Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Сърбия »
Още месец: САЩ удължиха оперативния лиценз на санкционираната сръбска петролна компания НИС до 20 март

Още месец: САЩ удължиха оперативния лиценз на санкционираната сръбска петролна компания НИС до 20 март

10 Февруари, 2026 15:40, обновена 21 Февруари, 2026 04:11 2 183 10

  • газ-
  • газпром-
  • сърбиягаз-
  • азербайджан-
  • русия-
  • турски поток-
  • северен поток

Това дава на Белград възможност да внася суров петрол за рафинерията в Панчево

Още месец: САЩ удължиха оперативния лиценз на санкционираната сръбска петролна компания НИС до 20 март - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите на САЩ е удължило оперативния лиценз на сръбската петролна компания НИС до 20 март, което дава на Белград още един месец възможност да внася суров петрол за рафинерията в Панчево, съобщи Ройтерс, като се позовава на сръбската държавна телевизия РТС.

НИС е поставена от началото на миналата година под американски санкции заради мажоритарната собственост на руската „Газпром“ и нейни дъщерни компании в нея. След многократни отлагания санкциите влязоха в сила на 9 октомври, но оперативният лиценз на компанията беше също неколкократно удължаван.

В началото на 2026 г. бе постигнато предварително споразумение за покупка на мажоритарния руски дял в НИС, който възлиза на 56,15 на сто, между "Газпромнефт" и унгарската петролна компания МОЛ.

Сърбия задоволява над 80 процента от енергийните си нужди чрез внос на руски газ, предава в. "Блиц".

От началото на руската агресия срещу Украйна страната се опитва да установи нови маршрути за газови доставки.

През 2024 г. Сърбия сключи двугодишен договор с Азербайджан за до 400 милиона кубически метра газ на година.

В интервю за "Блиц" в края на миналата година председателят на "Газовата асоциация" на Сърбия Воислав Вулетич обясни, че през Азербайджан е възможно да се достави количество, което е приблизително 10-15 процента от нуждите на Сърбия.

Вулетич твърди, че няма алтернатива на руския газ, защото Сърбия потребява около 2,5 милиарда кубически метра годишно.

Той обяснява, че е нереалистично да се доставя втечнен газ през Александруполис в Гърция или Кърк в Хърватия поради технически и инфраструктурни предизвикателства.

Според Вулетич на практика втечненият газ е значително по-скъп въпреки медийните твърдения, че цената на втечнения и природния газ е една и съща.

Сръбският президент Александър Вучич заяви през октомври миналата година, че Русия е предложила на Сърбия договор за доставка на газ до 31 декември, след което заяви, че това е разочароваща новина, защото Сърбия, според него, е очаквала да сключи дългосрочен договор още през май 2025, когато изтече десетгодишният договор за газ с Русия.

"Това е много разочароваща новина за нас, защото до май трябваше да сключим дългосрочен договор за три години. Бяхме повече от честен и надежден партньор във всяко едно отношение, да не говорим за факта, че Сърбия се отказа от арбитраж и много други неща, за да запази приятелството и партньорските отношения “, каза тогава Вучич пред проправителствената частна телевизия "Информер".


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    12 4 Отговор
    А НАШИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ЕВРОГЕЙЗЕРИ ТОТАЛНО НИ ЗАНУЛИХА!

    Коментиран от #2

    15:52 10.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Владиката

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Днес е твой ред в долапа

    Коментиран от #5

    16:37 10.02.2026

  • 5 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Владиката":

    У долапа владиката че лапа

    17:22 10.02.2026

  • 6 АГЕНТ БУДА С БУДИСКИЯ СИ

    2 2 Отговор
    ,ХРАМ,, В ПЕТРОХАН ТРЕПЕ И ДЕЦА....СЪЩИЯ УНИЩОЖИ ЮЖЕН ПАТОК АЕЦ БЕЛЕНЕ И ЗАТРИ ПЪЪЪЪЪЪРВАТА ДЪРЖАВА И ИМПЕРИЯ В ТОЯ СВЯТ.АГЕНТ БУДА.....

    17:26 10.02.2026

  • 7 гост

    2 2 Отговор
    Раша няма да доставя нищо на Сърбия колкото и да се мазни Вучич , защото ако спре газа за Унгария и Словакия , както е решил ЕС от следващата година , трябва да плащат целия транзит през Турция и България само за нещастните 2,5 млд куб на Сърбия , което значи 8 (осем пъти) повече , не само че няма да вземат нищо за газа , ами ще плащат отгоре !!

    Коментиран от #10

    19:38 10.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания