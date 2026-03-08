Нидерландският премиер на официално посещение в Киев

Нидерландският премиер Роб Йетен пристигна в Киев на официално посещение, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи, предават Укринформ и международните агенции, предава БТА.

Двамата лидери почетоха паметта на загиналите защитници на Украйна, като положиха венци пред мемориала на падналите бранители в столицата.

"Благодарни сме на всеки от тях. Помним и почитаме подвига на нашите герои - всички онези, които се изправиха в защита на Украйна и жертваха живота си в борбата за независимост", подчерта Зеленски във Фейсбук.

По-рано през деня украинският президент загатна, че разговорите с европейските партньори ще включват укрепване на противовъздушната отбрана на страната и обсъждане на санкциите срещу Русия.

В друга публикация в социалната мрежа Екс, Зеленски уточни, че темата на срещата с Йетен е включвала и съвместното производство на оръжие.

"Важно е да произвеждаме оръжие заедно с Нидерландия и да продължаваме да развиваме това сътрудничество", отбеляза той. "Обсъдихме детайлно въпроси като инвестиции, лицензи и потенциални производствени обеми", добави президентът.