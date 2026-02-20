Споделя ли министър Емил Дечев позициите на брат си Стефан относно Северна Македония? Димче Ямандиев пред ФАКТИ

От Движение „Съединени българи“ излязоха с открита декларация по повод назначението на Емил Дечев за министър на вътрешните работи, а притеснението им се основава на факта, че неговият брат – Стефан Дечев (на малката снимка), е свързван с т.нар. „кръжок на софийските македонисти“. Респективно Стефан Дечев изразява позиции, които според значителна част от обществото подкопават българската идентичност и държавност. Ето какво сподели по този повод пред „ФАКТИ“ Димче Ямандиев, председател на Движение „Съединени българи“.
- Г-н Ямандиев, какви притеснения имате от назначението на Емил Дечев като вътрешен министър? Той не за първи път е във властта…
- Защото става дума за принцип, не за личност. Когато се назначава министър на вътрешните работи – човекът, който носи отговорност за вътрешния ред и сигурността на държавата, обществото има право на пълна яснота за неговите възгледи. Не половинчати обяснения, а ясни позиции. В този ред на мисли е добре да се дадат отговори на въпроси като: Споделя ли министър Емил Дечев вижданията и позициите на своя брат Стефан относно отношенията с Република Северна Македония? Дали се разграничава от тях, или ги подкрепя?
- Вашата декларация поставя въпроси, свързани с роднинска връзка и идейни позиции. Защо?
- Защото в публичното пространство от години се обсъждат определени позиции в среди, които според много българи отслабват националната кауза и историческата истина. Когато около висш държавен пост има подобен обществен контекст, е редно въпросите да бъдат зададени открито. Това не е обвинение. Това е искане за яснота.
- Какво точно очаквате от министъра?
- Очакваме категорична позиция. Разграничава ли се от спорните тези, които предизвикват обществено напрежение и са подкрепяни от брат му Стефан? В държавността няма място за неясни отговори.
- Какви позиции изразява Стефан Дечев, които ви притесняват?
- Ето конкретни примери. Въпросният човек – Стефан Дечев, настоява за незабавно премахване на блокадата към Скопие по пътя му към ЕС без никакви условия. Той повтаря македонистките клишета и заявява, че македонският език трябва да бъде признат, макар да не е езиковед. Твърди, че историята ни с Македония не е обща, а „споделена“. Всичко това как ви звучи…
- Подобна декларация не създава ли излишно напрежение? Пак ще кажем, че Емил Дечев не за първи път заема висок държавен пост…
- Напрежение създава мълчанието. Напрежение създава липсата на прозрачност. Когато има яснота, обществото се успокоява. Когато няма – започват съмненията. Ние не създаваме проблем. Ние поставяме въпрос, който вече съществува.
- Отправяте и призив към политическите сили, но очаквате ли реакция?
- Призоваваме всички парламентарни партии и държавници ясно да заявят позицията си. Националната сигурност не е партийна тема. Тя е държавна тема. Мълчанието в подобен момент означава удобство. А държавността изисква смелост. От Движение „Съединени българи“ ще продължим да бъдем глас там, където другите предпочитат тишина. Нашата кауза е защита на българската идентичност, държавност и суверенитет – срещу всяка вътрешна слабост и срещу всяко външно влияние, което ги поставя под съмнение. Това не е емоционална реакция. Това е последователна позиция.
1 Воисил Граматик
Коментиран от #45
09:02 20.02.2026
2 Позорни
09:02 20.02.2026
3 ПеПеДеБерас
09:04 20.02.2026
4 Коментар
Коментиран от #57
09:04 20.02.2026
5 Мнение
09:04 20.02.2026
6 Ник
09:06 20.02.2026
7 Истината
Коментиран от #49
09:08 20.02.2026
8 Безпринципни медиш
09:09 20.02.2026
9 Няма логика!
правото → не, няма колективна вина.
етиката → човек не е длъжен да споделя възгледите на роднините си.
09:10 20.02.2026
10 Точка
09:11 20.02.2026
11 Възмутен
човек отговаря за своите действия, изказвания и решения, а не за тези на брат си, баща си или когото и да било.
09:11 20.02.2026
12 Всеки отговаря за СИБЕ СИ!
вина по роднинство,
колективна отговорност,
подозрение по асоциация.
Това са модели, характерни за недемократични режими, не за либерална правова система.
09:12 20.02.2026
13 ........
Коментиран от #25, #52
09:12 20.02.2026
14 Защо, защо, защо
09:14 20.02.2026
15 Скандалът продава.
„Министърът има брат с противоречиви позиции“ е по-кликаемо от
„Анализ на управленската програма на МВР“.
09:15 20.02.2026
16 Лесна когнитивна схема
„Свързан е с Х → значи е като Х“ е по-лесно за възприемане от нюансирана позиция.
Това е психологически shortcut, често е експлоатиран.
