Трагедия в Якутия: Откриха телата на пет човека в горящ дом, трима от загиналите са деца

Пожарникари откриха телата на петима души, включително три деца, докато гасят пожар в двуетажна частна къща в село Сунтар в Сунтарски район на Якутия, съобщи пресслужбата на Главно управление на Министерството на извънредните ситуации за Република Саха (Якутия), която е част от Руската федерация.
„По време на гасенето на пожара бяха открити пет трупа, включително три деца. Огънят е обхванал площ от 24 квадратни метра. Шестима пожарникари и две единици пожарна техника от пожарната служба на републиката са били разположени за потушаване на пожара. Причината и обстоятелствата около инцидента се установяват“, се казва в изявлението.
Разследващи работят на мястото на инцидента. Нюрбинският междурайонен следствен отдел на Следствения комитет на Руската федерация за Република Саха е започнал процесуално разследване по идентифицирането на телата.
Две деца са хоспитализирани в Якутск поради отравяне с въглероден окис. Непълнолетните са играли в гараж, където е била паркирана колата, съобщи пресслужбата на прокуратурата на Република Саха.
„Две деца, родени през 2016 и 2018 г., са били хоспитализирани от частен дом на улица „Мастахская“ в Якутск, след като са получили отравяне с въглероден окис, докато са играли в гараж, където е работила кола“, се казва в изявлението.
В ход е процесуално разследване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маша
06:41 02.01.2026
2 Валерий Герасимов, началник щаб
Русия ща отговори сурово на тази мерзост.
Не може току така безнаказано всеки ден да умират мои узкочели сънародници. Это возмутительно 😄🎅
06:43 02.01.2026
3 🎃🎃🎃🐷🐷🐷🎃🎃🎃
Коментиран от #5
06:43 02.01.2026
4 деад мороуz
06:44 02.01.2026
5 маати
До коментар #3 от "🎃🎃🎃🐷🐷🐷🎃🎃🎃":нали бере кеш?ко ривеш
06:49 02.01.2026