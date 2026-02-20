Огромен улов завлякъл рибарите на дъното

С ериозно количество улов е сред причините за потъването на риболовния кораб край Приморско. Това предположение изказа пред „Телеграф“ морският спец к.д.п. Христо Папукчиев.

Според него едната хипотеза е, че на борда е имало голямо количество риба, което е довело до пределно газене на морския съд и нестабилност при засилилите се вълни. „Другата хипотеза е за използване на дънен трал, който е действал като своеобразна котва при рязък поворот. В такъв момент дори и удар от малка вълна може да обърне съда за секунди“, обясни експертът.

Вчера втори ден продължи операцията по издирване на тримата рибари, които изчезнаха с кораба си в сряда сутринта. Общо седем доброволчески екипа тръгнаха на обход по крайбрежието. Те обикаляха протежението от къмпинг "Каваци" в посока към Маслен нос. Още в сряда бе извършен първият пешеходен обход в района, но от изчезналите и кораба няма никаква следа. В спасителната операция се включиха катери и фрегатата "Дръзки", които обиколиха морето в района на координатите, от които е получен последният сигнал от кораба.

Изчезналите в морето мъже са капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и техен приятел от Балчик. Вчера в Созопол пристигна другият син на кап. Спасов - Християн, който обясни, че баща му е много опитен рибар и се занимава с рибарство от години. Доброволческите екипи търсят отломки от плавателния съд и спасителни плотове. Безследното изчезване на кораба провокира в морските среди и сред местните жители хипотеза, че е възможно на борда да е избухнал взрив или корабът да е попаднал на морска мина.

Засега обаче такива доказателства няма. Догадките се основават единствено на бързото потъване на кораба, което според запознати е станало за броени минути. Вчера екип от доброволци забеляза и нефтено петно в морето близо мястото, където се е изгубила радиовръзката с кораба. Дълбочината в района на откритото нефтено петно е 38 метра.