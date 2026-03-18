В Иран погребват Али Лариджани и сина му Мортаза, убити при израелски удар по Техеран

18 Март, 2026 06:08, обновена 18 Март, 2026 06:18 1 369 24

При същия удар бе ликвидиран и Голамреза Солеймани, командир на паравоенните сили „Басидж“

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Погребението на Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, ще се проведе в Техеран на 18 март, съобщи информационната агенция Fars.

Синът на Лариджани, Мортаза, и началникът на охраната му бяха убити заедно с иранския влиятелен лидер.

Али Лариджани беше убит на 17 март при въздушен удар в Техеран, нанесен от израелските сили.

Той е бил мишена на „прецизен среднощен удар“ в иранската столица, докато се е намирал там заедно със своя син.

Операцията е проведена от израелската армия (ЦАХАЛ) като част от военната кампания срещу иранското ръководство, започнала в края на февруари 2026 г..

Смъртта му бе обявена първо от израелския министър на отбраната Израел Кац и впоследствие е потвърдена от иранските власти и държавни медии.

При същия удар бе ликвидиран и Голамреза Солеймани, командир на паравоенните сили „Басидж“.

Лариджани се считаше за една от най-влиятелните фигури в Иран след смъртта на върховния лидер Али Хаменей по-рано същата година, като е заемал ключова роля в отбранителната стратегия и ядрената политика на страната.

Лариджани бе доктор по философия и задълбочен изследовател на Емануел Кант, с дисертация върху труда му „Критика на чистия разум“.

67-годишният член на факултета по литература и хуманитарни науки в Техеранския университет беше и бакалавър по компютърни науки и математика.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Терориста

    6 11 Отговор
    Мъка ми е пущам 1000 ракети срещу мирни граждани всеки ден и накрая 2 убити за цяла седмица

    Коментиран от #22

    06:23 18.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ъъъъ

    4 9 Отговор
    Тези перси са ах ти продажното племе....Предадоха всички и всичко де що можаха.🤔

    06:26 18.03.2026

  • 5 Мимчят

    15 6 Отговор
    Абе тия иранци не си ли взеха урок ,че евреите ги преследват и да се укрият и маскират ,та да не могат да ги откриват.Колко вече така ги утрепаха.Те също трябва да вземат на мушка еврейски ръководители и да си отмъстят......

    Коментиран от #19

    06:28 18.03.2026

  • 6 Путин

    9 15 Отговор
    Избиха ми хората
    Един терорист няма да оставят тези Евреи

    06:29 18.03.2026

  • 7 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 5 Отговор
    Трепам ги като листни въшки

    06:35 18.03.2026

  • 8 Глупости

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Израел":

    Това, което прави Израел води Света уверено към нова Световна Война. Като се започне оф Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, Иран - всички войни са заради евреите и тяхното могъщество - факт

    06:38 18.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да Бе Да

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Израел":

    Войните на ционите в Близкия Изток за доминация, напълниха Европа с ислямски мигранти. Защо не ги оставят тези хора на мира

    06:41 18.03.2026

  • 11 РАНО

    6 1 Отговор
    или късно Израел ще си го получи . Трудно се мачкат стотици милиони араби , а и мюсулманството ще се усети и отговори . Бай Дончо се поведи по акъла на Нетаняху и сбърка . Света вече го намразва като мутра . Путин е песен спрямо неговите изцепки по света .

    06:42 18.03.2026

  • 12 Скоро

    5 2 Отговор
    Израел ще изчезне от картата на света.

    06:43 18.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 666

    4 1 Отговор
    Чист тероризъм е да се убиват преговарящи. Западните режими мълчат "загадъчно"

    06:46 18.03.2026

  • 16 За реална демокрация а не окупация

    3 2 Отговор
    Трябва ни бунт и освобождение от еврейски гнет.

    06:47 18.03.2026

  • 17 Реалист

    4 1 Отговор
    Украйна на кой помага сега - на агресора или на нападнатия? "Кой е агресора в Иран" ? Санцкии нещо; замразяване на капитали; раздаване на капитали като репарации на Иран; изтегляне на фирми от агресора ?

    06:48 18.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мимчят

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ъъъ":

    Тук си прав,че има такова нещо.Един път овца,два пъти ,три пъти и т.н..Дано им узрее главата...

    07:04 18.03.2026

  • 22 SDEЧЕВ

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Терориста":

    Чалмите падат една по една, докато не махнат бурките на жените си и не станат бели хора , -отново перси. Мир няма да има. Атом щели да си сглобяват талибаните. Ето Сирия се пробваха със Северна Корея преди 15 години сега и тея убавци. След Втората световна в Хирошима и края на Студената, шерифа е един.

    Коментиран от #24

    07:15 18.03.2026

  • 23 А ГДЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Нетаняхууу ?

    07:23 18.03.2026

  • 24 Димитър Георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "SDEЧЕВ":

    Ееех Дечев ,Дечев ,откога и ти стана бял човек ?

    07:24 18.03.2026

