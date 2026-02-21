Новини
Свят »
Русия »
ВСУ поразиха обект на територията на руската област Удмуртия, според военни блогъри е ударен завод за ракети
  Тема: Украйна

ВСУ поразиха обект на територията на руската област Удмуртия, според военни блогъри е ударен завод за ракети

21 Февруари, 2026 04:16, обновена 21 Февруари, 2026 04:27 1 456 41

  • война-
  • русия-
  • украйна-
  • атаки-
  • загинали-
  • удмуртия

Най-малко трима души бяха убити в петък при руски удар по предприятие в Харковска област

ВСУ поразиха обект на територията на руската област Удмуртия, според военни блогъри е ударен завод за ракети - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Ръководителят на руската република Удмуртия Александър Бречалов съобщи, че украински безпилотни летателни апарати са нанесли щети върху обект на територията на областта, предаде Ройтерс.

"Обект в република Удмуртия е бил атакуван с дронове. В резултат на това има щети и ранени", заяви Бречалов във видеообръщение, публикувано в канала му в "Телеграм", като подчерта, че на всички пострадали се оказва необходимата помощ.

Той не даде повече подробности за нападението, но призова жителите да не изпадат в паника и да не разпространяват непотвърдена информация.

Летището в град Ижевск, столицата на република Удмуртия, и градовете в съседните региони са преустановили дейността си, съобщи руската гражданска авиация - "Росавиация".

Неофициални украински военни блогъри съобщиха, че украинските сили са атакували завод за производство на ракети, включително балистични ракети с малък обсег "Искандер-М" и междуконтинентални балистични ракети "Топол-М", в град Воткинск в република Удмуртия, на около 1400 километра от границата с Украйна.

Уебсайтове публикуваха кадри на това, което според тях е било атаката срещу обекта, включително видеозапис, на който се вижда голям стълб дим, издигащ се в небето.

Неофициалният руски канал в "Телеграм" "SHOT", който често се позовава на източници от службите за сигурност, съобщи, че жителите на Воткинск са чули най-малко три експлозии, както и звука от приближаващи се дронове.

Руски военни блогъри също така съобщиха за атака, която предизвикала пожар в газопрерапотвателен завод в южната Самарска област. Официалните власти в областта не са публикували информация за такава атака, отбелязва Ройтерс.

Най-малко трима души бяха убити в петък при руски удар по предприятие в Харковска област, Североизточна Украйна, предаде Укринформ, като се позова на регионалното Главно управление на Държавната служба за извънредни ситуации.

То съобщи в "Телеграм", че при атаката в село Малиновка в Чугуевски район са били ранени двама човека.

Първоначалните данни бяха за един убит, двама ранени и трима души в неизвестност. След това бе съобщено, че изпод развалините на склад са били извадени две тела.

Продължава издирването на още един човек.

По-рано украинската полиция съобщи за двама убити при друго руско нападение днес в Харковска област - с дрон в Купянски район.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глас от бункера

    27 15 Отговор
    Зеленски съсипа "гениалния" ми план.

    Коментиран от #4

    04:32 21.02.2026

  • 2 Архимандрисандрит Бибиян

    21 10 Отговор
    Путиливизора казаха каде Пундю го заболел тезека од лево за родната мо Удмутрия!

    04:35 21.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    25 19 Отговор
    🔥Украинские "Фламинго" ударили по предприятию, которое выпускает двигатели для "Искандера" и "Орешника".
    Поражен Воткинский завод в Удмуртии
    На 1500 км от границата, опят обломки, хихии
    Реването на блатни роби да zaпочне сега!

    04:47 21.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ръковишников

    18 10 Отговор

    До коментар #4 от "Тролейбус":

    А туй дет влиза и излиза у дирника на пусинчо, то кво е? И то ли не съществува?

    Коментиран от #10

    05:08 21.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Украйна не съществува вече

    9 14 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Знаеш ли колко бързо могат да ви пренаредят жълтите павета наобратно? Не се изказвай неподготвен.

    Коментиран от #27, #29, #30, #31, #33

    05:22 21.02.2026

  • 9 Черната пантера

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Абе,":

    Това е била опасна секта от мексикански вуду будисти самоубийци, според официалната версия, а детското порно си е в ДАНС. Дори имат специален отдел за събиране и разпространение на подобни материали. Като им свирнат да натопят някого и веднага имат готов мат рял.

    05:27 21.02.2026

  • 10 Про сто тии

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ръковишников":

    Явно си от дъртитепедали, не от жензи тролчетата. По-добре не пиши, че се излагаш много.

    Коментиран от #28, #34

    05:30 21.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Копейкин Костя

    9 10 Отговор

    До коментар #11 от "Една жена каза":

    Ти чети руските медии, дорогая. И ако разбираш китайски и корейски може и такива медии да четеш.
    Всичко друго е платена дезинформация на любимия ти Сорос...

    06:03 21.02.2026

  • 13 Де бил

    18 6 Отговор
    Е как всеки ден удряте заводи за чипове и ракети пък те рашаните крадът перални и нападат с магарета??? Вчера са нападнали Одеса с лопати ,ама има разрушения. По правдоподобни лъжи пишете,че това вече е досадно.

