Наскоро участвах в панел на Атлантическия съвет, посветен на въпрос от критично значение: потенциалното въздействие на продължаващата дезинформационна кампания на Владимир Путин. Основният въпрос е следният: какви са военните факти за войната между Русия и Украйна и как те се съотнасят с това, което ни се представя? Отговорът е важен. Войните се водят не само на бойните полета, но и във възприятията и наративите, които влияят на политическата воля и икономическите очаквания. За това пише генералът от ВВС на САЩ в оставка, експерт в областта на въздушните сили Дейвид Дептула за Forbes, съобщава Фокус.



"Путин разбира това. Сега неговата стратегия зависи по-малко от решаващия успех на бойното поле, а повече от убеждаването на света, и по-специално на САЩ, че победата на Русия е неизбежна; че по-нататъшната подкрепа за Украйна е безсмислена; и че прагматичните американци биха били по-мъдри, ако се подготвят за изгодна нормализация, отколкото за продължителна конфронтация“, отбелязва той.



В частност, върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас предупреди, че "най-голямата заплаха, която Русия представлява в момента, е, че тя получава повече на масата за преговори, отколкото е постигнала на бойното поле“.



"Изглежда, че неизбежността на победата на Русия не е факт. Това е само история. И ако я сравним с реалността на бойното поле, тази история се разпада. На оперативно ниво Украйна задържа руските сухопътни войски на фронт с дължина около 1000 километра. Тя неутрализира ефективното използване на Черно море от Русия и я лиши от предимството ѝ във въздуха над контролираната от Украйна територия – изключителна загуба за това, което се смяташе за съвременни въздушни сили“, припомня Дептула.



Според експерта, на тактическо ниво Украйна има изгодно съотношение на загубите, което варира от 2,5:1 до 7:1, а в някои битки това съотношение е дори по-високо.



"Дори когато руските войски напредват с няколко километра, те го правят с огромни загуби. Цифрите за загубите подчертават две основни реалности: първо, Русия е готова да плати изключителна цена в човешки животи за незначителни териториални постижения; второ, времето играе в полза на Москва само в случай, че отбраната на Украйна се разрушава по-бързо от човешките ресурси и производствената база на Русия“, обяснява генералът от ВВС на САЩ в оставка.



Дептула подчертава, че въпросът не е само в пробивите, но и в издръжливостта, индустриалния потенциал и политическата воля. По-конкретно, Русия обещава неизбежност, но на фронта се наблюдава "изчерпване без импулс, загуби без предимство и насилие без решение“.



В същото време, според експерта, волята на Украйна не подлежи на съмнение, а неопределената променлива е именно решителността на Запада.

