Петдневен траур в Швейцария след най-голямата трагедия в историята на страната

Петдневен траур в Швейцария след най-голямата трагедия в историята на страната

1 Януари, 2026 21:46, обновена 2 Януари, 2026 06:55

Жертвите от изгорелия бар в Кран-Монтана вече са 47, издирват 16 италианци в руините. Бенгалски огън най-вероятно подпалил акустичните панели в помещението, след което последвали експлозии

Петдневен траур в Швейцария след най-голямата трагедия в историята на страната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Швейцарските национални знамена на Федералния дворец в Берн, дом на правителството и парламента, ще бъдат спуснати наполовина в продължение на пет дни в знак на траур.

Президентът на страната Ги Пармелин нарече пожара в курорта Кран-Монтана най-тежката трагедия в историята на страната, според Le Nouvelliste.

Той го нарече „трагедия с безпрецедентни, ужасяващи размери“.

Пармелин добави, че е провел разговори с лидерите на съседните държави, включително Франция и Италия. Президентът отбеляза, че Швейцарската конфедерация е създала кризисни центрове за координация с Берн.

Той не изключи възможността сред жертвите да има граждани на други държави, тъй като курортът е популярна международна дестинация.

Видео и снимки от инцидента подкрепят теорията, че бенгалски в бутилки шампанско може да е причинил пожара в бар Le Constellation в курорта Кран-Монтана, предизвиквайки пожар, който е запалил тавана, съобщи швейцарският вестник Blick.

Снимки и видеоклипове, получени от вестника, показват голяма група хора, празнуващи на бара. Няколко държат големи бутилки шампанско над главите си, всяка с прикрепен фойерверк. В един момент искри от фойерверките достигат тавана, запалвайки звукопоглъщащи акустични панели.

Вестникът отбелязва, че такива панели „често са изработени от запалими пластмаси, които се запалват много бързо от искри или горещи частици“. Статията предполага, че са направени от евтин материал, защото „добрата акустична пяна е практически незапалима“.

Междувременно броят на жертвите на трагедията достигна 47, а сред близо стоте пострадали има италиански граждани, съобщи външният министър на Италия Антонио Таяни.

"Между 12 и 15 италиански граждани са хоспитализирани в Швейцария, след като са получили изгаряния при пожара, заяви дипломатът за Sky Tg24. Той отказа да коментира състоянието на ранените като каза, че "някои са в интензивно отделение, други не".

"Ситуацията е много напрегната, защото пострадалите от изгаряния се транспортират до различни болници и много от тях не са лесно разпознаваеми", обясни Таяни и доуточни, че не всички имат документи за самоличност, а други са загубили съзнание.

Министърът каза, че трима души с тежки изгаряния ще бъдат прехвърлени с хеликоптери в болницата "Нигуардия" в Милано, но не се знае от каква националност са те. Броя на изчезналите италианци, за които се предполага, че са пострадали при пожара в заведението е нараснал на 16 души. Швейцарския зимен курорт Кран Монтана е на 80км от границата с Италия и е любимо място на италианците.

Сред ранените са двама френски граждани. Главният прокурор на кантон Вале Беатрис Пилу изключи тероризъм. Според две французойки, цитирани от BFMTV, трагедията е станала, след като сервитьори са запалили „рождени свещи“, поставени върху бутилки с шампанско.

Според няколко източника на Rhône FM, инцидентът може да е причинен и от небрежно боравене с пиротехнически средства, предизвикали една или повече експлозии, съобщи Rhône FM.

Италианският посланик в Берн, Джан Лоренцо Корнадо, заяви, че пожарът е причинен от „експлозия на фойерверк“.

Френският президент Еманюел Макрон изказа съболезнования. Традиционните новогодишни фойерверки, провеждани ежегодно в Люцерн на 1 януари, бяха отменени.

Световната купа по ски алпийски дисциплини в Кран-Монтана, последното събитие преди Зимните олимпийски игри в Милано, също е заплашена от отмяна.

„Със съпругата ми бяхме ужасени и дълбоко натъжени, когато научихме за опустошителния пожар в Кран-Монтана, Швейцария. Сърцата ни се късат, че една празнична нощ се превърна в кошмар и трагедия за младите хора и техните семейства“, се казва в изявление на Крал Чарлз III, публикувано от Бъкингамския дворец.

„Въпреки че се възхищаваме на героизма на всеотдайните служби за спешна помощ, искаме преди всичко да изразим най-дълбоките си съболезнования на всички засегнати от това ужасно бедствие. Искрените ни мисли и молитви са с близките на всички трагично починали и тези, които остават в критично състояние в болница“, се казва още в съобщението.

Според The ​​Sun сред жертвите може да има британски граждани. Отбелязва се, че идентифицирането на телата ще отнеме няколко дни.


Швейцария
