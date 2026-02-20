Новини
Това ще бъде нещо изключително! Доналд Тръмп заминава за Китай на 31 март

20 Февруари, 2026 23:11

Предстоящата среща между Тръмп и Си ще бъде първата им лична такава след разговорите им през октомври в Южна Корея

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи двудневно посещение в Китай, което ще започне на 31 март, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

По време на визитата си Тръмп ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин. Двете страни ще обсъдят възможността за удължаване на търговското примирие, което временно спря растежа на митата.

"Това ще бъде нещо изключително", заявил Тръмп пред чуждестранни лидери по повод предстоящото си пътуване.

Предстоящата среща ще бъде първата им лична такава след разговорите им през октомври в Южна Корея. Тогава Тръмп се съгласи да намали част от митата върху китайски стоки, а Пекин пое ангажимент да засили мерките срещу незаконната търговия с фентанил, да възобнови покупките на американска соя и да гарантира износа на редкоземни елементи.

Тайван не беше основна тема на октомврийската среща, но Си Дзинпин е повдигнал темата за американските оръжейни доставки за острова по време на телефонния им разговор по-рано този месец. През декември Вашингтон обяви най-голямата досега сделка за продажба на оръжие на Тайван на стойност 11,1 милиарда долара, включваща въоръжение, което би могло да бъде използвано при евентуално китайско нападение. Тайпе очаква подобни доставки да продължат.

Китай разглежда Тайван като своя територия - позиция, която тайванските власти отхвърлят. САЩ поддържат официални дипломатически отношения с Пекин, но същевременно имат неофициални връзки с Тайван и са основният му доставчик на оръжия. По силата на американското законодателство Вашингтон е задължен да осигурява на острова средства за самозащита.

Според Тръмп Си е заявил на по време на телефонния им разговор в началото на месеца, че ще обмисли допълнително увеличаване на вноса на американска соя. Темата е от особено значение за президента, тъй като Китай е най-големият потребител на соя в света.

Въпреки че Тръмп често посочва Китай като причина за по-твърди външнополитически позиции (от Канада до Гренландия и Венецуела), през последните месеци той смекчи тона си спрямо Пекин в ключови области, включително митата, износа на модерни компютърни чипове и дронове.


