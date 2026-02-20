Контрабанда на дизел: как Русия го внася в Испания

В Испания е разкрита схема за незаконни доставки на руско гориво, което попада под санкциите на ЕС. Тя функционира от три години. Според преценки на експерти, вече е внесен дизел за около 2 милиарда евро.

Испания продължава да получава доставки на руско дизелово гориво - въпреки санкциите, наложени от ЕС. През февруари 2023 година заради войната на Русия срещу Украйна бе въведена забрана за внос на нефтени продукти от Русия в страните от ЕС, вкючително дизел. Но както съобщава испанската преса, позовавайки се на компетентни органи, става дума за контрабандна търговия. Тя се извършва благодарение на различни уловки и сложни търговски схеми, използвани от международните посредници, и е възможна не на последно място и поради недостатъчния контрол от страна на испанските митници. Правоохранителните органи в Испания провеждат разследване, за да сложат край на незаконните доставки, които нарушават решенията на ЕС.

Какво е разкрито дотук?

"Сложната международна схема за доставки на руско дизелово гориво в Испания чрез заобикаляне на международните санкции е организирана едва преди три години", пише авторитетното барселонско издание "Periodico". Позовавайки се на данни от Националното бюро за борба с измамите и от Министерството по данъчните приходи, вестникът отбелязва, че "доставяното гориво стига до потребителя чрез чуждестранната и испанската система за морски превози, хранилища, енергийни предприятия и бензиностанции". Според преценки на експерти, в страната незаконно е доставен дизел на стойност над два милиарда евро.

Испанските медии, включително близки до правителството, твърдят, че става дума за "разклонена международна мрежа за незаконна търговия", създадена от т.нар. "дизелова мафия". В публикациите се посочва, че мрежата включва големи и малки танкери, плаващи под флаговете на различни страни, редица големи нефтени терминали в Северна Африка и на Канарските острови, както и неопределен брой "призрачни фирми", които се занимават с организацията на доставките на едро и на дребно, с фалшификация на документите и т.н.

Какъв е маршрутът на дизеловите доставки до Испания

Според попадналата в пресата информация от разследването, горивото първо стига до бреговете на Африка основно от руското пристанище Приморск. Сред съдовете, които се занимават с такива превози, испанците изреждат няколко имена на танкери под флаговете на Бахамските острови, Мозамбик или на Маршаловите острови. При това някои от тези танкери вече са в санкционния списък на ЕС и Великобритания.

С доставеното гориво се пълнят резервоарите на съответните терминали в мароканските пристанищни градове Танжер и Мохамедия. Това се прави съвсем легално, тъй като кралство Мароко не се е присъединило към санкциите на ЕС срещу Русия. В северноафриканската страна дизелът получава експортни документи като местно гориво, макар там такова гориво изобщо да не се произвежда, пишат испанските медии.

Крайната цел е Испания

В Мароко руското гориво се товари на средни и малки танкери, които са собственост на гръцки и други компании. След това съдовете се насочват към испанските Канарски острови. Танкерът с името Paxoi например е посетил за последен път архипелага на 22 януари 2026. Изминал е разстояние от 1700 км, след което е излял горивото в хранилищата на пристанище Лас Палмас. Оттам горивото е било насочено както към местните бензиностанции - с етикета "мароканско", както и към търгуващите с нефтопродукти испански фирми на Иберийския полуостров.

По думите на специалиста по морските превози Рафаел Муньос, в съпровождащите товара документи изобщо не е задължително да се вписва първоначалният му произход. Освен това Муньос допуска, че в Мароко "руският дизел може да се смесва с аналогични продукти от други страни, за да се заметат следите". Експертът посочва също така, че в толкова оживени испански пристанища като Лас Палмас "митническата служба няма възможността да проучи подробно всички постъпващи товари". По данни на Муньос, със сделките с руския дизел са свързани и лица от Гибралтар, които също придобиват горивото в Мароко, след което го препродават на трети страни.

"Доскоро Мароко не доставяше на Испания нито капка дизелово гориво, а през първите четири месеца на 2025 година доставките са възлезли на 216 хиляди тона", казва за ДВ политологът от Мадридския университет професор Мигел Рамос. "Липсата на необходимия контрол върху износа на горива може да се обясни и с твърде голямото доверие, установило се в последните години между Испания и мароканските партньори, както и с невъзможността изведнъж да се разкрие сложната контрабандна схема", коментира той.

Значението на руския газ за Испания

Политологът обяснява, че всяка партида дизел, която се доставя в Испания, се оформя чрез подставени фирми еднодневки - испански и чуждестранни, чиято дейност може да бъде разкрита едва ли не само от спецслужбите. Сега обаче тъкмо тези спецслужби са се активизирали по казуса.

Има още един немаловажен фактор, който стимулира въпросните доставки - това е "интересът на Испания да получи гориво на умерени цени, имайки предвид неблагоприятното финансово положение на страната", казва Рамос.

Точно по тази причина страната увеличи доставките на руско гориво три пъти в края на миналата година - макар и да се опита да се откаже в последно време от масовите покупки на руски газ в съответствие със санкциите на ЕС. Цената на руския газ е с до 40 процента по-ниска от тази на доставяния от САЩ - основния газов износител на испанския пазар.

Испания обаче "обещава да изпълни решението на ЕС и изцяло да прекрати руските доставки до края на тази година", отбелязва професорът.