Командирът на украинската национална гвардия: Можем да воюваме още няколко години! Трябва да си върнем териториите
  Тема: Украйна

Командирът на украинската национална гвардия: Можем да воюваме още няколко години! Трябва да си върнем териториите

20 Февруари, 2026 17:11

Бригаден генерал Олександър Пивненко признава, че настоящият приоритет е оцеляването на държавата и постигането на прекратяване на огъня

Командирът на украинската национална гвардия: Можем да воюваме още няколко години! Трябва да си върнем териториите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Командващият Национална гвардия на Украйна бригаден генерал Олександър Пивненко заяви в интервю за Би Би Си, че военната победа за Украйна означава възстановяване на контрола върху всички нейни територии, макар това да може да отнеме десетилетия.

"Победата за Украйна във военен план е, разбира се, да си върнем териториите. Разбирам, че това може би не е актуално днес, но потенциално в бъдеще. Може да минат десетки години — няма значение", казва Пивненко пред кореспондента Джереми Боуен.

Генералът подчертава, че връщането на териториите остава стратегическа цел на украинското правителство и обществото. В същото време той признава, че настоящият приоритет е оцеляването на държавата и постигането на прекратяване на огъня.

"Отстъпване на територии е невъзможно"

На въпрос дали Украйна е готова да направи териториални отстъпки, Пивненко отговаря категорично: "Това е невъзможно в настоящия момент".

Той допуска, че прекратяване на огъня по линията на бойното съприкосновение може да бъде обсъждано, но подчертава, че "никой няма да отстъпва територии". Въпреки това добавя, че ако върховният главнокомандващ издаде такъв заповед, армията ще я изпълни, тъй като Украйна е правова държава.

"Ние загубихме много население и територии, за да спрем просто така и да ги отстъпим", подчертава той.

Какво липсва за победа

Според командващия Националната гвардия украинската армия се нуждае преди всичко от повече въоръжение, особено оръжия с далечен обсег.

"Това могат да бъдат ракети с голям обсег, за да унищожаваме командни пунктове, авиация, както те го правят със своите самолети и управляеми бомби, които ние, за съжаление, нямаме в необходимото количество", казва Пивненко.

Той отбелязва, че Украйна разполага със способности за далечни удари с дронове, но за действия в оперативна дълбочина са необходими средства, сравними с ракетни системи като HIMARS, включително възможност за изстрелване от авиационни платформи.

По отношение на личния състав генералът признава, че Украйна няма достатъчно сили за пълноценни ротации на фронта. "Нямаме втори комплект войски, за да можем спокойно да даваме почивка и отпуски", казва той.

Как се промени войната

Пивненко, който е участвал в бойни действия още през 2014 г., отбелязва, че войната е станала значително по-сложна след масовото навлизане на дронове.

"Пехотинецът сега е цел номер едно. Придвижването му се усложни стотици пъти", обяснява той.

Украинските войници се стремят да достигнат позициите си незабелязано и да не разкриват присъствието си, за да избегнат артилерийски и дронови удари. При руски щурмови действия, казва генералът, украинските сили често не откриват огън от първа линия, за да не се демаскират, а унищожават противника с дронове във втория ешелон.

Той признава, че руските сили "много бързо се учат" и действат "разумно", въпреки че понасят сериозни загуби.

Колко дълго може да продължи войната

На въпрос колко още Украйна е готова да воюва, Пивненко отговаря, че страната може да се защитава "още няколко години, 100%", особено с подкрепата на европейските партньори и Съединените щати.

Той обаче подчертава, че войните трябва да приключват. "Да се убиват хора заради територии и ресурси е нещо, което трябва да свърши", казва генералът.

Според него украинското общество е уморено от войната, но ключовият въпрос остава "на каква цена" ще бъде постигнат мирът.

"Всички искат войната да свърши. Но дали това ще бъде прекратяване на огъня и преосмисляне на следващите стъпки, или загуба на територии? Ние няма да отстъпим нищо", заключава Олександър Пивненко.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    31 47 Отговор
    Ако Тръмп продължава да съботира Украйна, тия нищо не могат да си върнат!

    Коментиран от #10, #11, #28, #80, #190

    17:12 20.02.2026

  • 2 Ердоган

    24 129 Отговор
    Рано или късно ще се освободите от руZките еничари

    Коментиран от #20, #21, #35, #159

    17:13 20.02.2026

  • 3 Баба Ванга

    96 12 Отговор
    2 милиона трупа ще имате още тази година, казах !

    Коментиран от #15

    17:13 20.02.2026

  • 4 Ционето Зельонский

    106 13 Отговор
    До последния укронaциcт!

    Коментиран от #56

    17:13 20.02.2026

  • 5 Пич

    102 15 Отговор
    Този ктетен е от УПС - украинската петроханска секта !!! Иска да екзекутира всички украинци!!!

    Коментиран от #82, #93

    17:14 20.02.2026

  • 6 ...не било пудра захар.

    86 11 Отговор
    Белото и то взе да се влошава.

    17:14 20.02.2026

  • 7 И цял век можете

    101 9 Отговор
    Щом има будали да ви пращат оръжия. А богатите украинци с Параметрите из Германия, чакат да свърши войната и да дойдат да яхнат оживелите украинци.

    Коментиран от #90

    17:14 20.02.2026

  • 8 Европеец

    112 12 Отговор
    Убеждавам се че тия украинци от хунтата са безмозъчни същества..... Могат да воюват с нашите пари и оръжие.... А като свърша тия няколко години какво ще правят, тогава ли ще подписват капитулацията, след като загинат милиони, след като за когото още територии, след като икономиката бъде на 100% занулена....

    Коментиран от #23, #118, #187

    17:14 20.02.2026

  • 9 руската мечка

    13 85 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #117, #165

    17:15 20.02.2026

  • 10 Гръм и мълнии

    66 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    На Тръмп, само пари са му в главата. Боли го у..за който и да било.

