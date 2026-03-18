Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала

Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала

18 Март, 2026 07:20 486 7

Руската държавна компания за атомна енергия „Росатом“ осъди удара и добави, че нивата на радиация са в нормата

Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран информира Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че снаряд е паднал снощи в района в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр, но не е причинил щети и няма пострадали, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Иран информира МААЕ, че във вторник вечерта снаряд е паднал на територията на АЕЦ „Бушехр“. Няма информация за щети в централата или ранени сред служителите“, написа агенцията в Екс.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси повтори призива си за максимална сдържаност в рамките на конфликта, за да се избегне рискът от ядрена авария.

Иранската организация за атомна енергия потвърди информацията за удара по-рано днес, като иранската информационна агенция „Тасним“ съобщи, че снарядът е ударил околностите на атомната електроцентрала в пристанищния град Бушехр около 19:00 ч. местно време.

Руската държавна компания за атомна енергия „Росатом“ осъди удара и добави, че нивата на радиация около построената от Русия централа са в нормата.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Провинцялист

    2 1 Отговор
    Каков на цвят е тоьо снаряд точно?!!

    07:27 18.03.2026

  • 3 Соросоида

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Знаеш ли колко бора са нужни да бъдат изтискани за 1 тон борна киселина?

    07:30 18.03.2026

  • 4 Ирански водопроводчик

    0 0 Отговор
    Цяла нощ отпушвахме водопроводите на руския АЕЦ.

    Коментиран от #6

    07:30 18.03.2026

  • 5 Следва Турция

    0 0 Отговор
    Лоша новина за Аккую. Евреите няма да позволят на никого да разработва ядрени оръжия.

    Коментиран от #7

    07:32 18.03.2026

  • 6 ВиК

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ирански водопроводчик":

    Искаш канализацията. Много кафяво отделят руските специалисти в стресови ситуации.

    07:32 18.03.2026

  • 7 Биф

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Следва Турция":

    Защо извикаха турците руснаци да им строят? Защото искат да обогатяват уран и да правят атомни бомби срещу нас. А само руснаците правят реактори с двойно предназначение и са готови да ги продават на всеки терористичен режим за пари.

    07:34 18.03.2026

