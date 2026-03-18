Апоел Тел Авив триумфира над Париж Баскет в зрелищен мач от Евролигата, игран в София

Вълнуваща баскетболна вечер озари "Арена София", където израелският Апоел Тел Авив надделя над амбициозния тим на Париж Баскет с резултат 93:82 в отложен сблъсък от 21-ия кръг на Евролигата за мъже. Срещата, която привлече вниманието на феновете в България, се превърна в истински спектакъл, изпълнен с обрати и динамика.

Поради продължаващия конфликт в Близкия Изток, Апоел Тел Авив временно избра София за своя "домашна" арена, където ще приема съперниците си до края на редовния сезон.

Френският състав започна по-уверено и водеше през по-голямата част от първото полувреме, като дори достигна аванс от 9 точки във втората четвърт. В края на първата половина обаче Апоел успя да изравни резултата, а на почивката Париж все пак водеше с минимална преднина – 53:52.

След антракта израелците поеха инициативата и постепенно увеличиха преднината си, завършвайки третата част при 75:69. В заключителните минути Апоел Тел Авив демонстрира стабилност и не позволи на гостите да се върнат в мача.

Антонио Блекни блесна с впечатляващите 24 точки и 5 борби, докато Дан Отуру добави 15 точки за победителите. За Париж Баскет най-резултатен бе Надир Хифи с 16 точки и 6 асистенции.

Този успех е трети пореден за израелците и общо 18-и в кампанията, което затвърждава позициите им сред водещите отбори в турнира. За Париж Баскет поражението е второ в последните три срещи, а балансът им вече е 12 победи и 20 загуби.

Баскетболните емоции в София продължават, тъй като още на 19 март (четвъртък) Апоел Тел Авив ще се изправи срещу италианския гранд Виртус Болоня в двубой от 32-ия кръг на Евролигата. Срещата ще започне в 21:05 часа.