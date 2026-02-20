Вземете 50% отстъпка за хостинг от

20 Февруари, 2026 10:46 6 432 47

В издирването на кораба, изчезнал край Маслен нос, се включват и доброволци 

Огромен улов завлякъл рибарите на дъното - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С ериозно количество улов е сред причините за потъването на риболовния кораб край Приморско. Това предположение изказа пред „Телеграф“ морският спец к.д.п. Христо Папукчиев.

Според него едната хипотеза е, че на борда е имало голямо количество риба, което е довело до пределно газене на морския съд и нестабилност при засилилите се вълни. „Другата хипотеза е за използване на дънен трал, който е действал като своеобразна котва при рязък поворот. В такъв момент дори и удар от малка вълна може да обърне съда за секунди“, обясни експертът.

Вчера втори ден продължи операцията по издирване на тримата рибари, които изчезнаха с кораба си в сряда сутринта. Общо седем доброволчески екипа тръгнаха на обход по крайбрежието. Те обикаляха протежението от къмпинг "Каваци" в посока към Маслен нос. Още в сряда бе извършен първият пешеходен обход в района, но от изчезналите и кораба няма никаква следа. В спасителната операция се включиха катери и фрегатата "Дръзки", които обиколиха морето в района на координатите, от които е получен последният сигнал от кораба.

Изчезналите в морето мъже са капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и техен приятел от Балчик. Вчера в Созопол пристигна другият син на кап. Спасов - Християн, който обясни, че баща му е много опитен рибар и се занимава с рибарство от години. Доброволческите екипи търсят отломки от плавателния съд и спасителни плотове. Безследното изчезване на кораба провокира в морските среди и сред местните жители хипотеза, че е възможно на борда да е избухнал взрив или корабът да е попаднал на морска мина.

Засега обаче такива доказателства няма. Догадките се основават единствено на бързото потъване на кораба, което според запознати е станало за броени минути. Вчера екип от доброволци забеляза и нефтено петно в морето близо мястото, където се е изгубила радиовръзката с кораба. Дълбочината в района на откритото нефтено петно е 38 метра.


  • 1 Кирил

    30 1 Отговор
    МараПапаБукви като на шефа пипито за закуска "ериозно "

    10:48 20.02.2026

  • 2 стига бе

    41 3 Отговор
    Син кит в Черно море

    10:48 20.02.2026

  • 3 Калкан по 100 лева килото

    47 3 Отговор
    Алчността погубва!

    Коментиран от #7

    10:49 20.02.2026

  • 4 Годзила!

    27 1 Отговор
    Годжила, годжила :)

    10:51 20.02.2026

  • 5 мвр пикчърс

    34 2 Отговор
    кит ще да е

    10:52 20.02.2026

  • 6 2 тона

    21 5 Отговор
    дрога

    10:53 20.02.2026

  • 7 Сила

    33 7 Отговор

    До коментар #3 от "Калкан по 100 лева килото":

    Трала се е закачил , наклонили са се и някоя голяма вълна ги е потопила за секунди ...бракониери !!!

    Коментиран от #15

    10:53 20.02.2026

  • 8 Дзак

    18 2 Отговор
    Ако някой не беше маниак, дописката би се класифицирала като обикновени спекулации.

    10:54 20.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Уха

    17 5 Отговор
    Лаком ГууууЗ глава затрива. Ама лакомията не спира

    10:57 20.02.2026

  • 11 Исторически парк

    24 2 Отговор
    Тия дънните не ги ли забраниха

    10:58 20.02.2026

  • 12 РЕалисто

    29 0 Отговор
    хаха, голям улов, друг път, завлече ги надценяването и несъобразяването с условията в морето !!!

    11:01 20.02.2026

  • 13 а преди това

    33 4 Отговор
    имаше информация за потъване след удар в морска мина..Май пак ще сме политкоректни?

