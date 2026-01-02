Трагедия в Якутия: Откриха телата на пет човека в горящ дом, трима от загиналите са деца

Пожарникари откриха телата на петима души, включително три деца, докато гасят пожар в двуетажна частна къща в село Сунтар в Сунтарски район на Якутия, съобщи пресслужбата на Главно управление на Министерството на извънредните ситуации за Република Саха (Якутия), която е част от Руската федерация.

„По време на гасенето на пожара бяха открити пет трупа, включително три деца. Огънят е обхванал площ от 24 квадратни метра. Шестима пожарникари и две единици пожарна техника от пожарната служба на републиката са били разположени за потушаване на пожара. Причината и обстоятелствата около инцидента се установяват“, се казва в изявлението.

Разследващи работят на мястото на инцидента. Нюрбинският междурайонен следствен отдел на Следствения комитет на Руската федерация за Република Саха е започнал процесуално разследване по идентифицирането на телата.

Две деца са хоспитализирани в Якутск поради отравяне с въглероден окис. Непълнолетните са играли в гараж, където е била паркирана колата, съобщи пресслужбата на прокуратурата на Република Саха.

„Две деца, родени през 2016 и 2018 г., са били хоспитализирани от частен дом на улица „Мастахская“ в Якутск, след като са получили отравяне с въглероден окис, докато са играли в гараж, където е работила кола“, се казва в изявлението.

В ход е процесуално разследване.