The New York Times: Тръмп още няма ясен план как да свали иранския режим

The New York Times: Тръмп още няма ясен план как да свали иранския режим

18 Март, 2026 06:26, обновена 18 Март, 2026 06:29 1 087 17

Русия е разширила многократно подкрепата си за Иран от началото на атаките на САЩ и Израел, пише WSJ

The New York Times: Тръмп още няма ясен план как да свали иранския режим - 1
Три седмици след началото на войната в Иран Доналд Тръмп все още няма ясен план как да свали иранския режим, пише в коментар The New York Times.

Все по-ясен става фактът, че Тръмп започна войната без ясна стратегия, допълва изданието.

"Дори за по-скромната си цел – да конфискува обогатения уран на страната той не предлага убедителни идеи как да стане това“, пише още NYT. Критиката продължава с това, че американският президент не е предвидил страничния ефект от войната в Близкия Изток – проблемите с доставките на петрол, поскъпването на горивата и влошаването на световната икономика.

Изданието отбелязва, че все пак Тръмп е бил прав за това, че правителството на Иран е било опасно, че с действията си е мачкало собствения си народ, застрашавало е съседите си и е продължавало да се стреми да създаде атомно оръжие.

Тръмп, обаче, допусна същата грешка, както и други преди него в Афганистан, Ирак, Виетнам, отбелязва NYT. Силата от въздуха не сваля правителства почти никога, само сухоземна операция може да завладее инструментите на властта в държавата и да сложи нов лидер, подчертават авторите на материала.

Русия е разширила многократно подкрепата си за Иран от началото на атаките на САЩ и Израел, пише WSJ.

Източници на изданието разказват, че Москва осигурява актуални сателитни данни за местоположението на американските войски в Близкия Изток, както и навигационни компоненти за дроновете за повишаване на тяхната ефективност.

Освен това Русия консултира Иран тактически по използването на летящите бомби, като прилага натрупания опит на бойното поле в Украйна. Това включва информация за това колко безпилотни апарата трябва да участват в една ефективна атака и на каква височина трябва да летят, за да са неуязвими за противовъздушната отбрана.

Именно с тези указания Иран е нанесъл ефективните удари срещу радиолокационно оборудване в американските бази в Залива.

Макар Русия и Иран да не са официално във военен съюз, Москва е един от основните доставчици на военна техника за Техеран, а двете страни редовно провеждат военни учения. Освен това Иран предостави на Русия ударните дронове "Шахед“ за войната в Украйна, които впоследствие руснаците модифицираха и започнаха да произвеждат в собствени заводи.

Според източници на WSJ помощта, която Русия оказва на Иран се ограничава не само от войната в Украйна, но и от нежеланието на Москва да дразни Доналд Тръмп.

Изданието отбелязва, че страната извлича ползи от конфликта в Близкия Изток.

Една от тях е намаляването на броя на дроновете-прехващачи, които Украйна предостави на държави в Близкия Изток за защита. Другият ефект е повишаването на цените и частичното сваляне на санкциите от САЩ за петрола, от който Москва финансира военния си бюджет за фронта в Украйна, отбелязва WSJ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Деменция

    12 3 Отговор
    Нито пък има ясен план как да си свали гащите.

    Коментиран от #5

    06:34 18.03.2026

  • 2 Абе пич

    12 1 Отговор
    Защо в ухото бе? Не можа ли в десятката…

    06:35 18.03.2026

  • 3 А тръгнал

    15 0 Отговор
    на война..... По акъла на големия си приятел Бени .

    06:36 18.03.2026

  • 4 Дедо Байдо беше демент

    15 1 Отговор
    а Дедо Дони е пълен кpe тен

    06:36 18.03.2026

  • 5 Те вече

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Деменция":

    са свалени, само че още не се е усетил.

    06:36 18.03.2026

  • 6 Констатация

    5 3 Отговор
    Обявените цели за постигане обичайно нямат общо с реалната цел, която вече е постигната.

    06:37 18.03.2026

  • 7 Двама

    14 0 Отговор
    старци в края на живота си подпалиха света .

    06:38 18.03.2026

  • 8 Чичо Дончо

    11 1 Отговор
    сгъна чадъра. Скоро ще си ходи в къщи, ако не го гръмнат.

    06:38 18.03.2026

  • 9 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Ушатияеврейчо го хлъзна тръмпи да започва война и сега деде се чуди какво да прави че се опитва и нато да въвлече

    06:40 18.03.2026

  • 10 Ветеран от протеста

    10 1 Отговор
    Иран също още няма решение как да свали военнолюбивият режим на Тръмп .

    06:40 18.03.2026

  • 11 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 5 Отговор
    Бомбиме ги до откат...това е плана.

    06:43 18.03.2026

  • 12 Украйна

    7 0 Отговор
    Украйна на кой помага сега - на агресора или на нападнатия? "Кой е агресора в Иран" ? Санцкии нещо; замразяване на капитали; раздаване на капитали като репарации на Иран; изтегляне на фирми от агресора ?

    06:49 18.03.2026

  • 13 То и план няма

    11 0 Отговор
    да има! Такава война, каквато водят, не е пътят за смяна на власт в една държава, която упорито се защитава. Единственото, което могат да постигнат в Иран, е поредният резил, какъвто беше в Афганистан например, ами да търсят начин да се измъкнат от там докато репутационните щети все още не са много големи...

    06:59 18.03.2026

  • 14 Тити

    1 4 Отговор
    ,за перчем яга е ясно докато не срине Техеран няма да миряса. Там нещата са ясни който контролира петрола той управлява Иран.

    07:14 18.03.2026

  • 15 гошо

    2 0 Отговор
    Съд и затвор за оранжевия идиот.

    07:18 18.03.2026

  • 16 Жванецкий

    2 1 Отговор
    То ако ставаше само с ракети.....А за сухопътна операция се изисква дпенце,много здраво дпенце,щото като тръгнат ковчези обратно към САЩ...нали.Клоун.

    07:26 18.03.2026

  • 17 Критик

    1 0 Отговор
    Тръмп е като шогун 😁.

    07:28 18.03.2026