    Коментиран от #14

    11:02 20.02.2026

  • 14 Дзак

    10 4 Отговор

    До коментар #13 от "а преди това":

    Дрън-дрън!

    11:06 20.02.2026

  • 15 Балчик

    30 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Корабът е двукорпусен тип ,,катамаран"...
    Я поясни как се ,накланя" и какъв крен ще е критичен за него бе?

    Коментиран от #28, #29

    11:07 20.02.2026

  • 16 Търновец

    28 1 Отговор
    Ако там е имало голямо рибно стадо щеше да се разчуе и да дойдат и други рибари. Най обичам: "...кацнал бръмбар на трънка и започнал да дрънка.. "

    11:08 20.02.2026

  • 17 както при петрохан

    20 2 Отговор
    има много анализи . корабът се сблъскал с друг кораб . корабът е претоварен с риба и рапани . Вятърът го обърнал . Тези кораби затова са правени . на вятър да вадят риба в морето . само петното е останало от него . и екипажа е изчезнал . Драма . няма друг такъв случай . поясите не намират . улова не изплувал . ами ако има 3 тона риба кат потъне ако е измряла ще изплува отгоре . после морето ще я изхвърли на брега . логика . на вятър дрон не лети . мините в големите вълни си плуват . но онзи ден ги ловеха с турския миненосец . инцидент е .

    11:10 20.02.2026

  • 18 Алчността в морето

    21 4 Отговор
    и любопитството в планината убиват...

    11:11 20.02.2026

  • 19 трагедия

    17 1 Отговор
    Интересно,че една дъска не е открита по брега или друг някакъв знак.Спасителни ризи,пояси,спасителен плот.Нищо.И кой го измисли за големия улов?Кораба,доколкото е кораб,не е бил херметичен.Времето се е влошило внезапно,загубил е плавучест и е потънал.Защо обаче не е подал сигнал за бедствие?А той се подава от натискане на червено бутон на радиостанцията.Автоматично подава координатите на мястото.Ако я има на борда.И други джаджи има за издирване и спасяване.Не струват много но спасяват екипажи и живота им.

    11:13 20.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Предположение

    10 3 Отговор
    Уловили са някоя мина?

    11:14 20.02.2026

  • 22 стареца и морето

    21 1 Отговор
    Любопитен съм да видя на снимка какво представлява кораба който изчезна.Ей така,да го видя.Някой няма ли снимка?

    11:16 20.02.2026

  • 23 Хора,

    19 1 Отговор
    Какво се случва с черната пантера бре?

    11:18 20.02.2026

  • 24 Някой

    14 11 Отговор
    Научете български език какво е това "поворот".
    Такава дума няма в българския език.

    Коментиран от #27

    11:19 20.02.2026

  • 25 Титак

    10 1 Отговор
    Тралът е забранен, но нали са лакоми.....преобърнал ги е. Калканът е вкусен, но понякога убива.

    11:30 20.02.2026

  • 26 както всички рибари знаем на вятър

    6 1 Отговор
    кълве много . до 30 метра минават много пасажи с риба . ако е претоварен от едната страна , ще гази ли наклонен корабът . чак да се сурне на дъното . не е контейнеровоз я . явно е било някакво стечение на редица лоши неща . по филмите рибарите с корабите са си живи и здрави . даже в океана ловят . до утре ще разберем . едно петно и то голямо . ако е имало гръм е щяло да пламне . ако сипе някой бензин на вода то той плува отгоре и гори . при вадене на мрежите кърмата потъва ли по надолу . не . има лебедка . мрежите са стотици метри .

    Коментиран от #34, #45

    11:31 20.02.2026

  • 27 поворот

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    оверкил

    11:31 20.02.2026

  • 28 Дзак

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Балчик":

    Ротативка.бг.

    11:31 20.02.2026

  • 29 матрос

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "Балчик":

    Дай,дай снимка на катамарана,че ако ми хареса да си построя нещо такова.Да не го е строил зъболекаря в Балчик?

