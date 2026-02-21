Опасност от падане на скални късове затвори пътя София - Самоков за нощта

През нощта ще остане затворен за движение пътят София - Самоков поради опасност от падане на големи скални късове.

Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Очаква се преминаването през отсечката да бъде ограничено до около обяд или до гарантиране безопасността на движение на шофьорите, обясниха от пътната агенция.

Обходният маршрут е по пътя Бистрица - Железница - Ярема - Самоков и обратно.

По-рано днес бе съобщено, че временно е ограничено движението в двете посоки по пътя, в района на „Златна рибка“, поради паднала скална маса.