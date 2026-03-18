Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала

Иран информира Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че снаряд е паднал снощи в района в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр, но не е причинил щети и няма пострадали, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Иран информира МААЕ, че във вторник вечерта снаряд е паднал на територията на АЕЦ „Бушехр“. Няма информация за щети в централата или ранени сред служителите“, написа агенцията в Екс.
Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси повтори призива си за максимална сдържаност в рамките на конфликта, за да се избегне рискът от ядрена авария.
Иранската организация за атомна енергия потвърди информацията за удара по-рано днес, като иранската информационна агенция „Тасним“ съобщи, че снарядът е ударил околностите на атомната електроцентрала в пристанищния град Бушехр около 19:00 ч. местно време.
Руската държавна компания за атомна енергия „Росатом“ осъди удара и добави, че нивата на радиация около построената от Русия централа са в нормата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Провинцялист
07:27 18.03.2026
3 Соросоида
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":Знаеш ли колко бора са нужни да бъдат изтискани за 1 тон борна киселина?
07:30 18.03.2026
4 Ирански водопроводчик
Коментиран от #6
07:30 18.03.2026
5 Следва Турция
Коментиран от #7
07:32 18.03.2026
6 ВиК
До коментар #4 от "Ирански водопроводчик":Искаш канализацията. Много кафяво отделят руските специалисти в стресови ситуации.
07:32 18.03.2026
7 Биф
До коментар #5 от "Следва Турция":Защо извикаха турците руснаци да им строят? Защото искат да обогатяват уран и да правят атомни бомби срещу нас. А само руснаците правят реактори с двойно предназначение и са готови да ги продават на всеки терористичен режим за пари.
07:34 18.03.2026