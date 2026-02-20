Орбан заплаши Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан допусна възможността страната му да прекъсне доставките на електроенергия за съседна Украйна, ако Киев „продължи да се намесва в доставките на руски петрол“, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Не искам да заплашвам или да предупреждавам. Но Украйна получава значителна част от електроенергията си през Унгария“, заяви Орбан пред местни журналисти във Вашингтон.
Унгарският лидер заяви, че Киев трябва да прекрати това, което той определи като опити за създаване на вълнения и изнудване, добавяйки, че Будапеща може да обмисли „ответни мерки“.
От края на януари руски петрол не е достигал до Унгария по тръбопровода „Дружба“ през Украйна, което прекъсва доставките, от които Унгария и Словакия са до голяма степен зависими. В отговор в сряда Будапеща и Братислава спряха доставките на гориво за Украйна.
Орбан, който е изправен пред трудни парламентарни избори на 12 април, твърди, че Киев иска той да загуби вота и се стреми да увеличи разходите за отопление в Унгария, като блокира тръбопровода.
Без да представи доказателства, той заяви, че набиращата сила консервативна опозиционна партия ТИСА е „финансирана от Украйна“ и че Украйна, Европейският съюз и Германия са сключили „таен заговор“ на неотдавнашната конференция по сигурност в Мюнхен, целящ да го отстрани от поста.
За първи път от 16 години Орбан е изправен пред сериозно предизвикателство за контрола си върху властта. Проучванията на общественото мнение през последните 18 месеца показват, че ТИСА, водена от Петер Мадяр, е с осем до десет процентни пункта пред ФИДЕС на Орбан.
Откакто Русия започна нахлуването си в Украйна преди близо четири години, Орбан се стреми да блокира помощта на ЕС за Киев и санкциите срещу Москва, наричайки политиката на блока спрямо Украйна „подстрекателска към война“.
Орбан направи забележките след първото заседание на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп - новосъздаден орган, в който Унгария и България са единствените членове на ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жоро
Коментиран от #12
09:02 20.02.2026
2 Трол
09:03 20.02.2026
3 гост
Коментиран от #97
09:04 20.02.2026
4 Орбан не плаши
Зелю предизвиква и после реве като магаре.
09:05 20.02.2026
5 Войната на ротшилд в украйна
Коментиран от #8
09:06 20.02.2026
6 Орбан Тъпана
Че докато се занимава
Със Украйна
Положението във
Унгария продължава
Да се влошава за
Кремълския Натегач.
Затова Тупане
Не спирай със своите простотии
Резултата ще бъде много весел .
Коментиран от #31, #114
09:09 20.02.2026
7 Българин
Коментиран от #57
09:09 20.02.2026
8 Омазана ватенка
До коментар #5 от "Войната на ротшилд в украйна":Абе нали копейките щяхте да умиргате за лева?
Коментиран от #29
09:10 20.02.2026
9 Някой да му напомни
Че нефтопровода беше ударен
От Руска Атака.
Да ходи да реве на Бункерния Съсел.
Коментиран от #27, #35
09:11 20.02.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Първо Нар.команчиту спира газа,
а после рИве
"ама той що ми спира тока!"‼️
09:11 20.02.2026
11 Ъъъъъъ
А какви доказателства бяха представени, че Навални е бил отровен с отрова от жаби? М?
Коментиран от #30
09:13 20.02.2026
12 Рижавия ПЕДОС
До коментар #1 от "Жоро":Не е Америка.
Когато Педо застане зад Тебе
Как ли се чувства
Онова място ,
Почва ли да пулсира
От предстоящото действие.
Докато си наведен
Коментиран от #60
09:13 20.02.2026
13 Само питам
Коментиран от #18
09:14 20.02.2026
14 Факти
09:14 20.02.2026
15 Само питам
Коментиран от #20, #21, #37
09:15 20.02.2026
16 Украинец
Коментиран от #32
09:17 20.02.2026
17 Реалист
09:18 20.02.2026
18 КЕВР
До коментар #13 от "Само питам":От 1юли 2025 цената на тока не е променяна!
Коментиран от #22, #24
09:19 20.02.2026
19 Крайцер Москва
09:20 20.02.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Само питам":Само да ти отговоря:
Изнасяме БЕЗПЛАТНО ток за У...йна ,
а внасяме ток СРЕЩУ КИНТИ❗
09:21 20.02.2026
21 оня с коня
До коментар #15 от "Само питам":Ти не разбираш - ако продаваме Скъп ток,няма да има кой да го купи,а парите са нужни на АЕЦ.а щото има масраф и то голям по поддръжката.Освен това колкото и евтин ток да бъде предложен на пазара той моментално ще стане "скъп,защото държавата ще го натовари с Акциз както Горивата,Цигарите,Алкохола и т.н.
Коментиран от #25
09:23 20.02.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "КЕВР":Цената на тока защо не включва пренос, вид ток и отговорности❓
Ти като купуваш хляб - обявяват ли ти цена 0.50€
09:23 20.02.2026
23 Орбан
09:24 20.02.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "КЕВР":А на касата да ти искат 2 € ,
защото имало транспорт, товарене и предлагане ❓
09:25 20.02.2026
25 И за туй
До коментар #21 от "оня с коня":трябва да го подаряваме на украйна???
09:25 20.02.2026
26 Копейки,
Коментиран от #33
09:28 20.02.2026
27 Зеленски
До коментар #9 от "Някой да му напомни":Яаа, намери се най-после един, който да ми вярва?!!! Приятно съм изнендан.
Вече си мислех, че само сериозните медии и ISW ми вярват още!
09:28 20.02.2026
28 Само ги плаши?
09:32 20.02.2026
29 Мурка
До коментар #8 от "Омазана ватенка":старец пита магазинер краставици от 89 евро за кило имате ли? продавача строснато нямаме такива краставици---старчето се ухилил и казал ще ИМАТЕ ще ИМАТЕ
09:32 20.02.2026
30 Базиран Иститут
До коментар #11 от "Ъъъъъъ":Само ние, не е нужно да представяме доказателства, когато посочваме, отбелязваме, припомняме и предполагаме.
09:35 20.02.2026
31 либерални глупости
До коментар #6 от "Орбан Тъпана":народите по света, а още повече тези от Източна Европа, дето сме имали вече диктатура, знаем какво е евро-атлантизмът.
Нас не могат да ни излъжат с неква "демокрация", ама да ни натискат в техната диктатура. А вие, всичките помагачи на хранилка и мислещи само за островите, докато лъжете и ограбвате народите, ще получите неговата "любов" съвсем скоро. И недей пак да казвате: "Ама те унищожават "елита"! Вие не сте никакв елит. А едни алчни и безкруполни типове. Така че, гответе се! Тръмпизмт идва и у нас и в Европа... Ще помете либерализма и неговите чада и "елит", който изобщо е никакъв. Уредили се некадрници на хранилка и да съсипват страните си! Скоро, скоро...
Коментиран от #42, #47, #48
09:39 20.02.2026
32 Няма да се пуашиш
До коментар #16 от "Украинец":ако си посления украинец!! Още сте 18 милиона! Имаш време да си поживееш още.
09:42 20.02.2026
33 Дони
До коментар #26 от "Копейки,":и Ще ти осигуря почивка в БЕЛЕНЕ безплатна ЗДРАВОСЛОВНА ОЛ ИНКЛУЗИВ
09:43 20.02.2026
34 Цензура
Спирай им всичко, нека тия твaри да живеят като трoглодити, каквито са си, да се връщат в пещери и дyпки в земята, където им е мястото !!! Прав беше Джонатан Суифт, че няма по-голямо престъпление от неблагодарството !!!
09:43 20.02.2026
35 Тоя, пък.
