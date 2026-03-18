В Иран погребват Али Лариджани и сина му Мортаза, убити при израелски удар по Техеран

Погребението на Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, ще се проведе в Техеран на 18 март, съобщи информационната агенция Fars.
Синът на Лариджани, Мортаза, и началникът на охраната му бяха убити заедно с иранския влиятелен лидер.
Али Лариджани беше убит на 17 март при въздушен удар в Техеран, нанесен от израелските сили.
Той е бил мишена на „прецизен среднощен удар“ в иранската столица, докато се е намирал там заедно със своя син.
Операцията е проведена от израелската армия (ЦАХАЛ) като част от военната кампания срещу иранското ръководство, започнала в края на февруари 2026 г..
Смъртта му бе обявена първо от израелския министър на отбраната Израел Кац и впоследствие е потвърдена от иранските власти и държавни медии.
При същия удар бе ликвидиран и Голамреза Солеймани, командир на паравоенните сили „Басидж“.
Лариджани се считаше за една от най-влиятелните фигури в Иран след смъртта на върховния лидер Али Хаменей по-рано същата година, като е заемал ключова роля в отбранителната стратегия и ядрената политика на страната.
Лариджани бе доктор по философия и задълбочен изследовател на Емануел Кант, с дисертация върху труда му „Критика на чистия разум“.
67-годишният член на факултета по литература и хуманитарни науки в Техеранския университет беше и бакалавър по компютърни науки и математика.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Терориста
Коментиран от #22
06:23 18.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ъъъъ
06:26 18.03.2026
5 Мимчят
Коментиран от #19
06:28 18.03.2026
6 Путин
Един терорист няма да оставят тези Евреи
06:29 18.03.2026
7 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
06:35 18.03.2026
8 Глупости
До коментар #1 от "Слава Израел":Това, което прави Израел води Света уверено към нова Световна Война. Като се започне оф Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, Иран - всички войни са заради евреите и тяхното могъщество - факт
06:38 18.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Да Бе Да
До коментар #1 от "Слава Израел":Войните на ционите в Близкия Изток за доминация, напълниха Европа с ислямски мигранти. Защо не ги оставят тези хора на мира
06:41 18.03.2026
11 РАНО
06:42 18.03.2026
12 Скоро
06:43 18.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 666
06:46 18.03.2026
16 За реална демокрация а не окупация
06:47 18.03.2026
17 Реалист
06:48 18.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мимчят
До коментар #19 от "Ъъъ":Тук си прав,че има такова нещо.Един път овца,два пъти ,три пъти и т.н..Дано им узрее главата...
07:04 18.03.2026
SDEЧЕВ
До коментар #2 от "Терориста":Чалмите падат една по една, докато не махнат бурките на жените си и не станат бели хора , -отново перси. Мир няма да има. Атом щели да си сглобяват талибаните. Ето Сирия се пробваха със Северна Корея преди 15 години сега и тея убавци. След Втората световна в Хирошима и края на Студената, шерифа е един.
Коментиран от #24
07:15 18.03.2026
23 А ГДЕ
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Нетаняхууу ?
07:23 18.03.2026
Димитър Георгиев
До коментар #22 от "SDEЧЕВ":Ееех Дечев ,Дечев ,откога и ти стана бял човек ?
07:24 18.03.2026