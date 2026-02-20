Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Орбан заплаши Украйна
  Тема: Украйна

Орбан заплаши Украйна

20 Февруари, 2026 09:01 8 937 118

Орбан заплаши Украйна с прекъсвания на електрозахранването заради блокирането на притока на руски петрол

Орбан заплаши Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан допусна възможността страната му да прекъсне доставките на електроенергия за съседна Украйна, ако Киев „продължи да се намесва в доставките на руски петрол“, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Не искам да заплашвам или да предупреждавам. Но Украйна получава значителна част от електроенергията си през Унгария“, заяви Орбан пред местни журналисти във Вашингтон.

Унгарският лидер заяви, че Киев трябва да прекрати това, което той определи като опити за създаване на вълнения и изнудване, добавяйки, че Будапеща може да обмисли „ответни мерки“.

От края на януари руски петрол не е достигал до Унгария по тръбопровода „Дружба“ през Украйна, което прекъсва доставките, от които Унгария и Словакия са до голяма степен зависими. В отговор в сряда Будапеща и Братислава спряха доставките на гориво за Украйна.

Орбан, който е изправен пред трудни парламентарни избори на 12 април, твърди, че Киев иска той да загуби вота и се стреми да увеличи разходите за отопление в Унгария, като блокира тръбопровода.

Без да представи доказателства, той заяви, че набиращата сила консервативна опозиционна партия ТИСА е „финансирана от Украйна“ и че Украйна, Европейският съюз и Германия са сключили „таен заговор“ на неотдавнашната конференция по сигурност в Мюнхен, целящ да го отстрани от поста.

За първи път от 16 години Орбан е изправен пред сериозно предизвикателство за контрола си върху властта. Проучванията на общественото мнение през последните 18 месеца показват, че ТИСА, водена от Петер Мадяр, е с осем до десет процентни пункта пред ФИДЕС на Орбан.

Откакто Русия започна нахлуването си в Украйна преди близо четири години, Орбан се стреми да блокира помощта на ЕС за Киев и санкциите срещу Москва, наричайки политиката на блока спрямо Украйна „подстрекателска към война“.

Орбан направи забележките след първото заседание на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп - новосъздаден орган, в който Унгария и България са единствените членове на ЕС.


