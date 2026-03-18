Зеленски се похвали: Наши специалисти помагат в Близкия Изток

Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкри каква помощ оказва Киев на държавите в Близкия Изток срещу атаките на Иран, предава Униан.

В реч пред депутати от британския парламент Зеленски обяви, че 201 украински специалисти се намират в ОАЕ, Катар и Саудитска Арабия, а още 34 се сподготвят също да заминат и да помагат в противодействието на атаките с ударни дронове от Техеран.

Зеленски заяви още, че страната му непрекъснато развива своите способности за неутрализиране на масирани въздушни нападения с дронове, за които не трябва да се използват скъпо струващи ракети.

В изказването си украинският президент наблегна и на разработването на морски дрон системи, които могат да действат дори и в океана и които са трудни за неутрализиране. "Ние не разполагахме с мощен флот, като Великобритания, например, но успяхме да изтласкаме руския флот в отдалечена база в Черно море, където корабите се крият от нашите морски дронове“, подчерта Зеленски.

Според него украинските специалисти биха могли да помогнат в защитата на военноморската база в Кипър, като разположат там антидрон системи и акустична техника за ранно откриване на заплахи. "Това е подсилването на защитата, която предлагаме на цяла Европа“, допълни Зеленски.