Франция осъди военната операция на САЩ, а Китай призова да се спазва международното право

Френският външен министър Жан-Ноел Баро в социалните мрежи нарече американската военна операция във Венецуела нарушение на международното право.

„Военната операция, довела до залавянето на Николас Мадуро, противоречи на принципа за неупотреба на сила, който е основата на международното право. Франция припомня, че отвън не може да бъде наложено трайно политическо решение и че суверенните народи сами решават своето бъдеще“, написа той.

Китай настоятелно призовава САЩ да спазват международното право и да спрат да нарушават суверенитета и сигурността на други страни, съобщи китайското външно министерство.

„Призоваваме САЩ да спазват международното право и целите и принципите на Устава на ООН и да спрат да нарушават суверенитета и сигурността на други страни“, заяви говорител на китайското външно министерство, когато беше попитан за ситуацията във Венецуела.