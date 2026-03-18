Петима загинали при пожар в рафинерия в Мексико ВИДЕО

Огромен пожар е избухнал в петролна рафинерия в южния мексикански щат Табаско, като е причинил смъртта на най-малко петима души, предава The Straits Times.
Пожарът е възникнал след като обилни дъждове причинили разлив на петролни материали на територията на рафинерията Олмека, които впоследствие се запалили. Точната причина за възпламеняването към момента не е ясна.
Местните власти се опитват да ограничат фронта на пожара, който е излязъл извън оградата на съоръжението.
Олмека е една от най-големите петролни рафинерии в Мексико, която заработи през 2024 година. Въпреки че е ново съоръжението непрекъснато има технически проблеми, спира доста често работа и до момента не може да достигне капацитета си за преработка на 340 хиляди барела суров петрол на ден.
