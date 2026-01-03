Новини
Свят »
Йемен »
Властите в Йемен поискаха помощ от Рияд срещу намерението на сепаратистите да отделят южната част на страната

Властите в Йемен поискаха помощ от Рияд срещу намерението на сепаратистите да отделят южната част на страната

3 Януари, 2026 04:06, обновена 3 Януари, 2026 04:14 445 0

  • йемен-
  • референдум-
  • отделяне-
  • сепаратисти-
  • саудитска арабия

От саудитското външно министерство приветстваха идеята за свикване на форум и призоваха фракциите на юг да вземат участие в него

Властите в Йемен поискаха помощ от Рияд срещу намерението на сепаратистите да отделят южната част на страната - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Рашид ал-Алими - ръководител на подкрепяния от Саудитска Арабия Президентски съвет в Йемен, поиска Рияд да свика форум за решаването на проблема в южната част на страната, където т.нар. Южен преходен съвет заяви, че готви референдум за отделянето ѝ след две години.

От саудитското външно министерство приветстваха идеята и призоваха фракциите на юг да вземат участие във форума.

Съобщението за допитване за независимост дойде часове след като правителството обяви, че е започнало операция за връщане на контрола над провинция Хадрамут, завзета от силите на Преходния съвет миналия месец.

Действията на сепаратистите промениха баланса на силите в гражданската война в Йемен и изложиха на показ разцеплението между правителствените съюзници от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства в борбата на властите срещу хусите. Абу Даби от своя страна обяви, че вече е изтеглил всичките си сили от страната след отправения по-рано призив от Рияд.

Междувременно работата на летището на главния град на юг и основно пристанище - Аден - продължава да е блокирана, като Южният преходен съвет и Саудитска Арабия не спират да се обвиняват взаимно за ситуацията. Аден е основна входна точка за районите извън контрола на хутите, които държат столицата Сана и северната част.

На територията на днешен Йемен в продължение на над 30 години съществуваха две отделни държави преди обединението на страната през 1990 година.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