До коментар #9 от "Някой да му напомни":Ако се приеме закон: дeбилствoто да се наказва със cмърт, в България няма да остане нито един русофобчик.
Значи според тебе руснаците сами са си ударили своя петролопровод, за да не могат да изнасят петрол и да получават валута за това?
09:46 20.02.2026
36 Ужас
Зеления Наркоман с помощта на Урсулите
Унищожават Цяла Европа!
Коментиран от #38, #44
09:48 20.02.2026
37 Така е
До коментар #15 от "Само питам":Нашите нехранимайковци дават всичко на чужденците. А българите, кучета ги яли...
Не само тока. Златото, медта, територията за безплатни поделения... "Купуват" самолети, брак на цената на Ф-35..., изпиват ни кръвчицата само и само те да са добре. "Избраните", които винаги сами се избират... Ама и на това му идва краят. Народът се събуди. Не вярвам, че бившият генерал нещо ще оправи? И той е ял на тяхната маса... Нарече някои от тях "мошенниците", ама той ги вкара в кошарата да са на власт... Иска се нови хора, истински патриоти. Не алчни, бедни и гладни некадърници, които да използват властта за да се наядат! И после да се скрият по островите!
09:52 20.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 защо
09:56 20.02.2026
40 Пикасо
09:56 20.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #31 от "либерални глупости":Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и Папуа Нова Гвинея имат ютуб🙄
Коментиран от #51
09:58 20.02.2026
43 ако льотчика
09:59 20.02.2026
44 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #36 от "Ужас":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
09:59 20.02.2026
45 Пръч
Коментиран от #46
09:59 20.02.2026
46 2367
До коментар #45 от "Пръч":Украйна ако иска може да превземе Унгария и Словакия докато се бори с варварите оркове от блатата. Просто си нямате представа колко напреднаха дрон операторите на ВСУ и отделно тактическите и антитерористични групи от рода на корпус Хартия на какво топ ниво са.
10:02 20.02.2026
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "либерални глупости":Ех либено глу.па.че , Източна Европа е далеч наизток❗
България е на повече от ХИЛЯДА километра НА ЗАПАД от Центъра на Европа❗
Коментиран от #54
10:03 20.02.2026
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "либерални глупости":Все едно да пишеш, че живеещите в Плевен
живеят в Източна България ❗
10:04 20.02.2026
49 Свободен
Унгария стана по-бедна и корумпирана от България!
Без него това никога нямаше да се случи!
Коментиран от #50
10:13 20.02.2026
50 Чиба Рашка
До коментар #49 от "Свободен":Да не забравяме колко пъти игра срещу нас а подкрепяше измислените от сърбия и мацква северомакета
10:21 20.02.2026
51 Западналите
До коментар #42 от "Крепостен на Хартиената мечка":умреха. Ама некои още не са разбрали? Мечката е дебела и ще остане. Ама Тръмп вече ги подхвана, западналите и ще ги разсипе.
Щом даже изкараха и актовете на Епщайн, всичо им се срива. Подобно на перестройката в СССР... И тя така, "безобидно" започна. И срина такъв строг строй. Новата лавина ще ги помете, ама и нас, заедно с тях! Нов "Преход" още 50 години! Стягайте коланите!
Коментиран от #56, #61
10:25 20.02.2026
52 Някой
10:30 20.02.2026
53 !!!?
10:35 20.02.2026
54 Някой
До коментар #47 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Точно на това съм се възмущавал по история, че ни изкарваха югоизточна Европа, а аз си писах южна. Че то Урал свършва в Казахстан и част от него е в Европа, където имат обща граница с Китай. Че от Урал до Португалия на Атлантическият океан, среден меридиан ще е източно от София. Приблизително че ще е през България, без да следвам точно кривини, но може да си прав, че е още по-на изток. Че сме в източна Европа е политическо изказване, а не географско. Да вземат един метър и да мерят на глобус.
10:35 20.02.2026
55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:36 20.02.2026
56 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #51 от "Западналите":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
Коментиран от #58, #66
10:41 20.02.2026
57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Българин":Това ще се случи 100%, такава е винаги съдбата на продажните русороби, навремето блатните ни върнаха алкохалика от ковачевци в дървен кашон, а многа негови ортаци ги заровиха там.масови трапове‼️
10:45 20.02.2026
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #56 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":Друго не им остава освен да се молят и палат свещи за чудо, а те са безбожници до един, вярват само във взятките, изгнилата им матушка е във фалит и разпад, а после следват продължителните граждянски войни‼️
10:48 20.02.2026
59 Механик
10:50 20.02.2026
60 Жоро
До коментар #12 от "Рижавия ПЕДОС":Ние сме така, кой обещава повече за него сме, не ни пука нито за братария нито за България.
10:53 20.02.2026
61 Zaxaрова
До коментар #51 от "Западналите":A така гуведо!Ето ти 200 рубли за старанието!Въпреки,че файда от написаното от файда няма.Но ти атакувай!
10:53 20.02.2026
62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговора!
Коментиран от #65
10:58 20.02.2026
63 Ха-ха
10:59 20.02.2026
64 Републиканец
11:03 20.02.2026
65 честен ционист
До коментар #62 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Никой не иска да ходи в калната кочина, дори и наведените задунайски раби!
11:04 20.02.2026
66 Абе елате
До коментар #56 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":в централна Европа и сами ще видите. Къде са европейците? Няма ги и вече няма и да ги има. В Британията? И там е същото. И само демографията нещо да ви светне?
Всички училища в Западна Европа, повечето деца са вече на т.н. "мигранти"! И каква е математиката? Елементарна, след 15 г. ще има някаква Европа, като територия, ама ще е халифат!
11:04 20.02.2026
67 Дедо
11:06 20.02.2026
68 Републиканец
11:06 20.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Тервел
11:08 20.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Пи ърт
11:11 20.02.2026
73 Последния Софиянец
Коментиран от #79
11:14 20.02.2026
74 Републиканец
11:14 20.02.2026
75 Абе лицето Сидеров
Коментиран от #78
11:17 20.02.2026
76 Републиканец
11:19 20.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Републиканец
До коментар #75 от "Абе лицето Сидеров":И Зельонски не е ходил войник. Питай първо него.
11:20 20.02.2026
79 Механик
До коментар #73 от "Последния Софиянец":Удри копейката с фаража!!После още веднъж!
Коментиран от #81
11:21 20.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Последния Софиянец
До коментар #79 от "Механик":И прибиране в.чувала по двама трима насипно.
Коментиран от #98
11:22 20.02.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Браво
11:25 20.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Син на Слънцето
11:31 20.02.2026
86 Копаем дъното!
Коментиран от #89, #92
11:32 20.02.2026
87 Син на Слънцето
11:34 20.02.2026
88 Син на Слънцето
...Прaхът е създаденото отвън,
...Сeнките са създаденото отвътре.
...Мpежата е изкушението,
...Вихъpът е Гpехът,
..Отраженията са формите на дoлните области.
..А Сърцето да стои над всички Области.
Растете като помагате на другите, оплодявайте жената във вас, синове на Неплодието. Множете се в излияния на Милостта и разливане на Благодат!
11:39 20.02.2026
89 кой
До коментар #86 от "Копаем дъното!":е този бе
Коментиран от #94
11:40 20.02.2026
90 Форумци
П. К. Яворов
11:41 20.02.2026
91 Форумци
Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!
Коментиран от #95
11:45 20.02.2026
92 Ама то сега
До коментар #86 от "Копаем дъното!":там колегите му са същите смотаняци!
Фушаги и искат пак война с мечката. И пак ще я загубят!
12:00 20.02.2026
93 Ама то сега
12:02 20.02.2026
94 Републиканец
До коментар #89 от "кой":Александър Йорданов. СДС. Съюз на фашистите сили!
