Франция осъди военната операция на САЩ, а Китай призова да се спазва международното право

3 Януари, 2026 18:30 1 279 28

Баро: Суверенните народи сами решават своето бъдеще

Франция осъди военната операция на САЩ, а Китай призова да се спазва международното право - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френският външен министър Жан-Ноел Баро в социалните мрежи нарече американската военна операция във Венецуела нарушение на международното право.

„Военната операция, довела до залавянето на Николас Мадуро, противоречи на принципа за неупотреба на сила, който е основата на международното право. Франция припомня, че отвън не може да бъде наложено трайно политическо решение и че суверенните народи сами решават своето бъдеще“, написа той.

Китай настоятелно призовава САЩ да спазват международното право и да спрат да нарушават суверенитета и сигурността на други страни, съобщи китайското външно министерство.

Призоваваме САЩ да спазват международното право и целите и принципите на Устава на ООН и да спрат да нарушават суверенитета и сигурността на други страни“, заяви говорител на китайското външно министерство, когато беше попитан за ситуацията във Венецуела.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бендида

    32 1 Отговор
    Какво са осъдили? Оставяйки настрана Тръмп и Мадуро, се чудя, докога ,,световната общност" и безмозъчните лидери на държави и партии, ще търпят изцепките и рекетьорските методи на САЩ. Жалка картинка.

    Коментиран от #16

    18:32 03.01.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    20 1 Отговор
    Ванс каза - ние сме терористи и ще отвлечем всеки
    Урсулица каза - каза, че нищо няма да каже!

    Французите поне от време на време изглеждат като нормална мислеща нация!

    18:32 03.01.2026

  • 3 Те не знаят

    1 2 Отговор
    за наркотици и други престъпления.

    Коментиран от #20

    18:33 03.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Интересното е дали Венесуела ще продължи съпротивата.

    18:33 03.01.2026

  • 5 Хипотетично

    12 2 Отговор
    Френския външен министър е проявил принципна позиция, но диктаторите нарциси не харесват принципните политици.

    18:33 03.01.2026

  • 6 Гръм и мълнии

    17 2 Отговор
    Световни крадци, това е.

    18:34 03.01.2026

  • 7 Спецназ

    17 0 Отговор
    Щом Макарон ги е осъдил, очакваме и половинката му от Украйна да ги заплюе!

    Вземам пуканки и гледам сеир как Френския, Руския и Зеления са в един отбор!

    :))

    Коментиран от #17

    18:35 03.01.2026

  • 8 Макрон 6а6ое6а

    5 3 Отговор
    Да не съм чул лоши неща срещу Путин

    18:37 03.01.2026

  • 9 Григор

    14 1 Отговор
    Позицията на премиера на Словакия Роберт Фицо, съвпада с тази на Франция и Китай. За мен е интересно какво ще каже Орбан. Виктор Орбан е човек,когото много уважавам. Той винаги е симпатизирал на Тръмп, но сега е в доста неловко положение. От една страна държи на Тръмп и неговата политика, но сега е наясно,че става дума за нарушение на международното право. С нетърпение чакам да чуя какво ще каже. Ако признае,че има нарушение на международното право, ще го уважавам още повече!

    18:38 03.01.2026

  • 10 Тик- Ток

    13 0 Отговор
    САЩ терорист и бандит номер едно за всички времена

    18:38 03.01.2026

  • 12 Тик- Ток

    4 0 Отговор
    Кой предаде великия лидер Мадуро ?

    18:40 03.01.2026

  • 13 Госあ

    9 0 Отговор
    американците добре разиграха света, да видим финала, обаче ! Направиха размирици и хаос навсякъде и крадат каквото могат ! Русия във война с Украйна, Европа вкарана в тази война да оправя сметката без ресурс от Русия, а в Китай въоръжаване на сепаратисти и марионетки в Япония. През това време, американците крадат нефта на Венецуела и слагат тапа на Иран с ч@ф@дите…ме и към Гренландия гледат…

    18:41 03.01.2026

  • 14 Смешка

    11 0 Отговор
    Правилно. Перчемът се изживява като световен крал.

    18:43 03.01.2026

  • 15 ТОДОР СТОЯНОВ

    5 0 Отговор
    КАКЪВ ЦИРК...!ТЕЗИ МИСЛЯТ, ЧЕ ПРИКАЗВАТ НА АФРОАМЕРИКАНЦИТЕ...

    18:43 03.01.2026

  • 16 az СВО Победа 80

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Бендида":

    САЩ работят чисто и без жертви , докато магучата руши и трепе наред,

    Коментиран от #21

    18:43 03.01.2026

  • 18 Някой

    8 0 Отговор
    Че то, международното право, винаги е спазено, щом действат САЩ. международното право е това, което иска хегемона. Китай вместо да говори глупости, докато опитва да се освести, да праща войска да спре кораба, който превозва Мадуро. Да му направи един десант и да го освободи. Всичко останало е ала-бала.

    18:46 03.01.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор
    Абе къде съм, пачему ме няма па руската телевизия да обяснявам на узкочелите ми съграждани колко са лоши С.А.Щ и колко Велика е Русия Четири Года не можеща арестува Зеле, Ермак, Буданов или дори тьотя Маша чистачката ??? Какой срам 🎅🎅🎅

    18:46 03.01.2026

  • 20 Някой

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Те не знаят":

    Никой не знае за това. Щото те не идват от Венецуела. Голяма част от наркотиците се правят в самите САЩ.
    А най-големия проблем на САЩ е фентабила, който със сигурност не идва от Венецуела.
    Пожелавам на ваш да потънат в цунами от фентанил. Дано не остане незасегнат американец. Света ще си отдъхне, ако тази кочина се разпадне или изчезне от лицето на земята.

    18:48 03.01.2026

  • 21 Бендида

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 80":

    Не се прави, че не разбираш за какво иде реч. Вероятно ти е скучно....няма понятие ,,чисто", когато става дума за отвличане, независимо в коя държава, от кого и за какво.

    18:52 03.01.2026

  • 22 Хеми значи бензин

    2 0 Отговор
    А бе какви са тия френски комунисти на кой му пука. Във Франция още има Троцкисти и фенове на Расия и Китай.
    Тотално изпръдела нация

    18:54 03.01.2026

  • 23 Жител на Евротериторията “България”

    4 0 Отговор
    САЩ и ционистите, подкрепяни от Британия и от ЕС-а, извършват поредното международно пиратство.

    18:57 03.01.2026

  • 24 Калоян

    3 0 Отговор
    Не знаех , че под с мърчането се нарича осъждане; )

    19:00 03.01.2026

  • 25 123

    4 0 Отговор
    Тръмп- миротворец, голяма смешка.

    19:01 03.01.2026

  • 26 Щерев

    2 0 Отговор
    нашия Жорко са е покрил и са ослушва при Посланника. Срам

    19:02 03.01.2026

  • 27 Кремък

    2 0 Отговор
    Готвите ли пакет от санкции срещу Задокеанците? Готвите ли?
    Е, как да готвите като Рижака ви държи за пак ета и не моЕ да мърдате.

    19:03 03.01.2026

  • 28 Курций Руф

    0 0 Отговор
    Стана ли ви ясно , че тече Трета Световна за ресурси???

    19:09 03.01.2026

