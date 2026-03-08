Нидерландският премиер на официално посещение в Киев

Нидерландският премиер Роб Йетен пристигна в Киев на официално посещение, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи, предават Укринформ и международните агенции, предава БТА.
Двамата лидери почетоха паметта на загиналите защитници на Украйна, като положиха венци пред мемориала на падналите бранители в столицата.
"Благодарни сме на всеки от тях. Помним и почитаме подвига на нашите герои - всички онези, които се изправиха в защита на Украйна и жертваха живота си в борбата за независимост", подчерта Зеленски във Фейсбук.
По-рано през деня украинският президент загатна, че разговорите с европейските партньори ще включват укрепване на противовъздушната отбрана на страната и обсъждане на санкциите срещу Русия.
В друга публикация в социалната мрежа Екс, Зеленски уточни, че темата на срещата с Йетен е включвала и съвместното производство на оръжие.
"Важно е да произвеждаме оръжие заедно с Нидерландия и да продължаваме да развиваме това сътрудничество", отбеляза той. "Обсъдихме детайлно въпроси като инвестиции, лицензи и потенциални производствени обеми", добави президентът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 носи ли кеш
Коментиран от #7, #10, #13
16:06 08.03.2026
2 Шопо
Коментиран от #4
16:09 08.03.2026
3 Кестел
16:11 08.03.2026
4 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Шопо":Ниската земя се натиска да стане руска територия
16:11 08.03.2026
5 Пуснете една пиратка
Летящият холандец.
16:12 08.03.2026
6 Град Козлодуй.
16:12 08.03.2026
7 Мурка
До коментар #1 от "носи ли кеш":НЕ НЕ-ТЪРСИ СИ РЕСТОТО
16:15 08.03.2026
8 СЪВМЕСТНО ЩЕ РАЗРАБОТВАТ НАРКОТИЦИ
16:17 08.03.2026
9 Да ви е.а
16:17 08.03.2026
10 Роб Йетен
До коментар #1 от "носи ли кеш":Нося цветя и подарък послучай 8- ми март на Зелката
16:18 08.03.2026
11 импийчмънт
16:21 08.03.2026
12 баба Меца
16:24 08.03.2026
13 НА ПОСЕЩЕНИЕ
До коментар #1 от "носи ли кеш":ДА ДИШАТ ЛЕПИЛО С КОМИЧНИО
16:29 08.03.2026
14 Горски
16:30 08.03.2026