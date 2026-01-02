Новини
Свят »
Русия »
Трагедия в Якутия: Откриха телата на пет човека в горящ дом, трима от загиналите са деца

Трагедия в Якутия: Откриха телата на пет човека в горящ дом, трима от загиналите са деца

2 Януари, 2026 06:32, обновена 2 Януари, 2026 06:37 627 5

  • пожар-
  • якутия-
  • загинали

Причината и обстоятелствата около инцидента се установяват

Трагедия в Якутия: Откриха телата на пет човека в горящ дом, трима от загиналите са деца - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожарникари откриха телата на петима души, включително три деца, докато гасят пожар в двуетажна частна къща в село Сунтар в Сунтарски район на Якутия, съобщи пресслужбата на Главно управление на Министерството на извънредните ситуации за Република Саха (Якутия), която е част от Руската федерация.

„По време на гасенето на пожара бяха открити пет трупа, включително три деца. Огънят е обхванал площ от 24 квадратни метра. Шестима пожарникари и две единици пожарна техника от пожарната служба на републиката са били разположени за потушаване на пожара. Причината и обстоятелствата около инцидента се установяват“, се казва в изявлението.

Разследващи работят на мястото на инцидента. Нюрбинският междурайонен следствен отдел на Следствения комитет на Руската федерация за Република Саха е започнал процесуално разследване по идентифицирането на телата.

Две деца са хоспитализирани в Якутск поради отравяне с въглероден окис. Непълнолетните са играли в гараж, където е била паркирана колата, съобщи пресслужбата на прокуратурата на Република Саха.

„Две деца, родени през 2016 и 2018 г., са били хоспитализирани от частен дом на улица „Мастахская“ в Якутск, след като са получили отравяне с въглероден окис, докато са играли в гараж, където е работила кола“, се казва в изявлението.

В ход е процесуално разследване.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маша

    4 3 Отговор
    Пак ли украински дрон?

    06:41 02.01.2026

  • 2 Валерий Герасимов, началник щаб

    6 4 Отговор
    Това не е трагедия, това е война. Война на руска територия !!! Бивша китайска, но това са някви падробности, дреболии....
    Русия ща отговори сурово на тази мерзост.
    Не може току така безнаказано всеки ден да умират мои узкочели сънародници. Это возмутительно 😄🎅

    06:43 02.01.2026

  • 3 🎃🎃🎃🐷🐷🐷🎃🎃🎃

    3 4 Отговор
    Милене напиши що дето банките спряха онлайн банкирането барабар със сайтовете още от 31.12 на обяд и още не работят стига с тази цензура, Мара вчера ми изтри коментара понеже не е политкоректно, за справка коментар номер 2 под статията за “Първо теглене на евро”.

    Коментиран от #5

    06:43 02.01.2026

  • 4 деад мороуz

    6 3 Отговор
    шо опять жаpеньie opku?

    06:44 02.01.2026

  • 5 маати

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "🎃🎃🎃🐷🐷🐷🎃🎃🎃":

    нали бере кеш?ко ривеш

    06:49 02.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания