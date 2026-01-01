Петдневен траур в Швейцария след най-голямата трагедия в историята на страната

Швейцарските национални знамена на Федералния дворец в Берн, дом на правителството и парламента, ще бъдат спуснати наполовина в продължение на пет дни в знак на траур.
Президентът на страната Ги Пармелин нарече пожара в курорта Кран-Монтана най-тежката трагедия в историята на страната, според Le Nouvelliste.
Той го нарече „трагедия с безпрецедентни, ужасяващи размери“.
Пармелин добави, че е провел разговори с лидерите на съседните държави, включително Франция и Италия. Президентът отбеляза, че Швейцарската конфедерация е създала кризисни центрове за координация с Берн.
Той не изключи възможността сред жертвите да има граждани на други държави, тъй като курортът е популярна международна дестинация.
Видео и снимки от инцидента подкрепят теорията, че бенгалски в бутилки шампанско може да е причинил пожара в бар Le Constellation в курорта Кран-Монтана, предизвиквайки пожар, който е запалил тавана, съобщи швейцарският вестник Blick.
Снимки и видеоклипове, получени от вестника, показват голяма група хора, празнуващи на бара. Няколко държат големи бутилки шампанско над главите си, всяка с прикрепен фойерверк. В един момент искри от фойерверките достигат тавана, запалвайки звукопоглъщащи акустични панели.
Вестникът отбелязва, че такива панели „често са изработени от запалими пластмаси, които се запалват много бързо от искри или горещи частици“. Статията предполага, че са направени от евтин материал, защото „добрата акустична пяна е практически незапалима“.
Междувременно броят на жертвите на трагедията достигна 47, а сред близо стоте пострадали има италиански граждани, съобщи външният министър на Италия Антонио Таяни.
"Между 12 и 15 италиански граждани са хоспитализирани в Швейцария, след като са получили изгаряния при пожара, заяви дипломатът за Sky Tg24. Той отказа да коментира състоянието на ранените като каза, че "някои са в интензивно отделение, други не".
"Ситуацията е много напрегната, защото пострадалите от изгаряния се транспортират до различни болници и много от тях не са лесно разпознаваеми", обясни Таяни и доуточни, че не всички имат документи за самоличност, а други са загубили съзнание.
Министърът каза, че трима души с тежки изгаряния ще бъдат прехвърлени с хеликоптери в болницата "Нигуардия" в Милано, но не се знае от каква националност са те. Броя на изчезналите италианци, за които се предполага, че са пострадали при пожара в заведението е нараснал на 16 души. Швейцарския зимен курорт Кран Монтана е на 80км от границата с Италия и е любимо място на италианците.
Сред ранените са двама френски граждани. Главният прокурор на кантон Вале Беатрис Пилу изключи тероризъм. Според две французойки, цитирани от BFMTV, трагедията е станала, след като сервитьори са запалили „рождени свещи“, поставени върху бутилки с шампанско.
Според няколко източника на Rhône FM, инцидентът може да е причинен и от небрежно боравене с пиротехнически средства, предизвикали една или повече експлозии, съобщи Rhône FM.
Италианският посланик в Берн, Джан Лоренцо Корнадо, заяви, че пожарът е причинен от „експлозия на фойерверк“.
Френският президент Еманюел Макрон изказа съболезнования. Традиционните новогодишни фойерверки, провеждани ежегодно в Люцерн на 1 януари, бяха отменени.
Световната купа по ски алпийски дисциплини в Кран-Монтана, последното събитие преди Зимните олимпийски игри в Милано, също е заплашена от отмяна.
„Със съпругата ми бяхме ужасени и дълбоко натъжени, когато научихме за опустошителния пожар в Кран-Монтана, Швейцария. Сърцата ни се късат, че една празнична нощ се превърна в кошмар и трагедия за младите хора и техните семейства“, се казва в изявление на Крал Чарлз III, публикувано от Бъкингамския дворец.
„Въпреки че се възхищаваме на героизма на всеотдайните служби за спешна помощ, искаме преди всичко да изразим най-дълбоките си съболезнования на всички засегнати от това ужасно бедствие. Искрените ни мисли и молитви са с близките на всички трагично починали и тези, които остават в критично състояние в болница“, се казва още в съобщението.
Според The Sun сред жертвите може да има британски граждани. Отбелязва се, че идентифицирането на телата ще отнеме няколко дни.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #26
20:52 01.01.2026
2 Помак
Коментиран от #15, #17
20:55 01.01.2026
3 Рюте
Коментиран от #6, #35
20:56 01.01.2026
4 Тома
20:58 01.01.2026
5 русофил
21:08 01.01.2026
7 Валерий Герасимов, началник щаб
21:13 01.01.2026
9 Зелен Наркоманов
Коментиран от #13
21:15 01.01.2026
10 Гертруд
21:17 01.01.2026
11 Мне ме интересува
21:18 01.01.2026
13 Осведомен
До коментар #9 от "Зелен Наркоманов":Украинците с 2,3 дрона зачистват по 47 руснака. От раз.
