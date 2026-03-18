Зеленски се похвали: Наши специалисти помагат в Близкия Изток
  Тема: Украйна

Зеленски се похвали: Наши специалисти помагат в Близкия Изток

18 Март, 2026 07:30, обновена 18 Март, 2026 06:33 818 34

Можем да сме полезни по въздух и вода, заяви украинският президент

Зеленски се похвали: Наши специалисти помагат в Близкия Изток - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкри каква помощ оказва Киев на държавите в Близкия Изток срещу атаките на Иран, предава Униан.

В реч пред депутати от британския парламент Зеленски обяви, че 201 украински специалисти се намират в ОАЕ, Катар и Саудитска Арабия, а още 34 се сподготвят също да заминат и да помагат в противодействието на атаките с ударни дронове от Техеран.

Зеленски заяви още, че страната му непрекъснато развива своите способности за неутрализиране на масирани въздушни нападения с дронове, за които не трябва да се използват скъпо струващи ракети.

В изказването си украинският президент наблегна и на разработването на морски дрон системи, които могат да действат дори и в океана и които са трудни за неутрализиране. "Ние не разполагахме с мощен флот, като Великобритания, например, но успяхме да изтласкаме руския флот в отдалечена база в Черно море, където корабите се крият от нашите морски дронове“, подчерта Зеленски.

Според него украинските специалисти биха могли да помогнат в защитата на военноморската база в Кипър, като разположат там антидрон системи и акустична техника за ранно откриване на заплахи. "Това е подсилването на защитата, която предлагаме на цяла Европа“, допълни Зеленски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    17 8 Отговор
    Зеленски се похвали: Наши специалисти излязоха от окопите да помагат в Близкия Изток

    06:36 18.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Искаш да кажеш

    22 2 Отговор
    Наши дилъри!

    06:37 18.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дааа

    12 4 Отговор
    Военната е световна, разберете го.

    Коментиран от #15

    06:37 18.03.2026

  • 7 Хахахахаха

    24 3 Отговор
    Зеляния надрусан юдофаш оправи контранступите, че тръгна и господарите си в и3срaeл да соасява 🤣🤣🤣

    06:37 18.03.2026

  • 8 иван костов

    17 2 Отговор
    Никой никъде не ги е виждал и чувал обаче!😂

    06:38 18.03.2026

  • 9 Уточнение

    14 4 Отговор
    Можем да сме полезни по въздух и вода и особено в окопите , заяви украинският президент

    06:38 18.03.2026

  • 10 123

    20 3 Отговор
    Зеленски се похвали: Наши специалисти пазят моето и имението на тъщата ми в Дубай от ирански дронове. Засега няма опасност за имотите ми във Великобритания и Франция.

    06:40 18.03.2026

  • 11 ГолЕм смЕх!

    21 1 Отговор
    Тръмп призова НАТО да помага!
    НАТО-не иска да помага !
    Зеленски -се натиска да помага!
    Тръмп каза :
    ,,Помощта на Зеленски е последното от което се нуждаем!"
    🤣😂😃🤣😂

    06:42 18.03.2026

  • 12 Да така е

    16 1 Отговор
    Носят бял прах на хамериканците ,защото нямат от къде да си вземат. Това е братска помощ.

    06:45 18.03.2026

  • 13 А случайно да даде

    6 1 Отговор
    ГПС координатите на т.нар. специялисти...

    06:45 18.03.2026

  • 14 хахаха

    15 2 Отговор
    Зеленски се похвали: след пет години носене и без пране зеления ми потник вече прилича на бронежилетка

    06:46 18.03.2026

  • 15 Студена пот

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дааа":

    Това е лоша новина. България има негативна традиция да заема грешната страна в световните войни. Ясно е, че днес хората настояват за избор, който зачита традицията.

    06:47 18.03.2026

  • 16 Помагач

    13 2 Отговор
    Украйна на кой помага сега - на агресора или на нападнатия? "Кой е агресора в Иран" ? Санцкии нещо; замразяване на капитали; раздаване на капитали като репарации на Иран; изтегляне на фирми от агресора ?

    06:47 18.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А каква е цената на

    9 1 Отговор
    помощта не казва😆😆😆😆😆

    06:53 18.03.2026

  • 20 Жертвата

    11 1 Отговор
    Жертвата Украйна замина да помага на друг агресор с/у дружа жертва ... историята в красноречива, дали някой ще прогледне какво е Украйна и има ли почва по света - от жертва, стана съучастник в агресия - еволюция ли бе да го опишеш ?

    06:53 18.03.2026

  • 21 Умереният

    10 2 Отговор
    Един евреин мразен от европейците(на които смуче парите) с какво друго да се похвали освен ,че произвежда,с може би само препродава оръжие срещи смърт.Не ми го побира умът ,един актьор,па бил той и евреин да се хвали със сирене на смърт.

    06:53 18.03.2026

  • 22 УжасТ

    13 3 Отговор
    Вече 1/3 от Украйна не е негова, но наркомана тръгнал Близкия изток да оправя:)

    Коментиран от #30, #32

    06:55 18.03.2026

  • 23 Камилар от ОАЕ

    6 1 Отговор
    Дрон-дрон ,яхабиби ,Биби ,Зеленяк. Нафтата свърши ,яхайте кхамилата и напред към хИран. Първо кхураинците да покаже как.

    07:11 18.03.2026

  • 24 Тити

    1 6 Отговор
    Този път рижавото куку трябва да целува ръка на Зеленски.

    Коментиран от #28

    07:12 18.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Град Козлодуй

    2 1 Отговор
    Този пигмеус освен да се друса,проси,краде и хвали-друго не може!Скоро няма да може и да диша!

    07:25 18.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да бе да...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тити":

    Та той Зеленски-нема карти...?!?!

    07:26 18.03.2026

  • 29 Колкото и да триете...

    2 0 Отговор
    Си оставате фашаги..

    07:27 18.03.2026

  • 30 Сега се убедих на 100%...!

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "УжасТ":

    Тоя Зеленски,наистина бил и по професия и в живота-голям...Циркаджия!

    07:29 18.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 При това!

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "УжасТ":

    Иран предупреди,че ако Украйна се намеси,ще има ракети и по тях...!

    07:31 18.03.2026

  • 33 а бе..

    2 0 Отговор
    Карлуковски мозг,стегай кюлотите оти рижавия каза че не му требва помоща на зеления мухал а да взима поредните сто млрда от дъртио урсуль и да си върне поне един реактор от запорожката аец,че вече четири года я обещава на бандерците и все не може,оти масковците не си я дават..хи хи

    07:31 18.03.2026

  • 34 Тоя зелен СО...ПОЛ

    0 0 Отговор
    Нема ри да го заключат в некоя комуна,заедно с потдръжниците му от постфакти бг..

    07:33 18.03.2026