    17:15 20.02.2026

  • 11 Мурка

    56 6 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    КВО ИМ Е ВИНОВЕН ТРЪМП-КОИТО СИ ИМА БРАДА ДА СИ ТЪРСИ ГРЕБЕНЧЕ

    Коментиран от #75

    17:15 20.02.2026

  • 12 Борис Джонсън:

    66 7 Отговор
    До последния украинец.

    17:16 20.02.2026

  • 13 От Кремъл официальнъй:

    32 3 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    17:16 20.02.2026

  • 14 Сатана Z

    67 6 Отговор
    То така и така ще мрете като кучета,да не мислите ,че Темнейший ще ви остави да дишате ?До последният Умът,докато тази територия не се изчисти от нацисти

    Коментиран от #18

    17:17 20.02.2026

  • 15 Питащ

    27 72 Отговор

    До коментар #3 от "Баба Ванга":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #38, #49, #164, #169

    17:17 20.02.2026

  • 16 стоян георгиев мухата

    59 8 Отговор
    Кво става ,пак Перемоги и Контранаступи ли ще има 🤣🤣🤣 ?

    Коментиран от #79

    17:17 20.02.2026

  • 17 не може да бъде

    58 9 Отговор
    Не е достатъчно само мнението на ген.Пивненко ---трябва да се чуе какво казват и ген.Наливайченко и ген-Неизтрезняйченко!

    17:17 20.02.2026

  • 18 "Чудовищни руски жертви

    13 71 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #40, #42, #64, #168

    17:18 20.02.2026

  • 19 az СВО Победа 80

    59 7 Отговор
    Можете, можете.... 🤣🤣🤣

    Поредният ви "контранаступ" претърпя провал, а сега се правите че не сте "контранастъпвали"....
    🤣🤣🤣

    17:18 20.02.2026

  • 20 ?????

    46 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ердоган":

    Абе на Зслужни му спретнали атентат в киевски стриптизбар със знанието на Великобритания. Това като заплаха ли да го зачитаме. Да слушка и папка.

    Коментиран от #33

    17:18 20.02.2026

  • 21 ХА ХА

    23 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ердоган":

    Лапуркай бе педикюр !

    17:18 20.02.2026

  • 22 Верно ли

    47 6 Отговор
    То май и по улиците не останаха да ги отвличате за пушечно месо!

    Коментиран от #27

    17:18 20.02.2026

  • 23 Руски колхозник

    51 9 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Тези,които предизвикаха и поддържат войната, не воюват.Те крадат само пари.На фронта са почти 100% бедни войничета.

    17:19 20.02.2026

  • 24 Можем да воюваме още няколко години!

    49 7 Отговор
    е луд умора няма

    ама урко командирчето на първа линия да дава боен приемер

    17:20 20.02.2026

  • 25 1234

    60 7 Отговор
    Фактите сочат, че фронтът се мести посока Киев, а победа над ядрена държава е невъзможна. Ако мислите другояче, хапчетата и психиатър. Този генерал е платен, или ще го убият или ще е като Хитлер в бункера, даващ заповеди за превземането на Москва докато си приготвя отровата, има и най-вероятен вариант, бягство при господарите откъдето ще обяви победа.

    17:21 20.02.2026

  • 26 пешо

    52 5 Отговор
    стигате с тия боклуци омръзнахте на хората

    17:21 20.02.2026

  • 27 доброволно отиват да загиват

    16 46 Отговор

    До коментар #22 от "Верно ли":

    Путин

    " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."

    😁

    и от тези 50 000 руснака месечно, никой не се връща.

    Коментиран от #31

    17:22 20.02.2026

  • 28 гост

    9 39 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Тръмп не е вечен , освен това дори само да прати аятолаха при девиците му ще направи повече от всички санкции досега , а и наесен може да се окаже , че трябва да угажда на демократите в конгреса , ако не иска импийчмънт , а това значи пълно възстановяване на помощта за Украйна !!

    Коментиран от #39

    17:23 20.02.2026

  • 29 БРАВО

    35 7 Отговор
    Направете още един план за победа. До сега всичките планове ви се получават!

    17:24 20.02.2026

  • 30 Русия най-могъщата

    48 9 Отговор
    Ще воювате, колкото Мечокът каже.

    Коментиран от #43, #71, #85

    17:24 20.02.2026

  • 31 Така е

    47 10 Отговор

    До коментар #27 от "доброволно отиват да загиват":

    Никой не вижда фашисткият режим в Украйна, как събира пушечното мисо по улиците, нито евтините глупаци по форумите. 😄

    17:24 20.02.2026

  • 32 Гошо

    42 9 Отговор
    Карти немате, картии...Играта е "Всичко коз", а имате само една терца до деветка!

    17:25 20.02.2026

  • 33 1945

    13 13 Отговор

    До коментар #20 от "?????":

    фалшива новина.

    Коментиран от #44

    17:25 20.02.2026

  • 34 604

    8 7 Отговор
    Пхахахахахахахя, без думи....

    17:25 20.02.2026

  • 35 име

    36 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ердоган":

    Четири години вие сoрocнята само повтарята ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ.... ЩЕ се освободят бандерите, ама под земята кога влезнат всички.

    Коментиран от #73

    17:25 20.02.2026

  • 36 Браво

    4 19 Отговор
    Режете до кокал момчета.

    17:25 20.02.2026

  • 37 Обективен

    30 7 Отговор
    Разбира се,че този и всички като него не искaт мир,защото при постигането на такъв,цялата престъпна банда,трябва да отговаря,пред народа си и най-вече пред войниците си.

    17:26 20.02.2026

  • 38 1234

    40 8 Отговор

    До коментар #15 от "Питащ":

    Отговаряме като за жълт планктон, Донбас не беше под пълен контрол, скоро ще е, а и си взеха още и 80% от Запорожие и Херсонска област, тези дето умряха убиха мечтите на Бандерландия за тотален контрол и убийство на руското население. Също така, ама изобщо не е ясно, ще има ли Украйна след войната или няма да я има. Ти друго ни кажи. Украйна какво си върна и защо умряха 2 милиона украинци? Следва мълчание.

    Коментиран от #108

    17:26 20.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 прав си за съотношението!

    42 7 Отговор

    До коментар #18 от ""Чудовищни руски жертви":

    Особено показателно е то при последната размяна на убити 1000 украинеца за 38 руснака съотношение 1:25 ама за руснаците!

    Коментиран от #48

    17:26 20.02.2026

  • 41 Смешник

    35 7 Отговор
    С кой ще воювте няколко години с тия дето ги ловите по улиците ли

    Коментиран от #95

    17:26 20.02.2026

  • 42 604

    24 6 Отговор

    До коментар #18 от ""Чудовищни руски жертви":

    1000 към 30 трупъ...те тъй ще е дамм....

    17:27 20.02.2026

  • 43 0001

    12 28 Отговор

    До коментар #30 от "Русия най-могъщата":

    Колко още ще воюва баба Меца 😂

    Коментиран от #65

    17:27 20.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Евродебил

    37 8 Отговор
    А бе лешпер,който ще ви плаща масрафа?800 милярда иска Урсула от нас.Руснаците на никого не чакат,падат бият сами си покриват разходите,ама вас защо ние и нашите праа пра внуци трябва да ви спонсорират?

    17:28 20.02.2026

  • 46 Многоходовото

    9 32 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    17:30 20.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 08.1995

    7 26 Отговор

    До коментар #40 от "прав си за съотношението!":

    В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите.

    17:32 20.02.2026

  • 49 Град Козлодуй

    16 29 Отговор

    До коментар #15 от "Питащ":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #53, #63

    17:34 20.02.2026

  • 50 Ехааааааа

    22 11 Отговор
    Тия всички ли се друсат .....?????

    17:34 20.02.2026

  • 51 Резюме

    17 32 Отговор
    Ха-ха-ха ,а нашите заблудени копейки денонощно твърдят ,че Украйна няма хора ...
    Раша загуби войната ! Има няколко пъти повече загуби в жива сила и техника от украинците и за 4 години не е изпълнила и 1/10 от целите на "СВО " което е равносилно на поражение .

    Коментиран от #55

    17:34 20.02.2026

  • 52 име

    32 7 Отговор
    Преди началото на денацификацията цялата бандераска армия БЕШЕ над 700 хиляди. Редовни, резервисти и гвардия, която представлява сбор от всички неонацистки батальони като азов, десен сектор и други. БЕШЕ, вече ги няма. Та, този неонацист да си направи сметката колко им остава.

    Коментиран от #174

    17:35 20.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 стоян георгиев

    24 6 Отговор
    генерел Пивненко да набляга на пивото .а също и други питиета с по висок градус докато има възможност и да не се занимава с фантастика ...хахах .

    17:36 20.02.2026

  • 55 Така е

    12 9 Отговор

    До коментар #51 от "Резюме":

    Само дето фашистите те изкараха залуди да покажеш трагедията на запада. Твоето е ясно. 😄 Един въпрос ме мъчи само. Ко му се е случило на глупак, за 5 цента да става на циганин? 😄

    17:37 20.02.2026

  • 56 хаха 🤣

    12 18 Отговор

    До коментар #4 от "Ционето Зельонский":

    Ей, голям страх от тия фашисти и нацисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣

    Коментиран от #58

    17:37 20.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Бай той Толстой

    24 6 Отговор
    Тоя е пийнал лекичко като гледам.И солта и боя..... Руснаците забавят,но не забравят!

    17:39 20.02.2026

  • 60 МАРШ НА ФРОНТА ГАДОВЕ !!!!

    27 7 Отговор
    ХУБАВО ,АМА ТЕЯ ДЕТО ВЗЕМАТ ТЕЯ РЕШЕНИЯ , ТЕ ДА ОТИДАТ НА ФРОНТА ДА ВОЮВАТ !!! НА СТОЛЧЕТО ,НА МАСАТА , ДРЪН, ДРЪН Е МНОГО ЛЕСНО ДА ПОБЕЖДАВАШ !! ЕЙ ТОВА СА ШМАТАРОЦИТЕ , СЛУГИТЕ НА ФАШИСТКАТА ЕВРОБРИТСКА ИЗМЕТ , КОЯТО ГИ НАХЪСВА С МИЛЯРДИ В ДЖОБОВЕТЕ ИМ И ТОНОВЕ ОРЪЖИЕ , ЗНАЕМ ЗАЩО , НО ЗА СМЕТКА НА МИЛИОНИ ИЗБИТИ ОБИКНОВЕНИ НА НАЙ -НИСКО НИВО ХОРА!!
    ЧУМАВАТА ЗЕЛЕНА ЗОЗА СИ ВЕЕ ОНАЯ РАБОТА ПО ЧУЖБИНИТЕ ВМЕСТО ДА Е НА ФРОНТА ,ДА ПОМАГА НА РАНЕНИТЕ ИЛИ В ТИЛА ПОНЕ , ИМАТ НУЖДА ОТ МНОГО ТАКИВА , ИМА КАТО НЕЯ МНОГО КОИТО СА ТАМ !!! НОООООО, НЕ КАК , ОТ ЛУКСА В ЧУЖВИНА ГО РАЗДАВА ГОЛЯМА ПАТРИОТКА , АМА ДРУГИТЕ ДА УМИРАТ ЗА ТОЯ ПАТРИТИЗЪМ !! ГАДОВЕ ТА ГАДОВЕ , ПУТИН ДОБРЕ ГИ ПОЧНА , АМА КАК ДА ГИ ЛИКВИДИРА ВСИЧКИТЕ , МНОГО СА !!??

    Коментиран от #66, #125

    17:40 20.02.2026

  • 61 Лука

    22 12 Отговор
    Слава !Слава !Слава на Русия ,закрилница на православието и последен бастион срещу многополловитте педдо филли сатта нисстии !

    Коментиран от #72

    17:40 20.02.2026

  • 62 Тома

    21 7 Отговор
    Хубаво е на този командир да направят алкохол тест

    17:41 20.02.2026

  • 63 АБЕ умрял , не се прави на умен !

    8 7 Отговор

    До коментар #49 от "Град Козлодуй":

    Защо точиш НОИ със фалшивата си пенсия ? Я кажи колко инсулта имаш .....ама не лъжи ...и винаги си наврян тук и бълваш ПРОСТОТИИ !

    Коментиран от #67

    17:41 20.02.2026

  • 64 хаха

    15 7 Отговор

    До коментар #18 от ""Чудовищни руски жертви":

    Те блумбърг пишат и че господарката ти Хилъри била девствена, и по таз причина тебе трябвало да оправя Бил.

    17:42 20.02.2026

  • 65 Джок Съдбата

    19 8 Отговор

    До коментар #43 от "0001":

    Най хубавото ,че хохохолът направил колажа с картинката ,вече се е превърнал на тор .

    17:42 20.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Койдозлу

    8 5 Отговор

    До коментар #63 от "АБЕ умрял , не се прави на умен !":

    Абе този маняк е минн дилла Илиан Илиин от София Изток-военния блок и нищо общо няма с Козлодуй.

    17:45 20.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Генерал Пивнинко

    13 8 Отговор
    Името говори за човека.

    Коментиран от #177

    17:46 20.02.2026

  • 71 хаха🤣

    8 18 Отговор

    До коментар #30 от "Русия най-могъщата":

    дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 в Рашка крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета, сега Медведа ги подоготвя за купонна система по севернокорейски модел 🤣

    17:49 20.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 хаха 🤣

    8 20 Отговор

    До коментар #35 от "име":

    има едно старо лафче, но много вярно Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣

    17:51 20.02.2026

  • 74 Фондерлайно

    16 6 Отговор
    До последния украинец.

    Коментиран от #111

    17:52 20.02.2026

  • 75 А бе

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мурка":

    Мурка,защо не си намериш хурка?

    17:55 20.02.2026

  • 76 Дон Корлеоне

    13 5 Отговор
    Палячовската Гомноукрайна отново става Малорусия ,а в момента цената на живота на хохохола е на цената на чифт нови гумени царвула .

    17:56 20.02.2026

  • 77 Баба Гошка

    17 6 Отговор
    Празноглавци Енковци, това не е за територии и ресурси. Това е да ви няма в задниия двор на мечока да му се реппчите. Дано дррон ви отнесе шикалките върху раменете и да ви няма. Да ви вземат изхода на море и да си правите компания с молдова по размер и амбиции на държавно ниво. Тогава ще настъпи мир и спокойствие. Партньори - европеддалски? Алоуу. Про сяццте нямат партньори, а спонсори, желаещи да граббят чуждото без да си чупят маникюрите.

    Коментиран от #120

    17:57 20.02.2026

  • 78 Истината

    11 20 Отговор
    е, че в тази война, най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #81, #100

    17:57 20.02.2026

  • 79 Пръдльо

    9 17 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев мухата":

    бръмчащ,те вече започнаха Украинците отвоюваха територии за които на блатните им трябваше половин година при колосални жертви и загуби.

    Коментиран от #83

    17:59 20.02.2026

  • 80 Санкциите са голяма бухалка

    7 19 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Тръмп и Европа си изиграха картите перфектно, Така здраво цапардосаха Русия, че Газпром е отдавна фалирал, а сега и Роснефт ще умре от глад.

    18:00 20.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Пръдльо

    4 11 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    потрупан ,този човек изпълнява много важна функция.докато ти кой си? Кой те знае?

    Коментиран от #86

    18:03 20.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Американските данни за руските загуби

    8 12 Отговор
    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    Коментиран от #112

    18:04 20.02.2026

  • 85 Механик

    8 14 Отговор

    До коментар #30 от "Русия най-могъщата":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    18:05 20.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Сельооо

    5 2 Отговор

    До коментар #69 от "бебето":

    По внимателно с думите,да не засмърдиш на външна селска тоалетна.

    Коментиран от #88, #91

    18:05 20.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Анонимен

    15 3 Отговор

    До коментар #7 от "И цял век можете":

    Нали знаеш, че и България праща...

    Жалко, че не питат народа ни какво мисли по въпроса, много бързо ще секнат доставките за Украйна, ако направят една петиция или един референдум дали да продължаваме да наливаме там или да инвестираме парите в собствената си държава.

    18:08 20.02.2026

  • 91 Пръча

    5 0 Отговор

    До коментар #87 от "Сельооо":

    Е Гомньоо ,не закачай децата ,ако искаш ела с мен да си поиграеш !

    18:09 20.02.2026

  • 92 СССС

    12 6 Отговор
    Нацигвардия воюваща от 2014г ако това не е фашизъм /да избиваш мирни жители/ здраве му кажи !!!

    18:10 20.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Карго 200

    9 17 Отговор
    Вовчанско направление: Украинските сили си възвърнаха контрола над останалата част от Графско, Прилипка и напреднаха по поречието на река Северски Донец в горската зона към Синелниково. От Цехелне Въоръжените сили на Русия се опитват да изтеглят руските предни части в Лиман.

    Въоръжените сили си възвърнаха контрола: 15,03 км²

    Украйна се съпротивлява!
    Русия кърви!

    18:11 20.02.2026

  • 97 Прокопи Катъра

    5 2 Отговор

    До коментар #95 от "Пръдлячко":

    Ейййй Плллле Шунгеррр,ако ми седнеш на .....я може и вуна на пле шиввата кратуна да ти поникне !

    18:13 20.02.2026

  • 98 Руската кавалерия е най-добрата🐎

    8 13 Отговор

    До коментар #95 от "Пръдлячко":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎🐎🐎🐎

    18:13 20.02.2026

  • 99 Генерала вместо да мисли за война,

    11 7 Отговор
    нека провери, кой закупи имението на Пи Диди в Щатите за 61 милиона долара за да стане домашно жилище.
    Зеленски чрез офшорна фирма

    Коментиран от #154

    18:14 20.02.2026

  • 100 А бе

    7 9 Отговор

    До коментар #78 от "Истината":

    Истина е и добре написано,но не е за възприемателните възможности на копейки и русороби. Те нищо няма да разберат.

    18:15 20.02.2026

  • 101 К.О.Т.ар.А.К 😼

    7 6 Отговор

    До коментар #93 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров":

    Коте 🙀,нещо бъркаш ,ламите са ваш специалитет, на ПП-ДБ π∆@@@лллиии .

    Коментиран от #104

    18:15 20.02.2026

  • 102 Ддд

    6 8 Отговор
    Вие можете, но ние не можем да ви хрантутим нито ден повече

    18:15 20.02.2026

  • 103 Купянск

    10 9 Отговор
    Последната група руски военни, които са били в Купянска Харковска област, са се предали чрез чатбота "Искам да живея". Така те се спасиха от елиминиране. Те разказаха как преди 5 месеца са проникнали в града, пропълзяли през изоставена газова тръба около 13 км. Някои от тях са били в града без никаква логистика и ротация малко повече от 4 месеца.

    18:17 20.02.2026

  • 104 боко и шиши

    4 2 Отговор

    До коментар #101 от "К.О.Т.ар.А.К 😼":

    благодарим за критиките към ппдб!

    18:18 20.02.2026

  • 105 Николай

    6 7 Отговор
    Боже, това е див фанатизъм, абсолютно изперкали личности, абсолютен и върховен крetenizam.
    Много неприятни хора, върши фашисти без никакви човешки качества, роботизирани фаша.г.и.

    Коментиран от #113, #119

    18:19 20.02.2026

  • 106 Карго 200

    11 0 Отговор
    Дедо Доньо заспа на своя първи"съвет за мир",а хъркането му се чуваше в залата от микрофона пред него. Това е унизително.

    Тръмп:
    „И така, реших да отида в Ирак. Отлетях за Ирак. Бях изключително смел. Всъщност, толкова смел, че исках да си връча Медал на честта на Конгреса. Казах на моите хора: „Мога ли да си връча Медал на честта на Конгреса?“

    Той става все по-глупав и по-луд с всеки изминал час.

    18:25 20.02.2026

  • 107 Българин

    4 4 Отговор
    Избивайте им генералите и офицерите.

    18:26 20.02.2026

  • 108 Сульо красний

    7 13 Отговор

    До коментар #38 от "1234":

    Русия изгуби тази война още в момента който я започна.Написах това още февруари 2022 г. Украйна ще си върне всички окупирани територии!!.......Помни или записвай!

    Коментиран от #124

    18:27 20.02.2026

  • 109 Не е хубаво да си глупака

    5 6 Отговор

    До коментар #72 от "Град Козлодуй":

    който ползват за циганин по форумите, докато САЩ унищожава Европа. Нали?

    18:28 20.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Пропагандата

    6 3 Отговор

    До коментар #84 от "Американските данни за руските загуби":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #116

    18:30 20.02.2026

  • 113 Така е

    8 9 Отговор

    До коментар #105 от "Николай":

    съветско/руската кремълска идеология промива мозъците на хората и ги превръща в зомбита-роботи, без никаква възможност за собствено мислене. Това е доказано категорично.

    Коментиран от #123

    18:32 20.02.2026

  • 114 Карго 200

    7 9 Отговор
    Русия умря на 24.02.2020 г.
    Деня,месеца и годината на погребението ще съобщим допълнително.

    Коментиран от #129

    18:32 20.02.2026

  • 115 Сериозен ли е

    8 8 Отговор
    Колкото президента им е нормален, толкова и командирите. Богатите украинци се правят на бедни в чужбина и пръснати из целият свят ги хранят чуждите държави. Европейските управници начело с Урсула окраде ЕС и започна явно в комбина с украинският шут да крадат като за последно от това което държавите по целият свят им пращат като помощи, пари, военна техника, ток, изкупване им селскостопанско производство, което е пълно с пестициди, защото акушерката е нарежда, а българската продукция стои из складовете. За това тези неуравновесени управници на Украйна можели да воюват с години. Има подходяща българска дума Ай....сек...тир бе дрогирани идиоти вие нас за по прости ли ни мислите, жалкото при нас е, че ни командват мафиоти и крадци. А за убитите и за тези които хващат по улиците и пращат на фронта не споменават и дума.

    18:33 20.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Сельооо

    8 8 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    красний,капитулация на Украйна не е предвидена!! Такава се чака от Русия.Има всички индикации за това!.Сигурен съм ,че няма дълго да чакаме!

    Коментиран от #122

    18:34 20.02.2026

  • 119 Владо

    3 2 Отговор

    До коментар #105 от "Николай":

    Лапуркай бе лепилар !

    18:34 20.02.2026

  • 120 Кълнеш също

    6 6 Отговор

    До коментар #77 от "Баба Гошка":

    като една бабичка.
    А братушките мрат на фронта за тоя дето духа.

    18:35 20.02.2026

  • 121 Факти

    7 5 Отговор
    До няколко години , ус райна няма да я има .

    Коментиран от #135

    18:36 20.02.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Хахахахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #108 от "Сульо красний":

    Еми ще чакаме десетки години, нали виждаш че и командира си го признава, радвам се че съм още млад, че да мога да си позволя да чакам укрите да си върнат едно село след десетки години хахаххах

    Коментиран от #127

    18:37 20.02.2026

  • 125 Другарю, ти много

    8 3 Отговор

    До коментар #60 от "МАРШ НА ФРОНТА ГАДОВЕ !!!!":

    се възпали.
    Чак пишеш с главни букви. Да бяха такива герои като теб и орките, немаше 4 г. да гният по окопите.

    18:37 20.02.2026

  • 126 Гаджева

    6 2 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #130, #148

    18:38 20.02.2026

  • 127 Щом си млад

    7 7 Отговор

    До коментар #124 от "Хахахахаха":

    още дълго ще гледаш как трескат орките по манерките.

    Коментиран от #133

    18:38 20.02.2026

  • 128 Какво може да каже

    8 8 Отговор
    Един фашистки бандеровец убиец.
    Трепане до крак на тези боклуци

    18:38 20.02.2026

  • 129 Руснаци

    5 7 Отговор

    До коментар #114 от "Карго 200":

    Маняче цял ден седиш в форума и за цял ден това ли измисли, твоята мозъчна недостатъчност, родителите ти сигурно ги е срам да ти се обадят на улицата и сигурно като имате гости те крият оттях. РАЗБИРАМ ГИ

    Коментиран от #132

    18:39 20.02.2026

  • 130 Щото по това време

    3 2 Отговор

    До коментар #126 от "Гаджева":

    е бил в панделата по крими причина.

    18:39 20.02.2026

  • 131 Руското самоунижение

    8 6 Отговор
    The Economist, позовавайки се на свои източници, твърди, че по време на преговорите за прекратяване на конфликта в Украйна Кремъл е предложил на хора, близки до семейство Тръмп, дялове в руски енергийни структури в замяна на отмяната на американските санкции като приоритет номер едно. Според източниците на изданието, преди срещата на руския лидер Владимир Путин с Тръмп в Аляска миналия август, е бил подготвен меморандум за руския Съвет за сигурност, обясняващ как да се представи „най-голямата икономическа сделка“ между Москва и Вашингтон на американския президент. „Всички ще спечелят много пари“, отбелязва меморандумът, а „президентите Путин и Тръмп потенциално биха могли да спечелят Нобелови награди“.

    😂

    18:39 20.02.2026

  • 132 Омазана ватенка

    8 6 Отговор

    До коментар #129 от "Руснаци":

    Абе нали копейките щяхте да умиргате за лева?

    Коментиран от #137

    18:41 20.02.2026

  • 133 Хахахахаха

    9 7 Отговор

    До коментар #127 от "Щом си млад":

    Маняк, всеки де го пишеш това с 20 ника, ама доказателства няма, гледам руснаците си напредват, укрите не могат да си върнат едно село, нали четеш какво казва генерала, целта е да оцелеят, смятай той си признава че в момента ги избиват и просто се надяват да оцелеят, какво не ти е ясно

    18:41 20.02.2026

  • 134 Абе зае....БИ...

    9 6 Отговор
    Една Украйна, 20 Пъти по-малка от МОНГОЛЯК - МЮСЮЛМАНСКАТА П ЕДЕРАЦИЯ и С Корея,..без оръжие, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети направи МОНГОЛСКИЯТ ХАГАНАТ ЗА . ПОСМЕШИЩЕ!! Млатят ги като шкембе у дувар
    А Узкоглазия ПЕТУШАР и ДЕБЕЛОГЪЗИЯ кореец изглеждат като ху есоси попаднали на Сборище на СКИН ХЕДС
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #138

    18:41 20.02.2026

  • 135 Град Козлодуй

    8 10 Отговор

    До коментар #121 от "Факти":

    Грешиш приятел. Русия няма да я има. Русия вече е просто един полумъртъв васал на Китай.

    18:42 20.02.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Руснаци

    8 6 Отговор

    До коментар #132 от "Омазана ватенка":

    Ти руснаците не ги мисли, мисли за себе си, че идва края на месеца, трябва да си платиш наема на гарсониерата, трябва да си платиш нета и да можеш да си позволиш два кренвирша, така че отивай на строежа да работиш, че пари няма да има

    18:43 20.02.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Цеко

    6 6 Отговор
    Украинците избиха много руска смрадт,много нещо.И още много руска смрадт ще избият.

    Коментиран от #141

    18:45 20.02.2026

  • 140 ИЗБЯГАЛИЯ ЗАЛУЖНИ

    6 5 Отговор
    Вече е подписал капитулацията у Лондон.

    Коментиран от #142

    18:45 20.02.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Руската пропаганда

    6 4 Отговор

    До коментар #140 от "ИЗБЯГАЛИЯ ЗАЛУЖНИ":

    Има за цел само глупаците.

    Коментиран от #149, #151

    18:47 20.02.2026

  • 143 Розовото пони Путин 🦄

    6 5 Отговор

    До коментар #136 от "Тигре Тигре":

    И аз съм педдо филл, но даже ме избраха за президент на РФ🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    18:48 20.02.2026

  • 144 Железни

    6 4 Отговор
    украинци! Слава!

    18:48 20.02.2026

  • 145 Ха ха ха ха

    7 6 Отговор

    До коментар #117 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Няма значение как действа.Русия върви към приключване!!

    18:49 20.02.2026

  • 146 Механик

    6 5 Отговор
    Удри копейката с фаража за добър вечер!

    18:49 20.02.2026

  • 147 Фактите говорят

    5 4 Отговор
    64 км Колона, Киевска ОБЛАСТ, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН , ХАРКОВ, СУМИ и 186 селища ОСВОБОДЕНИ!!
    13 годин превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и...пи..ЗДЕЦ !! Нито една превзета Област или Областен град!!
    Ху ЙЛО излезна е .Бати Пи дера
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #173

    18:51 20.02.2026

  • 148 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 1 Отговор

    До коментар #126 от "Гаджева":

    И ние не сме били 🥳

    18:51 20.02.2026

  • 149 ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ

    6 5 Отговор

    До коментар #142 от "Руската пропаганда":

    Кажете сбогом на Домбас и Одеса и без да РИВЕТЕ.

    18:51 20.02.2026

  • 150 как е захисники

    4 3 Отговор
    Стигнахме ли Москва?!? Къде ще ги бием там, на Бородино ли?!?

    18:52 20.02.2026

  • 151 Град Козлодуй

    5 5 Отговор

    До коментар #142 от "Руската пропаганда":

    Така е господине. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    18:53 20.02.2026

  • 152 Хахахахаха

    6 3 Отговор
    Мале гледам 2-3 самотни дядки или някакви нещастни деградирали дестве... Ни и, цял ден пишат в форума с по 20 ника, да защитават Нато и да нападат руснаците, хахахах маняците цял живот са били мачкани и само в форума се пробват да изглеждат мъжкари, ама дори и тука не им се получава
    , мале колко ще лесни за разкриване, само забележете колко различни ника пишат едно и също хахахахах, момчета и тука няма да ще готини и ще бъдете лу.... чета

    Коментиран от #155

    18:53 20.02.2026

  • 153 "Русия компенсира огромните загуби

    6 7 Отговор
    на фронта с мащабна тайна мобилизация. На хоризонта се задава пълна задължителна мобилизация, която е политически токсична и социално дестабилизираща. „Това би означавало значителна ескалация на вътрешната ситуация, което потенциално би подкопало стабилността на режима в Кремъл“, пише The Telegraph. Ако ускореният икономически спад продължи и руските жертви на бойните полета продължат да нарастват със същите бързи темпове, общество ще бъде подложено на значителен натиск“, се казва в статията. Изданието смята, че при сегашните условия за Русия ще е изключително трудно да продължи тази война."

    Коментиран от #181

    18:54 20.02.2026

  • 154 стоян

    5 5 Отговор

    До коментар #99 от "Генерала вместо да мисли за война,":

    До 99 ком - другар от фермата за фалшиви рузки новини от ленинград ли пишеш тия лъжи- по дискавъри показаха сградата - явно доста другари работят там щом по 50 000 фалшиви новини за 24 часа бълвали по света за хвала на путиновия режим

    Коментиран от #161

    18:55 20.02.2026

  • 155 Нямат край

    4 5 Отговор

    До коментар #152 от "Хахахахаха":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #158

    19:01 20.02.2026

  • 156 Карго 200

    6 2 Отговор
    Заместник-министъра на отбраната на Русия Алексей Криворучко.
    Може би сте го виждали вчера, докато казваше на руснаците, че спирането на Starlink не е повлияло на ефективността на армията.
    Както и да е, Криворучко е женен за Екатерина Торопова, „Мис Москва 2001“. Тя печели титлата си на 15-годишна възраст. Преди това е живяла в САЩ три години.
    По-късно двойката купува апартамент за няколко милиона долара в Маями. И двете им дъщери са родени в САЩ и са американски граждани.
    Само да повторя, Криворучко е заместник-министър на отбраната на Русия. Той пое поста през 2018 г. по времето на Шойгу.

    19:02 20.02.2026

  • 157 Справедлив

    3 3 Отговор
    Ф А Ш И С Т И

    19:05 20.02.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Шопо

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ердоган":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    19:07 20.02.2026

  • 160 Офицер от БА

    10 3 Отговор
    Хахаха, нямате дори войници за ротация, нещастниците на първа линия стоят в пълните с вода окопи, докато умpат от студ, ама ще воювате няколко години, че и десетилетия? И с какво ще войвате, бе?
    Значи признавате, че ако се сключи мирен договор, ще го нарушите когато порасне ново поколение укpонaцисти? Ето затова Русия трябва да ви смaже окончателно.

    Коментиран от #170

    19:08 20.02.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Отец Дионисий

    6 5 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    19:15 20.02.2026

  • 163 войната ше бъде дълга

    3 3 Отговор
    потресаващо дълга. книгите пишат че тъй трябва. щот се лекува икономиката....карайте казарма....ше ви тряба....говоря на 10///12 годишните...

    19:15 20.02.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 ей лопатки ей ги две

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "руската мечка":

    те ма слушкат най добре.....нема а ти обясним...

    19:18 20.02.2026

  • 166 Григор

    6 4 Отговор
    "Трябва да си върнем териториите".
    Трябва да се говорят реални неща, а не да се ръсят глупости наляво и на дясно. И кога ще ги върнете тези територии? Никога! А добре ли ще е, ако загубите Николаев и Одеса и загинат още стотици хиляди? Ама това не може да стане. Тъй ли? Съвсем сигурни ли сте?Според мен е добре да не опитвате, а веднага да подпишете мирно споразумение! Това е най-мъдрото нещо,което можете да направите.

    19:18 20.02.2026

  • 167 Всички

    6 6 Отговор
    помним колко отвратително изглеждаше ботокса преди четири години, когато по телевизията обяви нахлуването в Украйна и се опитваше да изглежда респектиращ

    Коментиран от #172

    19:18 20.02.2026

  • 168 ногу лъжиш ве пич

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от ""Чудовищни руски жертви":

    смешен си....не струваш...ората не са будали...

    19:21 20.02.2026

  • 169 Офицер от БА

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Питащ":

    Елементарен въпрос - как така 2 милиона армия дава 2 милиона загинали и още съществува, че и мaчка врагът? Ти не знаеш ли, че има и ранени, или в компютърните игри няма? Статистически сериозно ранените, станали небоеспособни, са три пъти повече от загиналите в една война. Ама това откъде ще го знае някой, виждал войни само във филмите?
    Същото и за тия, дето мерят съотношението на "чудовищните руски загуби". Как така, след мобилизирани 5 милиона укpи и набрани 2 милиона руски доброволци, в момента руснаците на бойното поле са повече, а ykрите нямат дори войници за ротация на фронта, камо ли да пуснат някой да си ходи, поне в отпуск? КОЙ тогава има в пъти повече загуби?

    Средностатистическият русофобчик е в състояние сериозно да снижи средното IQ дори на рибeн пасаж от цaци !!!

    19:21 20.02.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 бълг. патриот

    2 7 Отговор
    Господин генерал спрете да вювате с руснаците.Откакто ви нападнаха до сега ги намалихте наполовина
    (от140мил. сега са около 75мил.).Ако карат така след още 4г. няма да остане руснак за приплод.Е има и
    българи.Нали все ни "освобождават".Ще пмогнем.

    Коментиран от #175, #176, #178

    19:22 20.02.2026

  • 172 Тоя, пък.

    4 2 Отговор

    До коментар #167 от "Всички":

    А ние помним как въшлюто наркоман се криеше в едно мазе на тъмно и шепнеше на микрофона !!!

    19:23 20.02.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Интересно

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "име":

    защо и срещу кого тогава е запецнала рузката армия на фронта

    19:25 20.02.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Тоя, пък.

    3 1 Отговор

    До коментар #171 от "бълг. патриот":

    Ти oлигoфрeн ли си, или се правиш на оригинален хуморист?
    хахахахахах !!!

    19:30 20.02.2026

  • 177 Това

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Генерал Пивнинко":

    важи и за името на късото от кремъл

    19:30 20.02.2026

  • 178 Констатиращ

    5 2 Отговор

    До коментар #171 от "бълг. патриот":

    Напоследак в България се народиха едни мургавички обични дечица.Като поотраснат ще им пратиме
    от тях.Тате ги е научил как се правят чавета.На братята руси не им трябват онези с дръпнатите очи
    Ще изядат всички кучета и котараци що намерят в Русията.

    19:31 20.02.2026

  • 179 Офицер от БА

    4 1 Отговор

    До коментар #170 от "Град Козлодуй":

    Добре бе, обясни ми как една армия дава невъзвратими загуби 4 пъти повече от личният си състав и още съществува?

    19:31 20.02.2026

  • 180 Е щом трябва

    4 1 Отговор
    След като повоювате още няколко години и ще изпълните настоящият приоритет оцеляването на държавата и постигането на прекратяване на огъня като станете УССР.

    19:32 20.02.2026

  • 181 Компетентен

    3 1 Отговор

    До коментар #153 от ""Русия компенсира огромните загуби":

    Тия "огромни загуби" съществуват само в лъжите на укpoпската и oбрaтняшката пропаганда. То само лъжите им останаха, ама такива безмoзъчни като русофoбите вярват на всичко. Няма откъде да се вземат толкова жертви при статични бойни действия в последните месеци и то срещу изтощен до крайност противник.

    19:37 20.02.2026

  • 182 До последния украинец

    3 2 Отговор
    Само Украинската армия може да настъпва, макар и на запад и да не дава жертви при над 2,5 убити и в неизвестност.

    19:37 20.02.2026

  • 183 Кличко-олимпийски и св.шампион.

    2 3 Отговор

    До коментар #175 от "Тачо Пармака":

    То и шампиона Поветки ми опаса "една хурка",ама аз му върнах две та го искараха на носилка.
    пре погледа на великия вожд Путина.От тогава никакъв го няма.Казват че заеква като чуе за мен

    19:39 20.02.2026

  • 184 БАРС

    6 0 Отговор
    ЗА КАКВИ ТЕРИТОРИИ ТАРАНДИ ТОЗИ .ТАМ РАШКИТЕ ЩЕ ЗАСЕЛЯТ ЕДИН КУП ВОЕННИ СЪС СЕМЕСТВАТА СИ ЩЕ НАПРАВЯТ ТРИ ЯКИ ОТБРАНИТЕЛНИ ЛИНИИ И ЛА ЩНАЙШ ЧЕ ЩЕ СИ ВЪРНАТ ЧУЖДА ТЕРИТОРИЯ.ТА ТОЯ НАРОД ТАМ НЕ ИСКАТ ДА ЧУЯТ ЗА ФАШИСТКА УКРАИНА.ТОГАВА СЛЕД ГОДИНИ ВЕЧЕ НЯМА КОЙ ДА ВИ ПОВЯРВА ,ЧЕ РАША Е ВИНОВНА ИСТИНАТА ВЕЧЕ ИЗПЛУВА ДАЖЕ И ТРЪМП Я ЗНАЕ.АКО ПРИ БАЙДЪН И ДЖОНКАТА БОРИС ЛЪЖЕЗТЕ ,СЕ РАШКИТЕ СА ВИНОВНИ А НЕ ОТРАЗЯВАХТЕ ЖЕЛАНИЕТО НА ЗАПЪД ДА УНИЩОЖАТ РАША КАТО ИЗПОЛЗВАХА ВАС УКРИТЕ.В ГЕРМАНИЯ ОГА ЛА КАЖА ЧЕ ГОЛЯМА ЧАСТ НЕ ИСКАТ ЗЕЛЕНЧУКА .

    19:42 20.02.2026

  • 185 Вожда

    6 1 Отговор
    Мхммм
    Ако воюват с лъкове и мечове….

    19:49 20.02.2026

  • 186 дядо поп

    6 1 Отговор
    Да бе , някой ще ви финансира и ще ви дава оръжие толкова време.

    19:57 20.02.2026

  • 187 Омбре

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Прав си, тоя не знае какво говори,ако не е помощта на запада, са приключили за отрицателно време.

    20:03 20.02.2026

  • 188 АМИ СУПЕР

    1 1 Отговор
    ТАКА ОЩЕ ПОВЕЧЕ УКРОТЪПАНАРИ ЩЕ БЪДАТ УТИЛИЗИРАНИ ЗА БЛАГОТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

    21:04 20.02.2026

  • 189 Хи хи

    0 1 Отговор
    Нека урките да продължават да ядат бой, в това няма нищо лошо !! Важното е да не ги хрантутим, да не ядат от нашите пари !

    05:29 21.02.2026

  • 190 Педант

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Тръмп няма да "сЪботира" Украйна, ще я "петъкира". Който разбрал - разбрал.

    15:50 21.02.2026

