Франция осъди военната операция на САЩ, а Китай призова да се спазва международното право

Френският външен министър Жан-Ноел Баро в социалните мрежи нарече американската военна операция във Венецуела нарушение на международното право.
„Военната операция, довела до залавянето на Николас Мадуро, противоречи на принципа за неупотреба на сила, който е основата на международното право. Франция припомня, че отвън не може да бъде наложено трайно политическо решение и че суверенните народи сами решават своето бъдеще“, написа той.
Китай настоятелно призовава САЩ да спазват международното право и да спрат да нарушават суверенитета и сигурността на други страни, съобщи китайското външно министерство.
„Призоваваме САЩ да спазват международното право и целите и принципите на Устава на ООН и да спрат да нарушават суверенитета и сигурността на други страни“, заяви говорител на китайското външно министерство, когато беше попитан за ситуацията във Венецуела.
1 Бендида
Коментиран от #16
18:32 03.01.2026
2 ДрайвингПлежър
Урсулица каза - каза, че нищо няма да каже!
Французите поне от време на време изглеждат като нормална мислеща нация!
18:32 03.01.2026
3 Те не знаят
Коментиран от #20
18:33 03.01.2026
4 Последния Софиянец
18:33 03.01.2026
5 Хипотетично
18:33 03.01.2026
6 Гръм и мълнии
18:34 03.01.2026
7 Спецназ
Вземам пуканки и гледам сеир как Френския, Руския и Зеления са в един отбор!
:))
Коментиран от #17
18:35 03.01.2026
8 Макрон 6а6ое6а
18:37 03.01.2026
9 Григор
18:38 03.01.2026
10 Тик- Ток
18:38 03.01.2026
12 Тик- Ток
18:40 03.01.2026
13 Госあ
18:41 03.01.2026
14 Смешка
18:43 03.01.2026
15 ТОДОР СТОЯНОВ
18:43 03.01.2026
16 az СВО Победа 80
До коментар #1 от "Бендида":САЩ работят чисто и без жертви , докато магучата руши и трепе наред,
Коментиран от #21
18:43 03.01.2026
18 Някой
18:46 03.01.2026
19 Владимир Путин, президент
18:46 03.01.2026
20 Някой
До коментар #3 от "Те не знаят":Никой не знае за това. Щото те не идват от Венецуела. Голяма част от наркотиците се правят в самите САЩ.
А най-големия проблем на САЩ е фентабила, който със сигурност не идва от Венецуела.
Пожелавам на ваш да потънат в цунами от фентанил. Дано не остане незасегнат американец. Света ще си отдъхне, ако тази кочина се разпадне или изчезне от лицето на земята.
18:48 03.01.2026
21 Бендида
До коментар #16 от "az СВО Победа 80":Не се прави, че не разбираш за какво иде реч. Вероятно ти е скучно....няма понятие ,,чисто", когато става дума за отвличане, независимо в коя държава, от кого и за какво.
18:52 03.01.2026
22 Хеми значи бензин
Тотално изпръдела нация
18:54 03.01.2026
23 Жител на Евротериторията “България”
18:57 03.01.2026
24 Калоян
19:00 03.01.2026
25 123
19:01 03.01.2026
26 Щерев
19:02 03.01.2026
27 Кремък
Е, как да готвите като Рижака ви държи за пак ета и не моЕ да мърдате.
19:03 03.01.2026
28 Курций Руф
19:09 03.01.2026