    11:33 20.02.2026

  • 30 Почнаха

    9 1 Отговор
    лакърдийте и по тази трагедия

    11:44 20.02.2026

  • 31 Мдаааа

    13 2 Отговор
    Уловили са някоя украинска мина.

    11:45 20.02.2026

  • 32 Евродебил

    9 2 Отговор
    Г......з глява закриване,ако е вярно това което са написали.Ако пък е била украйнска мина,викаме слава кокайне и не го правим на въпрос.

    11:51 20.02.2026

  • 33 БУМмммммм и петно дизел

    15 1 Отговор
    Да не е улов на някоя украинска мина?Вече започвам да се съмнявам за такава версия.

    Коментиран от #44

    11:59 20.02.2026

  • 34 специална цветна прожекция

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "както всички рибари знаем на вятър":

    Било е дизел не бензин.Той не гори така!

    12:01 20.02.2026

  • 35 ДРТ ПРЧ

    8 0 Отговор
    МОРЕТО ДАВА, НО И ВЗЕМА. В ПРИРОДАТА ВИНАГИ ИМА РАВНОВЕСИЕ

    Коментиран от #38

    12:05 20.02.2026

  • 36 Дарвин

    5 1 Отговор
    Ненормалници всякакви. Кой какво прави и си удисва на лудостта, накрая данъкопратеца плаша. Тия откачените, дето им кефнало в най-лошото време да се правят на голямата работа- от алчност ли, от лудост ли и накрая всички да им плащане издирването, спасяването и т.н.

    12:28 20.02.2026

  • 37 Тома

    5 0 Отговор
    Огромен улов от кьоркефал и панталон балък в бурното море

    12:29 20.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ПРЕДИ ДНИ ЕДИН ЧОВЕК

    3 1 Отговор
    Написа. АЛЧНОСТТА ПОГУБВА ЧОВЕКА И МАЙ ПОЗНА. ОГРОМЕН УЛОВ. МОРЕТО РИБИТЕ САМО ЗА ТЯХ. А НЕПРЕКЪСНАТО ПИСКАТ РИБАТА ОТ ЧЕРНО МОРЕ ИЗЧЕЗНА

    12:50 20.02.2026

  • 40 Сирена

    6 1 Отговор
    Че то няма толкова риба в Черно море.

    12:51 20.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Анонимен

    11 0 Отговор

    До коментар #33 от "БУМмммммм и петно дизел":

    И да е мина, няма да кажат официално - да не засегнат украинските бежанци.

    По-скоро ще замажат положението с "огромен улов", "огромна вълна" и т.н.

    В статията пише, че рибарите са опитни, едва ли, ако нещо е станало, е заради липса на подготовка или небрежност.

    Дано се окаже някаква грешка и са живи и здрави хората!

    14:26 20.02.2026

  • 45 ГАДНИТЕ ВОЕННОЛЮБЦИ АТЛАНТИЦИ

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "както всички рибари знаем на вятър":

    ЩОМ ТОЛКОЗ БЪРЖЕ СА ПОТЪНАЛИ Е САМО ПРИЯТЕЛСКА ОКРАИНСКА МИНА ЗА ГОЛЕМИ КОРАБИ ЩЕ ДА Е. БИЛО Е НОЕМ ИНЕ САЯ ВИДЕЛИ. АТЛАНТИЦИТЕ СА ВИНОВНИ.

    14:50 20.02.2026

  • 46 Рибарков

    1 0 Отговор
    Филма КИТ нова версия,.кога го видяхте този улов.....

    17:18 20.02.2026

  • 47 Времето е променливо

    0 0 Отговор
    След обед няма да вали ама казаха че довечера ще вали дано познаят а пък утре цял ден ще вали.такива са и БГ новините.....
    Всичко се управлява от петроханската хижа.
    Ще вали ама няма да вали

    17:31 20.02.2026

