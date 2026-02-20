Новини
Споделя ли министър Емил Дечев позициите на брат си Стефан относно Северна Македония? Димче Ямандиев пред ФАКТИ

Споделя ли министър Емил Дечев позициите на брат си Стефан относно Северна Македония? Димче Ямандиев пред ФАКТИ

20 Февруари, 2026 08:59 7 044 60

  • димче ямандиев-
  • стефан-
  • дечев-
  • емил дечев-
  • северна македония-
  • позиция-
  • македонски език

Призоваваме всички парламентарни партии и държавници ясно да заявят позицията си, казва той

Споделя ли министър Емил Дечев позициите на брат си Стефан относно Северна Македония? Димче Ямандиев пред ФАКТИ - 1
Колаж: ФАКТИ/Личен архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От Движение „Съединени българи“ излязоха с открита декларация по повод назначението на Емил Дечев за министър на вътрешните работи, а притеснението им се основава на факта, че неговият брат – Стефан Дечев (на малката снимка), е свързван с т.нар. „кръжок на софийските македонисти“. Респективно Стефан Дечев изразява позиции, които според значителна част от обществото подкопават българската идентичност и държавност. Ето какво сподели по този повод пред „ФАКТИ“ Димче Ямандиев, председател на Движение „Съединени българи“.

- Г-н Ямандиев, какви притеснения имате от назначението на Емил Дечев като вътрешен министър? Той не за първи път е във властта…
- Защото става дума за принцип, не за личност. Когато се назначава министър на вътрешните работи – човекът, който носи отговорност за вътрешния ред и сигурността на държавата, обществото има право на пълна яснота за неговите възгледи. Не половинчати обяснения, а ясни позиции. В този ред на мисли е добре да се дадат отговори на въпроси като: Споделя ли министър Емил Дечев вижданията и позициите на своя брат Стефан относно отношенията с Република Северна Македония? Дали се разграничава от тях, или ги подкрепя?

- Вашата декларация поставя въпроси, свързани с роднинска връзка и идейни позиции. Защо?
- Защото в публичното пространство от години се обсъждат определени позиции в среди, които според много българи отслабват националната кауза и историческата истина. Когато около висш държавен пост има подобен обществен контекст, е редно въпросите да бъдат зададени открито. Това не е обвинение. Това е искане за яснота.

- Какво точно очаквате от министъра?
- Очакваме категорична позиция. Разграничава ли се от спорните тези, които предизвикват обществено напрежение и са подкрепяни от брат му Стефан? В държавността няма място за неясни отговори.

- Какви позиции изразява Стефан Дечев, които ви притесняват?
- Ето конкретни примери. Въпросният човек – Стефан Дечев, настоява за незабавно премахване на блокадата към Скопие по пътя му към ЕС без никакви условия. Той повтаря македонистките клишета и заявява, че македонският език трябва да бъде признат, макар да не е езиковед. Твърди, че историята ни с Македония не е обща, а „споделена“. Всичко това как ви звучи…

- Подобна декларация не създава ли излишно напрежение? Пак ще кажем, че Емил Дечев не за първи път заема висок държавен пост…
- Напрежение създава мълчанието. Напрежение създава липсата на прозрачност. Когато има яснота, обществото се успокоява. Когато няма – започват съмненията. Ние не създаваме проблем. Ние поставяме въпрос, който вече съществува.

- Отправяте и призив към политическите сили, но очаквате ли реакция?
- Призоваваме всички парламентарни партии и държавници ясно да заявят позицията си. Националната сигурност не е партийна тема. Тя е държавна тема. Мълчанието в подобен момент означава удобство. А държавността изисква смелост. От Движение „Съединени българи“ ще продължим да бъдем глас там, където другите предпочитат тишина. Нашата кауза е защита на българската идентичност, държавност и суверенитет – срещу всяка вътрешна слабост и срещу всяко външно влияние, което ги поставя под съмнение. Това не е емоционална реакция. Това е последователна позиция.


  • 1 Воисил Граматик

    10 10 Отговор
    Димчо Ямандиев. Димче му казваме,като се обръщаме словесно към него.

    Коментиран от #45

    09:02 20.02.2026

  • 2 Позорни

    48 20 Отговор
    Позорни министри. Провалили се министри, пак ги бутат във властта.

    09:02 20.02.2026

  • 3 ПеПеДеБерас

    25 17 Отговор
    Лама Гюро ние сме зад тебе.

