Умората на Запада! Митът за неизбежната победа на Русия се разпада и Путин го разбира

Наскоро участвах в панел на Атлантическия съвет, посветен на въпрос от критично значение: потенциалното въздействие на продължаващата дезинформационна кампания на Владимир Путин. Основният въпрос е следният: какви са военните факти за войната между Русия и Украйна и как те се съотнасят с това, което ни се представя? Отговорът е важен. Войните се водят не само на бойните полета, но и във възприятията и наративите, които влияят на политическата воля и икономическите очаквания. За това пише генералът от ВВС на САЩ в оставка, експерт в областта на въздушните сили Дейвид Дептула за Forbes, съобщава Фокус.
"Путин разбира това. Сега неговата стратегия зависи по-малко от решаващия успех на бойното поле, а повече от убеждаването на света, и по-специално на САЩ, че победата на Русия е неизбежна; че по-нататъшната подкрепа за Украйна е безсмислена; и че прагматичните американци биха били по-мъдри, ако се подготвят за изгодна нормализация, отколкото за продължителна конфронтация“, отбелязва той.
В частност, върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас предупреди, че "най-голямата заплаха, която Русия представлява в момента, е, че тя получава повече на масата за преговори, отколкото е постигнала на бойното поле“.
"Изглежда, че неизбежността на победата на Русия не е факт. Това е само история. И ако я сравним с реалността на бойното поле, тази история се разпада. На оперативно ниво Украйна задържа руските сухопътни войски на фронт с дължина около 1000 километра. Тя неутрализира ефективното използване на Черно море от Русия и я лиши от предимството ѝ във въздуха над контролираната от Украйна територия – изключителна загуба за това, което се смяташе за съвременни въздушни сили“, припомня Дептула.
Според експерта, на тактическо ниво Украйна има изгодно съотношение на загубите, което варира от 2,5:1 до 7:1, а в някои битки това съотношение е дори по-високо.
"Дори когато руските войски напредват с няколко километра, те го правят с огромни загуби. Цифрите за загубите подчертават две основни реалности: първо, Русия е готова да плати изключителна цена в човешки животи за незначителни териториални постижения; второ, времето играе в полза на Москва само в случай, че отбраната на Украйна се разрушава по-бързо от човешките ресурси и производствената база на Русия“, обяснява генералът от ВВС на САЩ в оставка.
Дептула подчертава, че въпросът не е само в пробивите, но и в издръжливостта, индустриалния потенциал и политическата воля. По-конкретно, Русия обещава неизбежност, но на фронта се наблюдава "изчерпване без импулс, загуби без предимство и насилие без решение“.
В същото време, според експерта, волята на Украйна не подлежи на съмнение, а неопределената променлива е именно решителността на Запада.
Факт
22:31 19.02.2026
Сатана Z
Съвет
АБЕФАКТИИИИИ
матю хари
решителността на Запада а?
име
Въпрос
До коментар #3 от "Факт":Крим , Луганск и Донецк няколко километра ли са бре ? Я виж картата на света !
Фашистите
Тръмп заспа на първото заседание
До коментар #1 от "Какви 7 към 1":Тръмп заспа на първото заседание на „Съвета за мир", проведено днес във Вашингтон.
гост
Проектът предвижда не само изтегляне на руските сили от съседните държави, но и намаляване на числеността на руската армия. Други условия включват изплащане на репарации на Украйна и провеждане на демократични реформи в Русия.
Ванков
До коментар #14 от "стоян георгиев":Абсолютно си прав!....Кажи сега числата от тотото в Неделя?
22:38 19.02.2026
Факт е, факт е ....
22:38 19.02.2026
Кой па е тоя
22:41 19.02.2026
Тръмп
До коментар #16 от "Тръмп заспа на първото заседание":Манипулативните коментари и лъжи за Г-н Президента на САЩ няма да бъдат оставени без последствия ! Същото се отнася и за тези които ги тиражират !
РАЗНООБРАЗИЕ
22:42 19.02.2026
Истината
До коментар #14 от "стоян георгиев":Суссс бре пееее н дееллл ,от километри се усеща че не си Големият стоян георгиев ,бе небинарник епилиран !
22:43 19.02.2026
Няма такъв
22:44 19.02.2026
604
Исторически парк
Доналд Тръмп, Президентът
МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
Манн Аффа
До коментар #18 от "гост":На гости в зад Ния двор идвали ли са ти ,ако не ще бъдеш изненадан колко е приятно .
Слуги на тинята
22:49 19.02.2026
Още един сбъркан русодебил
Тити на Кака
1000:26
22:50 19.02.2026
604
До коментар #14 от "стоян георгиев":2014 не знаеше кво е карта и минаваше прав под масата ве женди!
Здрасти
22:52 19.02.2026
гост
До коментар #34 от "Манн Аффа":В същото време европейските служители подчертават, че постигането на устойчив мир зависи не само от действията на Киев, но и от предварителните действия на Русия преди стартирането на каквито и да било мирни инициативи. Планирано е документът да бъде обсъден на ниво посланици на ЕС на 17 февруари, а след това частично представен на срещата на външните министри в Брюксел на 23 февруари.
Какви искания поставя ЕС? В първата част на документа се посочва, че евентуалните ограничения върху украинската армия трябва да бъдат придружени от реципрочни мерки от страна на Русия. Всяко де юре признаване на окупираните територии, които се предлагат за демилитаризация, обаче се изключва. Разделът за европейската сигурност призовава за прекратяване на дезинформационните кампании, кибератаките, саботажа, нарушенията на въздушното пространство и намесата в изборите.
А твоята една клетка,между ушите...
До коментар #38 от "604":...,дали разбра иронията на стоянчо...!!
22:55 19.02.2026
Ъъъъ
Помак
До коментар #5 от "Сатана Z":Бат Сатана ,натовските линейки на SAS от Жешов събират тррр повете на британци от МИ6 дали фира при удар с 10бр Искандер на подземният им бункер в югозападната част на Одеса ,разкрит след отвличането и ликвидирането от руски спецназ в Харков на полковника от СБУ Руслан Петренко .
гост
До коментар #34 от "Манн Аффа":Отделна клауза се отнася до ядрените оръжия в Беларус – ЕС изисква тяхното отсъствие, както и пълна забрана за руското военно присъствие и разполагане на войски в Беларус, Украйна, Молдова, Грузия и Армения. Това включва териториите на Абхазия, Южна Осетия и Приднестровието, където руските сили са разположени от много години, както и военни бази в Армения и Беларус.
Документът подчертава и необходимостта от спазване на международното право: липса на амнистия за военни престъпления, достъп до международни следователи и приоритет на международните задължения пред руското право. ЕС настоява и за обезщетение за Украйна и европейските държави, включително обезщетение за екологични щети.
22:56 19.02.2026
хаха 🤣
22:56 19.02.2026
гост
До коментар #34 от "Манн Аффа":Съюзът преди това замрази приблизително 210 милиарда евро руски активи и вече използва приходите в подкрепа на Киев. Вътрешните условия включват провеждане на свободни избори под международно наблюдение, освобождаване на политически затворници, връщане на депортирани цивилни и деца, осигуряване на свобода на медиите, отмяна на репресивните закони и улесняване на разследванията на убийствата на опозиционни фигури.
22:57 19.02.2026
хаха 🤣
До коментар #9 от "стоян георгиев-π4оka":дядо Вовчик вече е старчок, в права линия не може да ходи сам 🤣 Какво да удря, най-много да си удари главата като падне 🤣
Манн Аффа
До коментар #42 от "гост":Ти европейските служители ги остави ,ами кажи ми подми ли хуубавоо ∆πаррратта,че смятам на гости да ти идвам ?
22:58 19.02.2026
ХА ХА
До коментар #51 от "хаха 🤣":Лапуркай бе лепиларрр ,какво ми се хилиш ,само с хилене не става !
22:59 19.02.2026
БАЦЕ ЕООД
22:59 19.02.2026
Цензура
До коментар #1 от "Какви 7 към 1":Постът ми с №49 е за тебе. Такива като тебе са способни да сринат
23:02 19.02.2026
56 оня с коня
23:04 19.02.2026
57 хаха 🤣
До коментар #2 от "Сталин":хамстер пак е добре, а дядо Вовчик какво да каже като е с мозък на 1/2 кокошка🤣
Коментиран от #62
23:05 19.02.2026
58 Тоя, пък.
До коментар #33 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":Надявам се, след като приключат с нaцистка укpoпия, да дойдат и тук. Не че са ми изтрябвали. Искам да гледам как такива пъплеци като тебе лазят като чeрвеи в краката им и напират да им лaпат !!!
59 Руската пропаганда
До коментар #46 от "Помак":Има за цел глупака.
23:11 19.02.2026
61 Ицо
До коментар #58 от "Тоя, пък.":Утре рано сутринта да минеш да обереш краставиците!
23:12 19.02.2026
62 Ицо
До коментар #57 от "хаха 🤣":Хамстер,намини през къщи към 6ч сутринта да обереш краставиците ,виждаш ми се читав и добре си ми дошъл .
23:17 19.02.2026
63 Бригаден генерал Дин
2. Митът за неизбежната победа на Русия се разпада и Путин го разбира.
В заглавието има две противоречиви твърдения.
23:17 19.02.2026
64 Факт
Коментиран от #68
23:18 19.02.2026
65 И Преди и сега
До коментар #29 от "604":няма как НО мозъка ти със сигурност е с размерите на лешник
23:19 19.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Бригаден генерал Дин
До коментар #64 от "Факт":Путин беше полковник преди 30 години. По прослужени години и длъжност може да бъде генералисимус.
Коментиран от #70, #71
23:25 19.02.2026
69 Ъхъ
До коментар #10 от "матю хари":Русия е в колапс, затова в Киив акат в торбички!😂😂😂😂😂😂
23:27 19.02.2026
70 Били е...ху... Есос
До коментар #68 от "Бригаден генерал Дин":Хехехехехехе
В Дрезден, малкия Мук беше Капитанче! Носеше пощата, бира и вурстчета на своите оповръщани началници!
А сред колегите беше известен като нищо - ЖЕСТВО и със прозвището ФАСА! Абсолютен ПЕН дел и Ху есос
Хехехехехехе
23:38 19.02.2026
71 Ми ми ми
До коментар #68 от "Бригаден генерал Дин":Бункерен генералисимус.Безаналогов.
23:41 19.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ЗНАМ ГО ТОЯ ГЕНЕРАЛ
ПОЗИВНАТА МУ Е ДЖУДЖЕТО ХАЯСКО
23:45 19.02.2026
78 Име
00:14 20.02.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Макс Глебов
00:21 20.02.2026
90 Смех с ватенки
00:24 20.02.2026
101 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #80 от "оня дето може да брои за разлика от теб":АМ ЧИ НАЛИ УКРАИНА КОНТРААТАКУВА
В СУМИ А И СЕГА
ШО НЕ СИ СЪБИРА ФИРАТА
КАКТО И ТАЯ НА РУСНАЦИТЕ
БАРЕ НАПЪЛНЯТ ЕДИН ТИР
00:39 20.02.2026
102 В Германия не е имало
До коментар #15 от "Фашистите":фашисти никога . Освен когато италианци не са били на посещение там .Айде научете най - сетне разликата .
00:42 20.02.2026
105 Мишел
До коментар #30 от "Исторически парк":Почти е така, 1.5М в чували и 3/4М насипно без крайници, това сметката на геостратега от калното мазе!
00:43 20.02.2026
107 az СВО Победа 80
Само за 2025г. са над 520 хиляди!
ГЩ на РФ
00:46 20.02.2026
109 az СВО Победа 80
До коментар #108 от "Калин":Така е, ботокса каза, че в зоната на СВО са 700 000 мужика, а другото е при сабзон, сметката е проста!
110 az СВО Победа 80
До коментар #109 от "az СВО Победа 80":Сметката ти е без кръчмар!
🤣🤣🤣
113 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
119 Миро
Даже надминаха зеленото джудже наркоман, той спомена че за 4 години са загинали само 55 хиляди укронациста.......абе мани, мани.....даже и Цънцарова се замисли!
00:56 20.02.2026
128 Механик
01:04 20.02.2026
131 Артилерист
01:06 20.02.2026
133 Ти да видиш
01:08 20.02.2026
138 И даде 200000 жертви
До коментар #4 от "Сталин":Но руснак не струва нищо
01:11 20.02.2026
151 Ботевградски
Четете ли си тъпотиите ве, журналистиии!?
152 Западът се умори
Макроне, пращай педофилите си да помагат на Зеленски! Цялото ППДБ е с теб, и доведи украински момчета за компания на министрите.
01:25 20.02.2026
153 Ботевградски
01:26 20.02.2026
154 Макс Глебов
До коментар #144 от "Може ли да попитам за Петрохан":Зеленски попадна в досиетата "Епстийн" заради трафик на жени и деца от Украйна.
01:27 20.02.2026
155 Макс Глебов
156 Циганина краде
До коментар #155 от "Макс Глебов":и показва, трагедията на запада да стане сметище и гетото на света, С цигани, лъжи и кражби срещу Русия. После защо Русия е велика. 😄
01:31 20.02.2026
157 Просто удобно раздвояване на съзнанието!
До коментар #44 от "Ъъъъ":Не случайно! Защото двете им версии, дори противоречащи си, имат една цел! Да ни бъркат още по-дълбоко в джобовете!
Едната версия: "Украйна побеждава, а Русия е губи!"- за тези които им се вържат означава, "Дайте да дадем за окончателния разгром на Русия!"
За тези които не са слепи и виждат кой е победителя, успоредно се спуска версията : "Дайте да дадем, защото след Украйна сме вие"!
01:39 20.02.2026
158 И все пак назнайвайте го...
