"Цицелков: Нямам обвинения, присъди и действащи ограничения. Свидетелството ми за съдимост е чисто, както и моята съвест!""

Нямам обвинения, присъди и действащи ограничения към този момент. Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест! Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора. С тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда! Това написа вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелокв в пост във "Фейсбук".
"От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена.
Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние. Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент", посочва той в социалната мрежа.
И допълва: "Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета. Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт. Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора.
Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест".
По думите на Цицелков честните избори са по-важни от всеки един човек. "Опазването на честния вот е моя кауза номер едно. Защитавам я по целия свят и ще продължа да работя за нормални избори в България, такива, които зачитат всеки глас, не се дописват и не превръщат стотици хиляди бюлетини в невалидни. Разховарях с премиера Андрей Гюров, за да намерим правилния начин да защитим тази кауза, така че всички да са сигурни в честността на вота", подчертава той.
И е категоричен, че "с тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малеей
Коментиран от #3, #97, #137, #147
09:43 20.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #42, #50, #58, #94
09:43 20.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 пожелание
09:44 20.02.2026
5 Служебната сглобка
Смятайте какво ни чака?!
От Шарлатаните на Радев от ППДБ се чуват нетърпеливи гласове за РЕВАНШИЗЪМ, за политическа чистка в администрацията, да сложат пак техните секретарки, любовници и т.н., както при предишните упарвления на ППДБ,
Тия ще крадат като за последно!
Коментиран от #37
09:45 20.02.2026
6 Тоя
Това е още по опасно ! Нормално беше да си подаде оставката и да се скрие ! Ама ..... !?
09:45 20.02.2026
7 Защо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":лъжеш бе ....?
Коментиран от #88
09:46 20.02.2026
8 Просто човек
Коментиран от #14
09:46 20.02.2026
9 Абе
09:47 20.02.2026
10 Съди ги
09:47 20.02.2026
11 Трол
09:48 20.02.2026
12 Ура,,Ура
Коментиран от #40, #46
09:48 20.02.2026
13 раз
09:48 20.02.2026
14 ПеПеДеБерас
До коментар #8 от "Просто човек":Лама Гюро ние сме зад тебе.
09:48 20.02.2026
15 Някой да обясни на тоя левак,
Оставка на тоя нахалник веднага!
09:48 20.02.2026
16 Баш Майстора
Коментиран от #57
09:48 20.02.2026
17 Пич
09:49 20.02.2026
18 потрес!
Коментиран от #28, #31, #53, #72
09:50 20.02.2026
19 Доктор
09:50 20.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 007 лиценз ту кил
09:51 20.02.2026
22 Абе шмульо,
Коментиран от #146
09:51 20.02.2026
23 Сила
09:52 20.02.2026
24 Абе да бе
Коментиран от #30
09:52 20.02.2026
25 Анонимен
09:53 20.02.2026
26 Нагъл и безочлив пепедебеpacт
09:53 20.02.2026
27 стоян георгиев
Коментиран от #160
09:54 20.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Mими Кучева🐕🦺
09:55 20.02.2026
30 Лама от ПП
До коментар #24 от "Абе да бе":Може да е жена с дилдо
Коментиран от #70
09:55 20.02.2026
31 Сила
До коментар #18 от "потрес!":Малкия у р о д отича в канализацията и това са последните му к л о з е т н и напъни ...
09:55 20.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ти да видиш
09:56 20.02.2026
34 стоян георгиев
09:56 20.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Аз доколкото си спомням целия парламен
09:57 20.02.2026
37 Явно много си ядосан?!
До коментар #5 от "Служебната сглобка":Поеми дъх и сега го кажи бавно и по-соокйно...!
Ефектът ще е по-голям...😀!
09:57 20.02.2026
38 АГАТ а Кристи
09:57 20.02.2026
39 ПеПедофил от Петрохан
09:58 20.02.2026
40 007 лиценз ту кил
До коментар #12 от "Ура,,Ура":Ако имат справка за криминалните му регистрации няма да берат никакви ядове. А може да се окаже, че регистрацията е заличена, но ще има дата и име на който е наредил.
Коментиран от #43
09:58 20.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Много лъготите вие
До коментар #2 от "Последния Софиянец":мутренските тролчета. Но това няма да ви спаси на идните избори.
09:59 20.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Баш Майстора
10:00 20.02.2026
45 34 - и Африкански адвокатин
Коментиран от #60
10:01 20.02.2026
46 Напоследък
До коментар #12 от "Ура,,Ура":ПП-ейци ми приличат на мъжът ,върнал се по-рано от командировка и заварил жена си в интимна поза със съседа,а тя му обяснява,че не е това,което изглежда.
