Новини
Спорт »
Баскетбол »
Апоел Тел Авив триумфира над Париж Баскет в зрелищен мач от Евролигата, игран в София

Апоел Тел Авив триумфира над Париж Баскет в зрелищен мач от Евролигата, игран в София

18 Март, 2026 07:04 413 0

  • апоел тел авив -
  • париж баскет -
  • евролигата-
  • софия-
  • близкия изток-
  • баскетбол

Израелският тим с трета поредна победа в турнира

Снимка: БГНЕС/EПA архив
Снимка: БГНЕС/EПA архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща баскетболна вечер озари "Арена София", където израелският Апоел Тел Авив надделя над амбициозния тим на Париж Баскет с резултат 93:82 в отложен сблъсък от 21-ия кръг на Евролигата за мъже. Срещата, която привлече вниманието на феновете в България, се превърна в истински спектакъл, изпълнен с обрати и динамика.

Поради продължаващия конфликт в Близкия Изток, Апоел Тел Авив временно избра София за своя "домашна" арена, където ще приема съперниците си до края на редовния сезон.

Френският състав започна по-уверено и водеше през по-голямата част от първото полувреме, като дори достигна аванс от 9 точки във втората четвърт. В края на първата половина обаче Апоел успя да изравни резултата, а на почивката Париж все пак водеше с минимална преднина – 53:52.

След антракта израелците поеха инициативата и постепенно увеличиха преднината си, завършвайки третата част при 75:69. В заключителните минути Апоел Тел Авив демонстрира стабилност и не позволи на гостите да се върнат в мача.

Антонио Блекни блесна с впечатляващите 24 точки и 5 борби, докато Дан Отуру добави 15 точки за победителите. За Париж Баскет най-резултатен бе Надир Хифи с 16 точки и 6 асистенции.

Този успех е трети пореден за израелците и общо 18-и в кампанията, което затвърждава позициите им сред водещите отбори в турнира. За Париж Баскет поражението е второ в последните три срещи, а балансът им вече е 12 победи и 20 загуби.

Баскетболните емоции в София продължават, тъй като още на 19 март (четвъртък) Апоел Тел Авив ще се изправи срещу италианския гранд Виртус Болоня в двубой от 32-ия кръг на Евролигата. Срещата ще започне в 21:05 часа.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове