Доналд Тръмп: Ограничена военна атака срещу Иран? Предполагам, че мога да кажа, че обмислям това

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че обмисля ограничена военна атака срещу Иран, но не даде повече подробности, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Предполагам, че може да кажа, че обмислям това“, каза Тръмп в отговор на репортерски въпрос дали обмисля ограничена атака, за да засили натиска срещу Иран за сключване сделка за ядрената му програма.

Междувременно иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че очаква до дни да разполага с готов проект на контрапредложение след разговорите за иранската ядрена програма тази седмица.

Арагчи каза, че контрапредложението му ще бъде готово за разглеждане от високопоставени ирански служители в рамките на следващите два или три дни и след около седмица е възможно да има нов кръг на разговорите между САЩ и Иран. Той добави, че евентуални военни действия биха затруднили усилията за постигане на сделка.

Арагчи не посочи конкретен срок, в който иранската страна би могла да предаде контрапредложението си на пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, но заяви, че смята, че дипломатическото решение е на една ръка разстояние и би могло да бъде постигнато „в много кратки срокове“.

Тръмп вчера даде на Техеран срок от 10-15 дни, за да сключи сделка, като в противен случай заплаши, че ще се случат „много лоши неща“. Това се случва на фона на струпването на американски военни сили в Близкия изток, което подхранва опасенията от избухване на по-широкообхватна война, отбелязва Ройтерс.

Израелската армия обяви, че силите ѝ са „в състояние на повишена готовност“ във връзка с Иран, но няма промяна в указанията за цивилното население.

Междувременно смериканският самолетоносач "Джералд Форд" - най-големият в света, навлезе днес в Средиземно море, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на струпването от Съединените американски щати (САЩ) на военни сили около Иран, което повдига въпроса за евентуална операция срещу тази страна.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че обмисля ограничена атака срещу Ислямската република, ако не бъде постигнато споразумение за ядрената ѝ програма.

Възможно е Конгресът на САЩ да гласува още следващата седмица дали да блокира правомощията на президента Доналд Тръмп да нанесе удари по Иран без негово одобрение, предаде Ройтерс преди минути.

Законодатели, включително съпартийци републиканци на Тръмп, както и демократи, няколко пъти се опитаха, но не успяха, да приемат резолюция, която би му попречила да предприема военни действия срещу чуждестранни правителства без одобрението на Конгреса.

Конституцията на САЩ дава правомощия на Конгреса, а не на президента, да изпраща американските въоръжени сили да воюват, освен в ограничени случаи, когато държавният глава може да нареди ограничени удари по причини, свързани с националната сигурност, посочва Ройтерс.

Междувременно Тръмп предупреди иранското правителство, че е „по-добре да договори справедлива сделка“, след като по-рано днес заяви, че обмисля ограничена военна атака срещу Ислямската република.