10:01 20.02.2026
47 По спокойно де
Всички срещу пп-дб.
Май им правят услуга!
10:01 20.02.2026
48 Заличена е присъдата на Тиквата от банкя
10:01 20.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Бай Ху (By Who)
10:02 20.02.2026
52 ужас
10:03 20.02.2026
53 Явно
До коментар #18 от "потрес!":Си любов ник на цицела. Жена да му беше, нямаше така да го превъзнасяш
10:03 20.02.2026
54 ПеПедофил от Петрохан
Коментиран от #81
10:03 20.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Товап е Парадоксално !
Ами че всеки един човек е този които дава гласа си !
Как изборите ще са по -Важни От Него ?
Важен е Човека !
И Неговите законопостановени от Конституцията и Закона Права !
Още повече Че !
Изборите в Този им Вид !
Не са Необходими !
Тъй като не отразяват Съотношението между Различните хора !
А Са просто Една излишна Манипулация на Обществения Вот !
Изискваща Сериозен Финансов и Енергиен Ресурс !
И Спокойно може да се Мине и Без Тях !
Коментиран от #92
10:04 20.02.2026
57 Копейкин Костя
До коментар #16 от "Баш Майстора":По-нагли създания от Румен Гечев и Костя Копейкин не съм виждал!
10:04 20.02.2026
58 Факти и доказателства
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Точно така е, писал го е това в собствения си фейсбук. Разследващи журналисти документираха неговото престъпно поведение.
10:05 20.02.2026
59 хаха
Радев 10.2021 – подкрепя ПП на изборите.
Радев 02.2022 – ПП са шарлатани.
Радев – 11.02.2026 – поздравявам Гюров – той е оптималният избор.
Радев – 18.02.2026 – нямам нищо общо с Гюров. Аз този човек не го познавам.
Коментиран от #159
10:05 20.02.2026
60 Много удобно
До коментар #45 от "34 - и Африкански адвокатин":Всеки "сгазил лука" плаши със съд --от родителите на загиналите на Петрохан,до сл.министър.Към момента няма обвинения,но Е ИМАЛ,ИМАЛ Е.Как ние да имаме доверие, как точно ще постъпи този път.
10:06 20.02.2026
61 Лама Цицелков
Коментиран от #90
10:06 20.02.2026
62 Мафията вън!
Коментиран от #76
10:06 20.02.2026
63 1234
10:07 20.02.2026
64 Ти да видиш
Ами ходи... той и без това е ваш. Кокорчо надебелял, че ... видиш ли Делян Добрев го стресирал пак с факти, А НЕ ЧЕ ЯДЕ ЦЯЛА ПЪРЖОЛА НА 3 ХАПКИ.
И, нямам проблем, че си пушил или пил и са те хванали. Проблема е, че си имал забрана за 5 години да наблюдаваш избори. А те сложиха да ОТГОВАРЯШ ЗА ЧЕСТНОСТТА ИМ. Това е проблема! Нагли ПП-растки ДБ-или!!!
Коментиран от #74
10:08 20.02.2026
65 УЖАС
10:08 20.02.2026
66 Целта е:
Коментиран от #110
10:08 20.02.2026
67 Като го гледам
10:08 20.02.2026
68 Анонимен
10:08 20.02.2026
69 PDFил DeBeраст с НПО и 55 грама джонга
10:08 20.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Джамбаза
Този иска да завбече целия кабинет!
Няма как да стане. Половината министри са назначени от Посолството.
10:09 20.02.2026
72 Пълен потрес
До коментар #18 от "потрес!":И аз съм потресен от Пълните Простаци, които защитавате това "правителство", този Франкенщайн. ;)
10:09 20.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Я пак???
До коментар #64 от "Ти да видиш":Съдът, мвр, прокуратура и ДАНС е на КОЙ????
КОЙ вдигна заплатите им, за да си купи тяхна лоялност?
КОЙ не иска свяната на недействителният Главен прокурор Сарафов?
КОЙ? КОЙ? КОЙ??
ШИШИ МАГНИТСКИ???
Коментиран от #91, #100, #105
10:11 20.02.2026
75 Баш Майстора
10:11 20.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Хахаха
Коментиран от #129
10:11 20.02.2026
78 Тити на Кака
1. Задържан и осъждан ли е за шофиране в пияно състояние.
2. Задържан ли е за притежание на марихуана, колко пъти и с какви количества.
3. Замесван ли е в инцидент с жена в Гана и какви са били последиците за него.
