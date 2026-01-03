Властите в Йемен поискаха помощ от Рияд срещу намерението на сепаратистите да отделят южната част на страната

Рашид ал-Алими - ръководител на подкрепяния от Саудитска Арабия Президентски съвет в Йемен, поиска Рияд да свика форум за решаването на проблема в южната част на страната, където т.нар. Южен преходен съвет заяви, че готви референдум за отделянето ѝ след две години.

От саудитското външно министерство приветстваха идеята и призоваха фракциите на юг да вземат участие във форума.



Съобщението за допитване за независимост дойде часове след като правителството обяви, че е започнало операция за връщане на контрола над провинция Хадрамут, завзета от силите на Преходния съвет миналия месец.



Действията на сепаратистите промениха баланса на силите в гражданската война в Йемен и изложиха на показ разцеплението между правителствените съюзници от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства в борбата на властите срещу хусите. Абу Даби от своя страна обяви, че вече е изтеглил всичките си сили от страната след отправения по-рано призив от Рияд.



Междувременно работата на летището на главния град на юг и основно пристанище - Аден - продължава да е блокирана, като Южният преходен съвет и Саудитска Арабия не спират да се обвиняват взаимно за ситуацията. Аден е основна входна точка за районите извън контрола на хутите, които държат столицата Сана и северната част.



На територията на днешен Йемен в продължение на над 30 години съществуваха две отделни държави преди обединението на страната през 1990 година.