    09:04 20.02.2026

  • 4 Коментар

    48 23 Отговор
    Никой не отговаря за позиции на брат си, баща си, баба си, дядо си, братчет си...и т.н.т. Всеки е индивидуална личност и отговаря САМО И ЕДИНСТВЕНО ЗА СЕБЕ СИ!

    Коментиран от #57

    09:04 20.02.2026

  • 5 Мнение

    43 20 Отговор
    Личния живот на трето лице си е негова работа. Та питам журналиста да почнем да нищим неговите близки?Как ще му е?

    09:04 20.02.2026

  • 6 Ник

    40 17 Отговор
    Защо пък един голям човек следва да бъде свързван с брат си, друг голям и самостоятелен човек? Или гледате от сто кладенци вода да донесете само и само да се говори в медиите за вас.

    09:06 20.02.2026

  • 7 Истината

    31 14 Отговор
    Принципно в Правото и в Демократичната политика важи ЛИЧНАТА ОТГОВОРНОСТ: човек носи отговорност за СОБСТВЕНШТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ И ПОЗИЦИИ, НЕ за тези на роднините си!!!!!!

    Коментиран от #49

    09:08 20.02.2026

  • 8 Безпринципни медиш

    32 9 Отговор
    Много медии работят на принципа, че напрежението и спорът привличат аудитория. Важно е да окалят някого, за да имат читатели!

    09:09 20.02.2026

  • 9 Няма логика!

    30 9 Отговор
    От гледна точка на:
    правото → не, няма колективна вина.
    етиката → човек не е длъжен да споделя възгледите на роднините си.

    09:10 20.02.2026

  • 10 Точка

    21 7 Отговор
    Всеки отговаря само за себе си!

    09:11 20.02.2026

  • 11 Възмутен

    21 5 Отговор
    В правова държава действа индивидуалната отговорност:
    човек отговаря за своите действия, изказвания и решения, а не за тези на брат си, баща си или когото и да било.

    09:11 20.02.2026

  • 12 Всеки отговаря за СИБЕ СИ!

    19 9 Отговор
    Това е фундаментален принцип както в наказателното право, така и в модерната демокрация. Иначе бихме стигнали до:
    вина по роднинство,
    колективна отговорност,
    подозрение по асоциация.
    Това са модели, характерни за недемократични режими, не за либерална правова система.

    09:12 20.02.2026

  • 13 ........

    24 19 Отговор
    Смешен човечец , който не може да стъпи на малкото пръстче на историка Стефан Дечев .Сега покрай изборите крайните националисти ще изпълзят за преекспонират темата Македония .Скрийте се в някоя дупка , македонците не са ни проблем .Проблем са ни мутрите , корупцията, катастрофите по пътищата.

    Коментиран от #25, #52

    09:12 20.02.2026

  • 14 Защо, защо, защо

    16 6 Отговор
    Въпросът е по-широк: защо в българската публична среда често се използва вина по асоциация вместо аргументи по същество?

    09:14 20.02.2026

  • 15 Скандалът продава.

    17 4 Отговор
    Сложният експертен анализ не генерира толкова кликове, колкото конфликтът.
    „Министърът има брат с противоречиви позиции“ е по-кликаемо от
    „Анализ на управленската програма на МВР“.

    09:15 20.02.2026

  • 16 Лесна когнитивна схема

    12 5 Отговор
    Човешкият мозък обича преки връзки.
    „Свързан е с Х → значи е като Х“ е по-лесно за възприемане от нюансирана позиция.
    Това е психологически shortcut, често е експлоатиран.

    09:16 20.02.2026

  • 17 Историк

    17 10 Отговор
    Няма спор по отношение на сценариите на ДС-КГБ мафията за създаване на хаос и разделение за и против измислени проблеми. Стефан Дечев е известен историк, преподавател и писател.
    Още не е седнал на стола брат му и е готов сценария. Това показва,че и двамата не са удобни на сценаристите, които нямат умора и сън не ги лови да пречат на България. Сега най-важни са изборите, но ще се пречи всячески да се изчистят колкото може авгиевите обори, за да няма честни избори.

    09:17 20.02.2026

  • 18 Какъв е резултатът?

    16 8 Отговор
    Дебатът се измества! Вместо да се пита разумнотофи логичното:
    „Какви политики предлага този човек?“
    Се пита неадекватното:
    „С кого е свързан?“
    А второто е много по-лесно за манипулиране.

    09:18 20.02.2026

  • 19 Класически сценарий за дестабилизация

    15 8 Отговор
    Виждаме нещо, което често се нарича „КЛАСИЧЕСКИ СЦЕНАРИЙ ЗА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ“:
    Публикува се внушение или „въпрос“ за брат или роднина още преди човекът да е на позицията.
    Създава се напрежение и недоверие в обществото, за да се отслаби готовността на институцията да работи ефективно.
    Фокусът се измества от политики и реформи към „семейни връзки“, „лоялности“ и спекулации.
    Това е много стара техника, използвана и по времето на ДС и КГБ, за да се разцепват общества, да се вкарват хора в ролята на „вътрешни врагове“ и да се БЛОКИРА ПРОГРЕС.

    09:21 20.02.2026

  • 20 Въвеждането на хаос чрез внушения

    14 6 Отговор
    Въвеждането на хаос чрез внушения е особено вредно пред избори, защото:
    отклонява вниманието от реални проблеми и корупция,
    усилва недоверието в институции,
    намалява възможността за честен и информиран избор.

    Коментиран от #21

    09:23 20.02.2026

  • 21 Абе

    11 6 Отговор

    До коментар #20 от "Въвеждането на хаос чрез внушения":

    Баце, изпълни ли нормата с коментарите или още ше пускаш?

    09:26 20.02.2026

  • 22 Този кабинет

    10 10 Отговор
    Май наистина ще се окаже "турлю-гювеч".

    09:33 20.02.2026

  • 23 Станията е безсмислена

    8 11 Отговор
    Човек не може да избира роднините си, но може да избира приятели, партийна принадлежност, Лама, на която да се кланя... А и в България всички са или роднини, или баджанаци

    Коментиран от #27, #34

    09:33 20.02.2026

  • 24 Емил Дечев е експерт в МВР

    0 15 Отговор
    Полицейските служители подкрепят Даниел Митов-
    " При министър Митов заплатите ни бяха увеличени със 70 процента. Също добавките за храна ,дрехи и извънреден труд. Подкрепяме Митов"

    Коментиран от #30, #38

    09:37 20.02.2026

  • 25 Той

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "........":

    Незнам дали знаеш но проблем са ни и дебилите, сещаш ли се.

    09:37 20.02.2026

  • 26 Служебният кабинет

    8 12 Отговор
    на Радев, Борисов и Доган още не е заработил вече произведе куп скандали- защитник на педофилията, участник в " инцидент с жена " в Гана, със забрана да наблюдава избори, с минало за употреба на наркотици и алкохол зад волана, защитник на Сектата " Петрохан "- били мили и добри хора, не били хомо и педофили, МВР да ги оставело на мира, сега и македонист имало...

    Смятайте какво ни чака?!

    От Шарлатаните на Радев от ППДБ се чуват нетърпеливи гласове за РЕВАНШИЗЪМ, за политическа чистка в администрацията, да сложат пак техните секретарки, любовници и т.н., както при предишните упарвления на ППДБ,

    Тия ще крадат като за последно!

    Коментиран от #31, #37

    09:40 20.02.2026

  • 27 Но човек

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "Станията е безсмислена":

    На властови позиции трябва да има мнение по такъв важен въпрос.

    09:41 20.02.2026

  • 28 МВР служител

    12 3 Отговор
    Да му мислят тези, които се правиха че не виждат злоупотребата с власт на тумора Пеевски Борисов. Утре Пеевски ще е в унгарски затвор, а Борисов в румънски и няма кой да пречи за събирането на показания от тези, които мислеха България за лека. Ще разберат колко е тежка

    09:44 20.02.2026

  • 29 Тити на Кака

    13 1 Отговор
    Министър Дечев не е отговорен за постъпките на роднини и приятели, но дължи ясен отговор в качеството си на българско правителствено лице, задължено по закон да отстоява държавността ни.

    09:44 20.02.2026

  • 30 Мафиот до мафиот, мила майно льо!!!

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "Емил Дечев е експерт в МВР":

    Те се подкрепят, саботират, ДЕСТАБИЛИЗИРАТ!

    09:50 20.02.2026

  • 31 Истината

    9 5 Отговор

    До коментар #26 от "Служебният кабинет":

    Скандалите ги произвежда ДС зад Шиши Магнитски и Боко Кюлчев Пачков, за да Дестабилизират България, защото властта им се изплъзва!!

    09:52 20.02.2026

  • 32 Споко !

    7 10 Отговор
    натоФчетата наскачаха да бранят натовска Македония ! Никой не обвинява министъра . Просто го питат : Споделя ли възгледите на брат си ❗❓

    09:52 20.02.2026

  • 33 ССС

    10 6 Отговор
    Да-а-а, налей масло в мелницата на чалгарите. Те като чуят Македония и космите на гъ за им настръхват и отварят усти по-големи от устата на пор но актриса специализирана в ора лната любов с чернокожи.

