The New York Times: Тръмп още няма ясен план как да свали иранския режим

Три седмици след началото на войната в Иран Доналд Тръмп все още няма ясен план как да свали иранския режим, пише в коментар The New York Times.
Все по-ясен става фактът, че Тръмп започна войната без ясна стратегия, допълва изданието.
"Дори за по-скромната си цел – да конфискува обогатения уран на страната той не предлага убедителни идеи как да стане това“, пише още NYT. Критиката продължава с това, че американският президент не е предвидил страничния ефект от войната в Близкия Изток – проблемите с доставките на петрол, поскъпването на горивата и влошаването на световната икономика.
Изданието отбелязва, че все пак Тръмп е бил прав за това, че правителството на Иран е било опасно, че с действията си е мачкало собствения си народ, застрашавало е съседите си и е продължавало да се стреми да създаде атомно оръжие.
Тръмп, обаче, допусна същата грешка, както и други преди него в Афганистан, Ирак, Виетнам, отбелязва NYT. Силата от въздуха не сваля правителства почти никога, само сухоземна операция може да завладее инструментите на властта в държавата и да сложи нов лидер, подчертават авторите на материала.
Русия е разширила многократно подкрепата си за Иран от началото на атаките на САЩ и Израел, пише WSJ.
Източници на изданието разказват, че Москва осигурява актуални сателитни данни за местоположението на американските войски в Близкия Изток, както и навигационни компоненти за дроновете за повишаване на тяхната ефективност.
Освен това Русия консултира Иран тактически по използването на летящите бомби, като прилага натрупания опит на бойното поле в Украйна. Това включва информация за това колко безпилотни апарата трябва да участват в една ефективна атака и на каква височина трябва да летят, за да са неуязвими за противовъздушната отбрана.
Именно с тези указания Иран е нанесъл ефективните удари срещу радиолокационно оборудване в американските бази в Залива.
Макар Русия и Иран да не са официално във военен съюз, Москва е един от основните доставчици на военна техника за Техеран, а двете страни редовно провеждат военни учения. Освен това Иран предостави на Русия ударните дронове "Шахед“ за войната в Украйна, които впоследствие руснаците модифицираха и започнаха да произвеждат в собствени заводи.
Според източници на WSJ помощта, която Русия оказва на Иран се ограничава не само от войната в Украйна, но и от нежеланието на Москва да дразни Доналд Тръмп.
Изданието отбелязва, че страната извлича ползи от конфликта в Близкия Изток.
Една от тях е намаляването на броя на дроновете-прехващачи, които Украйна предостави на държави в Близкия Изток за защита. Другият ефект е повишаването на цените и частичното сваляне на санкциите от САЩ за петрола, от който Москва финансира военния си бюджет за фронта в Украйна, отбелязва WSJ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Деменция
Коментиран от #5
06:34 18.03.2026
2 Абе пич
06:35 18.03.2026
3 А тръгнал
06:36 18.03.2026
4 Дедо Байдо беше демент
06:36 18.03.2026
5 Те вече
До коментар #1 от "Деменция":са свалени, само че още не се е усетил.
06:36 18.03.2026
6 Констатация
06:37 18.03.2026
7 Двама
06:38 18.03.2026
8 Чичо Дончо
06:38 18.03.2026
9 ООрана държава
06:40 18.03.2026
10 Ветеран от протеста
06:40 18.03.2026
11 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
06:43 18.03.2026
12 Украйна
06:49 18.03.2026
13 То и план няма
06:59 18.03.2026
14 Тити
07:14 18.03.2026
15 гошо
07:18 18.03.2026
16 Жванецкий
07:26 18.03.2026
17 Критик
07:28 18.03.2026