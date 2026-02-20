Новини
България »
София »
Цицелков: Нямам обвинения, присъди и действащи ограничения. Свидетелството ми за съдимост е чисто, както и моята съвест!

Цицелков: Нямам обвинения, присъди и действащи ограничения. Свидетелството ми за съдимост е чисто, както и моята съвест!

20 Февруари, 2026 09:42 3 856 177

  • стоил цицелков-
  • съд-
  • присъда-
  • честни избори-
  • политика

Честните избори са по-важни от всеки един човек

Цицелков: Нямам обвинения, присъди и действащи ограничения. Свидетелството ми за съдимост е чисто, както и моята съвест! - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Нямам обвинения, присъди и действащи ограничения към този момент. Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест! Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора. С тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда! Това написа вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелокв в пост във "Фейсбук".

"От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена.
Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние. Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент", посочва той в социалната мрежа.

И допълва: "Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета. Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт. Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора.
Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест".

По думите на Цицелков честните избори са по-важни от всеки един човек. "Опазването на честния вот е моя кауза номер едно. Защитавам я по целия свят и ще продължа да работя за нормални избори в България, такива, които зачитат всеки глас, не се дописват и не превръщат стотици хиляди бюлетини в невалидни. Разховарях с премиера Андрей Гюров, за да намерим правилния начин да защитим тази кауза, така че всички да са сигурни в честността на вота", подчертава той.

И е категоричен, че "с тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 172 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малеей

    89 44 Отговор
    Какъв гьонсурат.

    Коментиран от #3, #97, #137, #147

    09:43 20.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    96 45 Отговор
    Този писа във фейса че сексът с деца е нормално нещо стига да е доброволен.Според него всеки педофил има право да подмами детето ви с подаръци и не носи отговорност.

    Коментиран от #7, #42, #50, #58, #94

    09:43 20.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пожелание

    75 35 Отговор
    А този трябва да е изведен с белезници !!

    09:44 20.02.2026

  • 5 Служебната сглобка

    50 52 Отговор
    на Радев, Борисов и Доган още не е заработил вече произведе куп скандали- защитник на педофилията, участник в " инцидент с жена " в Гана, със забрана да наблюдава избори, с минало за употреба на наркотици и алкохол зад волана, защитник на Сектата " Петрохан "- били мили и добри хора, не били хомо и педофили, МВР да ги оставело на мира, сега и македонист имало...

    Смятайте какво ни чака?!

    От Шарлатаните на Радев от ППДБ се чуват нетърпеливи гласове за РЕВАНШИЗЪМ, за политическа чистка в администрацията, да сложат пак техните секретарки, любовници и т.н., както при предишните упарвления на ППДБ,

    Тия ще крадат като за последно!

    Коментиран от #37

    09:45 20.02.2026

  • 6 Тоя

    98 37 Отговор
    не прави разлика между закон и морал.
    Това е още по опасно ! Нормално беше да си подаде оставката и да се скрие ! Ама ..... !?

    09:45 20.02.2026

  • 7 Защо

    25 24 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    лъжеш бе ....?

    Коментиран от #88

    09:46 20.02.2026

  • 8 Просто човек

    23 38 Отговор
    А Вас сме! Кураж!

    Коментиран от #14

    09:46 20.02.2026

  • 9 Абе

    43 25 Отговор
    Къв е тоа абдал? Къде го намерихте?

    09:47 20.02.2026

  • 10 Съди ги

    39 19 Отговор
    тия миндили

    09:47 20.02.2026

  • 11 Трол

    47 15 Отговор
    Значи се е доказало по бързата процедура, че 55-те грама трева са били за лична употреба.

    09:48 20.02.2026

  • 12 Ура,,Ура

    40 48 Отговор
    Това ако е вярно, Тошко и Балабанов ще берат големи ядове в съда. Работата им в парламента е да плюят и очернят, когото им нареди Зулуса. Браво на ППДБ ,че вече не му обръщат никакво внимание.

    Коментиран от #40, #46

    09:48 20.02.2026

  • 13 раз

    18 16 Отговор
    Цицорков.

    09:48 20.02.2026

  • 14 ПеПеДеБерас

    34 22 Отговор

    До коментар #8 от "Просто човек":

    Лама Гюро ние сме зад тебе.

    09:48 20.02.2026

  • 15 Някой да обясни на тоя левак,

    64 23 Отговор
    че щом е мераклия за министър, личните му данни не са тайна за обществото, особено ако е имал " инцидент , свързан с жена " или наркотици и алкохол. Бил заловен с 25 гр. марихуана, което не е количество за лична употреба, а шофирането пиян е за затвор.

    Оставка на тоя нахалник веднага!

    09:48 20.02.2026

  • 16 Баш Майстора

    41 17 Отговор
    Нагло създание

    Коментиран от #57

    09:48 20.02.2026

  • 17 Пич

    49 25 Отговор
    Нагъл сектант от ПП и ДБ, който ни поучава как рендерастите и педофилите са не само нормални, а чак и жертви!!!

    09:49 20.02.2026

  • 18 потрес!

    37 44 Отговор
    Днес простак Хаджи Тошко Африкански с много мръсния и циничен език, отново надмина себе се! Под благосклонния поглед на Рая НаДебелян, която гледаше мръсния чалгар с влажен поглед на болна крава и се хилеше на цинизмите му, та днес простак Африкански надмина дори себе си! Това правителство било "най-мразеното"! Не само наглост, но отвратителна, уродлива чалгарска наглост! Най-мразени в Бългайрия сте вие бе, Африакнския Тошко, вие - чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество! Процентите ви до вчера бяха 0,4, но след днешната ти изява със сигурност вече са 0,1! Вас мрази българският народ, чалгарино нечистоплътен, дето се къпеш веднъж на два месеца и от километри смърдиш на чалгарска простащина и мръсотия! А Цицелков се защити блестящо и ще те съди докато мърдаш, чалгарско нищожество!

    Коментиран от #28, #31, #53, #72

    09:50 20.02.2026

  • 19 Доктор

    35 23 Отговор
    Оставка, веднага! Не знам с какво ги държи, че не са го махнали още! За лична чест и морал няма как да се иска от такива!

    09:50 20.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 007 лиценз ту кил

    36 21 Отговор
    Свидетелството ти за съдимост е чисто, но съвестта ти не е, ако имаш такава.

    09:51 20.02.2026

  • 22 Абе шмульо,

    34 17 Отговор
    въпросът е имал ли си. Никой не те пита имаш ли.

    Коментиран от #146

    09:51 20.02.2026

  • 23 Сила

    29 17 Отговор
    Не го знам това момче обаче , ако тоя е престъпник в БГ то значи 99% от политиците ( действащи и предишни ) са за затвора !!! Просто има такива скандални и брутални престъпления , че прегрешенията на тоя са смехотворни ако са верни ....??!

    09:52 20.02.2026

  • 24 Абе да бе

    24 11 Отговор
    Ако не друго поне инцидентът е бил с жена, че то...

    Коментиран от #30

    09:52 20.02.2026

  • 25 Анонимен

    22 12 Отговор
    Тоя забрави да отговори на въпроса

    09:53 20.02.2026

  • 26 Нагъл и безочлив пепедебеpacт

    35 17 Отговор
    точно като всички останали пепeдебepасти.

    09:53 20.02.2026

  • 27 стоян георгиев

    32 16 Отговор
    Министър без портфейл,но с марихуана

    Коментиран от #160

    09:54 20.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 11 Отговор
    Цицелков и Зеленски са истински демократи!🥳🤣👍

    09:55 20.02.2026

  • 30 Лама от ПП

    13 6 Отговор

    До коментар #24 от "Абе да бе":

    Може да е жена с дилдо

    Коментиран от #70

    09:55 20.02.2026

  • 31 Сила

    23 7 Отговор

    До коментар #18 от "потрес!":

    Малкия у р о д отича в канализацията и това са последните му к л о з е т н и напъни ...

    09:55 20.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ти да видиш

    21 10 Отговор
    Нагло πедалче!!

    09:56 20.02.2026

  • 34 стоян георгиев

    23 13 Отговор
    Тоя лъжец щял да прави честни избори

    09:56 20.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Аз доколкото си спомням целия парламен

    15 6 Отговор
    Гладува, че тестовете за наркотици и алкохол за депутати не са приемливи и бе ги допусна с гласуване...сега същите обвиняват момчето, че били "наркоман"

    09:57 20.02.2026

  • 37 Явно много си ядосан?!

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Служебната сглобка":

    Поеми дъх и сега го кажи бавно и по-соокйно...!
    Ефектът ще е по-голям...😀!

    09:57 20.02.2026

  • 38 АГАТ а Кристи

    15 7 Отговор
    Тооо и на САТАНАТА съвестта му е "чиста"...

    09:57 20.02.2026

  • 39 ПеПедофил от Петрохан

    19 11 Отговор
    ПеПе пак се наЦицелчиха

    09:58 20.02.2026

  • 40 007 лиценз ту кил

    15 8 Отговор

    До коментар #12 от "Ура,,Ура":

    Ако имат справка за криминалните му регистрации няма да берат никакви ядове. А може да се окаже, че регистрацията е заличена, но ще има дата и име на който е наредил.

    Коментиран от #43

    09:58 20.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Много лъготите вие

    13 10 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    мутренските тролчета. Но това няма да ви спаси на идните избори.

    09:59 20.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Баш Майстора

    12 6 Отговор
    Много е срамежлив и затова не казва дали е арестуван

    10:00 20.02.2026

  • 45 34 - и Африкански адвокатин

    15 24 Отговор
    Не, нищоежство чалгарско, не! Цицелков не е лъжец, той днес го доказа, ще го дакаже и в съдебната зала! А твоят чалгарски идол - потресаващият с просатщината, с мърсния си и циничен език Хаджи Тошко докато мърда ще бъде съден за изнасяне на лични данни и лъжи! А ти я по-добре върви на бунището да поразчистиш, че нечистоплътният Хаджи Тошко съвсем е затрупан и вече е мърша!

    Коментиран от #60

    10:01 20.02.2026

  • 46 Напоследък

    18 13 Отговор

    До коментар #12 от "Ура,,Ура":

    ПП-ейци ми приличат на мъжът ,върнал се по-рано от командировка и заварил жена си в интимна поза със съседа,а тя му обяснява,че не е това,което изглежда.

    10:01 20.02.2026

  • 47 По спокойно де

    14 17 Отговор
    Истерията до такава степен е обзела чалгари,копейки ,тикви и прасета ,че вече мяра нямат.
    Всички срещу пп-дб.
    Май им правят услуга!

    10:01 20.02.2026

  • 48 Заличена е присъдата на Тиквата от банкя

    21 7 Отговор
    Който ефективно е лежал 1 година в пешки затвор за кражби на коли през 90-те

    10:01 20.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Бай Ху (By Who)

    13 6 Отговор
    Ас само като видях снимката на този господин и расбрах, че в България ще има чесни избори!

    10:02 20.02.2026

  • 52 ужас

    22 11 Отговор
    Нагъл, по-нагъл, най-нагъл, цицелков. Мярка за наглост - 1 цицел

    10:03 20.02.2026

  • 53 Явно

    9 6 Отговор

    До коментар #18 от "потрес!":

    Си любов ник на цицела. Жена да му беше, нямаше така да го превъзнасяш

    10:03 20.02.2026

  • 54 ПеПедофил от Петрохан

    14 7 Отговор
    Цицелко не отрича да е арестуван

    Коментиран от #81

    10:03 20.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Товап е Парадоксално !

    8 2 Отговор
    "честните избори са по-важни от всеки един човек" !

    Ами че всеки един човек е този които дава гласа си !

    Как изборите ще са по -Важни От Него ?
    Важен е Човека !

    И Неговите законопостановени от Конституцията и Закона Права !

    Още повече Че !

    Изборите в Този им Вид !

    Не са Необходими !

    Тъй като не отразяват Съотношението между Различните хора !

    А Са просто Една излишна Манипулация на Обществения Вот !

    Изискваща Сериозен Финансов и Енергиен Ресурс !

    И Спокойно може да се Мине и Без Тях !

    Коментиран от #92

    10:04 20.02.2026

  • 57 Копейкин Костя

    8 14 Отговор

    До коментар #16 от "Баш Майстора":

    По-нагли създания от Румен Гечев и Костя Копейкин не съм виждал!

    10:04 20.02.2026

  • 58 Факти и доказателства

    23 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Точно така е, писал го е това в собствения си фейсбук. Разследващи журналисти документираха неговото престъпно поведение.

    10:05 20.02.2026

  • 59 хаха

    17 4 Отговор
    Радев 05.2021 – прави Кирил и Асен служебни министри.

    Радев 10.2021 – подкрепя ПП на изборите.

    Радев 02.2022 – ПП са шарлатани.

    Радев – 11.02.2026 – поздравявам Гюров – той е оптималният избор.

    Радев – 18.02.2026 – нямам нищо общо с Гюров. Аз този човек не го познавам.

    Коментиран от #159

    10:05 20.02.2026

  • 60 Много удобно

    15 6 Отговор

    До коментар #45 от "34 - и Африкански адвокатин":

    Всеки "сгазил лука" плаши със съд --от родителите на загиналите на Петрохан,до сл.министър.Към момента няма обвинения,но Е ИМАЛ,ИМАЛ Е.Как ние да имаме доверие, как точно ще постъпи този път.

    10:06 20.02.2026

  • 61 Лама Цицелков

    20 6 Отговор
    Я разкажи какво се случи в Африка?

    Коментиран от #90

    10:06 20.02.2026

  • 62 Мафията вън!

    10 19 Отговор
    Скандалите ги произвежда ДС зад Шиши Магнитски и Боко Кюлчев Пачков, за да Дестабилизират България, защото властта им се изплъзва!!

    Коментиран от #76

    10:06 20.02.2026

  • 63 1234

    20 8 Отговор
    Още като му видиш физиономията е ясно какъв е. Арогантен тип, нахален, тарикат, джамбаз, брокер, ченчеджия, гларус, мошеник,далавераджия, измамник, безсрамник, спекулант, грубиян, наркоман.

    10:07 20.02.2026

  • 64 Ти да видиш

    22 9 Отговор
    Айде и този.... "опетнили му името" с изнесени ФАКТИ за него и хоп.... ще ходи в съда.
    Ами ходи... той и без това е ваш. Кокорчо надебелял, че ... видиш ли Делян Добрев го стресирал пак с факти, А НЕ ЧЕ ЯДЕ ЦЯЛА ПЪРЖОЛА НА 3 ХАПКИ.
    И, нямам проблем, че си пушил или пил и са те хванали. Проблема е, че си имал забрана за 5 години да наблюдаваш избори. А те сложиха да ОТГОВАРЯШ ЗА ЧЕСТНОСТТА ИМ. Това е проблема! Нагли ПП-растки ДБ-или!!!

    Коментиран от #74

    10:08 20.02.2026

  • 65 УЖАС

    15 7 Отговор
    Г ЬО Н С У Р А Т

    10:08 20.02.2026

  • 66 Целта е:

    11 15 Отговор
    Мафията хвърля внушения и клевети в медиите, за да ДЕСТАБИЛИЗИРА България, за да се посеят СЪМНЕНИЯ, за да се ГУБИ ЕНЕРГИЯ в излишни оправдания и обясниния, вместо в реална работа по същество - а именно: ЧЕСТИ ИЗБОРИ!!

    Коментиран от #110

    10:08 20.02.2026

  • 67 Като го гледам

    17 8 Отговор
    тоя пепедебейски нагъл хубавец от новоизмисленото "министерство на чесните избори", лама Гюро може да направи и "министерство на истината" и да го преназначи там.

    10:08 20.02.2026

  • 68 Анонимен

    14 7 Отговор
    Ако този не си ходи,да си стяга багажа цялото правителство .Няма да търпим наркомани за министри.

    10:08 20.02.2026

  • 69 PDFил DeBeраст с НПО и 55 грама джонга

    19 7 Отговор
    Няма по нагли хора от НПО агентите. Този е нарко дилър. Два пъти хващан, ама наше момче явно. Сигурно много хубава връзва обувки

    10:08 20.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Джамбаза

    11 5 Отговор
    "Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори."
    Този иска да завбече целия кабинет!
    Няма как да стане. Половината министри са назначени от Посолството.

    10:09 20.02.2026

  • 72 Пълен потрес

    20 8 Отговор

    До коментар #18 от "потрес!":

    И аз съм потресен от Пълните Простаци, които защитавате това "правителство", този Франкенщайн. ;)

    10:09 20.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Я пак???

    7 12 Отговор

    До коментар #64 от "Ти да видиш":

    Съдът, мвр, прокуратура и ДАНС е на КОЙ????
    КОЙ вдигна заплатите им, за да си купи тяхна лоялност?
    КОЙ не иска свяната на недействителният Главен прокурор Сарафов?
    КОЙ? КОЙ? КОЙ??
    ШИШИ МАГНИТСКИ???

    Коментиран от #91, #100, #105

    10:11 20.02.2026

  • 75 Баш Майстора

    18 10 Отговор
    ЕК му забранява 5 години да не наблюдава избори,а Лама Гюро го прави министър на "честните избори"

    10:11 20.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Хахаха

    6 12 Отговор
    Мафията зад Шиши Магнитски се възпали.

    Коментиран от #129

    10:11 20.02.2026

  • 78 Тити на Кака

    17 5 Отговор
    Цицелков дължи ясни отговори за следното:

    1. Задържан и осъждан ли е за шофиране в пияно състояние.
    2. Задържан ли е за притежание на марихуана, колко пъти и с какви количества.
    3. Замесван ли е в инцидент с жена в Гана и какви са били последиците за него.

    А после обществото може само да прецени какъв човек е удостоен с поста вицепремиер по честността, при положение, че публикуваната му декларация е всичко друго, но не и проява на честност.

    10:12 20.02.2026

  • 79 защо премахнахте коментара ми?!

    8 14 Отговор
    толкова много ли ви хареса днешната простащина, грозен, много мръсен и циничен език на 152-сантиметровия гном Хаджи Тошко Африкански?! Че днес той надмина дори себе си! И вие ли като Рая НаДелян го гледахте с влажен поглед на болна крава и се "възхищавахте" на простащината му?

    Коментиран от #104

    10:12 20.02.2026

  • 80 Не се хаби

    6 8 Отговор
    за интригите на някакъв си злобен провинциален джуджак , който се върти като пумпал в безизходица и се чуди вече какви тъпи постановки да избълва !

    10:12 20.02.2026

  • 81 Ах Ох

    7 2 Отговор

    До коментар #54 от "ПеПедофил от Петрохан":

    "Приключени административни въпроси", ахахахахахаааа 🤣 🖕 🤣

    10:13 20.02.2026

  • 82 Лъжи, лъжи, лъжи...

    9 13 Отговор
    На този етап няма официално потвърден документ от институции като Европейската комисия или Европейската служба за външни действия (ЕСВД), който да казва, че Стоил Цицелков има формална 5‑годишна забрана да участва като наблюдател на избори.

    10:13 20.02.2026

  • 83 охо бохо

    5 3 Отговор

    До коментар #70 от "Копейкин Костя":

    На тебе възбудиха ли ти с фи н ктера, или пак ти се насълзяваха очите на сухо?

    10:14 20.02.2026

  • 84 Цицелков...

    3 8 Отговор
    ...много прилича на един екшън герой от филма "Механик" 1. Заедно с Джейсън Стетън направиха луд търкал в един автобус. Предлагам да спрем да ровим мръсотии, но то е май световен синдром. Великия вратар Чилавер се оказа обикновен клюкар, като изрови някаква мръсна история за Мбапе, че има любовница травестит, история от преди няколко години. Причини да рови, ами мрази Реал и негодува, че Мбапе защити Винициус за скандала на мача с Бенфика.

    10:14 20.02.2026

  • 85 ⚠️ Важно уточнение:

    5 9 Отговор
    Това все още е твърдение в публичното пространство, предимно в политически контекст и не е потвърдено чрез официална информация от ЕС органи. Няма достоверен публичен документ, който да бъде цитиран като официално доказателство за такава забрана.

    Коментиран от #101, #145, #153

    10:14 20.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Нагъл

    13 4 Отговор
    Нагъл тип,
    вероятно с много пари и от мама Румяна някак намалил присъдата и наказанията си, за дрога и пиян карал Мерцедес.
    Наказанията са смекчени за него и за другите нагли типове от неправителствени организации, космополити, безродници и безполови ...
    Дори не е платил в хотела в Гана ... и е наказан в Евр.комисия за 5 години ...
    Живее в друг свят 9000 евро или 17820 лв. за месец да наблюдава!

    10:15 20.02.2026

  • 88 Съвет на мира

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "Защо":

    Не лъже. Ползвай шибaния Гугъл за нещо друго, освен тролене и пopно.

    10:15 20.02.2026

  • 89 Няма ТАКАВА ЗАБРАНА!!!

    5 13 Отговор
    Няма независимо официално потвърждение от европейски институции в публичното пространство към момента.

    10:15 20.02.2026

  • 90 Абе

    6 2 Отговор

    До коментар #61 от "Лама Цицелков":

    Кво, кво, изяде ме лъвът.

    10:16 20.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 На Нас Ни Трябва !

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "Товап е Парадоксално !":

    Пропорционално представителство !

    На различните групи от обществото съставящо Българския Народ !

    Защото само Тогава !

    Може да се достигне !

    До Консенсус !

    И Благоприятен изход за всеки един от Нас !

    И Просперитета на Тази страна !

    Нещо от Което е заинтересован Всеки Един От Нас !

    10:16 20.02.2026

  • 93 Промяна

    6 7 Отговор
    АЗ СЪМ ОБИКНОВЕН ГРАЖДАНИН САМО МОГА ДА ПИША ТУК ЗА СВОЕТО НЕДОВОЛСТВО ЯВНО ЕДНИ С МНОГО ПАРИ И ВЛАСТ СИ НАРЕЖДАТ ЕДНИ НА ДРУГИ УУУУУУУУУУУУГНУСНИ СТЕ АЛЧНИ СТЕ ЦИНИЦИ СТЕ ПРЕВЗЕХТЕ ВЛАСТТА БЕЗ ИЗБОРИ С ИЗМАМИ С ПЛАТЕНИ МЕТЕЖИ И ТАКА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ И СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ

    10:16 20.02.2026

  • 94 По-точно

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не бе, това го беше писал Чалгаря!

    10:16 20.02.2026

  • 95 Тошко Африкански да се пази

    11 5 Отговор
    Лама Цицелка обича да насилва африканчета.

    10:17 20.02.2026

  • 96 Промяна

    1 8 Отговор
    АЗ СЪМ ОБИКНОВЕН ГРАЖДАНИН САМО МОГА ДА ПИША ТУК ЗА СВОЕТО НЕДОВОЛСТВО ЯВНО ЕДНИ С МНОГО ПАРИ И ВЛАСТ СИ НАРЕЖДАТ ЕДНИ НА ДРУГИ УУУУУУУУУУУУГНУСНИ СТЕ АЛЧНИ СТЕ ЦИНИЦИ СТЕ ПРЕВЗЕХТЕ ВЛАСТТА БЕЗ ИЗБОРИ С ИЗМАМИ С ПЛАТЕНИ МЕТЕЖИ И ТАКА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ И СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ

    10:17 20.02.2026

  • 97 Народе????

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Малеей":

    А какво очаквахме да стане? Нали точно това искахме, такива хора да ни управляват! Не е ли това демокрация? Сами сме си виновни като народ. Сега берем плодовете на нашите решения. Секти, федофили, наркомани, и др подобни ще ни управляват. И ще плащаме в българско евро, скъп български ток от българската АЕЦ.

    10:17 20.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 1234

    16 4 Отговор
    Тези ПП-ДВ и онези Фил-Димитровци-костовци са най големите боклуци, каито са управлявали. Само рушат.Филип Димитров ликвидира селското стопанство, Иван костов ликвидира промишленоста, Кирчо-кокорчо-денковци бръкнаха в човешкия капитал на държавата. Защитават джендърствота, педофилията, наркоманията.

    10:18 20.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Баш Майстора

    8 4 Отговор

    До коментар #85 от "⚠️ Важно уточнение:":

    Цицелко защо не отрече?

    Коментиран от #121

    10:19 20.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Хаха

    11 4 Отговор
    Любителят на здравословни детски ласки с нашето НПО Министерство на правосъдието и с нашия МВР министър разбира се, че ще чист като сълза! Примери в Партията и Правителството на позора колкото щеш!
    С вас ще гледаме последният епизод на Завладяната държава и Другаря Костов ще изгаси свеща! Ще изпълним мечтата на Чърчил да стане нива! Английският губернатор работи здраво по въпроса

    10:20 20.02.2026

  • 104 Промяна

    5 6 Отговор

    До коментар #79 от "защо премахнахте коментара ми?!":

    79 ЯВНО СИ ПЕТРОХАНЕЦ ИЗВРАТЕНЯК А ТОШКО Е МЪЖ С МЕТЕЖИ ШАРЛАТАНИТЕ ПРЕВЗЕХА ВЛАСТТА СЕГА И С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДИДЕНСТВОТО ЗАЩО ТЕЗИ ОТ 5 ГОДИНИ СА БЕЗНАКАЗАНИ КОЙ ГИ ДЪРЖИ

    10:20 20.02.2026

  • 105 Ти да видиш

    9 4 Отговор

    До коментар #74 от "Я пак???":

    Е пак де...
    Съдът е на ПП-растите и ДБ-илите. На соросоидните отрепки.

    Коментиран от #111

    10:21 20.02.2026

  • 106 стоян георгиев

    10 2 Отговор
    А жената в Гана пълнолетна ли е била?

    10:21 20.02.2026

  • 107 И тоя е един

    13 4 Отговор
    Петрохански хижар

    10:21 20.02.2026

  • 108 Продължаваме Педрофилията

    13 5 Отговор
    Начи нема шанс да гласувам за тия тралласи. Тъмън ги забравим и цопнат некой престъпник некъде

    10:22 20.02.2026

  • 109 Промяна

    9 4 Отговор
    Честни избори от този гнус хахаха повръща ми се от вас ПОДИГРАВАТЕ СЕ С ДЪРЖАВАТА И С БЪЛГАРИТЕ

    10:22 20.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Я пак???

    4 8 Отговор

    До коментар #105 от "Ти да видиш":

    Е пак де...
    Съдът е на ДС зад Шиши Магнитски и мутро-мафията зад Боко Тиквата.

    10:23 20.02.2026

  • 112 az СВО Победа 80

    11 4 Отговор
    Наркоман и защитник на педогилите, и "съвест"!

    Магаре и Космос!

    🤣🤣🤣

    10:23 20.02.2026

  • 113 ......

    13 4 Отговор
    Защо всичките жълтопаветници са толкова нагли не те искат тръгваш си.Наркоман си то ти личи ,излезнал си естествено от НПО секта с висока себеоценка добре ама айде вече ни освободи от присъствие и ходи да си гушиш паричките от там .

    10:25 20.02.2026

  • 114 Затова го атакуват!!

    8 16 Отговор
    Стоил Цицелков е назначен за вицепремиер по въпросите на честните избори в служебното правителство, което е причината за тези политически коментари и спорове.
    Явно Стоил Цицелков ще е пречка на Шиши и Боко да ФАЛШИФИЦИРАТ ПОРЕДНИТЕ ИЗБОРИ!!!

    Коментиран от #122

    10:25 20.02.2026

  • 115 Промяна

    6 4 Отговор

    До коментар #102 от "72 - банкянски теляк":

    102 ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ В ДЕЙСТВИЕ И ТАКА ОТ 5 ГОДИНИ АМА ТЯ ДЪРЖАВАТА НЕ Е САМО ТЯХНА КАКТО СИ ПРЕДСТАВЯТ И ВЕЧЕ СМЕ В ЕВРОЗОНАТА С ДИКТАТУРА НЯМА КАК 2026 Г 102

    10:25 20.02.2026

  • 116 86-и циник

    4 6 Отговор
    Внимавай и не цитирай простак Хаджи Тошко Африкански, че като нищо ще те осъди за плагиатство!

    10:25 20.02.2026

  • 117 Цицеланяка

    4 4 Отговор
    лъже точно като Бацуланяка - без да му мигне окото.

    10:25 20.02.2026

  • 118 Инспектор Дюдю

    8 3 Отговор
    Стоилчо има някаква прилика с д-Хасърджиев....

    10:25 20.02.2026

  • 119 Някой

    13 3 Отговор
    В оправданието ползва думата "сега"! А преди? Правилният въпрос е, защо е нямал присъди при посочените престъпления - наркотици, каране с 1.5 промила алкохол. След някакво време криминално минало се чисти май. Отделно май се изказал за възрастен мъж да е с момче. Трябва да се проверява и за педофилия - евроатлантическа ценност.

    10:26 20.02.2026

  • 120 Мафията в атака срещу Цицелков!!

    5 10 Отговор
    Стоил Цицелков ще е пречка на Шиши и Боко да ФАЛШИФИЦИРАТ ПОРЕДНИТЕ ИЗБОРИ!!!

    Коментиран от #124, #134

    10:26 20.02.2026

  • 121 А това какво е бре???

    2 6 Отговор

    До коментар #101 от "Баш Майстора":

    "Цицелков: Нямам обвинения, присъди и действащи ограничения. Свидетелството ми за съдимост е чисто, както и моята съвест!""

    10:27 20.02.2026

  • 122 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #114 от "Затова го атакуват!!":

    ЛЕЛЕЛЕ КАКВО ПРОЧЕТОХ АМА КОЙ Е ТОЗИ ЧЕСТНИЯТ ХАХАХА САМО МОГА ДА КАЖА ГНУС И ИЗВРАТЕНО КОЙ ГО ОПРЕДЕЛЯ ТОЗИ ЧЕСТНИЯТ ПОВРЪЩА МИ СЕ ОТ ПЕТРОХАНЦИ

    Коментиран от #125

    10:27 20.02.2026

  • 123 Ясно като бял ден кой е виновника

    2 8 Отговор
    Мафията зад Боко и Шиши иска да премахне този, който ще им пречи да фалшифицират изборите!

    Коментиран от #126

    10:28 20.02.2026

  • 124 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #120 от "Мафията в атака срещу Цицелков!!":

    МА ФИЯ СИ ТИ И ЦИЦЕЛКА ЧЕСТНИЯТ ТИТУЛОВАН ОТ КОГО БЕЕЕЕ

    10:28 20.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #123 от "Ясно като бял ден кой е виновника":

    АЛАБАЛАТА В ДЕЙСТВИЕ КАКВО И КОЙ ЩЕ ВЪРШИ 123 ЛЪЖЕЦ И ИЗМАМНИК СИ

    Коментиран от #127

    10:29 20.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Ясно като бял ден

    3 6 Отговор
    МАФИЯТА ЗАД ШИШИ И БОКО ИСКА ДА ПРЕМАХНЕ ТОЗИ, КОЙТО ЩЕ ИМ ПРЕЧИ ДА ФАЛШИФИЦИРАТ ИЗБОРИТЕ!

    Коментиран от #132

    10:30 20.02.2026

  • 129 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #77 от "Хахаха":

    МА ФИЯ ТА СИ ТИ И ТЕЗИ КОИТО НАЗНАЧИХА ЧЕСТНИЯТ ГНУС

    10:30 20.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Промяна

    7 2 Отговор

    До коментар #128 от "Ясно като бял ден":

    И КОЙ ГО ТИТУЛОВА ТОЗИ ЧЕСТНИЯТ ПЕТРОХАНЕЦ КОЙ АЗ НЕ ЗНАМ КОЙ РАЗСАВА ТЕЗИ ЧЕСТНИ ТИТЛИ

    10:31 20.02.2026

  • 133 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #125 от "Мафията вън!":

    ТИ СИ МАФИЯТА И ГНУСНИЯТ НАЗНАЧЕН СЛУЖЕБНО КОЙ СТОИ ЗАД ТОЗИ ЗНАЕШ ЛИ ЧЕСТЕН БИЛ КОЙ МИ НАВИРА В ОЧИТЕ ЧЕСТНИЯТ ПЕТРОХАНЕЦ КОЙ ЛЪЖЕ

    10:32 20.02.2026

  • 134 Тити на Кака

    11 3 Отговор

    До коментар #120 от "Мафията в атака срещу Цицелков!!":

    Твърдиш, че един алкохолик, наркоман / и вече доказан лъжец/ ще успее да организира честни избори?
    Забавна увереност 😂😂😂

    10:32 20.02.2026

  • 135 Той и самият Гюров е

    9 4 Отговор
    назначен незаконно- към момента на указа на Йотова не е бил подал оставка от БНБ.

    Освен това не е ясно дали изобщо има право да бъде служебен премиер, понеже е бил освободен от поста си в БНБ и се чака решение на съда по въпроса.

    Ще настъпи голям майтап, ако съдът реши, че Гюро няма право да бъде премиер!

    10:33 20.02.2026

  • 136 Само заради името Цицелков

    6 1 Отговор
    Е за съд дори ! Ци целка

    10:34 20.02.2026

  • 137 Така де

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Малеей":

    Откъде го намерихте тоя Гюров бе, много неориентиран човек.

    10:35 20.02.2026

  • 138 Тошку Африкански от Варна

    2 6 Отговор
    Изпълнявам поръчки на Боко и Шиши.

    Коментиран от #142

    10:35 20.02.2026

  • 139 Цялата работа на розоводесните е

    10 2 Отговор
    такава- лъжи, фалшификация на документи, наркотици, педофилия, джендъризъм, помните ли ония весел министър на културата как се беше надрусал в кабинета си.

    10:35 20.02.2026

  • 140 - един

    3 1 Отговор
    жендар

    10:35 20.02.2026

  • 141 Това е последен бой

    3 1 Отговор
    Но цицелкото се отказва от последен бой

    10:36 20.02.2026

  • 142 а дрътата мамуна

    1 2 Отговор

    До коментар #138 от "Тошку Африкански от Варна":

    ана ти кво еспалнява

    10:37 20.02.2026

  • 143 Ей ги ей....

    1 4 Отговор
    За тошко и компания още минуси за клюки...ей да му се не види толкова лесна плячка ще продължаваме да сме

    10:38 20.02.2026

  • 144 Криминал

    7 2 Отговор
    съпротива при ареста и има още две криминални регистрации за наркотици - вторият път е за 55 грама марихуана. И пици разнасял цицелкото ...

    Коментиран от #166

    10:39 20.02.2026

  • 145 Хахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #85 от "⚠️ Важно уточнение:":

    Защо, когато "твърденията" изречени от доказаните лъжци и измамници от ПП и ДБ се възприемат като чиста монета и едва ли не самата истина, а фактите, които ги уличават са "непотвърдени твърдения"?

    10:40 20.02.2026

  • 146 Егвийн ал-Вийр

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Абе шмульо,":

    "въпросът е имал ли си. Никой не те пита имаш ли."

    Самият Цицелков казва:
    "Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие"
    "нямам действащи ограничения към този момент"

    Това ясно показва, че е имал ограничение и забрана да наблюдава избори от ЕС, просто забраната е изтекла към този момент вероятно. Както написа един коментиращ въпроса не е в правно основание дали е пригоден да е вицепремиер по честните избори, а е морален въпроса след като е имал такава забрана дали сега е редно да е вицепремиер.
    ППДБ за пореден път се омазаха. Да сложиш вицепремиер, който е имал забрана от любимия им ЕС е огромен гаф. Толкова некомпетентни хора не е имало в българската политика, такива аматьори България не познава

    10:42 20.02.2026

  • 147 фонтанелко

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Малеей":

    чиста съвест точно като на будист....

    Коментиран от #157

    10:43 20.02.2026

  • 148 Отвратен

    5 1 Отговор
    Журналистите в БНТ защо не са се подготвили с факти и документи по който да задават въпросите си . Спокойно можеха да намерят актовете от КАТ !?

    10:43 20.02.2026

  • 149 Рашков трябваше да доди

    3 3 Отговор
    И до крак да ви затвори

    Коментиран от #155

    10:45 20.02.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 абе

    5 3 Отговор
    леко неадекватен коментар от човек в служено правителство с ясно ПОСТАВЕН ЦЕЛИ ... кви са тия "Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора." сега?? И мирчев и той веднага, да смените всички областни управители и шефове на МВР .. Тия пичове тотално загубих връзка с кораба Майка

    10:46 20.02.2026

  • 152 Лични данни

    5 4 Отговор
    А, значи някой те е разкрил и "оповестил лични данни"? Но, това че са те хванали с трева за теб е нещо незначително и представлява лични данни, които не бива да се разкриват. Тъкмо сега, когато се намести в новия кабинет и обеща да дадеш всичко от себе си, за спечелването на изборите от тези които те поставиха там. Да си чувал, че министрите, политиците, са публични личности и няма скрито покрито.

    Коментиран от #165

    10:48 20.02.2026

  • 153 Егвийн ал-Вийр

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "⚠️ Важно уточнение:":

    "Това все още е твърдение в публичното пространство, предимно в политически контекст и не е потвърдено чрез официална информация от ЕС органи. Няма достоверен публичен документ, който да бъде цитиран като официално доказателство за такава забрана."

    Съмнявам се изобщо някога да има потвърждение от ЕС. Кая Калас и Урсула няма да допуснат любимото им протеже ППДБ да утече в канала, ще го бранят до дупка.

    Коментиран от #167

    10:52 20.02.2026

  • 154 ПП ДБ Нашето МВР

    3 3 Отговор
    Правителството на променкаджиите регистрирало, финансирало, покровителствало паравоенните педофили започна своята програма, овладяването на държавата. Мирчев зове за смяна на шефовете в МВР, значи "нашето МВР". Коя е следващата?

