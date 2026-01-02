Новини
Борислав Рупанов и Теодора Мудева вдъхновиха с магията на българските традиции

2 Януари, 2026 06:47 645 0

Двамата вдъхновиха последователите си в социалните мрежи

Борислав Рупанов и Теодора Мудева вдъхновиха с магията на българските традиции - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща изненада за почитателите на Левски и любителите на родния фолклор! Футболният талант Борислав Рупанов и ослепителната Мис България Теодора Мудева разкриха неподозирана страна от своя живот, като се потопиха в магията на българските обичаи.

В истински празник на духа и традициите, Рупанов се преобрази в кукер – символ на смелостта и закрилата. Със звън на тежки хлопки и огнени танци, той се впусна в ритуала по прогонване на злите сили, носейки надежда, късмет и благоденствие за настъпващата година.

До него, неотлъчно и сияеща, бе Теодора Мудева, която с гордост и грация подкрепи инициативата, демонстрирайки красотата и силата на българската култура. Двамата вдъхновиха последователите си в социалните мрежи, като показаха, че традициите са живи и могат да бъдат част от съвременния живот.