А после обществото може само да прецени какъв човек е удостоен с поста вицепремиер по честността, при положение, че публикуваната му декларация е всичко друго, но не и проява на честност.
10:12 20.02.2026
79 защо премахнахте коментара ми?!
Коментиран от #104
10:12 20.02.2026
80 Не се хаби
10:12 20.02.2026
81 Ах Ох
До коментар #54 от "ПеПедофил от Петрохан":"Приключени административни въпроси", ахахахахахаааа 🤣 🖕 🤣
10:13 20.02.2026
82 Лъжи, лъжи, лъжи...
10:13 20.02.2026
83 охо бохо
До коментар #70 от "Копейкин Костя":На тебе възбудиха ли ти с фи н ктера, или пак ти се насълзяваха очите на сухо?
10:14 20.02.2026
84 Цицелков...
10:14 20.02.2026
85 ⚠️ Важно уточнение:
Коментиран от #101, #145, #153
10:14 20.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Нагъл
вероятно с много пари и от мама Румяна някак намалил присъдата и наказанията си, за дрога и пиян карал Мерцедес.
Наказанията са смекчени за него и за другите нагли типове от неправителствени организации, космополити, безродници и безполови ...
Дори не е платил в хотела в Гана ... и е наказан в Евр.комисия за 5 години ...
Живее в друг свят 9000 евро или 17820 лв. за месец да наблюдава!
10:15 20.02.2026
88 Съвет на мира
До коментар #7 от "Защо":Не лъже. Ползвай шибaния Гугъл за нещо друго, освен тролене и пopно.
10:15 20.02.2026
89 Няма ТАКАВА ЗАБРАНА!!!
10:15 20.02.2026
90 Абе
До коментар #61 от "Лама Цицелков":Кво, кво, изяде ме лъвът.
10:16 20.02.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 На Нас Ни Трябва !
До коментар #56 от "Товап е Парадоксално !":Пропорционално представителство !
На различните групи от обществото съставящо Българския Народ !
Защото само Тогава !
Може да се достигне !
До Консенсус !
И Благоприятен изход за всеки един от Нас !
И Просперитета на Тази страна !
Нещо от Което е заинтересован Всеки Един От Нас !
10:16 20.02.2026
93 Промяна
10:16 20.02.2026
94 По-точно
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Не бе, това го беше писал Чалгаря!
10:16 20.02.2026
95 Тошко Африкански да се пази
10:17 20.02.2026
96 Промяна
10:17 20.02.2026
97 Народе????
До коментар #1 от "Малеей":А какво очаквахме да стане? Нали точно това искахме, такива хора да ни управляват! Не е ли това демокрация? Сами сме си виновни като народ. Сега берем плодовете на нашите решения. Секти, федофили, наркомани, и др подобни ще ни управляват. И ще плащаме в българско евро, скъп български ток от българската АЕЦ.
10:17 20.02.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 1234
10:18 20.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Баш Майстора
До коментар #85 от "⚠️ Важно уточнение:":Цицелко защо не отрече?
Коментиран от #121
10:19 20.02.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Хаха
С вас ще гледаме последният епизод на Завладяната държава и Другаря Костов ще изгаси свеща! Ще изпълним мечтата на Чърчил да стане нива! Английският губернатор работи здраво по въпроса
10:20 20.02.2026
104 Промяна
До коментар #79 от "защо премахнахте коментара ми?!":79 ЯВНО СИ ПЕТРОХАНЕЦ ИЗВРАТЕНЯК А ТОШКО Е МЪЖ С МЕТЕЖИ ШАРЛАТАНИТЕ ПРЕВЗЕХА ВЛАСТТА СЕГА И С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДИДЕНСТВОТО ЗАЩО ТЕЗИ ОТ 5 ГОДИНИ СА БЕЗНАКАЗАНИ КОЙ ГИ ДЪРЖИ
10:20 20.02.2026
105 Ти да видиш
До коментар #74 от "Я пак???":Е пак де...
Съдът е на ПП-растите и ДБ-илите. На соросоидните отрепки.
Коментиран от #111
10:21 20.02.2026
106 стоян георгиев
10:21 20.02.2026
107 И тоя е един
10:21 20.02.2026
108 Продължаваме Педрофилията
10:22 20.02.2026
109 Промяна
10:22 20.02.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Я пак???
До коментар #105 от "Ти да видиш":Е пак де...
Съдът е на ДС зад Шиши Магнитски и мутро-мафията зад Боко Тиквата.
10:23 20.02.2026
112 az СВО Победа 80
Магаре и Космос!
🤣🤣🤣
10:23 20.02.2026
113 ......
10:25 20.02.2026
114 Затова го атакуват!!
