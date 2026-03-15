Словашкият премиер Роберт Фицо призова Европейският съюз да получи мандат за преговори с Русия за прекратяване на конфликта в Украйна.
Той направи това изявление във видео съобщение на своята страница във Facebook.
„Белгийският премиер призна, че подкрепата за войната в Украйна не е успяла да задуши Русия икономически и следователно единственият правилен път са преговорите. Този глас на здравия разум трябва да бъде приветстван. Ако ЕС като институция поиска мандат за мирни преговори, бих гласувал за него с цялото си сърце“, каза премиерът.
„В ЕС се появяват нови гласове на здравия разум, които разбират, че стратегията за отслабване на Русия чрез подкрепа на войната в Украйна не работи.“
Относно спирането на изпомпването на петрол по петролопровода „Дружба“ от страна на властите в Киев, Фицо отбеляза, че Европейската комисия официално е застанала на страната на Братислава, но не оказва достатъчен натиск върху Володимир Зеленски за възстановяване на енергийните доставки.
„Как може да възникне ситуация, в която Зеленски се нуждае от ЕС като от сол, като постоянно иска пари и търси европейска перспектива, докато ЕК не е в състояние да настоява за изпращане на екип от инспектори в Украйна, за да се определи дали тръбопроводът е повреден?“, каза премиерът.
Фицо също така критикува лидерите на либералните парламентарни опозиционни партии в Словакия за отказа им да подпишат писмо до Зеленски, с което се изисква възобновяване на изпомпването на петрол по тръбопровода „Дружба“. Документът е подписан от председателите на партиите в настоящата правителствена коалиция, включително от самия премиер, който ръководи партията „Посока – Социалдемокрация“.
Орбан и Фицо са надеждата
До коментар #1 от "Забелязал":абе забелязалия забелязал ли си, че санкциите на урсулите работят и докараха ЕС до трета глуха.
Зеления път
А целият свят
До коментар #5 от "Зеления път":знае ли с кого Зеления дели парите?
Фицо и Орбан