    06:15 21.02.2026

  • 14 Урсула

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "Една жена каза":

    Мисля,че си в дълбоко заблуждение мислейки,че в някакъв момент българските медии са давали актуална информация за войната в Украйна. Искам само да припомня,че в 2023 се говореше за геноцид срещу Украйна която ( по думите на Наркоманки) е дала 55 000 жертви срещу не знам колко милиона руси. Призрака на Киев , вещици снаиперистки и прочие комикови герои няма да ги коментирам.

    06:25 21.02.2026

  • 15 Бомбят Русия на поразия

    9 12 Отговор
    Натовско оръжие громи военни обекти в Русия. То не бяха рафинерии, складове с оръжия, командни пунктове, военни заводи. Путин безпомощен.

    Коментиран от #21

    06:35 21.02.2026

  • 16 Путин

    7 11 Отговор
    Спрял Телеграма канала и Тик Ток в Русия. Били станали антипутински. Пуснал МАКС канал, контролиран от руската хунта, да възхвалява Путин и неговите "бойни успехи".

    06:44 21.02.2026

  • 17 Мишел

    5 9 Отговор
    Няма щети в предприятието. Всичките 4 украински крилати ракети са свалени от ПВО край завода.

    Коментиран от #19, #36

    06:58 21.02.2026

  • 18 АУУУУУ

    3 4 Отговор
    НА ЗЛО КУЧЕ, ЗЪЛ ПРЪТ💥💥💥💥

    06:58 21.02.2026

  • 19 АУУУУУ

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    ААААХААА. ТОЙ ЗАВОДА ПРОСТО ТАКА СИ ГОРИ 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #22, #23

    07:01 21.02.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    Удмуртия - Родина всех pyccких ☝️😄

    Коментиран от #24

    07:03 21.02.2026

  • 21 Мишел

    7 7 Отговор

    До коментар #15 от "Бомбят Русия на поразия":

    От години не е имало успешно украинско нападение срещу руски военен завод /обект, защото навсякъде има изградена силна ПВО. Украйна атакува НПЗ и горивни бази, които не са защитени с ПВО заради пренебрежимо малките щети от тези нападения.

    07:15 21.02.2026

  • 22 Мишел

    9 4 Отговор

    До коментар #19 от "АУУУУУ":

    Фантазираш. Заводите в Русия работят в нормален режим. Изгоряха украинските военни заводи. Глупаво е да вярваш, че опит за изстрелване на украински ракети и дронове означава горящи заводи. Процентът на успешните украински удари е изключително нисък.

    Коментиран от #40

    07:27 21.02.2026

  • 23 Мишел

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "АУУУУУ":

    Виеш,зак си защипал орган на седалката в тоалетната.
    В Русия има 57 НПЗ, срещу които опитите за украински удари са стотици и днес всичките работят (от сайта на нефтопреработвателната промишленост в РФ).

    Коментиран от #37

    07:49 21.02.2026

  • 24 хикочко..

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":

    Keнефь,пефтьски..родня на всех бгбандерцов

    08:27 21.02.2026

  • 25 Васил

    2 3 Отговор
    Ама нали рашистите бяха без аналогови а какво стана????

    08:46 21.02.2026

  • 26 Кошмари брадаре

    3 2 Отговор
    Ето за това Путин се събужда облян в пот очаквайки поредната новина за успешен Украински удар по военната му индустрия

    09:13 21.02.2026

  • 27 Пръдльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Украйна не съществува вече":

    Я да ни кажеш как,че не се сещаме?

    09:18 21.02.2026

  • 28 Пръдлячко

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Про сто тии":

    Твои са си! Най дъ рти пе да ли са в Русия.ФАКТ НЕОСПОРИМ!

    09:21 21.02.2026

  • 29 Сульо красний

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Украйна не съществува вече":

    ОДИ ДА ПЛАШИШ ГАРГИТЕ НА СЕЛО ! И ЗА ТОВА НЕ ТЕ БИВА!!!!

    09:27 21.02.2026

  • 30 Ха ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Украйна не съществува вече":

    УКРАЙНА СЪЩЕСТВУВА И ЩЕ СЪЩЕСТВУВА

    09:29 21.02.2026

  • 31 Ехааааа

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Украйна не съществува вече":

    Този се чуди вече какво хвалебствия да ръси за Русия. Украинците направиха шашави рашките!

    09:33 21.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Селчо

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Украйна не съществува вече":

    Остави я Украйна,що не се погрижиш за собствената си сигурност?

    09:35 21.02.2026

  • 34 Сульооо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Про сто тии":

    познавам дърти пе да ли ,ама с много здрави китки

    09:37 21.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сульооо

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Това е руска информация за вътрешна употреба.НЕ Е ЗА БЪЛГАРИ!!

    10:36 21.02.2026

  • 37 Сульооо

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Това е руска информация за вътрешна употреба.НЕ Е ЗА БЪЛГАРИ! НЕ ВЪРВИШ!!!!

    10:42 21.02.2026

  • 38 Русофил

    0 0 Отговор
    Другари копеи започваме пета година риване, пазете сили за още 5.Венсеремус

    10:44 21.02.2026

  • 39 просия йощ жива...

    0 0 Отговор
    направили сте инфо-тюрлю гювеч.......

    11:28 21.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 АЙДЕ НА ТЕЗЕЦИТЕ

    1 0 Отговор
    НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА УКРАЙНА
    ДЕБИЛИ
    НЯМАААААААА

    13:48 21.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания