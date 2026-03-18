Петима загинали при пожар в рафинерия в Мексико ВИДЕО

Петима загинали при пожар в рафинерия в Мексико ВИДЕО

18 Март, 2026 07:34, обновена 18 Март, 2026 06:41 516 6

Точната причина за възпламеняването към момента не е ясна

Петима загинали при пожар в рафинерия в Мексико ВИДЕО - 1
Фокус Фокус

Огромен пожар е избухнал в петролна рафинерия в южния мексикански щат Табаско, като е причинил смъртта на най-малко петима души, предава The Straits Times.

Пожарът е възникнал след като обилни дъждове причинили разлив на петролни материали на територията на рафинерията Олмека, които впоследствие се запалили. Точната причина за възпламеняването към момента не е ясна.

Местните власти се опитват да ограничат фронта на пожара, който е излязъл извън оградата на съоръжението.

Олмека е една от най-големите петролни рафинерии в Мексико, която заработи през 2024 година. Въпреки че е ново съоръжението непрекъснато има технически проблеми, спира доста често работа и до момента не може да достигне капацитета си за преработка на 340 хиляди барела суров петрол на ден.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е

    3 0 Отговор
    САЩианска диверсия и терористичен акт.

    06:44 18.03.2026

  • 2 Мехиок

    2 0 Отговор
    "Кой е агресора в Иран" ? Санцкии нещо; замразяване на капитали; раздаване на капитали като репарации на Иран; изтегляне на фирми от агресора ?

    06:46 18.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 5рохан

    0 0 Отговор
    Вероятно, украински дрон.

    06:59 18.03.2026

  • 5 Данеса

    1 0 Отговор
    Да не са пак украинци - те обичат да палят танкери, а от вчера помагат и за агресия с/у Иран. Как до вчер абяха жертвата, а днес са агресора - и мердиите даже и не го отбаелязват да питат: "Кой е агресора в Иран?" ?

    06:59 18.03.2026

  • 6 Модаспи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Много поздрави на леля ти, смотантрол.

    07:01 18.03.2026

