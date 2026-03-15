Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Фицо: призова ЕС трябва да преговаря с Москва. Зеленски постоянно иска пари, а не допуска инспектори до тръбопровода
Фицо: призова ЕС трябва да преговаря с Москва. Зеленски постоянно иска пари, а не допуска инспектори до тръбопровода

15 Март, 2026 05:12, обновена 15 Март, 2026 05:18 988 13

Все повече хора разбират, че стратегията за отслабване на Русия чрез подкрепа на войната в Украйна не работи, заяви словашкият премиер

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо призова Европейският съюз да получи мандат за преговори с Русия за прекратяване на конфликта в Украйна.

Той направи това изявление във видео съобщение на своята страница във Facebook.

„Белгийският премиер призна, че подкрепата за войната в Украйна не е успяла да задуши Русия икономически и следователно единственият правилен път са преговорите. Този глас на здравия разум трябва да бъде приветстван. Ако ЕС като институция поиска мандат за мирни преговори, бих гласувал за него с цялото си сърце“, каза премиерът.

„В ЕС се появяват нови гласове на здравия разум, които разбират, че стратегията за отслабване на Русия чрез подкрепа на войната в Украйна не работи.“

Относно спирането на изпомпването на петрол по петролопровода „Дружба“ от страна на властите в Киев, Фицо отбеляза, че Европейската комисия официално е застанала на страната на Братислава, но не оказва достатъчен натиск върху Володимир Зеленски за възстановяване на енергийните доставки.

„Как може да възникне ситуация, в която Зеленски се нуждае от ЕС като от сол, като постоянно иска пари и търси европейска перспектива, докато ЕК не е в състояние да настоява за изпращане на екип от инспектори в Украйна, за да се определи дали тръбопроводът е повреден?“, каза премиерът.

Фицо също така критикува лидерите на либералните парламентарни опозиционни партии в Словакия за отказа им да подпишат писмо до Зеленски, с което се изисква възобновяване на изпомпването на петрол по тръбопровода „Дружба“. Документът е подписан от председателите на партиите в настоящата правителствена коалиция, включително от самия премиер, който ръководи партията „Посока – Социалдемокрация“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Орбан и Фицо са надеждата

    17 10 Отговор
    за да оцелее ЕС. Ако останат още продажните урсули, ще бъде унищожен.

    05:24 15.03.2026

  • 3 хехе

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Забелязал":

    абе забелязалия забелязал ли си, че санкциите на урсулите работят и докараха ЕС до трета глуха.

    05:37 15.03.2026

  • 4 ......

    6 8 Отговор
    Ходи с маджара да да лепите тръбата бе.Оди пеш😂

    05:57 15.03.2026

  • 5 Зеления път

    10 4 Отговор
    Целият свят знае, че Зеленото е боклук, но само някои, като Фицо, го казват открито. Дано да се чуват повече такива гласове в Европа, след като Клоуна се омаза и компрометира тотално.

    Коментиран от #9

    06:00 15.03.2026

  • 6 Бааа

    4 3 Отговор
    Тоз не го ли гърмяха веднъж?

    06:02 15.03.2026

  • 7 Ъхъ!!!

    5 7 Отговор
    Все повече хора разбират, че ти и Орбан сте Кремълски цър.ули!!! Служите на Кремълските престъпници, ама искате пари от ЕС!? И само ти и Орбан не вдянахте, че петролопровода си го думнаха руснаците.

    06:12 15.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А целият свят

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления път":

    знае ли с кого Зеления дели парите?

    06:17 15.03.2026

  • 10 Фицо и Орбан

    5 5 Отговор
    са лявото и дясното,на Путин!

    06:18 15.03.2026

  • 11 шмицуту

    1 1 Отговор
    скимти

    06:27 15.03.2026

  • 12 днес..

    1 1 Отговор
    Е хубав ден за бгбандерците,всичките със черпаците и бегом марш въвweцетo напеефдьскио ще раздават безплато жлъто

    06:59 15.03.2026

  • 13 Не съм

    2 1 Отговор
    Срещнал европеец който е съгласен да се дават пари на Украйна.

    07:02 15.03.2026