    Коментиран от #163

    10:52 20.02.2026

  • 155 Рашков прави избори като Бай Ганя

    4 2 Отговор

    До коментар #149 от "Рашков трябваше да доди":

    Ми Цицелков е човек на Рашков. Законине не важат за "нашите" хора.

    10:54 20.02.2026

  • 156 Баш Майстора

    4 2 Отговор
    Лама Цицелко е доставял пици с кристали на Лама Киро

    Коментиран от #161, #164

    10:56 20.02.2026

  • 157 и пълни чакри

    4 3 Отговор

    До коментар #147 от "фонтанелко":

    с ламско млèко

    10:57 20.02.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Да добавя...!

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    А във вътрешният джоб на сакото-плоско шишенце,с алкохолец...😉!

    11:20 20.02.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Кого лъжеш бре?

    3 1 Отговор

    До коментар #154 от "ПП ДБ Нашето МВР":

    МВР-то е на Шиши Магнитски и Боко Кюлчето.

    11:40 20.02.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #152 от "Лични данни":

    Клеветите НЕ са ФАКТ, нито ДОКАЗАТЕЛСТВО!

    11:43 20.02.2026

  • 166 Ирония

    1 1 Отговор

    До коментар #144 от "Криминал":

    Да и на Марс е ходил да разнася пици.

    11:44 20.02.2026

  • 167 Цитираше се

    1 0 Отговор

    До коментар #153 от "Егвийн ал-Вийр":

    Дата на произнесената присъда отпреди повече от 10 години. Може и да е отменена след обжалване

    11:54 20.02.2026

  • 168 Помните ли ?

    3 2 Отговор
    помните ли актьора Димо Ангелов, хванаха го пиян в колата и веднага бе свален от Игри на волята и н.н. Актьор... а този Съселков, хванат с м@ри хуана , с алкохоли не знам още каво, избран за вицепремиер?! Еgaти държавата, щом този й е вице.

    12:29 20.02.2026

  • 169 Честни избори по наркомански,

    3 3 Отговор
    Цицелчо щеше да надруса народа и ето ти честни избори!? А дъртото Наде какво чака, и тя ли е чиста съвест, от Турция ли й напълниха гушата, хайде ритника и на нея, а най добре на цялото правителство. Със стари ... искат нов бардак да правят!?

    12:37 20.02.2026

  • 170 Неможачите на дедоCopoc

    1 3 Отговор
    Новоизфабрикувантото соросианcко "министерство на честните избори" катастрофира с фалстарт още на първия си ден. Лама Цицелков "честния" спокойно може да бъде преназначен и в още по-ново "министерство на истината".

    12:42 20.02.2026

  • 171 Кой е Тате ?

    2 2 Отговор
    Решение N° 1701
    от 01.10.2019 г.
    Р Е Ш Е Н И Е № 2-1701/ 01.10.2019 г.

    Съдържател на явочна квартира "Роман" Иван Стоилов Цицелков. Иначе казано - тати!

    13:05 20.02.2026

  • 172 Казуар

    3 2 Отговор
    Този Цицелков имал някаква квалификация за избори, но кръгозорът му е толкова тесен, че не може да предвиди, че душманите от статуквото ще го смажат. Води се неосъждан, но има досие в полицията което ще бъде предадено на машата Тошко Африкански.

    13:29 20.02.2026

  • 173 Голям

    3 1 Отговор
    И Лена Бориславова се пъчеше, че била невинна... задето поставила фалшиви подписи под официален документ, правейки го фалшив... какво толкова, нали така и е права когато разполагаме с българската правосъдна система, осъдиха я да плати 2 лева и какво толкова... който оправдава такива деяния го приравнява с тези които са ги сторили.

    13:47 20.02.2026

  • 174 Честната надрусана педофилска Лама Цицел

    4 2 Отговор
    защо си подаде оставката, като е чиста като момина сълзица?

    14:23 20.02.2026

  • 175 BG гражданин и данъкоплатец

    3 1 Отговор
    "Нямам обвинения, присъди и действащи ограничения. Свидетелството ми за съдимост е чисто..." Ха, ха, ха... Че кой е твърдял, че към момента имаш обвинения, присъди и действащи ограничения или че свидетелството ти за съдимост не е чисто? Задържан си в полицията за алкохол и наркотици - това невинаги води до дело и присъда, но факта си остава, ако си осъден и си изтърпял наказанието си или е отпаднал условния срок си реабилитиран и така свидетелството ти за съдимост се "изчиства"... Забраната от ЕК е действала до края на 2025 година, сега вече не действа, но това прави ли те по-читав? Става дума за морал, който в случая ти липсва! Отделно "изчистената" ти активност в социалните мрежи за възможните "здравословни връзки между възрастни мъже и деца"??? Странно е, когато 43 годишен НПО активист без семейни ангажименти, без деца и емоционална привързаност се издига до пост вицепремиер?! Досиетата Епщайн не ви ли стигат - навсякъде само да са ги споменали в писма и хвърлят оставки, тук роса ги роси... Хайде обратно към НПО-то, а после и извън него

    15:59 20.02.2026

  • 176 Дано

    1 1 Отговор
    някой да отвори чакрите на маймунека, че нещо нервак го раздава, а ламата му е нефелен

    16:00 20.02.2026

  • 177 Тъшата

    1 0 Отговор
    ще умиришат съда на маймунски гъ

    16:02 20.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове