарета и коне стигнахме до Берлин .Сега до Покровск и Купянск.

    15:50 02.03.2026

  • 41 Аре бре, аре да ги видя ....

    2 2 Отговор
    "Възраждане” организира протест: Обединени за мир в България.Протестът  ще се проведе днес понеделник - 2 март 2026 г., от 18:00 ч. пред Министерски съвет. Очаквам гнусната атлантическа родна сган да излезе също и да декларира подкрепата си за войната, геноцида и военнопрестъпленията на САЩ и нацистки Израел ! Нека видим всички нацистките им и ционистки муцуни

    Коментиран от #45, #47

    15:50 02.03.2026

  • 42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Е, как ще сравняваш":

    От руснак войник не става .В това е проблема.

    15:51 02.03.2026

  • 43 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ

    3 0 Отговор
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга ! НЕ!

    Коментиран от #59, #63

    15:52 02.03.2026

  • 44 Пощальон

    3 1 Отговор
    Дата Зельо за прием в ЕС е 31 Февруари Шестък 2692 година, да ви е честито.

    15:52 02.03.2026

  • 45 пиночет

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Аре бре, аре да ги видя ....":

    Ще дойдем да натоварим копейките към Москалия, затова били дошли самолетите

    15:52 02.03.2026

  • 46 Сидоренко

    2 1 Отговор
    Украйна трябва да бъде безмилостно унищожена и премахната от картата!

    Коментиран от #57

    15:52 02.03.2026

  • 47 Кухоглава копейка

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Аре бре, аре да ги видя ....":

    И аз ще ходя при положение че костя сините джуки върне субсидията.

    15:53 02.03.2026

  • 48 ТОЯ САМО ПЛАЧИ И

    3 2 Отговор
    ПРОСИ. И НЕ КОМПЕТЕНТЕН ВЪВ ВСИЧКО. ТО И ЗА ТОВА ПУТИН НЕ ГО ГЪРМИ. СЪС ПРОСТИ ХОРА ДОБРЕ СЕ ЖИВЕЕ. ВЕДНЪЖ ДА СТЕ ЧУЛИ ПУТИН ДА СЕ ОПЛАКВА ОТ УДАРИ БОМБИ ВЕДНЪЖ ДА Е ПОИСКАЛ ОТ НЯКОГА И ЕДИН ДОЛАР. АЗ НЕ СЪМ ЧУЛ.

    15:53 02.03.2026

  • 49 Владимир Владимирович Путин

    3 1 Отговор
    Е новият господар на Света!
    Всички витпомете в безната на забравата, а наследниците виьще плащат за алчността на глутницата фашаги!
    Помнете ми думата!

    Коментиран от #62

    15:53 02.03.2026

  • 50 Асен

    4 0 Отговор
    Този клоун се притесни,че светът се вълнува повече от случващото се в Близкия Изток и пак изкача с някакви параноични разсъждения да напомни за себе си

    15:54 02.03.2026

  • 51 Не гласувайте

    3 0 Отговор
    За партии на атлантическите терористи

    15:54 02.03.2026

  • 52 Какво,какво?!

    2 0 Отговор
    Нееее,никакви преговори! Просто капитулация!!!

    15:54 02.03.2026

  • 53 СССРБарета

    6 2 Отговор
    Кой беше тоя Зеленски бе?

    15:54 02.03.2026

  • 54 ЕСССР

    4 1 Отговор
    Всичко построено от СССР трябва да бъде занулено в Укрия !!! Изкуствена нация изкуствен интелект !!!

    Коментиран от #77

    15:54 02.03.2026

  • 55 СССРБарета

    4 2 Отговор
    Зельо, Путин се готви за голямото мамбо с цената на петрола 🤣🤣🤣! И сега си пее култовата песен: я елате пиленца при батко! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #66

    15:55 02.03.2026

  • 56 Пепи Волгата

    3 0 Отговор
    Изобщо не ми пука за Украйна, Русия, Иран, Израел и други, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм в края на годината ще съм с 300000 еврака напред

    15:55 02.03.2026

  • 57 Не Украйна

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Сидоренко":

    А хунтата!
    Украйна е Руска република!

    15:55 02.03.2026

  • 58 Дежурния

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    трол,громещ Русия! Поне измисли нещо ново,недоразумение такова!

    15:55 02.03.2026

  • 59 Най вече на

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ":

    педофилската Банга Ранга Не! И на калушковците от МОССАД НЕ !

    Коментиран от #76

    15:56 02.03.2026

  • 60 Механик

    1 2 Отговор
    Удри копейката с фаража!!До синьо!

    15:56 02.03.2026

  • 61 Георги

    1 1 Отговор
    Кои бяха Русия и Украйна,само да попитам?

    15:58 02.03.2026

  • 62 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Владимир Владимирович Путин":

    Тихо,че могат да разберат къде съм!