01:45 20.02.2026
159 И по тоя повод
До коментар #151 от "Ботевградски":"Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"
Из европейската преса
01:49 20.02.2026
161 Макс Глебов
Украйна е ужасна страна, потънала в насилие.
01:57 20.02.2026
164 Да,
02:27 20.02.2026
165 Историята на конфликта
Русия няма път назад, а 0краИна няма път.
Всеки опит и всеки път за 0краИна това завършва по един и същ начин.
Но всеки път с все по-лоши последствия.
02:34 20.02.2026
169 Съвсем
170 Лъжеш
До коментар #5 от "Сатана Z":Като дърт .... руснак.
04:03 20.02.2026
179 Фактчекър
През ВСВ съотношението на загуби е 1към 3 в полза на немците , и какво от това?
07:03 20.02.2026
181 Българин
08:15 20.02.2026
182 Странник
Аман от Съветска пропаганда.
08:39 20.02.2026
184 реалист
Тъпата европа следва да се замисли какво ще прави след войната - има да дундурка 25 милиона разгневени украинци, които постепенно ще осъзнават кой ги вкара в това блато. Сметката за следващите 10 години се оформя към 1,6 трилиона евро. Дали сегашните "европейски лидери" изобщо са в състояние да осъзнаят това?
08:44 20.02.2026
185 усасра
До коментар #18 от "гост":Това могат а го искат от Русия като загуби войната, но за сега това няма как да стане
Европа пак не знае къде се намира
08:56 20.02.2026
187 Тактиката на съвременната
До коментар #3 от "Факт":война я определя по-силния, в случая руснаците преди щурм използват много снаряди, бомби, реактивна артилерия и дронове, да почистят територията и едва тогава тръгват в щурм на малки групи от 2-3 щурвонаци поддържани от много дронове, за това и загубите са малки. Пишеш за тактика от времето на феодалните войни до ПСВ и част от ВСВ.
09:01 20.02.2026
188 стоян георгиев
09:07 20.02.2026
189 Вис
09:13 20.02.2026
191 Скорпион
09:46 20.02.2026
192 Сега Путин за 12г.
До коментар #13 от "Въпрос":e завзел 20% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 4г. само 9% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!
193 защото
11:34 20.02.2026
195 Българин
До коментар #5 от "Сатана Z":Биолабораториите не смогват да произвеждат инструктори и натовски генерали.
11:43 20.02.2026
196 Архимандрисандрит Бибиян
11:59 20.02.2026
197 някой си
12:43 20.02.2026
198 нпо агент
До коментар #7 от "Съвет":Само нацистки мозъци могат да мислят така "Украйна има изгодно съотношение на загубите" Било изгодно по 1000 укропейтриоти да умират всеки ден и после да ги "сглобяват" ако намерят частите на тялото и да пращат на родителите....УЖАС..европейски цености..Вече не крият каква е целта..да убият повече славянски народи..а украинци са в капан..гонят ги по улиците като бесни кучета..и после на Донбас..24часа и си 2 метра под земя..
13:13 20.02.2026
199 Уф, аман от драскачи
200 куку
До коментар #8 от "АБЕФАКТИИИИИ":поредни опорни точки.. нечувани, колосални загуби на Русия...напредват бавно, приключиха с перални, нямат ракети..а само показват анимация..без старлинк не могат да убиват бандеровци ,били слепи и сакати..Пита се в задачата..защо Донбас и Крим все още в руски ръце и Зеленото всеки път иска да има поне малко спиране на огъня..някакво примирие.. А Путин отговаря ..ПОШЛИ ВСЕ В СРАКУ..
13:18 20.02.2026
201 Умереният
13:28 20.02.2026
203 Силиций
А какви ли "свещенни" чувства ще полазят тукаброящите математици при вида на документ за мобилизация в армията за защита на България?(Независимо от кого.Погачите няма да помогнат.).
204 Пламен
14:48 20.02.2026
205 Шишо
15:38 20.02.2026
206 оня
16:56 20.02.2026
207 Тервел
16:56 20.02.2026
208 а бе оу
До коментар #203 от "Силиций":Каква мобилизация те гони тебе бе?
16:57 20.02.2026
211 Меги Ангелова Ангелова
212 Каубой 🤠
17:15 20.02.2026
214 От 212 коментара над 50 % са изтритите
До коментар #211 от "Меги Ангелова Ангелова":Меги Ангелова Ангелова
10ОТГОВОР
Украйна ще победи !
-;-
Несъществуващата Украйна е победител още от къшмера при Гостомел!
Дано Украйна да влезе в ЕС-то и да оставим Путлеризъма да си се развива зад Украинската стена!
17:24 20.02.2026