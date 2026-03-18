В Иран погребват Али Лариджани и сина му Мортаза, убити при израелски удар по Техеран

Погребението на Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, ще се проведе в Техеран на 18 март, съобщи информационната агенция Fars.

Синът на Лариджани, Мортаза, и началникът на охраната му бяха убити заедно с иранския влиятелен лидер.

Али Лариджани беше убит на 17 март при въздушен удар в Техеран, нанесен от израелските сили.

Той е бил мишена на „прецизен среднощен удар“ в иранската столица, докато се е намирал там заедно със своя син.

Операцията е проведена от израелската армия (ЦАХАЛ) като част от военната кампания срещу иранското ръководство, започнала в края на февруари 2026 г..

Смъртта му бе обявена първо от израелския министър на отбраната Израел Кац и впоследствие е потвърдена от иранските власти и държавни медии.

При същия удар бе ликвидиран и Голамреза Солеймани, командир на паравоенните сили „Басидж“.



Лариджани се считаше за една от най-влиятелните фигури в Иран след смъртта на върховния лидер Али Хаменей по-рано същата година, като е заемал ключова роля в отбранителната стратегия и ядрената политика на страната.

Лариджани бе доктор по философия и задълбочен изследовател на Емануел Кант, с дисертация върху труда му „Критика на чистия разум“.

67-годишният член на факултета по литература и хуманитарни науки в Техеранския университет беше и бакалавър по компютърни науки и математика.