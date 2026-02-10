Още месец: САЩ удължиха оперативния лиценз на санкционираната сръбска петролна компания НИС до 20 март

Министерството на финансите на САЩ е удължило оперативния лиценз на сръбската петролна компания НИС до 20 март, което дава на Белград още един месец възможност да внася суров петрол за рафинерията в Панчево, съобщи Ройтерс, като се позовава на сръбската държавна телевизия РТС.



НИС е поставена от началото на миналата година под американски санкции заради мажоритарната собственост на руската „Газпром“ и нейни дъщерни компании в нея. След многократни отлагания санкциите влязоха в сила на 9 октомври, но оперативният лиценз на компанията беше също неколкократно удължаван.



В началото на 2026 г. бе постигнато предварително споразумение за покупка на мажоритарния руски дял в НИС, който възлиза на 56,15 на сто, между "Газпромнефт" и унгарската петролна компания МОЛ.

Сърбия задоволява над 80 процента от енергийните си нужди чрез внос на руски газ, предава в. "Блиц".

От началото на руската агресия срещу Украйна страната се опитва да установи нови маршрути за газови доставки.

През 2024 г. Сърбия сключи двугодишен договор с Азербайджан за до 400 милиона кубически метра газ на година.

В интервю за "Блиц" в края на миналата година председателят на "Газовата асоциация" на Сърбия Воислав Вулетич обясни, че през Азербайджан е възможно да се достави количество, което е приблизително 10-15 процента от нуждите на Сърбия.

Вулетич твърди, че няма алтернатива на руския газ, защото Сърбия потребява около 2,5 милиарда кубически метра годишно.

Той обяснява, че е нереалистично да се доставя втечнен газ през Александруполис в Гърция или Кърк в Хърватия поради технически и инфраструктурни предизвикателства.

Според Вулетич на практика втечненият газ е значително по-скъп въпреки медийните твърдения, че цената на втечнения и природния газ е една и съща.

Сръбският президент Александър Вучич заяви през октомври миналата година, че Русия е предложила на Сърбия договор за доставка на газ до 31 декември, след което заяви, че това е разочароваща новина, защото Сърбия, според него, е очаквала да сключи дългосрочен договор още през май 2025, когато изтече десетгодишният договор за газ с Русия.

"Това е много разочароваща новина за нас, защото до май трябваше да сключим дългосрочен договор за три години. Бяхме повече от честен и надежден партньор във всяко едно отношение, да не говорим за факта, че Сърбия се отказа от арбитраж и много други неща, за да запази приятелството и партньорските отношения “, каза тогава Вучич пред проправителствената частна телевизия "Информер".