Явно Стоил Цицелков ще е пречка на Шиши и Боко да ФАЛШИФИЦИРАТ ПОРЕДНИТЕ ИЗБОРИ!!!
Коментиран от #122
10:25 20.02.2026
115 Промяна
До коментар #102 от "72 - банкянски теляк":102 ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ В ДЕЙСТВИЕ И ТАКА ОТ 5 ГОДИНИ АМА ТЯ ДЪРЖАВАТА НЕ Е САМО ТЯХНА КАКТО СИ ПРЕДСТАВЯТ И ВЕЧЕ СМЕ В ЕВРОЗОНАТА С ДИКТАТУРА НЯМА КАК 2026 Г 102
10:25 20.02.2026
116 86-и циник
10:25 20.02.2026
117 Цицеланяка
10:25 20.02.2026
118 Инспектор Дюдю
10:25 20.02.2026
119 Някой
10:26 20.02.2026
120 Мафията в атака срещу Цицелков!!
Коментиран от #124, #134
10:26 20.02.2026
121 А това какво е бре???
До коментар #101 от "Баш Майстора":"Цицелков: Нямам обвинения, присъди и действащи ограничения. Свидетелството ми за съдимост е чисто, както и моята съвест!""
10:27 20.02.2026
122 Промяна
До коментар #114 от "Затова го атакуват!!":ЛЕЛЕЛЕ КАКВО ПРОЧЕТОХ АМА КОЙ Е ТОЗИ ЧЕСТНИЯТ ХАХАХА САМО МОГА ДА КАЖА ГНУС И ИЗВРАТЕНО КОЙ ГО ОПРЕДЕЛЯ ТОЗИ ЧЕСТНИЯТ ПОВРЪЩА МИ СЕ ОТ ПЕТРОХАНЦИ
Коментиран от #125
10:27 20.02.2026
123 Ясно като бял ден кой е виновника
Коментиран от #126
10:28 20.02.2026
124 Промяна
До коментар #120 от "Мафията в атака срещу Цицелков!!":МА ФИЯ СИ ТИ И ЦИЦЕЛКА ЧЕСТНИЯТ ТИТУЛОВАН ОТ КОГО БЕЕЕЕ
10:28 20.02.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Промяна
До коментар #123 от "Ясно като бял ден кой е виновника":АЛАБАЛАТА В ДЕЙСТВИЕ КАКВО И КОЙ ЩЕ ВЪРШИ 123 ЛЪЖЕЦ И ИЗМАМНИК СИ
Коментиран от #127
10:29 20.02.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Ясно като бял ден
Коментиран от #132
10:30 20.02.2026
129 Промяна
До коментар #77 от "Хахаха":МА ФИЯ ТА СИ ТИ И ТЕЗИ КОИТО НАЗНАЧИХА ЧЕСТНИЯТ ГНУС
10:30 20.02.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Промяна
До коментар #128 от "Ясно като бял ден":И КОЙ ГО ТИТУЛОВА ТОЗИ ЧЕСТНИЯТ ПЕТРОХАНЕЦ КОЙ АЗ НЕ ЗНАМ КОЙ РАЗСАВА ТЕЗИ ЧЕСТНИ ТИТЛИ
10:31 20.02.2026
133 Промяна
До коментар #125 от "Мафията вън!":ТИ СИ МАФИЯТА И ГНУСНИЯТ НАЗНАЧЕН СЛУЖЕБНО КОЙ СТОИ ЗАД ТОЗИ ЗНАЕШ ЛИ ЧЕСТЕН БИЛ КОЙ МИ НАВИРА В ОЧИТЕ ЧЕСТНИЯТ ПЕТРОХАНЕЦ КОЙ ЛЪЖЕ
10:32 20.02.2026
134 Тити на Кака
До коментар #120 от "Мафията в атака срещу Цицелков!!":Твърдиш, че един алкохолик, наркоман / и вече доказан лъжец/ ще успее да организира честни избори?
Забавна увереност 😂😂😂
10:32 20.02.2026
135 Той и самият Гюров е
Освен това не е ясно дали изобщо има право да бъде служебен премиер, понеже е бил освободен от поста си в БНБ и се чака решение на съда по въпроса.
Ще настъпи голям майтап, ако съдът реши, че Гюро няма право да бъде премиер!
10:33 20.02.2026
136 Само заради името Цицелков
10:34 20.02.2026
137 Така де
До коментар #1 от "Малеей":Откъде го намерихте тоя Гюров бе, много неориентиран човек.
10:35 20.02.2026
138 Тошку Африкански от Варна
Коментиран от #142
10:35 20.02.2026
139 Цялата работа на розоводесните е
10:35 20.02.2026
140 - един
10:35 20.02.2026
141 Това е последен бой
10:36 20.02.2026
142 а дрътата мамуна
До коментар #138 от "Тошку Африкански от Варна":ана ти кво еспалнява
10:37 20.02.2026
143 Ей ги ей....
10:38 20.02.2026
144 Криминал
Коментиран от #166
10:39 20.02.2026
145 Хахаха
До коментар #85 от "⚠️ Важно уточнение:":Защо, когато "твърденията" изречени от доказаните лъжци и измамници от ПП и ДБ се възприемат като чиста монета и едва ли не самата истина, а фактите, които ги уличават са "непотвърдени твърдения"?
10:40 20.02.2026
146 Егвийн ал-Вийр
До коментар #22 от "Абе шмульо,":"въпросът е имал ли си. Никой не те пита имаш ли."
Самият Цицелков казва:
"Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие"
"нямам действащи ограничения към този момент"
Това ясно показва, че е имал ограничение и забрана да наблюдава избори от ЕС, просто забраната е изтекла към този момент вероятно. Както написа един коментиращ въпроса не е в правно основание дали е пригоден да е вицепремиер по честните избори, а е морален въпроса след като е имал такава забрана дали сега е редно да е вицепремиер.
ППДБ за пореден път се омазаха. Да сложиш вицепремиер, който е имал забрана от любимия им ЕС е огромен гаф. Толкова некомпетентни хора не е имало в българската политика, такива аматьори България не познава
10:42 20.02.2026
147 фонтанелко
До коментар #1 от "Малеей":чиста съвест точно като на будист....
Коментиран от #157
10:43 20.02.2026
148 Отвратен
10:43 20.02.2026
149 Рашков трябваше да доди
Коментиран от #155
10:45 20.02.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 абе
10:46 20.02.2026
152 Лични данни
Коментиран от #165
10:48 20.02.2026
153 Егвийн ал-Вийр
До коментар #85 от "⚠️ Важно уточнение:":"Това все още е твърдение в публичното пространство, предимно в политически контекст и не е потвърдено чрез официална информация от ЕС органи. Няма достоверен публичен документ, който да бъде цитиран като официално доказателство за такава забрана."
Съмнявам се изобщо някога да има потвърждение от ЕС. Кая Калас и Урсула няма да допуснат любимото им протеже ППДБ да утече в канала, ще го бранят до дупка.
Коментиран от #167
10:52 20.02.2026
154 ПП ДБ Нашето МВР
Коментиран от #163
10:52 20.02.2026
155 Рашков прави избори като Бай Ганя
До коментар #149 от "Рашков трябваше да доди":Ми Цицелков е човек на Рашков. Законине не важат за "нашите" хора.
10:54 20.02.2026
156 Баш Майстора
Коментиран от #161, #164
10:56 20.02.2026
157 и пълни чакри
До коментар #147 от "фонтанелко":с ламско млèко
10:57 20.02.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Да добавя...!
До коментар #27 от "стоян георгиев":А във вътрешният джоб на сакото-плоско шишенце,с алкохолец...😉!
11:20 20.02.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Кого лъжеш бре?
До коментар #154 от "ПП ДБ Нашето МВР":МВР-то е на Шиши Магнитски и Боко Кюлчето.
11:40 20.02.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Хахаха
До коментар #152 от "Лични данни":Клеветите НЕ са ФАКТ, нито ДОКАЗАТЕЛСТВО!
11:43 20.02.2026
166 Ирония
До коментар #144 от "Криминал":Да и на Марс е ходил да разнася пици.
11:44 20.02.2026
167 Цитираше се
До коментар #153 от "Егвийн ал-Вийр":Дата на произнесената присъда отпреди повече от 10 години. Може и да е отменена след обжалване
11:54 20.02.2026
168 Помните ли ?
12:29 20.02.2026
169 Честни избори по наркомански,
12:37 20.02.2026
170 Неможачите на дедоCopoc
12:42 20.02.2026
171 Кой е Тате ?
от 01.10.2019 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 2-1701/ 01.10.2019 г.
Съдържател на явочна квартира "Роман" Иван Стоилов Цицелков. Иначе казано - тати!
13:05 20.02.2026
172 Казуар
13:29 20.02.2026
173 Голям
13:47 20.02.2026
174 Честната надрусана педофилска Лама Цицел
14:23 20.02.2026
175 BG гражданин и данъкоплатец
15:59 20.02.2026
176 Дано
16:00 20.02.2026
177 Тъшата
16:02 20.02.2026