    После ще се включи и шкембе войвода и стана страшно, ще бъдат завери, комитети, патреоти, телевизии, сутрешни блокове, вечерни интервюта, национална сигурност, национални идеали.

    Човекът не е брат си, някой чул ли е от него подобни позиции. Позицията ни спрямо Северна Македония не се определя от служебния министър на вътрешните работи. Обаче някой трябва да излезе пред прожекторите, някой трябва да даде храна за лай но метите. Вече са активирани, просто чакат някой да дръпне спусъка.

    Коментиран от #36

    09:53 20.02.2026

  • 34 Така е! Прав си!

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "Станията е безсмислена":

    Избира също дали да се снима под герба на страната с един санкциониран по Магнитски от две от най-големите държави в Света за КОРУПЦИЯ В ОГРОМНИ РАЗМЕРИ И ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ, какъвто е ШИШИ МАГНИТСКИ!

    09:54 20.02.2026

  • 35 Борислав

    11 5 Отговор
    Този на снимката изнесе данни при Сашо Диков как се фалшифицират дипломи в правно-историческия факултет на ЮЗУ, където е "взел" диплома и Пеевски, без никой да го е виждал. Затова го атакуват. И никаква проверка от Министерство на образованието.

    Коментиран от #40, #58

    09:55 20.02.2026

  • 36 Предположение

    9 7 Отговор

    До коментар #33 от "ССС":

    Това са ВНУШЕНИЯ и ПРОВОКАЦИИ ОТ ЗАДКУЛИСНИТЕ ИГРАЧИ НА отрочетата на бившата ДС, която стои зад Шиши Магнитски!
    ЦЕЛТА Е ДА СЕ ДЕСТАБИЛИЗИРА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА НЕ ТРЭГНЕ ПО ПЪТЯ НА РАЗВИТИЕ.
    Те искат да западят статуквото, за да продължат с мръсните си схеми за кражби, да няма нормална съдебна система страната ни, за да не ги съди, да си запазят Сарафов, МВР да работи за ТЯХ, ДАНС също.

    09:59 20.02.2026

  • 37 Тити на Кака

    9 4 Отговор

    До коментар #26 от "Служебният кабинет":

    Съставът на служебния кабинет бе представен от г-н Гюров, член на ПП и бивш председател на парламентарната й група, а не от Радев, Борисов и Доган.
    Пробвай друг финт по крилото, гений!

    Коментиран от #39

    10:01 20.02.2026

  • 38 Прилича на случая Калин Стоянов (ДПС НН)

    11 5 Отговор

    До коментар #24 от "Емил Дечев е експерт в МВР":

    Е сега си пролича МВР за КОЙ работи!!
    Не за България, а за Шиши Магнитски!!

    10:01 20.02.2026

  • 39 Лъжеш нагло!

    2 7 Отговор

    До коментар #37 от "Тити на Кака":

    Вече официално не е член на партията от 2023 г. нататък, тъй като официални биографични данни го описват като НЕЗАВИСИМ в последните години.

    Коментиран от #41

    10:03 20.02.2026

  • 40 Странно

    12 3 Отговор

    До коментар #35 от "Борислав":

    Излиза, че Шишко Магнитски има фалшива Диплома?!
    А аз се чудих как може висшист да говори толкова просташки и да не може да свърже едно адекватно изречение?!

    10:05 20.02.2026

  • 41 Тити на Кака

    7 5 Отговор

    До коментар #39 от "Лъжеш нагло!":

    Номинирането на Гюров за подуправител на БНБ дефинитивно изисква отказ от партийни ангажименти.
    Този отказ обаче не променя фактите, Гюров е бил част от лидерите на ПП. И бе категорично промотиран от ПП в процедурата по избор на служебен премиер от президент Йотова.
    Опитите ти да оспориш това на базата на един административно дължим отказ от партийна обвързаност са силно разсмиващи.

    10:20 20.02.2026

  • 42 Дзак

    7 6 Отговор
    Уж Съединени Българи, пък гледат да разделят брат от брата!

    Коментиран от #60

    10:47 20.02.2026

  • 43 Продължаваме Пеерастията

    10 3 Отговор
    сб@рканяк до сб@рканяка

    10:52 20.02.2026

  • 44 Седващият който трябва да напусне властт

    7 7 Отговор
    Хайде и този министър е аут! Може ли, човек на който брат му е македонист и действа против държавата като твърди че в България има македонско малцинство, да бъде министър и то на вътрешните работи!

    11:06 20.02.2026

  • 45 Прав си

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Воисил Граматик":

    В българския език, за ужас на българофобите, има и звателен падеж.

