Споделя ли министър Емил Дечев позициите на брат си Стефан относно Северна Македония? Димче Ямандиев пред ФАКТИ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От Движение „Съединени българи“ излязоха с открита декларация по повод назначението на Емил Дечев за министър на вътрешните работи, а притеснението им се основава на факта, че неговият брат – Стефан Дечев (на малката снимка), е свързван с т.нар. „кръжок на софийските македонисти“. Респективно Стефан Дечев изразява позиции, които според значителна част от обществото подкопават българската идентичност и държавност. Ето какво сподели по този повод пред „ФАКТИ“ Димче Ямандиев, председател на Движение „Съединени българи“.

- Г-н Ямандиев, какви притеснения имате от назначението на Емил Дечев като вътрешен министър? Той не за първи път е във властта…

- Защото става дума за принцип, не за личност. Когато се назначава министър на вътрешните работи – човекът, който носи отговорност за вътрешния ред и сигурността на държавата, обществото има право на пълна яснота за неговите възгледи. Не половинчати обяснения, а ясни позиции. В този ред на мисли е добре да се дадат отговори на въпроси като: Споделя ли министър Емил Дечев вижданията и позициите на своя брат Стефан относно отношенията с Република Северна Македония? Дали се разграничава от тях, или ги подкрепя?

- Вашата декларация поставя въпроси, свързани с роднинска връзка и идейни позиции. Защо?

- Защото в публичното пространство от години се обсъждат определени позиции в среди, които според много българи отслабват националната кауза и историческата истина. Когато около висш държавен пост има подобен обществен контекст, е редно въпросите да бъдат зададени открито. Това не е обвинение. Това е искане за яснота.

- Какво точно очаквате от министъра?

- Очакваме категорична позиция. Разграничава ли се от спорните тези, които предизвикват обществено напрежение и са подкрепяни от брат му Стефан? В държавността няма място за неясни отговори.

- Какви позиции изразява Стефан Дечев, които ви притесняват?

- Ето конкретни примери. Въпросният човек – Стефан Дечев, настоява за незабавно премахване на блокадата към Скопие по пътя му към ЕС без никакви условия. Той повтаря македонистките клишета и заявява, че македонският език трябва да бъде признат, макар да не е езиковед. Твърди, че историята ни с Македония не е обща, а „споделена“. Всичко това как ви звучи…

- Подобна декларация не създава ли излишно напрежение? Пак ще кажем, че Емил Дечев не за първи път заема висок държавен пост…

- Напрежение създава мълчанието. Напрежение създава липсата на прозрачност. Когато има яснота, обществото се успокоява. Когато няма – започват съмненията. Ние не създаваме проблем. Ние поставяме въпрос, който вече съществува.

- Отправяте и призив към политическите сили, но очаквате ли реакция?

- Призоваваме всички парламентарни партии и държавници ясно да заявят позицията си. Националната сигурност не е партийна тема. Тя е държавна тема. Мълчанието в подобен момент означава удобство. А държавността изисква смелост. От Движение „Съединени българи“ ще продължим да бъдем глас там, където другите предпочитат тишина. Нашата кауза е защита на българската идентичност, държавност и суверенитет – срещу всяка вътрешна слабост и срещу всяко външно влияние, което ги поставя под съмнение. Това не е емоционална реакция. Това е последователна позиция.