Огромен улов завлякъл рибарите на дъното

С ериозно количество улов е сред причините за потъването на риболовния кораб край Приморско. Това предположение изказа пред „Телеграф“ морският спец к.д.п. Христо Папукчиев.
Според него едната хипотеза е, че на борда е имало голямо количество риба, което е довело до пределно газене на морския съд и нестабилност при засилилите се вълни. „Другата хипотеза е за използване на дънен трал, който е действал като своеобразна котва при рязък поворот. В такъв момент дори и удар от малка вълна може да обърне съда за секунди“, обясни експертът.
Вчера втори ден продължи операцията по издирване на тримата рибари, които изчезнаха с кораба си в сряда сутринта. Общо седем доброволчески екипа тръгнаха на обход по крайбрежието. Те обикаляха протежението от къмпинг "Каваци" в посока към Маслен нос. Още в сряда бе извършен първият пешеходен обход в района, но от изчезналите и кораба няма никаква следа. В спасителната операция се включиха катери и фрегатата "Дръзки", които обиколиха морето в района на координатите, от които е получен последният сигнал от кораба.
Изчезналите в морето мъже са капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и техен приятел от Балчик. Вчера в Созопол пристигна другият син на кап. Спасов - Християн, който обясни, че баща му е много опитен рибар и се занимава с рибарство от години. Доброволческите екипи търсят отломки от плавателния съд и спасителни плотове. Безследното изчезване на кораба провокира в морските среди и сред местните жители хипотеза, че е възможно на борда да е избухнал взрив или корабът да е попаднал на морска мина.
Засега обаче такива доказателства няма. Догадките се основават единствено на бързото потъване на кораба, което според запознати е станало за броени минути. Вчера екип от доброволци забеляза и нефтено петно в морето близо мястото, където се е изгубила радиовръзката с кораба. Дълбочината в района на откритото нефтено петно е 38 метра.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирил
10:48 20.02.2026
2 стига бе
10:48 20.02.2026
3 Калкан по 100 лева килото
Коментиран от #7
10:49 20.02.2026
4 Годзила!
10:51 20.02.2026
5 мвр пикчърс
10:52 20.02.2026
6 2 тона
10:53 20.02.2026
7 Сила
До коментар #3 от "Калкан по 100 лева килото":Трала се е закачил , наклонили са се и някоя голяма вълна ги е потопила за секунди ...бракониери !!!
Коментиран от #15
10:53 20.02.2026
8 Дзак
10:54 20.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Уха
10:57 20.02.2026
11 Исторически парк
10:58 20.02.2026
12 РЕалисто
11:01 20.02.2026
13 а преди това
Коментиран от #14
11:02 20.02.2026
14 Дзак
До коментар #13 от "а преди това":Дрън-дрън!
11:06 20.02.2026
15 Балчик
До коментар #7 от "Сила":Корабът е двукорпусен тип ,,катамаран"...
Я поясни как се ,накланя" и какъв крен ще е критичен за него бе?
Коментиран от #28, #29
11:07 20.02.2026
16 Търновец
11:08 20.02.2026
17 както при петрохан
11:10 20.02.2026
18 Алчността в морето
11:11 20.02.2026
19 трагедия
11:13 20.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Предположение
11:14 20.02.2026
22 стареца и морето
11:16 20.02.2026
23 Хора,
11:18 20.02.2026
24 Някой
Такава дума няма в българския език.
Коментиран от #27
11:19 20.02.2026
25 Титак
11:30 20.02.2026
26 както всички рибари знаем на вятър
Коментиран от #34, #45
11:31 20.02.2026
27 поворот
До коментар #24 от "Някой":оверкил
11:31 20.02.2026
28 Дзак
До коментар #15 от "Балчик":Ротативка.бг.
11:31 20.02.2026
29 матрос
До коментар #15 от "Балчик":Дай,дай снимка на катамарана,че ако ми хареса да си построя нещо такова.Да не го е строил зъболекаря в Балчик?
11:33 20.02.2026
30 Почнаха
11:44 20.02.2026
31 Мдаааа
11:45 20.02.2026
32 Евродебил
11:51 20.02.2026
33 БУМмммммм и петно дизел
Коментиран от #44
11:59 20.02.2026
34 специална цветна прожекция
До коментар #26 от "както всички рибари знаем на вятър":Било е дизел не бензин.Той не гори така!
12:01 20.02.2026
35 ДРТ ПРЧ
Коментиран от #38
12:05 20.02.2026
36 Дарвин
12:28 20.02.2026
37 Тома
12:29 20.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ПРЕДИ ДНИ ЕДИН ЧОВЕК
12:50 20.02.2026
40 Сирена
12:51 20.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Анонимен
До коментар #33 от "БУМмммммм и петно дизел":И да е мина, няма да кажат официално - да не засегнат украинските бежанци.
По-скоро ще замажат положението с "огромен улов", "огромна вълна" и т.н.
В статията пише, че рибарите са опитни, едва ли, ако нещо е станало, е заради липса на подготовка или небрежност.
Дано се окаже някаква грешка и са живи и здрави хората!
14:26 20.02.2026
45 ГАДНИТЕ ВОЕННОЛЮБЦИ АТЛАНТИЦИ
До коментар #26 от "както всички рибари знаем на вятър":ЩОМ ТОЛКОЗ БЪРЖЕ СА ПОТЪНАЛИ Е САМО ПРИЯТЕЛСКА ОКРАИНСКА МИНА ЗА ГОЛЕМИ КОРАБИ ЩЕ ДА Е. БИЛО Е НОЕМ ИНЕ САЯ ВИДЕЛИ. АТЛАНТИЦИТЕ СА ВИНОВНИ.
14:50 20.02.2026
46 Рибарков
17:18 20.02.2026
47 Времето е променливо
Всичко се управлява от петроханската хижа.
Ще вали ама няма да вали
17:31 20.02.2026