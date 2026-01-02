Новини
Датският премиер призна грешките си в управлението на страната

2 Януари, 2026 06:21, обновена 2 Януари, 2026 06:24 819 6

Мете Фредериксен изрази съмнения относно победата си на тазгодишните избори

Милен Ганев

В новогодишното си обръщение към нацията, датският премиер Мете Фредериксен призна грешките си в управлението на страната и изрази съмнения относно победата си на тазгодишните избори, предаде местният телевизионен канал TV2.

Според канала, премиер-министърката е признала грешките си в управлението на страната. Тя също така признала, че не е слушала достатъчно обществеността, включително по въпроси, свързани с високите цени на храните.

Фредериксен започна новогодишното си обръщение, като заяви, че това може да е последното ѝ като министър-председател.


  • 1 Истината

    5 1 Отговор
    Банките лъжат, банкирането не работи вече 3ти ден, никоя медия не пише за това , тотална цензура

    06:30 02.01.2026

  • 2 хехе

    4 1 Отговор
    Па да приемат еврото и да влезнат в клуба на богатите цените одма ще паднат.

    Коментиран от #3

    06:31 02.01.2026

  • 3 Петър

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Кои изветряли, български евроатлантици измислиха тази глупост: "клуб на богатите"?

    Коментиран от #4

    06:35 02.01.2026

  • 4 Държавата ще следи за злоупотреба

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Петър":

    Държавни такси:
    Лична карта от 18 на 39 лв.
    Риболовен билет от 25 на 50 лв.

    Заплати и пенсии на половина.

    Коментиран от #5

    06:55 02.01.2026

  • 5 Държавата ще следи за злоупотреба

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Държавата ще следи за злоупотреба":

    18-30

    06:56 02.01.2026

  • 6 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Тази е другата смешка от смешната "коалиция на желаещите "като си ги е признала цените на храните паднали ли са

    07:15 02.01.2026