12:09 20.02.2026
95 Коя е пък
До коментар #91 от "Форумци":тая? И ние сме ходили на "бригади" и знаем също всичко от тогава!
А такива кифли, като тази, само едно мога да й кажа. Може да е било диктатура, ама ние не сме го забелязали тогава! Тогава на 18 г бях готов да воювам и да умра, ако трябва за онази Народна република. А я питай днешните българи? Кой от тях е готов доброволно да умре днес за тази "димнакрация"? Едва ли ще намери някого. И второто нещо: Ако тогава е било толкова зле, ЗАЩО имахме толкова много българчета в училищата? Моят клас 1972 г бехме 32 деца и само българи. Днеска от години е вече закрито - няма изобщо деца. А днес вижте кои са ни учениците? Други народи, но не и българи! Та такива кифли не ме интересуват, какви глупости говорят... Никога не съм бил комунист или в некакви партии. И пак, за онази Народна България, ще воювам, ако трябва. А за тази на дебелите крадци и мошенници, за умни и красиви мошенници...., нищо не правя!
Коментиран от #96
12:09 20.02.2026
96 пенсионер
До коментар #95 от "Коя е пък":"Момата" е от Гоце Делчев, леко е изтрещяла. Фейса и е пълен с подобни писания, с възрастта това е нормално...на човек всичко му е криво!
12:41 20.02.2026
97 Патриот
До коментар #3 от "гост":Вече е време за Източно Европейски Славянски Съюз (ИЕСС) работещ и живеещ независимо от евроатлантическите о.т.р.е.п.к.и.
Коментиран от #107
12:58 20.02.2026
98 Ха ха ха ха
До коментар #81 от "Последния Софиянец":А на вас, с фалшивия механик, по 5 - 6 бижънси, да ви упраят хемороидите по техния си обичай и вие да им заплащате за труда, защото сте мноо димукратични и евроцивилизовани. Бре, кви айванчета са ваще мами отчували!
12:58 20.02.2026
99 касата
Коментиран от #108
13:08 20.02.2026
100 Оги
13:38 20.02.2026
101 Аууу
14:29 20.02.2026
102 И тоя кавалдухачлер
Коментиран от #105
14:34 20.02.2026
103 Във всяка
14:39 20.02.2026
104 Меди
14:41 20.02.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 До 102 Ма..ната
14:43 20.02.2026
107 Дедо
До коментар #97 от "Патриот":И откъде ще тегли кредити този Славянски Съюз .....пак от западните банки хахаха . Вече сме го играли тоя филм.
15:01 20.02.2026
108 Палячовците
До коментар #99 от "касата":Излезнаха ЕС!СМЕШЕН СИ С ТВОЙТЕ РАЗСЪЖДЕНИЯ ТЕ ПОНЕ СИ ОСТАВИХА РАФИНЕРИЯТА НИЕ СИ Я ПОДАРИХМЕ НА ОКУПАТОРИТЕ ФАЩ,ПОНЕЖЕ НИЩО НЕ ЗАВИСИ ОТ ПРОДАЖНИТЕ НИ ПОЛИТИЦИ.Меки китки разбрахте ли?
15:04 20.02.2026
109 Удри
15:10 20.02.2026
110 Лллл
Коментиран от #113
15:36 20.02.2026
111 Макс Глебов
15:40 20.02.2026
112 Лллл
15:46 20.02.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Българин
До коментар #6 от "Орбан Тъпана":То откак сме със западните пиявици сме много добре, ни земеделие, ни икономика, а най вече отровни храни, ментета и некадърници със средно, и с по две висшета, и грам в главата, че и историята си незнаят
Коментиран от #117
16:37 20.02.2026
115 а бе оу
16:38 20.02.2026
116 леле
16:39 20.02.2026
117 а бе оу
До коментар #114 от "Българин":Земи махни това "българин" че излагаш народа ни с тия глупотевини, които си изписал. То бива да си застрелян ама чак толкова...
16:42 20.02.2026
118 Анти комунист
17:07 20.02.2026