Командирът на украинската национална гвардия: Можем да воюваме още няколко години! Трябва да си върнем териториите

Командващият Национална гвардия на Украйна бригаден генерал Олександър Пивненко заяви в интервю за Би Би Си, че военната победа за Украйна означава възстановяване на контрола върху всички нейни територии, макар това да може да отнеме десетилетия.
"Победата за Украйна във военен план е, разбира се, да си върнем териториите. Разбирам, че това може би не е актуално днес, но потенциално в бъдеще. Може да минат десетки години — няма значение", казва Пивненко пред кореспондента Джереми Боуен.
Генералът подчертава, че връщането на териториите остава стратегическа цел на украинското правителство и обществото. В същото време той признава, че настоящият приоритет е оцеляването на държавата и постигането на прекратяване на огъня.
"Отстъпване на територии е невъзможно"
На въпрос дали Украйна е готова да направи териториални отстъпки, Пивненко отговаря категорично: "Това е невъзможно в настоящия момент".
Той допуска, че прекратяване на огъня по линията на бойното съприкосновение може да бъде обсъждано, но подчертава, че "никой няма да отстъпва територии". Въпреки това добавя, че ако върховният главнокомандващ издаде такъв заповед, армията ще я изпълни, тъй като Украйна е правова държава.
"Ние загубихме много население и територии, за да спрем просто така и да ги отстъпим", подчертава той.
Какво липсва за победа
Според командващия Националната гвардия украинската армия се нуждае преди всичко от повече въоръжение, особено оръжия с далечен обсег.
"Това могат да бъдат ракети с голям обсег, за да унищожаваме командни пунктове, авиация, както те го правят със своите самолети и управляеми бомби, които ние, за съжаление, нямаме в необходимото количество", казва Пивненко.
Той отбелязва, че Украйна разполага със способности за далечни удари с дронове, но за действия в оперативна дълбочина са необходими средства, сравними с ракетни системи като HIMARS, включително възможност за изстрелване от авиационни платформи.
По отношение на личния състав генералът признава, че Украйна няма достатъчно сили за пълноценни ротации на фронта. "Нямаме втори комплект войски, за да можем спокойно да даваме почивка и отпуски", казва той.
Как се промени войната
Пивненко, който е участвал в бойни действия още през 2014 г., отбелязва, че войната е станала значително по-сложна след масовото навлизане на дронове.
"Пехотинецът сега е цел номер едно. Придвижването му се усложни стотици пъти", обяснява той.
Украинските войници се стремят да достигнат позициите си незабелязано и да не разкриват присъствието си, за да избегнат артилерийски и дронови удари. При руски щурмови действия, казва генералът, украинските сили често не откриват огън от първа линия, за да не се демаскират, а унищожават противника с дронове във втория ешелон.
Той признава, че руските сили "много бързо се учат" и действат "разумно", въпреки че понасят сериозни загуби.
Колко дълго може да продължи войната
На въпрос колко още Украйна е готова да воюва, Пивненко отговаря, че страната може да се защитава "още няколко години, 100%", особено с подкрепата на европейските партньори и Съединените щати.
Той обаче подчертава, че войните трябва да приключват. "Да се убиват хора заради територии и ресурси е нещо, което трябва да свърши", казва генералът.
Според него украинското общество е уморено от войната, но ключовият въпрос остава "на каква цена" ще бъде постигнат мирът.
"Всички искат войната да свърши. Но дали това ще бъде прекратяване на огъня и преосмисляне на следващите стъпки, или загуба на територии? Ние няма да отстъпим нищо", заключава Олександър Пивненко.