21:20 01.01.2026
14 Данко Харсъзина
21:26 01.01.2026
15 не може да бъде
До коментар #2 от "Помак":Знам много добре колко са стриктни швейцарците по отношение на техника на безопасност и колко могат да бъдат досадни при най-малкия намек за неспазване или нещо недоизкусурено!?Този инцидент за мен е много странен -значи в техниката на безопасност е имало голям пробив което е абсолютно несъвместимо със швейцарския манталитет!?Дано не се окаже нещо друго което се премълчава или не е удобно да се каже ...или ако сегашните швейцарци са много различни от тези които познавах....
Коментиран от #18
21:32 01.01.2026
16 Данко Харсъзина
Коментиран от #22
21:33 01.01.2026
17 да де, ама
До коментар #2 от "Помак":ако има държавен контрол няма никакво значение какво зачитат или не зачитат кръчмарите. Контролът от страна на държавата върху места, в които се събират хора, трябва да е строг и постоянен. Очевидно и в Швейцария вече са зарязали контрола по спазване на изискванията за безопасност. Пълна разруха е настъпила в Европа и никъде вече не можем да се чувстваме сигурни.
Коментиран от #20, #24
21:37 01.01.2026
18 Целия
До коментар #15 от "не може да бъде":свят ги видя и разбра колко са стриктни швейцарците по отношение на техниката на безопасност - почти същото като при нас и на други места с подобни инциденти.
Коментиран от #21
21:43 01.01.2026
19 Мимо
21:48 01.01.2026
20 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "да де, ама":Палили са фоерверки в дървена барака, и бараката изгоряла. При това ги палили в мазето. Загубена работа. Между другото и у нас има такива бараки. Иди в центъра на Боровец, да видиш какво чудо е.
21:50 01.01.2026
22 Яшар
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":.
..
Верно ...Черен хумор и ....незнам какво да коментирам ...
21:53 01.01.2026
23 Kaлпазанин
Коментиран от #28
22:15 01.01.2026
24 Забравяш
До коментар #17 от "да де, ама":че това е Швейцария. Там всички са съзнателни и стриктно спазват законите и разпоредбите, ама това беше едно време. Сега в тази криза и те гледат да минат по тънкана.
22:38 01.01.2026
25 Хаха
Коментиран от #29
22:42 01.01.2026
26 Луд
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Швеийцарска корупция ?
22:50 01.01.2026
27 Майка
23:11 01.01.2026
28 Мунчо
До коментар #23 от "Kaлпазанин":Ааааа, не така....току виж, че са изкарали отново виновни Борисов и Пеевски.... 🤣
23:45 01.01.2026
30 Опааа
Коментиран от #37
23:51 01.01.2026
31 Пешо
Изобщо пиротехниката е играчка за олигофрени.
23:54 01.01.2026
32 Живеещ в Швейцария
За съжаление това е инцидент подобен на Кочани. Съцето ми е разбито, близки до нашето семейство сестри на 14г са в неизвестност. Моля се за семействата и пострадалите деца…
Коментиран от #34, #38
00:02 02.01.2026
33 Откога
00:08 02.01.2026
34 Реален
До коментар #32 от "Живеещ в Швейцария":Има и Македонски гражданин който се издирва. Дано да се намери жив.
А за трагедията в Кочани ако бяха тръгнали да излизат на време щяха да са живи всички, човешката любознателност понякога играе лоша роля.
00:10 02.01.2026
35 Дядо ви
До коментар #3 от "Рюте":"Де го чукаш, де се пука!" Българска Народна мъдрост
00:23 02.01.2026
36 ООрана държава
00:56 02.01.2026
37 Да, така е.
До коментар #30 от "Опааа":Само че какво общо има Херсон с тоя случай? Някакви идеи?
01:18 02.01.2026
38 Там е проблема
До коментар #32 от "Живеещ в Швейцария":Швейцария св напълни с бугъре и се превърна в соц балкански кло зет.
01:41 02.01.2026
39 Западналите
01:55 02.01.2026
40 Трътлю
02:33 02.01.2026
41 БАНко
04:30 02.01.2026
42 Име
05:16 02.01.2026
43 Джо
05:22 02.01.2026
44 Ха-ха
Какво е това "бенгалски в бутилки шампаско", миисирки? Някакво избухливо шампаско ли? 😂
05:29 02.01.2026
45 Цензура
07:02 02.01.2026
46 Ганьо
07:06 02.01.2026
47 гдфгфдг
07:33 02.01.2026