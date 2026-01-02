Датският премиер призна грешките си в управлението на страната

В новогодишното си обръщение към нацията, датският премиер Мете Фредериксен призна грешките си в управлението на страната и изрази съмнения относно победата си на тазгодишните избори, предаде местният телевизионен канал TV2.

Според канала, премиер-министърката е признала грешките си в управлението на страната. Тя също така признала, че не е слушала достатъчно обществеността, включително по въпроси, свързани с високите цени на храните.

Фредериксен започна новогодишното си обръщение, като заяви, че това може да е последното ѝ като министър-председател.