    Затова, когато позовеш Димчо, му казваш Димче.

    Ако, обаче, майка му го е кръстила Димче, нищо не се променя.

    11:41 20.02.2026

  • 46 Перо

    6 5 Отговор
    Това е поредното недоразумение в кабинета! Освен македонистки агенти има и ционистки! Тоя министър не е от системата и е пречка, защото не може да организира и ръководи оперативната работа, а само да контролира процесите от юридическа позиция! Ще бъде поредния куфар! А тази македонистка организация трябва да бъде закрита и ликвидирана, както закриха нашите клубове в РСМ!

    11:44 20.02.2026

  • 47 Перо

    4 5 Отговор
    Гюров трябва да предложи оставката на този министър на президента! И тоя е сигурно същия македонист, това е семейно възпитание и риск за обществения ред и сигурност!

    Коментиран от #54

    11:48 20.02.2026

  • 48 фалшивия град козлодуй

    1 0 Отговор
    👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃🌽

    11:48 20.02.2026

  • 49 ?????

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Истината":

    Ми тогава да излезе и да каже - "разграничавам се от предателството на брато, аз съм за права на всички българи, където и да живеят, дори и в окупираните от България македонски територии"!

    Коментиран от #51

    12:11 20.02.2026

  • 50 Илиева

    2 3 Отговор
    След Цицелков наред са Янкулов,Христанов и някаква си Недина….Христанов борец за правда,а иначе милионер.Ако той не знае да се пита Сашо Диков или Дремджиев той там е,като цветарка….Без медицинска експертиза е видно,че има проблем.Гюров тепърва ще блесне с неспособността си и днес се видя в младите от протеста.И те и той бяха гола вода😩😩😩😩

    12:13 20.02.2026

  • 51 ?????

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "?????":

    За да не звучи двусмислено "български територии, окупирани от диктатора Тито".

    12:13 20.02.2026

  • 52 Да........

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "........":

    Това че имаме 1 проблем, не означава, че нямаме втори!

    12:25 20.02.2026

  • 53 Бойко Борисов хахаха

    2 2 Отговор
    Населението на България действително намаля с близо 800 000 души, но за много по-дълъг период (например между преброяванията през 2011 и 2021 г.), като основният фактор за това е естественият прираст (разликата между раждаемост и смъртност), а не само емиграцията. ГЕРБ видими резултати...ние загиваме Гюров и Радев нищо не могат да направят ТИТАНИК....

    12:29 20.02.2026

  • 54 Кой от ППДБ

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "Перо":

    не е македонист?

    Кои възложиха надежди на "гаранция Франция" на сходния им по полова ориентация Макрон?

    Кои в антинародното ни НС гласуваха за отмяна на законните искания на Р. България към РСМ, като условие за започване на преговори за членството на РСМ в ЕС под натиска на Макрон?

    А законните ни искания се основаваха на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония.
    Който, впрочем не беше про-български и изпипан от българска страна, и постави на тезгяха за пазарлък състоялата се българска история в зависимост от някаква си съвместна българско-македонска комисия и дефакто призна скопския диалект на българския език в Македония за "македонски" език...

    13:07 20.02.2026

  • 55 питам

    6 2 Отговор
    КУРБАН ИСМАИЛОВ има ли и турско гражданство? В тоя кабинет се е събрал измета на държавата начело с восъчната фигура надето.

    13:15 20.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 АГАТ а Кристи

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Коментар":

    Комуняго,
    И "другаря" Иван Таков не отговаря за баща си и дедо си, ама наследи милионите им.
    Такива сте комунягите. Даже искахте да ни дарите на СССР

    13:46 20.02.2026

  • 58 Милчо Лаков

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Борислав":

    Това добре...Но каква работа има с Македония,като е от Плевен?Като Каракачанов-пише се македонист а е от русенските села,баща му беше земеделец.Поне да имаха корени в Македония.

    Коментиран от #59

    16:19 20.02.2026

  • 59 Връзката е че са българи

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Милчо Лаков":

    Те са българи, а Македония е българска територия, това е връзката. Само че Каракачанов е български патриот, а невнемяемият брат на Дечев е македонист, което означава, че смята, че в България има "македонско малцинство", което не е вярно и е против държавната сигурност. Тъй като зад него се крият териториални претенции на РСМ и Сърбия към България. Значи братът на Дечев е предател.

    17:08 20.02.2026

  • 60 Раздяла с властта за Дечев

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Дзак":

    Разделя се българин от небългарина.

    17:12 20.02.2026