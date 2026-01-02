Датският премиер призна грешките си в управлението на страната

В новогодишното си обръщение към нацията, датският премиер Мете Фредериксен призна грешките си в управлението на страната и изрази съмнения относно победата си на тазгодишните избори, предаде местният телевизионен канал TV2.
Според канала, премиер-министърката е признала грешките си в управлението на страната. Тя също така признала, че не е слушала достатъчно обществеността, включително по въпроси, свързани с високите цени на храните.
Фредериксен започна новогодишното си обръщение, като заяви, че това може да е последното ѝ като министър-председател.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Истината
06:30 02.01.2026
2 хехе
Коментиран от #3
06:31 02.01.2026
3 Петър
До коментар #2 от "хехе":Кои изветряли, български евроатлантици измислиха тази глупост: "клуб на богатите"?
Коментиран от #4
06:35 02.01.2026
4 Държавата ще следи за злоупотреба
До коментар #3 от "Петър":Държавни такси:
Лична карта от 18 на 39 лв.
Риболовен билет от 25 на 50 лв.
Заплати и пенсии на половина.
Коментиран от #5
06:55 02.01.2026
5 Държавата ще следи за злоупотреба
До коментар #4 от "Държавата ще следи за злоупотреба":18-30
06:56 02.01.2026
6 Kaлпазанин
07:15 02.01.2026