Ергенът Крис от болничното легло разкри какво му се е случило в трудна надпревара с другите ергени

Ергенът Кристиян Генчев се включи по видеовръзка от болничното легло. Той трябваше да бъде откаран по спешност след трудна надпревара с другите мъже на плажа в Шри Ланка. След края той падна на пясъка. По-късно Наум Шопов обяви, че състоянието на Крис е по-тежко от очакваното и ще остане в болницата поне за нощ, пише bgdnes.bg.

Ергенът се включи на видео от болницата, за да могат момичетата в имението да го видят на лаптопа. Крис обясни, че според лекарите е получил топлинен удар, което не е особено чудно предвид, че мъжете се състезаваха в жегата с ризи, папионки и панаталони. Пояснили, че са го предали бъбреците му. Все пак той пусна няколко лага и така ергенките се успокоиха, че се държи духом. Явно все пак той ще се възстанови сравнително бързо, защото Крис присъства на първите кадри от завръщането на Елвиса в "Ергенът".

Горе-долу по време на видеовръзката Стоян излезе на поредна среща със Симона. Двамата си прекараха страхотно и когато ергенката се върна и разказа с плам за прекараното време, Цветелина обяви, че наистина си е събрала единия куфар, както обяви на Стоян и си тръгва, когато си събере и другия. Пламена също се отказа от него и го хариза на Илиана, като ѝ каза, че ѝ предава щафетата. Самата Пламена пък ще се пробва с Марин, напук на момичетата, които говорят, че са от различни светове и той не си пада по дами с корекции.