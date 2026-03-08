Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Нидерландският премиер на официално посещение в Киев
  Тема: Украйна

Нидерландският премиер на официално посещение в Киев

8 Март, 2026 16:02, обновена 8 Март, 2026 16:02 567 14

  • украйна-
  • официално посещение-
  • киев-
  • нидерландия-
  • премиер-
  • посещение

Роб Йетен и Володимир Зеленски обсъдиха укрепване на отбраната и съвместно производство на оръжие

Нидерландският премиер на официално посещение в Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нидерландският премиер Роб Йетен пристигна в Киев на официално посещение, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи, предават Укринформ и международните агенции, предава БТА.

Двамата лидери почетоха паметта на загиналите защитници на Украйна, като положиха венци пред мемориала на падналите бранители в столицата.
"Благодарни сме на всеки от тях. Помним и почитаме подвига на нашите герои - всички онези, които се изправиха в защита на Украйна и жертваха живота си в борбата за независимост", подчерта Зеленски във Фейсбук.

По-рано през деня украинският президент загатна, че разговорите с европейските партньори ще включват укрепване на противовъздушната отбрана на страната и обсъждане на санкциите срещу Русия.

В друга публикация в социалната мрежа Екс, Зеленски уточни, че темата на срещата с Йетен е включвала и съвместното производство на оръжие.
"Важно е да произвеждаме оръжие заедно с Нидерландия и да продължаваме да развиваме това сътрудничество", отбеляза той. "Обсъдихме детайлно въпроси като инвестиции, лицензи и потенциални производствени обеми", добави президентът.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 носи ли кеш

    16 8 Отговор
    за наркомана ?

    Коментиран от #7, #10, #13

    16:06 08.03.2026

  • 2 Шопо

    17 7 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #4

    16:09 08.03.2026

  • 3 Кестел

    14 5 Отговор
    Е сега е момента за Орешника

    16:11 08.03.2026

  • 4 Град Козлодуй

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Ниската земя се натиска да стане руска територия

    16:11 08.03.2026

  • 5 Пуснете една пиратка

    12 2 Отговор
    под опашката на холандеца. И какво ще се получи......
    Летящият холандец.

    16:12 08.03.2026

  • 6 Град Козлодуй.

    10 4 Отговор
    Ясна е работата! Ще пушат марихуана и ще правят планове за завладяване на Москва!

    16:12 08.03.2026

  • 7 Мурка

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "носи ли кеш":

    НЕ НЕ-ТЪРСИ СИ РЕСТОТО

    16:15 08.03.2026

  • 8 СЪВМЕСТНО ЩЕ РАЗРАБОТВАТ НАРКОТИЦИ

    6 1 Отговор
    ЗА ОБЩА СЛАВА И ПАРИ !

    16:17 08.03.2026

  • 9 Да ви е.а

    8 1 Отговор
    сигуР зеленият терорист за 8ми март ще подарява лалета на трафикантката на деца

    16:17 08.03.2026

  • 10 Роб Йетен

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "носи ли кеш":

    Нося цветя и подарък послучай 8- ми март на Зелката

    16:18 08.03.2026

  • 11 импийчмънт

    2 1 Отговор
    на йетен щом се върне !

    16:21 08.03.2026

  • 12 баба Меца

    1 1 Отговор
    Честити ни още ИНФЛАЦИЯ !

    16:24 08.03.2026

  • 13 НА ПОСЕЩЕНИЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "носи ли кеш":

    ДА ДИШАТ ЛЕПИЛО С КОМИЧНИО

    16:29 08.03.2026

  • 14 Горски

    2 0 Отговор
    Нищо хубаво не е дошло от Украйна,та дори и Трети украински фронт. Това , което знаем е, че ЕС иска да открадне руските пари, замразени от инат и да ги даде на Украйна. Зеления наркоман и приближените му трупат пачки на гърба на западния данъкоплатец и се готвят за охолен живот на Запад след капитулацията. Само така, пълно разследване на нелегалните източници на средства, да се види, кой финансира режима и на кого режима плаща! На Зеленото 90-те милиарда, дето му подаряваме с тирове ли ще му ги карат или с влакова композиция? Или с дилижанс, като в Дивия Запад? Питам умно-красивите, които обясняват, че така се прави банков трансфер. Вече не може да има никаква дипломация между Украйна и Русия и за това са виновни точно Европейските лидери. Така , че войната продължава с пълна сила докато Украйна не отстъпи територии.

    16:30 08.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания