ВСУ поразиха обект на територията на руската област Удмуртия, според военни блогъри е ударен завод за ракети

Ръководителят на руската република Удмуртия Александър Бречалов съобщи, че украински безпилотни летателни апарати са нанесли щети върху обект на територията на областта, предаде Ройтерс.
"Обект в република Удмуртия е бил атакуван с дронове. В резултат на това има щети и ранени", заяви Бречалов във видеообръщение, публикувано в канала му в "Телеграм", като подчерта, че на всички пострадали се оказва необходимата помощ.
Той не даде повече подробности за нападението, но призова жителите да не изпадат в паника и да не разпространяват непотвърдена информация.
Летището в град Ижевск, столицата на република Удмуртия, и градовете в съседните региони са преустановили дейността си, съобщи руската гражданска авиация - "Росавиация".
Неофициални украински военни блогъри съобщиха, че украинските сили са атакували завод за производство на ракети, включително балистични ракети с малък обсег "Искандер-М" и междуконтинентални балистични ракети "Топол-М", в град Воткинск в република Удмуртия, на около 1400 километра от границата с Украйна.
Уебсайтове публикуваха кадри на това, което според тях е било атаката срещу обекта, включително видеозапис, на който се вижда голям стълб дим, издигащ се в небето.
Неофициалният руски канал в "Телеграм" "SHOT", който често се позовава на източници от службите за сигурност, съобщи, че жителите на Воткинск са чули най-малко три експлозии, както и звука от приближаващи се дронове.
Руски военни блогъри също така съобщиха за атака, която предизвикала пожар в газопрерапотвателен завод в южната Самарска област. Официалните власти в областта не са публикували информация за такава атака, отбелязва Ройтерс.
Най-малко трима души бяха убити в петък при руски удар по предприятие в Харковска област, Североизточна Украйна, предаде Укринформ, като се позова на регионалното Главно управление на Държавната служба за извънредни ситуации.
То съобщи в "Телеграм", че при атаката в село Малиновка в Чугуевски район са били ранени двама човека.
Първоначалните данни бяха за един убит, двама ранени и трима души в неизвестност. След това бе съобщено, че изпод развалините на склад са били извадени две тела.
Продължава издирването на още един човек.
По-рано украинската полиция съобщи за двама убити при друго руско нападение днес в Харковска област - с дрон в Купянски район.
