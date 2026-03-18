The New York Times: Тръмп още няма ясен план как да свали иранския режим

Три седмици след началото на войната в Иран Доналд Тръмп все още няма ясен план как да свали иранския режим, пише в коментар The New York Times.

Все по-ясен става фактът, че Тръмп започна войната без ясна стратегия, допълва изданието.



"Дори за по-скромната си цел – да конфискува обогатения уран на страната той не предлага убедителни идеи как да стане това“, пише още NYT. Критиката продължава с това, че американският президент не е предвидил страничния ефект от войната в Близкия Изток – проблемите с доставките на петрол, поскъпването на горивата и влошаването на световната икономика.



Изданието отбелязва, че все пак Тръмп е бил прав за това, че правителството на Иран е било опасно, че с действията си е мачкало собствения си народ, застрашавало е съседите си и е продължавало да се стреми да създаде атомно оръжие.



Тръмп, обаче, допусна същата грешка, както и други преди него в Афганистан, Ирак, Виетнам, отбелязва NYT. Силата от въздуха не сваля правителства почти никога, само сухоземна операция може да завладее инструментите на властта в държавата и да сложи нов лидер, подчертават авторите на материала.

Русия е разширила многократно подкрепата си за Иран от началото на атаките на САЩ и Израел, пише WSJ.

Източници на изданието разказват, че Москва осигурява актуални сателитни данни за местоположението на американските войски в Близкия Изток, както и навигационни компоненти за дроновете за повишаване на тяхната ефективност.



Освен това Русия консултира Иран тактически по използването на летящите бомби, като прилага натрупания опит на бойното поле в Украйна. Това включва информация за това колко безпилотни апарата трябва да участват в една ефективна атака и на каква височина трябва да летят, за да са неуязвими за противовъздушната отбрана.



Именно с тези указания Иран е нанесъл ефективните удари срещу радиолокационно оборудване в американските бази в Залива.



Макар Русия и Иран да не са официално във военен съюз, Москва е един от основните доставчици на военна техника за Техеран, а двете страни редовно провеждат военни учения. Освен това Иран предостави на Русия ударните дронове "Шахед“ за войната в Украйна, които впоследствие руснаците модифицираха и започнаха да произвеждат в собствени заводи.



Според източници на WSJ помощта, която Русия оказва на Иран се ограничава не само от войната в Украйна, но и от нежеланието на Москва да дразни Доналд Тръмп.



Изданието отбелязва, че страната извлича ползи от конфликта в Близкия Изток.



Една от тях е намаляването на броя на дроновете-прехващачи, които Украйна предостави на държави в Близкия Изток за защита. Другият ефект е повишаването на цените и частичното сваляне на санкциите от САЩ за петрола, от който Москва финансира военния си бюджет за фронта в Украйна, отбелязва WSJ.