09:16 20.02.2026
17 Историк
Още не е седнал на стола брат му и е готов сценария. Това показва,че и двамата не са удобни на сценаристите, които нямат умора и сън не ги лови да пречат на България. Сега най-важни са изборите, но ще се пречи всячески да се изчистят колкото може авгиевите обори, за да няма честни избори.
09:17 20.02.2026
18 Какъв е резултатът?
„Какви политики предлага този човек?“
Се пита неадекватното:
„С кого е свързан?“
А второто е много по-лесно за манипулиране.
09:18 20.02.2026
19 Класически сценарий за дестабилизация
Публикува се внушение или „въпрос“ за брат или роднина още преди човекът да е на позицията.
Създава се напрежение и недоверие в обществото, за да се отслаби готовността на институцията да работи ефективно.
Фокусът се измества от политики и реформи към „семейни връзки“, „лоялности“ и спекулации.
Това е много стара техника, използвана и по времето на ДС и КГБ, за да се разцепват общества, да се вкарват хора в ролята на „вътрешни врагове“ и да се БЛОКИРА ПРОГРЕС.
09:21 20.02.2026
20 Въвеждането на хаос чрез внушения
отклонява вниманието от реални проблеми и корупция,
усилва недоверието в институции,
намалява възможността за честен и информиран избор.
Коментиран от #21
09:23 20.02.2026
21 Абе
До коментар #20 от "Въвеждането на хаос чрез внушения":Баце, изпълни ли нормата с коментарите или още ше пускаш?
09:26 20.02.2026
22 Този кабинет
09:33 20.02.2026
23 Станията е безсмислена
Коментиран от #27, #34
09:33 20.02.2026
24 Емил Дечев е експерт в МВР
" При министър Митов заплатите ни бяха увеличени със 70 процента. Също добавките за храна ,дрехи и извънреден труд. Подкрепяме Митов"
Коментиран от #30, #38
09:37 20.02.2026
25 Той
До коментар #13 от "........":Незнам дали знаеш но проблем са ни и дебилите, сещаш ли се.
09:37 20.02.2026
26 Служебният кабинет
Смятайте какво ни чака?!
От Шарлатаните на Радев от ППДБ се чуват нетърпеливи гласове за РЕВАНШИЗЪМ, за политическа чистка в администрацията, да сложат пак техните секретарки, любовници и т.н., както при предишните упарвления на ППДБ,
Тия ще крадат като за последно!
Коментиран от #31, #37
09:40 20.02.2026
27 Но човек
До коментар #23 от "Станията е безсмислена":На властови позиции трябва да има мнение по такъв важен въпрос.
09:41 20.02.2026
28 МВР служител
09:44 20.02.2026
29 Тити на Кака
09:44 20.02.2026
30 Мафиот до мафиот, мила майно льо!!!
До коментар #24 от "Емил Дечев е експерт в МВР":Те се подкрепят, саботират, ДЕСТАБИЛИЗИРАТ!
09:50 20.02.2026
31 Истината
До коментар #26 от "Служебният кабинет":Скандалите ги произвежда ДС зад Шиши Магнитски и Боко Кюлчев Пачков, за да Дестабилизират България, защото властта им се изплъзва!!
09:52 20.02.2026
32 Споко !
09:52 20.02.2026
33 ССС
После ще се включи и шкембе войвода и стана страшно, ще бъдат завери, комитети, патреоти, телевизии, сутрешни блокове, вечерни интервюта, национална сигурност, национални идеали.
Човекът не е брат си, някой чул ли е от него подобни позиции. Позицията ни спрямо Северна Македония не се определя от служебния министър на вътрешните работи. Обаче някой трябва да излезе пред прожекторите, някой трябва да даде храна за лай но метите. Вече са активирани, просто чакат някой да дръпне спусъка.
Коментиран от #36
09:53 20.02.2026
34 Така е! Прав си!
До коментар #23 от "Станията е безсмислена":Избира също дали да се снима под герба на страната с един санкциониран по Магнитски от две от най-големите държави в Света за КОРУПЦИЯ В ОГРОМНИ РАЗМЕРИ И ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ, какъвто е ШИШИ МАГНИТСКИ!
09:54 20.02.2026
35 Борислав
Коментиран от #40, #58
09:55 20.02.2026
36 Предположение
До коментар #33 от "ССС":Това са ВНУШЕНИЯ и ПРОВОКАЦИИ ОТ ЗАДКУЛИСНИТЕ ИГРАЧИ НА отрочетата на бившата ДС, която стои зад Шиши Магнитски!
ЦЕЛТА Е ДА СЕ ДЕСТАБИЛИЗИРА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА НЕ ТРЭГНЕ ПО ПЪТЯ НА РАЗВИТИЕ.
Те искат да западят статуквото, за да продължат с мръсните си схеми за кражби, да няма нормална съдебна система страната ни, за да не ги съди, да си запазят Сарафов, МВР да работи за ТЯХ, ДАНС също.
