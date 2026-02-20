Володимир Зеленски: Приоритетите са ясни! Очаквам нов кръг преговори с Русия до края на месеца

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква следващият кръг от тристранните преговори за прекратяване на войната с Русия да се състои по-късно този месец, и добави, че според него този кръг може да е продуктивен, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Зеленски изрази тази позиция в публикация във "Фейсбук".
"Нашият преговарящ екип изнесе детайлен доклад след срещите им в Швейцария. По-конкретно, ние обсъдихме аспекти, които не могат да се коментират по телефона. Благодарен съм на екипа за прецизната работа, придържаща се към насоките, и също за проявеното търпение при всички разговори с руската страна. Това не винаги е било лесно или разумно", пише Зеленски. "Важно е, че специалните пратеници на президента на САЩ също правят всичко възможно да поддържат конструктивния ход на преговорите и Украйна изцяло ги подкрепя в това отношение. Нашият принос винаги е изцяло фокусиран върху конструктивното взаимодействие", добави украинският лидер.
Според него продължава да има реални възможности за прекратяване на войната по достоен начин и подлагането на Русия на натиск от страна на международната общност може значително да помогне за постигането на устойчив мир.
"Разчитаме на това скоро да бъде организиран още един кръг от преговори, още този февруари, и този кръг да бъде наистина продуктивен", отбеляза Зеленски.
Той добави, че вече са подготвени отговорите на Украйна по най-трудните въпроси на следващата среща. По думите му вече са определени и приоритетите на преговарящия екип в новия кръг от тристранните преговори.
Той подчерта и ролята на европейските партньори в преговорния процес и посочи, че тя трябва да се засили.
По-рано Зеленски заяви, че е постигнат напредък по военните въпроси, по-специално по отношение на наблюдението на примирието. Той обаче добави, че не са преодолени различията по политическите и териториалните въпроси, по темата за Запорожката АЕЦ и др.
Говорейки след това пред журналисти, Зеленски прогнозира, че следващият кръг от тристранните преговори между Украйна, Русия и САЩ ще се състои в Женева до 10 дни, предаде още Укринформ.
"Фактът, че никой в момента не вижда положителни развития по териториалните въпроси, също е реалност и ние трябва да признаем това", отбеляза той.
