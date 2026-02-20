Новини
Доналд Тръмп: Ограничена военна атака срещу Иран? Предполагам, че мога да кажа, че обмислям това

20 Февруари, 2026 21:11, обновена 20 Февруари, 2026 22:51

Доналд Тръмп: Ограничена военна атака срещу Иран? Предполагам, че мога да кажа, че обмислям това - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че обмисля ограничена военна атака срещу Иран, но не даде повече подробности, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Предполагам, че може да кажа, че обмислям това“, каза Тръмп в отговор на репортерски въпрос дали обмисля ограничена атака, за да засили натиска срещу Иран за сключване сделка за ядрената му програма.

Междувременно иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че очаква до дни да разполага с готов проект на контрапредложение след разговорите за иранската ядрена програма тази седмица.

Арагчи каза, че контрапредложението му ще бъде готово за разглеждане от високопоставени ирански служители в рамките на следващите два или три дни и след около седмица е възможно да има нов кръг на разговорите между САЩ и Иран. Той добави, че евентуални военни действия биха затруднили усилията за постигане на сделка.

Арагчи не посочи конкретен срок, в който иранската страна би могла да предаде контрапредложението си на пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, но заяви, че смята, че дипломатическото решение е на една ръка разстояние и би могло да бъде постигнато „в много кратки срокове“.

Тръмп вчера даде на Техеран срок от 10-15 дни, за да сключи сделка, като в противен случай заплаши, че ще се случат „много лоши неща“. Това се случва на фона на струпването на американски военни сили в Близкия изток, което подхранва опасенията от избухване на по-широкообхватна война, отбелязва Ройтерс.

Израелската армия обяви, че силите ѝ са „в състояние на повишена готовност“ във връзка с Иран, но няма промяна в указанията за цивилното население.

Междувременно смериканският самолетоносач "Джералд Форд" - най-големият в света, навлезе днес в Средиземно море, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на струпването от Съединените американски щати (САЩ) на военни сили около Иран, което повдига въпроса за евентуална операция срещу тази страна.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че обмисля ограничена атака срещу Ислямската република, ако не бъде постигнато споразумение за ядрената ѝ програма.

Възможно е Конгресът на САЩ да гласува още следващата седмица дали да блокира правомощията на президента Доналд Тръмп да нанесе удари по Иран без негово одобрение, предаде Ройтерс преди минути.

Законодатели, включително съпартийци републиканци на Тръмп, както и демократи, няколко пъти се опитаха, но не успяха, да приемат резолюция, която би му попречила да предприема военни действия срещу чуждестранни правителства без одобрението на Конгреса.

Конституцията на САЩ дава правомощия на Конгреса, а не на президента, да изпраща американските въоръжени сили да воюват, освен в ограничени случаи, когато държавният глава може да нареди ограничени удари по причини, свързани с националната сигурност, посочва Ройтерс.

Междувременно Тръмп предупреди иранското правителство, че е „по-добре да договори справедлива сделка“, след като по-рано днес заяви, че обмисля ограничена военна атака срещу Ислямската република.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    5 35 Отговор
    Хората искат удар! Хората искат действия! Хората искат ядрени ракети!

    Коментиран от #26

    21:13 20.02.2026

  • 2 Сталин

    50 7 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    21:14 20.02.2026

  • 3 Сталин

    34 4 Отговор
    Нека да спрем да се преструваме ,че Първата и Втората световна война са били някакви героични истории за съюзниците ,спасяващи света от поредния злодей,и да ги наречем това,което всъщност са били- проектиран геноцид над белите раси,организиран от международните лихвари,които са имали нужда да изкормят белия свят отвътре ,за да запазят паразитния си начин на живот.

    21:15 20.02.2026

  • 4 Сталин

    28 7 Отговор
    "Ако някой е атакуван от евреите,това е сигурен знак за добродетелта на този човек.Този който не е преследван от евреите и който е награждаван от тях е безполезен и опасен."

    -Йозеф Паул Гьобелс

    21:15 20.02.2026

  • 5 Шопо

    6 10 Отговор
    Глупаво е САЩ да отакуват Иран, по добре да бяха мотивирали Израел да го направи

    Коментиран от #13, #15

    21:16 20.02.2026

  • 6 Сталин

    32 8 Отговор
    Тези ционистки изчадия и техните пудели от Вашингтон трябва да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине, Русия, Северна Корея,Китай трябва да запукат с ядрено оръжие и веднъж завинаги да ги премахнат от човечеството ,такива изроди нямат място на планетата и нямат право да съществуват ,след като убиха стотици милиони хора по света.

    Коментиран от #11, #31

    21:16 20.02.2026

  • 7 Червените Хълмове

    4 8 Отговор
    САЩ ще ядат дедовия на демократите скоро , магарето в Ляво ще се размърда отново

    21:16 20.02.2026

  • 8 хаха 🤣

    8 26 Отговор
    иран така се е снишил🤣 и се моли на аллах да му се размине🤣

    21:17 20.02.2026

  • 9 Грамофон свири, майка плаче

    18 3 Отговор
    Върховният съд сигурно,освен митата,го ограничи и с удари🤣🤣🤣

    21:17 20.02.2026

  • 10 Джобния

    8 22 Отговор
    Войната в Украйна (2022–2026): Започна като “специална операция” за 3 дни, а сега е катастрофа – стотици хиляди жертви, загуба на престиж, икономическа изолация, загуба на съюзници (Асад в Сирия, Мадуро във Венецуела – Русия не успя да ги спаси). Вместо да “демилитаризира” Украйна, Путин я направи една от най-силните армии в Европа – това е класически self-defeating ход.
    • Икономика и санкции: Русия се преструваше на “неуязвима суперсила”, а сега – рецесия на хоризонта, Черноморският флот бомбардиран, “сенчестият флот” атакуван, войници пристигат на коне в Покровск (2026 г. е “една от най-лошите години” за Русия според някои коментатори).

    Коментиран от #14, #16, #24

    21:18 20.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сталин

    25 6 Отговор
    САЩ никога не са имали за президент такъв долнопробен смукач на шлонга на Сатаняху

    21:18 20.02.2026

  • 13 Руски колхозник

    21 4 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Няма как.Израел видя,колко е жалък без САЩ.

    21:19 20.02.2026

  • 14 Удри

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "Джобния":

    Жив орк да няма

    21:19 20.02.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 5 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Те този цирк го играха, ама ти явно си бил за лимонаТа❗
    На иSSраел джилязният купол стана на тантела и се молиха на батко си да спре персите❗

    21:20 20.02.2026

  • 16 Сталин

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "Джобния":

    Ти пък кво разбираш от война,плитък си кат женска

    21:20 20.02.2026

  • 17 Коментар

    17 2 Отговор
    Щом обмисля ограничен удар, а не сухопътна инвазия, значи търси сделка с Иран.

    21:21 20.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 демократ

    5 12 Отговор
    Удри ги бе Тръмпе Израел няма ли да го натисне да свали аятолаха. На всички е ясно че искат атомната бомба с която да ударят Велик Израел.

    21:24 20.02.2026

  • 20 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Тръмп,Зет и компания чакат да затвори
    The New York Stock Exchange и се захващат за работа да правят кинти.
    А ние?Ние сме на Петров хан с гайдите.

    21:26 20.02.2026

  • 21 Олигофрен

    10 2 Отговор
    Предполагам, че може да кажа, че обмислям това и онова и.... съм пълен побърканяк и съда май днес го спомена

    21:32 20.02.2026

  • 22 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    В понеделник и вторник затварят летище София само за военни полети за удари срещу Иран.

    21:35 20.02.2026

  • 23 604

    11 3 Отговор
    ако излитат от тук е възможно персите да пострелят по нас, ракетките им стигат до нас....

    21:35 20.02.2026

  • 24 Гост

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "Джобния":

    Незалежная е покрита с безкрайни кладбища с жълтосини знамена, видими от Космоса! Военните инвалиди са стотици хиляди, фронта се движи в западна посока, нещата отиват към "последния укра", та не знам от къде бълнуваш за "най-силната армия" в Европа...

    21:43 20.02.2026

  • 25 Хохо Бохо

    8 0 Отговор
    А тръмпоча предвиди ли американските трупове и кво ще обяснява на роднините им???? Ще яде хурката ама яко с персите. Гадни и проклети са

    22:17 20.02.2026

  • 26 25581453

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    А ако дойдат при теб; Кво праим.

    22:48 20.02.2026

  • 27 А50

    7 0 Отговор
    Котай, Русия и Иран също обмислят ограничено потопяване на самолетоносач

    23:00 20.02.2026

  • 28 А50

    4 0 Отговор
    Иран са смили защото имат огромната помощ на Русия и Китай . Сащниците искат да излезнат с договорняк, ударче и после иранците да отговорят лекинко и всички победители. Но на Иран им писна тази игра и Сащ сега со в много трудна ситуация ще трабва да направят отстъпки в преговорите нж ще обяват, че са притиснали Иран

    23:05 20.02.2026

  • 29 Наведените Безгръбначни

    6 2 Отговор
    Кой от нашите Наведени калъфи е дал разрешение на Обора да удари персите от София? Или сме такава мизерна колония, че вече и разрешение не иска Обора, а просто действа? Няма а са усетим даже, кога ще се окажем въвлечени във война. Бою синганина не го мислете, той си има лично метро под люляковия храст, който го кара директно до самолетната площадка и е напуснал територията за по-малко от 3 часа. Пепейцидебейци са ми интересни, те всички си мислят, че имат резервация за самолета, ама дали са готови да висят от колесника? Но пък остатъка биомаса на територията жална ни майка

    23:09 20.02.2026

  • 30 оня с коня

    0 4 Отговор
    Ограничените Русофилчета са готови за заобичат всяка държава,която предоставя Оръжие и Войници на Любимата им Русия/Иран,С.Корея,Чечения и т.н./.И докато преди време Високопарно обявяваха че Иран е "Голяма хапка" за Америка без да съзнават Колко е голяма Американската уста,сега пък се канят да потопят Амер. Самолетоносач със "Сепер-Аргумента" че бил "Голяма цел".

    23:24 20.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Оня гост

    0 0 Отговор
    Прогнозирам, че оранжевия ще остане в историята само с два факта:1. като последния президент на САЩ 2.със заболяване наречено в психиатрията "лудостта на Тръмп" Няколко варианта за едно по-спокойно бъдеще: 1. Вътрешни конфликти и проблеми разкъсват САЩ. 2. природен катаклизъм от категория Йелоустоун или Сан Андреас 3. пълно оттегляне на доверието от долара и икономически колапс на живеещите на кредит(38трлн долара необслужван дълг)

    03:45 21.02.2026

  • 33 Световните Терористи САЩ

    0 1 Отговор
    Вашингтон в ултимативна форма забранява на Европа да купува собствено оръжие, заплашвайки с разправа за отказа от американския военно-промишлен комплекс. Изисквайки от съюзниците милиардни разходи за отбрана, САЩ искат тези пари да отиват изключително в джоба им, а не за развитието на европейската индустрия.

    06:56 21.02.2026

  • 34 Васил

    0 0 Отговор
    Голям мислител ще излезе рижавото куку.

    08:50 21.02.2026