    15:58 02.03.2026

  • 63 И аз така мисля !

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ":

    На педофилската Банга Ранга НЕ! Това е педофилски позор

    15:58 02.03.2026

  • 64 Само се чудя

    1 1 Отговор
    С какво ще го приключат този - с румънска картечница, с българско РПГ, с ФАБ, с колумбийско прахче или с украински сапун

    Коментиран от #72

    15:59 02.03.2026

  • 65 Късно е вече за каквото и да е.

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Аналитик":

    Русия отдавна пропусна момента, в който можеше да направи нещо за изпълнение на целта си. И този момент беше февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.

    Коментиран от #75

    15:59 02.03.2026

  • 66 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "СССРБарета":

    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    16:00 02.03.2026

  • 67 К00ПЕЙКИте

    3 0 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред (все някога)🤩🤡🍌

    16:00 02.03.2026

  • 68 Горски

    1 0 Отговор
    Само аутисти и даунаджии вярват, че с воденето на преговори с едни и същи условия могат да се постигнат различни резултати. Наркомана и кликата около него просто си обикалят луксозните курорти по света да хапнат, пийнат и праснат свежа плът, до като украинците умират като бездомни кучета в окопите. На бай Доню не му е до киевския клошар точно сега, има си свои проблеми. Да не говорим, че когато оня пак зине с кривата си уста - дай ракети за патриот, Доню ще може само да свие рамене. Беше ми мъчно за него, никакво внимание не му обръща и световната преса.

    16:00 02.03.2026

  • 69 Смешко,

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от ""ВСУ гръмна нефтения терминал":

    това ако беше станало,щеше да стои като първа новина във факти!По скоро са твои сънища!Още повече,че американците предупредиха укрите да не бият по Новоросийск, защото засягат американския интерес!

    16:00 02.03.2026

  • 70 Георги

    2 1 Отговор
    За тези които величаят Русия, ето нагледен пример с Иран,къде е сега Великата руска армия да помогне?

    16:01 02.03.2026

  • 71 Владо

    2 1 Отговор
    Руските сбъраняци останаха без интернет.

    16:01 02.03.2026

  • 72 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Само се чудя":

    То и без това Кремълския ботоксов педофил с токчетата е вече бита карта

    16:01 02.03.2026

  • 73 Е, нормално е

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    да не е център в момента. Но той профилактично се обажда, трябват му пари. Украинското военно производство се увеличава, имат много нови разработки и високотехнологични проекти за собствени оръжия. Всичко това е свързано с пари, нормално е да иска.

    16:02 02.03.2026

  • 74 СССС

    1 0 Отговор
    В Украйна има 100 националности ,от които насила бусифицирани да воюват с етничиските руснаци !!! Това вече се случило през 1917 г с помоща на Запада !!!

    16:02 02.03.2026

  • 75 Вече всеки

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Късно е вече за каквото и да е.":

    започна да разбира от геополитика!Разсъжденията ти са грешни!

    16:03 02.03.2026

  • 76 Да спира това разследване

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Най вече на":

    Всичко вече е ясно. Калушковците са имали израелски паспорти и пряка доказана връзка с МОССАД. Почетният консул на България в Юкатан - Мексико, някакъв там мексикански адвокат е казал още преди 3 седмици че в Мексико петруханците са били с израелски паспорти ! ДАНС са лъжливи мизерници. А пък израелският посланик в София се оказа доказан педофил и извратеняк. ДАНС да кажат има ли доклади и защо го прикриват този индивид? Имал ли е и контакти с петроханските калушковци да кажат. Той и изродите от МОССАТ с калушковците ? Искаме отговор веднага !

    16:04 02.03.2026

  • 77 СССР

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "ЕСССР":

    отдавна e умрял. Това, че вие по пенсионерските клубове си тъгувате ежедневно по времената на СССР, е само Ваш проблем :))))

    16:04 02.03.2026

  • 78 Гецата

    1 0 Отговор
    “ Володимир Зеленски: Русия се готви за нови атаки срещу инфраструктурата, логистичните системи и водоснабдяването в Украйна”

    Ама това трябва да е новина ли, какво? Ясно е, че братушките ще скъсат трътките на наглите бандеровци по всички направления.

    Били им свършвали ракетите за противовъздушна отбрана на бандерите. Говори се, че на американците им свършват ракетите за ПВО, та какво остава за някакви си прошляци, като укрите.

    16:05 02.03.2026

  • 79 Жбръц

    0 0 Отговор
    Ей,зеления 🤡,ти не усещаш ли,че от вчера замина във новинарските сайтове - под черта: рубриката по света и у нас.Разрешено е до четири пълни изречения,за новина.

    16:06 02.03.2026

  • 80 Уса

    0 0 Отговор
    Нямаш публика и парите заминаха по Иран

    16:06 02.03.2026