09:59 20.02.2026
37 Тити на Кака
До коментар #26 от "Служебният кабинет":Съставът на служебния кабинет бе представен от г-н Гюров, член на ПП и бивш председател на парламентарната й група, а не от Радев, Борисов и Доган.
Пробвай друг финт по крилото, гений!
Коментиран от #39
10:01 20.02.2026
38 Прилича на случая Калин Стоянов (ДПС НН)
До коментар #24 от "Емил Дечев е експерт в МВР":Е сега си пролича МВР за КОЙ работи!!
Не за България, а за Шиши Магнитски!!
10:01 20.02.2026
39 Лъжеш нагло!
До коментар #37 от "Тити на Кака":Вече официално не е член на партията от 2023 г. нататък, тъй като официални биографични данни го описват като НЕЗАВИСИМ в последните години.
Коментиран от #41
10:03 20.02.2026
40 Странно
До коментар #35 от "Борислав":Излиза, че Шишко Магнитски има фалшива Диплома?!
А аз се чудих как може висшист да говори толкова просташки и да не може да свърже едно адекватно изречение?!
10:05 20.02.2026
41 Тити на Кака
До коментар #39 от "Лъжеш нагло!":Номинирането на Гюров за подуправител на БНБ дефинитивно изисква отказ от партийни ангажименти.
Този отказ обаче не променя фактите, Гюров е бил част от лидерите на ПП. И бе категорично промотиран от ПП в процедурата по избор на служебен премиер от президент Йотова.
Опитите ти да оспориш това на базата на един административно дължим отказ от партийна обвързаност са силно разсмиващи.
10:20 20.02.2026
42 Дзак
Коментиран от #60
10:47 20.02.2026
43 Продължаваме Пеерастията
10:52 20.02.2026
44 Седващият който трябва да напусне властт
11:06 20.02.2026
45 Прав си
До коментар #1 от "Воисил Граматик":В българския език, за ужас на българофобите, има и звателен падеж.
Затова, когато позовеш Димчо, му казваш Димче.
Ако, обаче, майка му го е кръстила Димче, нищо не се променя.
11:41 20.02.2026
46 Перо
11:44 20.02.2026
47 Перо
Коментиран от #54
11:48 20.02.2026
48 фалшивия град козлодуй
11:48 20.02.2026
49 ?????
До коментар #7 от "Истината":Ми тогава да излезе и да каже - "разграничавам се от предателството на брато, аз съм за права на всички българи, където и да живеят, дори и в окупираните от България македонски територии"!
Коментиран от #51
12:11 20.02.2026
50 Илиева
12:13 20.02.2026
51 ?????
До коментар #49 от "?????":За да не звучи двусмислено "български територии, окупирани от диктатора Тито".
12:13 20.02.2026
52 Да........
До коментар #13 от "........":Това че имаме 1 проблем, не означава, че нямаме втори!
12:25 20.02.2026
53 Бойко Борисов хахаха
12:29 20.02.2026
54 Кой от ППДБ
До коментар #47 от "Перо":не е македонист?
Кои възложиха надежди на "гаранция Франция" на сходния им по полова ориентация Макрон?
Кои в антинародното ни НС гласуваха за отмяна на законните искания на Р. България към РСМ, като условие за започване на преговори за членството на РСМ в ЕС под натиска на Макрон?
А законните ни искания се основаваха на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония.
Който, впрочем не беше про-български и изпипан от българска страна, и постави на тезгяха за пазарлък състоялата се българска история в зависимост от някаква си съвместна българско-македонска комисия и дефакто призна скопския диалект на българския език в Македония за "македонски" език...
13:07 20.02.2026
55 питам
13:15 20.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 АГАТ а Кристи
До коментар #4 от "Коментар":Комуняго,
И "другаря" Иван Таков не отговаря за баща си и дедо си, ама наследи милионите им.
Такива сте комунягите. Даже искахте да ни дарите на СССР
13:46 20.02.2026
58 Милчо Лаков
До коментар #35 от "Борислав":Това добре...Но каква работа има с Македония,като е от Плевен?Като Каракачанов-пише се македонист а е от русенските села,баща му беше земеделец.Поне да имаха корени в Македония.
Коментиран от #59
16:19 20.02.2026
59 Връзката е че са българи
До коментар #58 от "Милчо Лаков":Те са българи, а Македония е българска територия, това е връзката. Само че Каракачанов е български патриот, а невнемяемият брат на Дечев е македонист, което означава, че смята, че в България има "македонско малцинство", което не е вярно и е против държавната сигурност. Тъй като зад него се крият териториални претенции на РСМ и Сърбия към България. Значи братът на Дечев е предател.
17:08 20.02.2026
60 Раздяла с властта за Дечев
До коментар #42 от "Дзак":Разделя се българин от небългарина.
17:12 20.02.2026